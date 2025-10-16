Стальной гигант вернулся: в России стартовали продажи самой живучей Toyota в мире

В российской продаже появился внедорожник, о котором говорят как о символе выносливости и надёжности. Toyota Sequoia, один из самых долговечных автомобилей в мире, теперь доступен и у нас — пусть и по параллельному импорту. Цена вопроса впечатляет: от 10 миллионов рублей и выше.
Toyota Sequoia - крупный рамный внедорожник, созданный для тех, кто ценит комфорт бизнес-класса и мощность профессионального пикапа. Модель построена на платформе Tundra и сочетает мощный гибридный двигатель с продуманной конструкцией кузова, рассчитанной на десятилетия эксплуатации.
Согласно рейтингу iSeeCars, Sequoia возглавляет список самых долговечных SUV в мире. По оценке экспертов, этот автомобиль способен без серьёзных поломок преодолеть 400 тысяч километров. Такой ресурс нечасто встречается даже у премиальных брендов.
Наиболее выгодные предложения традиционно поступают с ДальнегоВостока. Владивостокские компании готовы привезти Sequoia SR5 за 10 миллионов рублей. Эта базовая версия включает кожаный салон, люк, акустику из восьми динамиков, цифровую приборную панель и мультимедийный экран с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
В Москве, в частных мультибрендовых автосалонах, цены стартуют от 11,29 миллиона рублей за комплектацию Limited. Здесь уже установлены камеры кругового обзора, парктроники, 20-дюймовые колёса, перфорированная кожа и адаптивный круиз-контроль.
|Комплектация
|Примерная цена
|Основные особенности
|SR5
|от 10 000 000 ₽
|Кожа, люк, 8 динамиков, цифровая приборка, мультимедиа
|Limited
|от 11 290 000 ₽
|Камеры кругового обзора, перфорированная кожа, климат, 20″ диски
|TRD Pro
|от 11 500 000 ₽
|Усиленная защита днища, чёрные детали, спортивный обвес
|Capstone
|от 12 990 000 ₽
|22″ колёса, подножки, акустика JBL
|TRD Pro (топ)
|до 17 000 000 ₽
|Полный набор опций, красная прострочка, камуфляжные вставки
Все версии Sequoia оснащены гибридной системой i-Force Max - сочетанием 3,5-литрового битурбо V6 и электромотора. Совокупная мощность достигает 437 л. с., а крутящий момент — 790 Н·м.
Коробка передач — 10-ступенчатый "автомат", привод — постоянный полный.
Такое сочетание даёт не только динамику, но и надёжность: система разработана для тяжёлых условий — буксировки, бездорожья, резких перепадов температур.
Ошибка: покупка через непроверенного дилера без прозрачного контракта.
Последствие: риск переплаты или срыва поставки.
Альтернатива: выбирайте компании с отзывами и официальной регистрацией.
Ошибка: отказ от дополнительной антикоррозийной обработки.
Последствие: ржавчина уже через 2-3 года.
Альтернатива: установить антикор и защиту днища сразу после покупки.
Ошибка: использование несертифицированного топлива.
Последствие: сбои в гибридной системе.
Альтернатива: заправка только на проверенных сетевых АЗС.
В том же ценовом сегменте играют Chevrolet Tahoe, Cadillac Escalade и Nissan Patrol. Однако Sequoia выгодно отличается гибридной силовой установкой, меньшими затратами на обслуживание и известной японской надёжностью.
|Плюсы
|Минусы
|Надёжность, подтверждённая рейтингами
|Высокая цена
|Мощный гибрид и экономия топлива
|Поставки только по импорту
|Просторный салон и премиальная отделка
|Большие габариты затрудняют парковку
|Полный привод и рамная конструкция
|Высокая пошлина на ввоз
|Богатая комплектация даже в базе
|Небольшой выбор цветовых решений
Средний расход — около 11-13 литров на 100 км, что для почти трёхтонного внедорожника считается отличным показателем.
Да, некоторые банки уже предлагают автокредиты на такие автомобили при наличии подтверждённых документов и ЭПТС.
Sequoia просторнее, экономичнее и современнее по мультимедиа. Land Cruiser остаётся более "классическим" внедорожником с иной динамикой и характером.
Миф: гибридные внедорожники плохо переносят холод.
Правда: Sequoia рассчитана на эксплуатацию при температурах до -40 °C, что подтверждено тестами в Канаде.
Миф: такие автомобили сложно обслуживать.
Правда: большинство деталей унифицировано с Tundra и доступны у официальных поставщиков.
Миф: гибрид не подходит для бездорожья.
Правда: крутящий момент электромотора наоборот улучшает проходимость.
