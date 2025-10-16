Российский бензин убивает китайские моторы? Geely ищет виновных в громких поломках

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:15
Авто

На российском авторынке вспыхнул неожиданный спор: китайский автопроизводитель Geely Motors заявил, что поломки двигателей некоторых его моделей связаны с особенностями состава российского топлива. Компания утверждает, что проблема не в конструкции моторов, а в химическом составе бензина, который отличается от того, на котором работают автомобили в Китае.

Geely Monjaro
Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Geely Monjaro

Что именно произошло

Первые жалобы на работу двигателей начали поступать от владельцев Geely Monjaro, а позже аналогичные симптомы — вибрации, снижение мощности и ошибки на приборной панели — заметили водители Tugella и Coolray.

"Одна из причин — особенности топлива, используемого в России. Уровень оксидантов в нём выше, чем в китайском бензине", — пояснили представители GeelyMotors изданию Baza.

Компания подчеркнула, что автомобили изначально были рассчитаны на иные параметры топлива и в ряде случаев требуют адаптации под местные стандарты. Для решения проблемы уже начато обновление программного обеспечения, управляющего системой зажигания и детонацией.

Что известно о топливе

Российский бензин, как отмечают в Geely, формально соответствует ГОСТ, но отличается по составу от топлива, используемого в Китае. В частности, речь идёт о различиях в уровне оксидантов — соединений, образующихся при переработке нефти.

По словам специалистов компании, их повышенное содержание может влиять на работу датчиков и алгоритмов, контролирующих процесс сгорания топлива в цилиндрах.

Однако важно отметить: официальных лабораторных подтверждений повышенного уровня оксидантов в российском бензине пока нет — это оценка Geely, а не установленный научный факт.

Какие модели затронуты

Под обновление и проверку попали три популярных кроссовера марки:

  • Geely Monjaro: двухлитровый турбомотор с системой интеллектуального впрыска.
  • Geely Tugella: купе-кроссовер на той же платформе, с иными настройками ЭБУ.
  • Geely Coolray: компактный SUV с 1,5-литровым турбодвигателем.

Ситуация по моделям Geely

Модель Проблема Решение Статус
Monjaro детонация, сбои ЭБУ обновление ПО выполняется
Tugella рывки, перегрев датчиков диагностика в процессе
Coolray нестабильная тяга адаптация софта готовится

Что делает производитель

Geely заявила о профилактической кампании: для всех автомобилей, прошедших через официальные дилерские центры, устанавливается обновлённое программное обеспечение.
По словам компании, прошивка улучшает алгоритм защиты от детонации и помогает адаптировать двигатель к разному химическому составу топлива.

В российском представительстве отметили, что речь идёт о единичных случаях, и массовых проблем не наблюдается.

"Мы знакомы с обращениями владельцев, однако количество подобных случаев незначительно", — уточнили в пресс-службе Geely Россия (Autonews.ru).

Почему это произошло

Двигатели современных кроссоверов Geely разработаны для использования на топливе, отвечающем китайскому стандарту GB 17930-2016, где требования к чистоте и химическому составу выше, чем в российском ГОСТ Р 51105-97.

Разница между этими нормами в первую очередь заключается в допустимом содержании серы, кислородосодержащих соединений и присадок.
Российское топливо безопасно, но его свойства немного иные. В результате ЭБУ автомобиля, не адаптированный под такие параметры, может неверно считывать детонацию и выдавать ошибку.

Сравнение стандартов топлива

Показатель Китай (GB 17930-2016) Россия (ГОСТ Р 51105-97)
Содержание серы ≤10 мг/кг ≤50 мг/кг
Оксиданты минимальный уровень допускается выше
Присадки органические, биооснова преимущественно нефтехимические
Контроль стабильности жёсткий умеренный

Что советуют владельцам

Эксперты советуют соблюдать простые правила, чтобы избежать проблем с моторами китайских автомобилей:

  • заправляться только на проверенных АЗС крупных сетей;
  • при возможности выбирать бензин с октановым числом 95 и выше;
  • следить за обновлениями у дилера — новые прошивки ставятся бесплатно;
  • избегать самостоятельной "чип-прошивки", чтобы не потерять гарантию.

"Дорогой бензин не решит проблему полностью, но снизит риск детонации и продлит жизнь двигателя", — пояснил автоэксперт Сергей Ким в интервью Amic.ru.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать сообщение о детонации.
    Последствие: повреждение поршней или клапанов.
    Альтернатива: пройти диагностику, обновить ПО.

  • Ошибка: использовать бензин неизвестного происхождения.
    Последствие: накопление нагара, снижение ресурса турбины.
    Альтернатива: заправляться только на сертифицированных АЗС.

  • Ошибка: менять прошивку неофициально.
    Последствие: потеря гарантии.
    Альтернатива: обращаться в сервис Geely.

Плюсы и минусы обновления ПО

Плюсы Минусы
Повышает устойчивость двигателя к топливу Требует визита к дилеру
Снижает риск детонации Возможна временная потеря динамики
Продлевает ресурс турбомотора Не решает проблему состава топлива
Поддерживается официальной гарантией Актуально не для всех моделей

Мифы и правда

  • Миф: российский бензин некачественный.
    Правда: он соответствует ГОСТ, но отличается по химическому составу.

  • Миф: поломки — массовые.
    Правда: Geely подтверждает лишь единичные случаи.

  • Миф: прошивка снижает мощность двигателя.
    Правда: обновление лишь корректирует алгоритм детонации, не влияя на динамику.

Три интересных факта

  • Китайские стандарты качества топлива по жёсткости близки к европейскому EN 228.
  • Geely впервые проводит программную адаптацию автомобилей для российского рынка.
  • В 2023 году аналогичные обновления делали Chery и Haval из-за отличий состава топлива.

Исторический контекст

  • В начале 2010-х годов иностранные автопроизводители уже сталкивались с подобной проблемой — двигатели Ford и Hyundai требовали адаптации под российские присадки.
  • После 2022 года большинство китайских моделей стали поставляться напрямую из КНР, минуя локальную сертификацию — отсюда и необходимость перенастройки.
  • Сегодня производители активно изучают специфику российского топлива, чтобы полностью адаптировать свои моторы под местные условия.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
