Названы главные любимчики россиян с АКПП: кто вошёл в ТОП-10 и кого уже не берут

8:13
Авто

Российский рынок легковых автомобилей с автоматической трансмиссией продолжает меняться, и 2025 год уже показал неожиданные повороты. Лидерство вновь вернул себе китайский кроссовер Haval Jolion, обогнав даже обновлённую LADA Vesta, которая в начале года удерживала первую позицию.

Китайский автомобиль Haval Jolion
Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Китайский автомобиль Haval Jolion

Кто в лидерах продаж

За девять месяцев 2025 года россияне приобрели 40,5 тысячи экземпляров Haval Jolion с автоматической трансмиссией. Это на треть меньше, чем в прошлом году, но всё же позволило модели возглавить рейтинг.

Второе место заняла LADA Vesta — 34,6 тысячи проданных машин. Рост продаж впечатляющий — плюс 76% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Замыкает тройку лидеров белорусский Belgee X50, реализованный в количестве 26,3 тысячи штук — рост на 9%.

"Продажи автомобилей с "автоматом" по-прежнему составляют львиную долю рынка — более 70%", — отметили аналитики "АВТОСТАТ".

ТОП-10 автомобилей с автоматической трансмиссией в РФ (9 месяцев 2025 года)

Место Модель Продано, тыс. шт. Изменение к 2024 г. Доля АТ в продажах
1 Haval Jolion 40,5 -33% 100%
2 LADA Vesta 34,6 +76% 55,9%
3 Belgee X50 26,3 +9% 100%
4 Chery Tiggo 4 PRO 22,7 +15% 100%
5 Geely Coolray 21,9 -10% 100%
6 Belgee X70 20,8 x18 раз 100%
7 Changan CS35 Plus 18,2 +5% 100%
8 Omoda C5 17,6 -8% 100%
9 Chery Tiggo 7 PRO Max 15,4 -54% 100%
10 Exeed LX 13,0 +12% 100%

Согласно свежему отчёту аналитического агентства "АВТОСТАТ" (данные: "АВТОСТАТ", январь-сентябрь 2025 г.)

Как изменилась структура рынка

Всего за первые три квартала 2025 года россияне приобрели 637,5 тысячи автомобилей с автоматической коробкой передач — это 71,2% всех продаж новых легковых машин. Для сравнения: годом ранее доля составляла 75%, то есть спрос на "автоматы" немного снизился, но остаётся доминирующим.

Эксперты связывают снижение продаж не с потерей интереса, а с ограниченным предложением в некоторых регионах и задержками поставок через параллельный импорт.

Почему китайские бренды доминируют

В первой десятке шесть моделей — полностью китайского происхождения. Их успех объясняется несколькими факторами:

  • активная локализация сборки в России и Беларуси;
  • современный дизайн и оснащение;
  • наличие "автомата" даже в базовых версиях;
  • выгодное соотношение цены и комплектации.

Китайские производители сделали ставку на комфорт и простоту управления — то, что большинство российских покупателей ценит всё больше.

Белорусский след: Belgee укрепляет позиции

Особого внимания заслуживает бренд Belgee, который производит автомобили на совместном заводе в Борисове (Беларусь).

Его кроссоверы X50 и X70 стали настоящим открытием года. Если X50 стабильно растёт, то X70 показал почти 18-кратное увеличение продаж — рекорд для этого сегмента.

По мнению аналитиков, покупатели всё чаще выбирают автомобили, собранные в ближнем зарубежье: доступность деталей и сервисной поддержки играет решающую роль.

LADA удерживает позиции

Несмотря на конкуренцию с китайскими брендами, LADA Vesta сумела укрепить позиции в топе. Обновлённая версия получила улучшенный вариатор, современный мультимедийный комплекс и новые опции комфорта.

Однако именно у Весты минимальная доля "автоматов" в структуре продаж — 55,9%, ведь модель также активно продаётся с механической коробкой.

"Рост продаж Весты с АТ показывает, что российский потребитель постепенно отказывается от механики", — считают в "АВТОСТАТ".

Кто теряет позиции

Главным неудачником рейтинга стал кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Max, потерявший 54% продаж по сравнению с прошлым годом. Аналитики объясняют это ростом конкуренции внутри самого бренда — часть покупателей перешла на Tiggo 4 PRO и Exeed LX.

Также снизился спрос на Geely Coolray, но компания компенсировала это успехом старших моделей, включая Monjaro и Tugella.

А что если тенденция сохранится

Если доля машин с "автоматом" останется на уровне 70% и выше, производители могут окончательно отказаться от механических коробок в массовом сегменте. Уже сейчас шесть из десяти популярных моделей не предлагаются с "механикой" вовсе.

Эксперты отмечают: переход на автоматические трансмиссии — общемировой тренд. В Европе и Китае доля таких машин превысила 80%, а в США - почти 95%.

Доля автомобилей с АТ в продажах по странам

Страна Доля авто с АТ Тенденция
США 95% стабильный рост
Китай 82% рост
Россия 71% умеренное снижение
Европа 78% рост
Япония 85% стабильно

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что автоматическая трансмиссия подходит только новичкам.
    Последствие: недооценка современных технологий.
    Альтернатива: учитывать, что современные автоматы адаптируются к стилю вождения.

  • Ошибка: экономить на обслуживании вариатора.
    Последствие: дорогостоящий ремонт.
    Альтернатива: замена масла каждые 40-50 тыс. км.

  • Ошибка: выбирать "автомат" только по бренду.
    Последствие: несоответствие мощности и типа трансмиссии.
    Альтернатива: изучить особенности конструкции (гидротрансформатор, робот, CVT).

Мифы и правда

  • Миф: автомобили с "автоматом" дороже в обслуживании.
    Правда: современные коробки требуют лишь регулярной замены масла.

  • Миф: вариаторы быстро ломаются.
    Правда: при спокойной езде ресурс CVT превышает 200 тыс. км.

  • Миф: механика надёжнее.
    Правда: надёжность зависит от производителя, а не от типа коробки.

Три интересных факта

  • Почти 90% новых кроссоверов, продаваемых в РФ, оснащены автоматом или вариатором.
  • В 2025 году впервые в топ-10 не вошла ни одна модель Hyundai или Kia.
  • В Москве и Санкт-Петербурге доля автомобилей с АТ превышает 85%, в регионах — около 65%.

Исторический контекст

  • Первые автомобили с автоматической коробкой появились в СССР в 1950-х на лимузинах "ЗиЛ".
  • В 2000-х "автомат" считался роскошью и устанавливался только на дорогие иномарки.
  • После 2020 года "автомат" стал стандартом даже в бюджетном сегменте благодаря китайским производителям.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
