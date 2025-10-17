Названы главные любимчики россиян с АКПП: кто вошёл в ТОП-10 и кого уже не берут

Российский рынок легковых автомобилей с автоматической трансмиссией продолжает меняться, и 2025 год уже показал неожиданные повороты. Лидерство вновь вернул себе китайский кроссовер Haval Jolion, обогнав даже обновлённую LADA Vesta, которая в начале года удерживала первую позицию.
За девять месяцев 2025 года россияне приобрели 40,5 тысячи экземпляров Haval Jolion с автоматической трансмиссией. Это на треть меньше, чем в прошлом году, но всё же позволило модели возглавить рейтинг.
Второе место заняла LADA Vesta — 34,6 тысячи проданных машин. Рост продаж впечатляющий — плюс 76% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Замыкает тройку лидеров белорусский Belgee X50, реализованный в количестве 26,3 тысячи штук — рост на 9%.
"Продажи автомобилей с "автоматом" по-прежнему составляют львиную долю рынка — более 70%", — отметили аналитики "АВТОСТАТ".
|Место
|Модель
|Продано, тыс. шт.
|Изменение к 2024 г.
|Доля АТ в продажах
|1
|Haval Jolion
|40,5
|-33%
|100%
|2
|LADA Vesta
|34,6
|+76%
|55,9%
|3
|Belgee X50
|26,3
|+9%
|100%
|4
|Chery Tiggo 4 PRO
|22,7
|+15%
|100%
|5
|Geely Coolray
|21,9
|-10%
|100%
|6
|Belgee X70
|20,8
|x18 раз
|100%
|7
|Changan CS35 Plus
|18,2
|+5%
|100%
|8
|Omoda C5
|17,6
|-8%
|100%
|9
|Chery Tiggo 7 PRO Max
|15,4
|-54%
|100%
|10
|Exeed LX
|13,0
|+12%
|100%
Согласно свежему отчёту аналитического агентства "АВТОСТАТ" (данные: "АВТОСТАТ", январь-сентябрь 2025 г.)
Всего за первые три квартала 2025 года россияне приобрели 637,5 тысячи автомобилей с автоматической коробкой передач — это 71,2% всех продаж новых легковых машин. Для сравнения: годом ранее доля составляла 75%, то есть спрос на "автоматы" немного снизился, но остаётся доминирующим.
Эксперты связывают снижение продаж не с потерей интереса, а с ограниченным предложением в некоторых регионах и задержками поставок через параллельный импорт.
В первой десятке шесть моделей — полностью китайского происхождения. Их успех объясняется несколькими факторами:
Китайские производители сделали ставку на комфорт и простоту управления — то, что большинство российских покупателей ценит всё больше.
Особого внимания заслуживает бренд Belgee, который производит автомобили на совместном заводе в Борисове (Беларусь).
Его кроссоверы X50 и X70 стали настоящим открытием года. Если X50 стабильно растёт, то X70 показал почти 18-кратное увеличение продаж — рекорд для этого сегмента.
По мнению аналитиков, покупатели всё чаще выбирают автомобили, собранные в ближнем зарубежье: доступность деталей и сервисной поддержки играет решающую роль.
Несмотря на конкуренцию с китайскими брендами, LADA Vesta сумела укрепить позиции в топе. Обновлённая версия получила улучшенный вариатор, современный мультимедийный комплекс и новые опции комфорта.
Однако именно у Весты минимальная доля "автоматов" в структуре продаж — 55,9%, ведь модель также активно продаётся с механической коробкой.
"Рост продаж Весты с АТ показывает, что российский потребитель постепенно отказывается от механики", — считают в "АВТОСТАТ".
Главным неудачником рейтинга стал кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Max, потерявший 54% продаж по сравнению с прошлым годом. Аналитики объясняют это ростом конкуренции внутри самого бренда — часть покупателей перешла на Tiggo 4 PRO и Exeed LX.
Также снизился спрос на Geely Coolray, но компания компенсировала это успехом старших моделей, включая Monjaro и Tugella.
Если доля машин с "автоматом" останется на уровне 70% и выше, производители могут окончательно отказаться от механических коробок в массовом сегменте. Уже сейчас шесть из десяти популярных моделей не предлагаются с "механикой" вовсе.
Эксперты отмечают: переход на автоматические трансмиссии — общемировой тренд. В Европе и Китае доля таких машин превысила 80%, а в США - почти 95%.
|Страна
|Доля авто с АТ
|Тенденция
|США
|95%
|стабильный рост
|Китай
|82%
|рост
|Россия
|71%
|умеренное снижение
|Европа
|78%
|рост
|Япония
|85%
|стабильно
Ошибка: считать, что автоматическая трансмиссия подходит только новичкам.
Последствие: недооценка современных технологий.
Альтернатива: учитывать, что современные автоматы адаптируются к стилю вождения.
Ошибка: экономить на обслуживании вариатора.
Последствие: дорогостоящий ремонт.
Альтернатива: замена масла каждые 40-50 тыс. км.
Ошибка: выбирать "автомат" только по бренду.
Последствие: несоответствие мощности и типа трансмиссии.
Альтернатива: изучить особенности конструкции (гидротрансформатор, робот, CVT).
Миф: автомобили с "автоматом" дороже в обслуживании.
Правда: современные коробки требуют лишь регулярной замены масла.
Миф: вариаторы быстро ломаются.
Правда: при спокойной езде ресурс CVT превышает 200 тыс. км.
Миф: механика надёжнее.
Правда: надёжность зависит от производителя, а не от типа коробки.
Томат со вкусом ягод и цветом черники стал новым любимцем российских садоводов. Что делает "Черничный щербет" особенным и стоит ли искать его семена?