Залил не то топливо — и выиграл суд: случай, который изменил всё для российских водителей

Ошибка на заправке — ситуация, от которой не застрахован ни один водитель. Один неверный пистолет — и в баке оказывается не то топливо. Последствия могут быть фатальными для двигателя и кошелька. Кто несет ответственность, если подобное случилось — водитель или автозаправка?
В июне 2025 года четвёртый кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел необычное дело. Водитель обратился с иском против АЗС, на которой заправщик вместо дизельного топлива случайно залил в его машину бензин. Ошибка стоила дорого — двигатель вышел из строя.
Ранее суды первой и апелляционной инстанций отказали автовладельцу, посчитав, что он сам обязан контролировать процесс заправки и проверять, какое топливо ему наливают. Но кассационная инстанция заняла противоположную позицию.
"АЗС должна компенсировать сумму причиненного ущерба за некачественное оказание услуги. Потребитель выступает слабой стороной", — отметил автоюрист Николай Попов.
Этот случай стал прецедентом для многих подобных ситуаций: теперь заправки несут прямую ответственность, если ошибка исходит от их сотрудников.
Главный аргумент суда — принцип защиты потребителя. По закону "О защите прав потребителей" клиент, пользующийся услугой, не обязан обладать специальными знаниями. Если заправщик ошибся — вина ложится на организацию, а не на водителя.
В данном деле выяснилось, что оператор АЗС имел проблемы со зрением и просто не заметил, что в его руках пистолет от бензиновой колонки. Это обстоятельство усилило позицию истца, ведь очевидно, что ошибка произошла не по его вине.
Тем не менее юристы предупреждают: подобные решения не означают, что теперь можно расслабиться и переложить контроль на заправщика. Суд всегда оценивает обстоятельства конкретного случая. Если будет доказано, что водитель действовал неосторожно, например, сам указал неверное топливо, шансы на компенсацию резко падают, сообщает aif.ru.
В случае ошибки при заправке водитель имеет право потребовать от АЗС возмещения понесённого ущерба. Ключевое условие — необходимо доказать, что топливо было залито сотрудником заправки и именно это действие вызвало поломку двигателя.
Обычно процесс выглядит так:
Фиксируется факт заправки (чек, видеозапись с камеры, показания свидетелей).
Машину эвакуируют в сервис, где проводят техническую экспертизу.
Составляется акт, в котором указано, что причиной неисправности стало попадание неподходящего топлива.
После этого можно обращаться в суд или в Роспотребнадзор с требованием о компенсации.
Сумма ущерба зависит от сложности ремонта. В случае дизельных двигателей она может достигать нескольких сотен тысяч рублей, так как приходится менять топливную систему, фильтры и иногда даже форсунки.
Ошибка: заправщик перепутал топливо.
Последствие: выход из строя двигателя и топливной системы.
Альтернатива: требовать компенсацию по закону "О защите прав потребителей".
Ошибка: водитель не проверил пистолет и колонку.
Последствие: отказ суда в удовлетворении иска.
Альтернатива: всегда визуально контролировать, что наливают именно нужный вид топлива.
Ошибка: попытка завести двигатель после неправильной заправки.
Последствие: повреждение форсунок и цилиндров.
Альтернатива: не заводить авто и сразу вызвать эвакуатор.
|Параметр
|Дизельный двигатель
|Бензиновый двигатель
|Тип топлива
|ДТ (солярка)
|АИ-92, АИ-95 и выше
|Последствия при ошибке
|Разрушение ТНВД, форсунок
|Детонация, повреждение катализатора
|Стоимость ремонта
|150-400 тыс. руб.
|80-200 тыс. руб.
|Время на восстановление
|До 3 недель
|1-2 недели
Разница между видами топлива кажется очевидной, но именно поэтому ошибка оператора часто бывает фатальной — последствия для дизеля значительно дороже, чем для бензинового двигателя.
Контролируйте процесс. Убедитесь, что оператор берет пистолет с правильной колонки.
Следите за маркировкой. На большинстве АЗС цвет пистолета и шланга различается: зелёный — дизель, чёрный или синий — бензин.
Храните чеки. Это официальный документ, подтверждающий вид топлива и объём заливки.
Не заводите двигатель, если есть подозрение на ошибку. Лучше вызвать эвакуатор и провести откачку топлива.
Уточняйте квалификацию персонала. Если заправка вызывает сомнения, лучше выбрать другую сеть.
Если выяснится, что водитель ошибся сам — например, перепутал пистолеты, заправляясь самостоятельно, — вся ответственность ложится на него. Тогда ремонт оплачивается из личных средств, а судебная защита не поможет. Страховые компании также не компенсируют ущерб, если в полисе не прописана подобная опция. Некоторые КАСКО-программы, однако, уже включают пункт о возмещении при ошибочной заправке. Это стоит уточнить при заключении договора — особенно для владельцев дизельных машин, где последствия ошибки наиболее дорогие.
|Плюсы
|Минусы
|Защищает интересы потребителя
|Рассмотрение может занять месяцы
|Повышает ответственность АЗС
|Каждое дело оценивается индивидуально
|Способствует улучшению качества обслуживания
|Возможны злоупотребления со стороны клиентов
|Создает ориентир для будущих решений
|Нет гарантии положительного исхода
Что делать, если в бак попало не то топливо?
Не заводите двигатель. Позовите эвакуатор и отвезите автомобиль в сервис для откачки топлива и промывки системы.
Можно ли требовать компенсацию с АЗС?
Да, если заправку осуществлял сотрудник станции, и есть доказательства его ошибки.
Сколько стоит ремонт после ошибочной заправки?
В зависимости от типа двигателя — от 80 тыс. до 400 тыс. рублей.
Поможет ли страховка?
Обычный ОСАГО не покрывает такие случаи. Некоторые программы КАСКО предусматривают возмещение, если ошибка доказана.
Миф: суд всегда встанет на сторону водителя.
Правда: только если установлено, что ошибка была со стороны АЗС.
Миф: можно специально залить не то топливо и взыскать деньги через суд.
Правда: экспертиза легко определит, кто допустил ошибку — за умышленный обман можно получить встречный иск.
Миф: дизель переживет бензин в баке.
Правда: даже несколько литров бензина способны вывести из строя насос и форсунки.
Случаи ошибочной заправки происходят в России не первый год, но именно решения 2025 года обозначили новую тенденцию: суды стали внимательнее рассматривать роль исполнителя услуги. Если раньше считалось, что водитель обязан контролировать всё сам, теперь в судебной практике закрепляется идея — заправка несёт ответственность как коммерческая организация, оказывающая услугу.
