Собака, датчик и большой скандал: как одно движение лапы обернулось судебным делом против Volvo

7:38 Your browser does not support the audio element. Авто

В США разгорается судебный спор, который уже окрестили "самым необычным делом о багажнике". В центре внимания — владелец автомобиля Volvo и его четвероногий питомец, ставший невольным участником технологического казуса. Мужчина утверждает, что его собака случайно активировала систему автоматического открытия багажной двери, а значит, производитель несёт ответственность за сбой системы.

Фото: flickr.com by Ludovic Bertron, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Собака в машине на переднем сиденье

Как всё произошло

Инцидент, по словам владельца, произошёл во дворе частного дома. Собака находилась рядом с автомобилем и каким-то образом запустила механизм открытия багажника. В результате дверь открылась без команды, что вызвало тревогу у хозяина — ведь рядом могли находиться дети или посторонние.

Владелец решил обратиться в суд, полагая, что Volvo должна нести ответственность за небезопасное поведение функции. По его словам, "автоматическое открытие" сработало без участия человека, а это могло привести к травме животного или повреждению автомобиля.

"Система не должна реагировать на случайные движения, особенно если поблизости находятся люди или животные", — заявил истец в исковом заявлении.

Что за функция вызвала спор

Современные автомобили Volvo оснащаются системой hands-free tailgate - это технология, позволяющая открывать багажник, просто проведя ногой под задним бампером. В основе работы — датчики движения и бесконтактные сенсоры, реагирующие на определённую комбинацию импульсов.

По задумке инженеров, это должно упростить жизнь водителю — например, когда руки заняты покупками. Но в данном случае, по утверждению владельца, датчики сработали на движение собаки.

Такие случаи нередки: во многих обсуждениях на форумах владельцы автомобилей с бесконтактными системами отмечали, что механизмы реагируют на движения животных, порывы ветра или даже падающие предметы.

В чём обвиняют производителя

Истец считает, что Volvo не обеспечила достаточный уровень защиты от ложных срабатываний. В иске указано, что:

система не имеет корректных ограничений по высоте и расстоянию от сенсора;

отсутствует предупреждение о возможной реакции на животных;

не исключено, что при установке программного обеспечения были нарушены параметры чувствительности.

Кроме того, в жалобе упоминается сотрудник дилерского центра, который якобы предоставил владельцу "неполную информацию о принципе работы опции".

Теперь суду предстоит определить, действительно ли в автомобиле имел место технический дефект, и можно ли считать производителя ответственным за произошедшее.

Технологии, которые любят сюрпризы

Системы бесконтактного открытия багажника стали стандартом не только у Volvo, но и у большинства современных брендов: от Volkswagen и Kia до Toyota и BMW. Они используют комбинацию ультразвуковых и инфракрасных сенсоров, которые должны реагировать только на чёткое движение ноги.

Однако в реальных условиях эти датчики нередко "ошибаются". Например:

в дождливую погоду сигнал может отражаться от капель воды;

зимой система реагирует на сугробы или лопаты при уборке снега;

домашние животные, особенно крупные собаки, могут случайно попасть в зону сканирования.

Инженеры признают, что такие системы чувствительны к условиям среды, и полностью исключить ложные срабатывания пока невозможно.

Как работает автоматическое открытие багажника

Компонент Функция Потенциальный риск Сенсор движения Распознаёт движение под бампером Ложное срабатывание от животных Контроллер Анализирует сигнал и подаёт команду Ошибка программного анализа Электропривод двери Поднимает и опускает крышку багажника Возможность травмы при внезапном открытии

Судебная перспектива

Юристы отмечают, что подобные иски редки, но они могут создать прецедент. Если суд признает производителя виновным, автокомпании будут обязаны пересмотреть алгоритмы безопасности и обновить программное обеспечение.

"Проблема не в собаке, а в том, что техника должна предугадывать подобные ситуации", — отметил эксперт по автомобильной безопасности Майкл Харди.

С другой стороны, защитники компании настаивают: любое электронное устройство должно использоваться в соответствии с инструкцией, где указано, что рядом с зоной сенсора не должны находиться животные или дети.

А что если бы это случилось в России

Юристы по защите прав потребителей отмечают: если подобная ситуация произошла бы на российском рынке, доказать вину производителя было бы почти невозможно. Для этого потребовалась бы независимая экспертиза и подтверждение, что система действительно сработала самопроизвольно.

Зато случай может повлиять на подход к сертификации технологий. Уже сейчас в Европе обсуждают идею введения новых стандартов чувствительности сенсоров, чтобы исключить ложные срабатывания вблизи животных и препятствий.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: парковать автомобиль с активной функцией hands-free рядом с животными.

Последствие: ложное открытие багажника.

Альтернатива: отключать систему в ограниченных пространствах.

Ошибка: не проверять настройки чувствительности после покупки.

Последствие: избыточная реакция датчиков.

Альтернатива: пройти калибровку у дилера.

Ошибка: игнорировать предупреждения в инструкции.

Последствие: потеря гарантии при неисправности.

Альтернатива: использовать систему только по назначению.

Плюсы и минусы автоматических систем открытия багажника

Плюсы Минусы Удобство при загрузке вещей Возможность ложного срабатывания Современная технология Чувствительность к внешним факторам Повышение комфорта Опасность при наличии детей и животных Имидж премиальности Высокая стоимость ремонта привода Можно отключить вручную Требуется точная калибровка сенсоров

Мифы и правда

Миф: автоматическое открытие полностью безопасно.

Правда: система реагирует на физические импульсы и не различает живые объекты.

Миф: собака не может активировать механизм.

Правда: движения крупного животного вполне могут сработать как триггер.

Миф: проблема только у Volvo.

Правда: аналогичные случаи фиксировались у разных брендов.

Три интересных факта

Первые системы бесконтактного багажника появились у BMW в 2011 году.

Volvo внедрила собственную версию с функцией "умного распознавания движения" в 2016 году.

В США ежегодно подаётся до 200 исков, связанных с ложным срабатыванием автомобильных электронных систем.

Исторический контекст