Стальной гигант вернулся: в России стартовали продажи самой живучей Toyota в мире

В российской продаже появился внедорожник, о котором говорят как о символе выносливости и надёжности. Toyota Sequoia, один из самых долговечных автомобилей в мире, теперь доступен и у нас — пусть и по параллельному импорту. Цена вопроса впечатляет: от 10 миллионов рублей и выше.

Фото: Wikipedia by Blueck, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Toyota Sequoia

Японский гигант на российских дорогах

Toyota Sequoia - крупный рамный внедорожник, созданный для тех, кто ценит комфорт бизнес-класса и мощность профессионального пикапа. Модель построена на платформе Tundra и сочетает мощный гибридный двигатель с продуманной конструкцией кузова, рассчитанной на десятилетия эксплуатации.

Согласно рейтингу iSeeCars, Sequoia возглавляет список самых долговечных SUV в мире. По оценке экспертов, этот автомобиль способен без серьёзных поломок преодолеть 400 тысяч километров. Такой ресурс нечасто встречается даже у премиальных брендов.

Где купить и сколько стоит

Наиболее выгодные предложения традиционно поступают с ДальнегоВостока. Владивостокские компании готовы привезти Sequoia SR5 за 10 миллионов рублей. Эта базовая версия включает кожаный салон, люк, акустику из восьми динамиков, цифровую приборную панель и мультимедийный экран с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

В Москве, в частных мультибрендовых автосалонах, цены стартуют от 11,29 миллиона рублей за комплектацию Limited. Здесь уже установлены камеры кругового обзора, парктроники, 20-дюймовые колёса, перфорированная кожа и адаптивный круиз-контроль.

Сравнение комплектаций

Комплектация Примерная цена Основные особенности SR5 от 10 000 000 ₽ Кожа, люк, 8 динамиков, цифровая приборка, мультимедиа Limited от 11 290 000 ₽ Камеры кругового обзора, перфорированная кожа, климат, 20″ диски TRD Pro от 11 500 000 ₽ Усиленная защита днища, чёрные детали, спортивный обвес Capstone от 12 990 000 ₽ 22″ колёса, подножки, акустика JBL TRD Pro (топ) до 17 000 000 ₽ Полный набор опций, красная прострочка, камуфляжные вставки

Что под капотом

Все версии Sequoia оснащены гибридной системой i-Force Max - сочетанием 3,5-литрового битурбо V6 и электромотора. Совокупная мощность достигает 437 л. с., а крутящий момент — 790 Н·м.

Коробка передач — 10-ступенчатый "автомат", привод — постоянный полный.

Такое сочетание даёт не только динамику, но и надёжность: система разработана для тяжёлых условий — буксировки, бездорожья, резких перепадов температур.

Советы шаг за шагом: как заказать Sequoia

Найдите проверенного импортёра с подтверждённой историей поставок.

Уточните комплектацию и VIN автомобиля до подписания договора.

Проверьте, чтобы в стоимость входили все документы: ЭПТС, СБКТС, утильсбор.

При заказе через Владивосток уточните сроки доставки и пошлины.

Для защиты кузова закажите бронированную плёнку или керамическое покрытие.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка через непроверенного дилера без прозрачного контракта.

Последствие: риск переплаты или срыва поставки.

Альтернатива: выбирайте компании с отзывами и официальной регистрацией.

Ошибка: отказ от дополнительной антикоррозийной обработки.

Последствие: ржавчина уже через 2-3 года.

Альтернатива: установить антикор и защиту днища сразу после покупки.

Ошибка: использование несертифицированного топлива.

Последствие: сбои в гибридной системе.

Альтернатива: заправка только на проверенных сетевых АЗС.

А что если выбрать конкурента

В том же ценовом сегменте играют Chevrolet Tahoe, Cadillac Escalade и Nissan Patrol. Однако Sequoia выгодно отличается гибридной силовой установкой, меньшими затратами на обслуживание и известной японской надёжностью.

Плюсы и минусы Toyota Sequoia

Плюсы Минусы Надёжность, подтверждённая рейтингами Высокая цена Мощный гибрид и экономия топлива Поставки только по импорту Просторный салон и премиальная отделка Большие габариты затрудняют парковку Полный привод и рамная конструкция Высокая пошлина на ввоз Богатая комплектация даже в базе Небольшой выбор цветовых решений

FAQ

Какой расход топлива у Toyota Sequoia

Средний расход — около 11-13 литров на 100 км, что для почти трёхтонного внедорожника считается отличным показателем.

Можно ли оформить кредит на параллельный импорт

Да, некоторые банки уже предлагают автокредиты на такие автомобили при наличии подтверждённых документов и ЭПТС.

Что лучше — Sequoia или Land Cruiser 300

Sequoia просторнее, экономичнее и современнее по мультимедиа. Land Cruiser остаётся более "классическим" внедорожником с иной динамикой и характером.

Мифы и правда

Миф: гибридные внедорожники плохо переносят холод.

Правда: Sequoia рассчитана на эксплуатацию при температурах до -40 °C, что подтверждено тестами в Канаде.

Миф: такие автомобили сложно обслуживать.

Правда: большинство деталей унифицировано с Tundra и доступны у официальных поставщиков.

Миф: гибрид не подходит для бездорожья.

Правда: крутящий момент электромотора наоборот улучшает проходимость.

Три интересных факта

Sequoia названа в честь гигантского дерева секвойи — символа прочности и долголетия.

Первое поколение автомобиля выпускалось почти 20 лет без серьёзных изменений, что редкость для современного рынка.

В США этот внедорожник используют пожарные и спасательные службы, ценя за надёжность.

Исторический контекст