Российский бензин убивает китайские моторы? Geely ищет виновных в громких поломках

На российском авторынке вспыхнул неожиданный спор: китайский автопроизводитель Geely Motors заявил, что поломки двигателей некоторых его моделей связаны с особенностями состава российского топлива. Компания утверждает, что проблема не в конструкции моторов, а в химическом составе бензина, который отличается от того, на котором работают автомобили в Китае.
Первые жалобы на работу двигателей начали поступать от владельцев Geely Monjaro, а позже аналогичные симптомы — вибрации, снижение мощности и ошибки на приборной панели — заметили водители Tugella и Coolray.
"Одна из причин — особенности топлива, используемого в России. Уровень оксидантов в нём выше, чем в китайском бензине", — пояснили представители GeelyMotors изданию Baza.
Компания подчеркнула, что автомобили изначально были рассчитаны на иные параметры топлива и в ряде случаев требуют адаптации под местные стандарты. Для решения проблемы уже начато обновление программного обеспечения, управляющего системой зажигания и детонацией.
Российский бензин, как отмечают в Geely, формально соответствует ГОСТ, но отличается по составу от топлива, используемого в Китае. В частности, речь идёт о различиях в уровне оксидантов — соединений, образующихся при переработке нефти.
По словам специалистов компании, их повышенное содержание может влиять на работу датчиков и алгоритмов, контролирующих процесс сгорания топлива в цилиндрах.
Однако важно отметить: официальных лабораторных подтверждений повышенного уровня оксидантов в российском бензине пока нет — это оценка Geely, а не установленный научный факт.
Под обновление и проверку попали три популярных кроссовера марки:
|Модель
|Проблема
|Решение
|Статус
|Monjaro
|детонация, сбои ЭБУ
|обновление ПО
|выполняется
|Tugella
|рывки, перегрев датчиков
|диагностика
|в процессе
|Coolray
|нестабильная тяга
|адаптация софта
|готовится
Geely заявила о профилактической кампании: для всех автомобилей, прошедших через официальные дилерские центры, устанавливается обновлённое программное обеспечение.
По словам компании, прошивка улучшает алгоритм защиты от детонации и помогает адаптировать двигатель к разному химическому составу топлива.
В российском представительстве отметили, что речь идёт о единичных случаях, и массовых проблем не наблюдается.
"Мы знакомы с обращениями владельцев, однако количество подобных случаев незначительно", — уточнили в пресс-службе Geely Россия (Autonews.ru).
Двигатели современных кроссоверов Geely разработаны для использования на топливе, отвечающем китайскому стандарту GB 17930-2016, где требования к чистоте и химическому составу выше, чем в российском ГОСТ Р 51105-97.
Разница между этими нормами в первую очередь заключается в допустимом содержании серы, кислородосодержащих соединений и присадок.
Российское топливо безопасно, но его свойства немного иные. В результате ЭБУ автомобиля, не адаптированный под такие параметры, может неверно считывать детонацию и выдавать ошибку.
|Показатель
|Китай (GB 17930-2016)
|Россия (ГОСТ Р 51105-97)
|Содержание серы
|≤10 мг/кг
|≤50 мг/кг
|Оксиданты
|минимальный уровень
|допускается выше
|Присадки
|органические, биооснова
|преимущественно нефтехимические
|Контроль стабильности
|жёсткий
|умеренный
Эксперты советуют соблюдать простые правила, чтобы избежать проблем с моторами китайских автомобилей:
"Дорогой бензин не решит проблему полностью, но снизит риск детонации и продлит жизнь двигателя", — пояснил автоэксперт Сергей Ким в интервью Amic.ru.
Ошибка: игнорировать сообщение о детонации.
Последствие: повреждение поршней или клапанов.
Альтернатива: пройти диагностику, обновить ПО.
Ошибка: использовать бензин неизвестного происхождения.
Последствие: накопление нагара, снижение ресурса турбины.
Альтернатива: заправляться только на сертифицированных АЗС.
Ошибка: менять прошивку неофициально.
Последствие: потеря гарантии.
Альтернатива: обращаться в сервис Geely.
|Плюсы
|Минусы
|Повышает устойчивость двигателя к топливу
|Требует визита к дилеру
|Снижает риск детонации
|Возможна временная потеря динамики
|Продлевает ресурс турбомотора
|Не решает проблему состава топлива
|Поддерживается официальной гарантией
|Актуально не для всех моделей
Миф: российский бензин некачественный.
Правда: он соответствует ГОСТ, но отличается по химическому составу.
Миф: поломки — массовые.
Правда: Geely подтверждает лишь единичные случаи.
Миф: прошивка снижает мощность двигателя.
Правда: обновление лишь корректирует алгоритм детонации, не влияя на динамику.
