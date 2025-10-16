Гибрид нового поколения: BYD придумал, как обогнать всех без капли нефти

BYD делает заметный шаг на южноамериканском рынке: в Бразилии дебютировал новый гибридный SONG PRO с "флекс-фьюэл" подходом — модель, которая одинаково уверенно работает на бензине и этаноле. Для страны, где биотопливо давно стало частью повседневной мобильности, это не просто очередная премьера, а точка сборки сразу нескольких тенденций: локализация производства, ставка на альтернативные виды топлива и усиление роли подключаемых гибридов в массовом сегменте.

Фото: commons.wikimedia.org by iMoD Official, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ BYD

Что именно представили

На официальном открытии линии финальной сборки в Камасари компания показала локально производимый SONG PRO. Базовая архитектура — супергибрид BYD DM-i (Dual Mode Intelligent), дополненная двигателем Flex, который способен работать на любом соотношении бензина и этанола. Такая схема сохраняет ключевую идею DM-i — максимальную эффективность в городе за счёт электротяги — и добавляет топливную адаптивность, критичную для Бразилии.

Суть технологии

DM-i — это параллельно-последовательный подход: электромоторы берут на себя львиную долю повседневных сценариев, а двигатель внутреннего сгорания подключается как генератор и как прямой привод на скорости. В местной спецификации применяется 1,5-литровый ДВС, сертифицированный под бензин, этанол и их смеси. Итог — быстрое ускорение на старте, низкий расход в пробках, минимизация выбросов при использовании биотоплива.

Производство: ставка на локализацию

Сборочная площадка BYD в Камасари запущена в сжатые сроки — проект занял порядка 15 месяцев от начала работ до первых серийных машин. Уже сейчас на предприятии трудится более полутора тысяч сотрудников; заданная мощность — около 150 тысяч авто в год на первом этапе с возможностью наращивания до 300 тысяч. Для Латинской Америки это крупнейшая фабрика электромобилей и одна из ключевых точек присутствия бренда за пределами Азии. Локальная сборка позволяет сокращать логистические издержки, быстрее адаптировать комплектации под запросы рынка и постепенно формировать местную цепочку поставок — от батарейных компонентов до комплектующих салона.

Бразильская логика "flex-fuel"

Страна десятилетиями развивает инфраструктуру этанола: сеть АЗС с E100/E85, устойчивая аграрная база и госпрограммы поддержки сделали биотопливо нормой, а не нишей. Поэтому гибрид, которому не нужно выбирать между "электричкой" и бензином, а можно заливать этанол — решение, понятное миллионам автовладельцев. На фоне волатильности цен на нефть и постепенного обновления автопарка такой подход снижает совокупную стоимость владения, особенно для городских поездок и такси.

"Это не просто технологический прорыв — это экологичное и устойчивое решение, разработанное специально для Бразилии", — отметил основатель и генеральный директор Ван Чуаньфу.

Цитата задаёт тон всей стратегии: компания не просто "привезла модель", а перестроила силовую установку и калибровки под местные реалии. Над проектом, по словам руководства, работала объединённая команда китайских и бразильских инженеров — это важный сигнал для рынка труда и университетов, где готовят специалистов по электромобилям и силовой электронике.

Спецверсия SONG PRO COP30

К открытию производства приурочен выпуск лимитированной серии COP30 — всего 30 машин, которые передадут в распоряжение Организации Объединённых Наций для логистики на климатическом саммите в Белене, стартующем 10 ноября. Символизм прозрачный: демонстрация "зелёной" мобильности на главной климатической площадке региона, да ещё и на автомобиле локального производства. Важная деталь — именно эта партия стала 14-миллионным автомобилем новой энергии BYD в мировом зачёте, что подчеркивает масштаб компании в сегменте NEV (New Energy Vehicles).

Кто стоит за запуском

На презентации вместе с президентом Бразилии присутствовали основатель BYD Ван Чуаньфу, глобальный исполнительный вице-президент Стелла Ли, гендиректор BYD Brazil Тайлер Ли и старший вице-президент, руководитель продаж и маркетинга Александр Балди. Такой состав показывает: проект — приоритет не только для локального офиса, но и для глобального менеджмента. Для потребителя это означает долгосрочные планы: расширение модельной линейки, развитие дилерской сети, доступность оригинальных запчастей, сервис и обучение персонала.

Чем это обернётся для покупателей

• Больше гибкости на заправке: можно выбирать бензин, этанол или их смесь, исходя из цены на конкретной АЗС и сезона.

• Экономия в городе: подключаемый гибридный контур DM-i оптимизирован под пробки и короткие поездки, где расход на традиционных ДВС выше нормы.

• Ниже порог входа, чем у "чистых" электромобилей: не нужно полностью полагаться на сеть быстрых зарядок, а домашняя розетка остаётся удобным бонусом, а не обязательным условием.

• Переходный формат: для тех, кто присматривается к электромобилям, но хочет сохранить привычную логику владения (ТО, страховка, шины, аксессуары) — гибрид с биотопливом выглядит менее рискованной ставкой.

Немного аналитики: место SONG PRO на рынке

Бразильский потребитель исторически лоялен к "флекс-фьюэл". На этом поле конкурируют хэтчбеки и кроссоверы локальных и глобальных брендов, от компакт-класса до C-SUV. Появление подключаемого гибрида с этанольной совместимостью добавляет новый слой конкуренции: теперь "экономия" — это не только дешевая заправка, но и сокращение расхода за счёт электротяги. При этом критичны три фактора успеха:

Цена и комплектации: насколько близко BYD подойдёт к массовым версиям конкурентов при сопоставимом оснащении (ассистенты, мультимедиа, активная безопасность). Гарантийная политика и остаточная стоимость: уверенность дилеров и таксопарков в ресурсе батареи и трансмиссии. Привычки владельца: городской заряд дома или на работе раскрывает потенциал DM-i сильнее, чем редкая подзарядка "по выходным".

Если компания удержит баланс между стоимостью владения и "экологической выгодой", SONG PRO способен стать для BYD тем самым "мостом" к широкой электрификации: сегодня — гибрид на этаноле, завтра — электрокары на локально собранных батареях.

Почему это важно для отрасли

Запуск в Камасари — это больше, чем цех и конвейер. Это:

• Технологический трансфер в регион — инженерные компетенции остаются в стране.

• Импульс смежникам — от поставщиков шин и тормозных систем до производителей зарядного оборудования.

• Сигнал финансовому сектору — страховые и лизинговые продукты адаптируются под подключаемые гибриды с биотопливом, снижается барьер для корпоративных парков.

В итоге Бразилия получает не просто ещё один кроссовер в шоу-румах, а рабочую модель устойчивой мобильности, опирающуюся на собственные ресурсы — агросектор, переработку, доступность этанола. А BYD — плацдарм для дальнейшей экспансии в регионе, где "зелёная" повестка совпадает с экономическим здравым смыслом.