Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дом ест тепло, как ненасытный зверь: укрощаем отопление и платим вдвое меньше
Дом без псиного духа: 8 пород, от которых никогда не пахнет — идеальный вариант для квартиры
Отдых в деревне: какой доход принесёт агротуризм фермерам
Золото под ногами: туристы превращаются в старателей прямо в сердце Пьемонта
Шоколадный торт за 15 минут: простой рецепт из 2 неожиданных ингредиентов для тех, кто следит за фигурой
Зимовка без погреба: какие культуры переносят мороз и не боятся промерзшей земли
Альцгеймер настиг дельфинов: ученые связали недуг морских обитателей с редким токсином
Между уходом и макияжем: роль праймера в создании идеального тона
Три минуты в день без спортзала — и вы станете стройнее: тело начнёт меняться уже через неделю

Всего три минуты невнимательности — и мотор можно выкидывать: как жара превращает машину в бомбу

1:20
Авто

Перегрев двигателя — ситуация, с которой может столкнуться даже исправный автомобиль. Особенно часто это случается летом, когда жара, плотный трафик и работа кондиционера создают дополнительную нагрузку. Игнорировать перегрев опасно: всего несколько минут — и двигатель может получить серьёзные повреждения, вплоть до капитального ремонта.

Перегрев в пробке: дневная сцена
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Перегрев в пробке: дневная сцена

Почему двигатель перегревается в пробке

Система охлаждения двигателя рассчитана на постоянный поток воздуха, который проходит через радиатор во время движения. Но в пробке этот поток исчезает, и всё зависит от исправности вентилятора, радиатора и уровня охлаждающей жидкости. Даже незначительная неисправность способна запустить цепную реакцию перегрева.

Среди самых частых причин специалисты называют:

  1. загрязнённый или забитый радиатор, нарушающий теплообмен;

  2. недостаток охлаждающей жидкости или наличие воздушной пробки;

  3. поломку вентилятора или его датчика;

  4. неисправный термостат, не открывающий большой контур;

  5. повреждённый температурный датчик, передающий искажённые данные ЭБУ;

  6. засор системы циркуляции охлаждения.

Когда температура растёт, металл деталей расширяется, зазоры исчезают, и двигатель может заклинить. В этом случае придётся не просто чинить, а заменять отдельные узлы.

Советы шаг за шагом

  1. Сразу заметили рост температуры — не паникуйте. Посмотрите на приборную панель: если стрелка приближается к красной зоне или загорается индикатор перегрева, действуйте спокойно, но быстро.

  2. Не выключайте двигатель сразу. После остановки жидкость перестаёт циркулировать, вентилятор не работает, и температура может подняться ещё выше.

  3. Включите отопитель в салоне. Переведите климат-контроль на максимум: горячий воздух поможет вывести лишнее тепло из системы. Это временное, но действенное решение.

  4. Остановитесь на безопасной обочине. В пробке — на полосе аварийной остановки. Включите "аварийку", откройте капот, чтобы тепло начало выходить наружу.

  5. Дайте двигателю остыть. Не трогайте крышку радиатора или бачка сразу: пары под давлением могут обжечь. Подождите 10-15 минут.

  6. Проверьте уровень охлаждающей жидкости. Если он ниже нормы — долейте антифриз или воду (в крайнем случае).

  7. Проверьте работу вентилятора. Если он не включается, возможно, перегорел предохранитель или сломан датчик.

Таблица "Сравнение": симптомы и решения

Симптом Возможная причина Что делать
Быстрый рост температуры Недостаток охлаждающей жидкости Проверить уровень и долить
Перегрев при включённом кондиционере Слабая работа вентилятора Проверить предохранитель, датчик
Температура растёт на холостом ходу Забит радиатор Промыть систему
Не включается отопление Воздушная пробка Выпустить воздух из системы

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: сразу выключить двигатель при перегреве.
Последствие: температура резко растёт, охлаждение прекращается, возможен клин.
Альтернатива: включить печку, дать мотору остыть постепенно.

Ошибка: открыть крышку радиатора на горячем двигателе.
Последствие: ожоги от пара и брызг антифриза.
Альтернатива: подождать 10-15 минут и открывать через ткань.

Ошибка: продолжать движение без остановки.
Последствие: деформация блока цилиндров, капитальный ремонт.
Альтернатива: остановиться, охладить двигатель, вызвать эвакуатор.

Ошибка: игнорировать перегрев при включённой лампе.
Последствие: сгорание прокладки ГБЦ.
Альтернатива: следить за показаниями температуры и не допускать красной зоны.

А что если…

Если температура регулярно повышается даже после обслуживания, стоит проверить систему охлаждения в сервисе. Иногда проблема не в жидкости или вентиляторе, а в неисправном датчике, который подаёт неверные сигналы. Также причиной может быть засорённый катализатор, создающий избыточное давление выхлопных газов и повышающий нагрузку на мотор. Проверить состояние радиатора можно самостоятельно: если он покрыт пылью и грязью, промойте его водой под умеренным напором. Только не используйте слишком горячую струю — алюминий может деформироваться.

Таблица "Плюсы и минусы" временных решений

Действие Плюсы Минусы
Включение отопителя Быстро снижает температуру Невыносимо жарко в салоне
Остановка и охлаждение Безопасно для мотора Теряется время
Доливка воды вместо антифриза Позволяет доехать до сервиса Временно, снижает эффективность
Продолжение движения с включённой печкой Снижает риск перегрева Повышенный расход топлива

FAQ

Можно ли ехать, если двигатель немного перегрелся?
Да, но только после того, как температура вернулась в норму и уровень жидкости восстановлен. Следите за стрелкой и избегайте резких ускорений.

Как понять, что перегрев стал критическим?
Если слышен металлический звон, идёт пар из-под капота, а стрелка в красной зоне — нужно срочно остановиться и заглушить двигатель.

Что делать, если вентилятор не включается?
Проверить предохранители и датчик температуры. Если неисправность не устраняется — обращаться в сервис.

Можно ли залить воду вместо антифриза?
Да, но только временно. После поездки систему нужно промыть и заменить жидкость на подходящую по температуре кипения и плотности.

Мифы и правда

Миф: перегрев опасен только летом.
Правда: он возможен в любое время года — зимой чаще из-за неисправного термостата и плохой циркуляции жидкости.

Миф: если стрелка температуры немного выше нормы — ничего страшного.
Правда: это уже первый сигнал неисправности системы охлаждения.

Миф: можно продолжать ехать, пока мотор не закипел.
Правда: даже кратковременный перегрев вызывает микротрещины в блоке цилиндров и снижает ресурс двигателя.

Три интересных факта

  1. Средняя рабочая температура двигателя — 85-95 °C, а критическая — выше 110 °C.

  2. Современные датчики способны отслеживать перегрев с точностью до 1 °C.

  3. При однократном перегреве мотор теряет до 10% ресурса, при повторных — до 30%.

Исторический контекст

Проблема перегрева появилась ещё с первыми автомобилями начала XX века. Тогда радиаторы из меди и латуни часто закипали на жаре. В 1950-х начали применять герметичные системы с антифризом, что позволило повысить эффективность охлаждения. Однако даже современные автомобили не застрахованы от перегрева — особенно в плотном городском потоке, где радиатор работает без естественного обдува.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Наука и техника
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Американская ярость против русской выносливости: чем гризли не похож на бурого и кто из них опаснее
Домашние животные
Американская ярость против русской выносливости: чем гризли не похож на бурого и кто из них опаснее
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Садоводство, цветоводство
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Популярное
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом

Томат со вкусом ягод и цветом черники стал новым любимцем российских садоводов. Что делает "Черничный щербет" особенным и стоит ли искать его семена?

Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Американская ярость против русской выносливости: чем гризли не похож на бурого и кто из них опаснее
Тихоокеанский великан без костей: существо, которое чувствует вкус кожей и запоминает человека навсегда
Локомобили: как автомобили меняют правила игры на рельсах сегодня Сергей Милешкин Санкции для телевизора, исключения для бизнеса: как Лондон воюет с Россией — на бумаге Юрий Бочаров Разруха вместо мира: Трамп снова хочет решать украинский вопрос Любовь Степушова
Мульча, которая убивает: чем нельзя укрывать грядки под зиму, чтобы не сгноить урожай
Трамп и Путин сделали неожиданное заявление: экономика, встречи и мир на Украине
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Последние материалы
Отдых в деревне: какой доход принесёт агротуризм фермерам
Золото под ногами: туристы превращаются в старателей прямо в сердце Пьемонта
Шоколадный торт за 15 минут: простой рецепт из 2 неожиданных ингредиентов для тех, кто следит за фигурой
Зимовка без погреба: какие культуры переносят мороз и не боятся промерзшей земли
Альцгеймер настиг дельфинов: ученые связали недуг морских обитателей с редким токсином
Между уходом и макияжем: роль праймера в создании идеального тона
Три минуты в день без спортзала — и вы станете стройнее: тело начнёт меняться уже через неделю
Кожа под атакой микробов: что нужно нанести, чтобы царапина не превратилась в проблему
Всего три минуты невнимательности — и мотор можно выкидывать: как жара превращает машину в бомбу
Поймать монстра: чем фильм ужасов удивит зрителей и как он перекликается с Леоном
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.