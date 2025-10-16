Привычка дороже технологий: почему тысячи россиян всё ещё выбирают Весту вместо китайцев

После ухода ряда иностранных брендов российский авторынок быстро заполнился новыми игроками из Китая. И если раньше выбор был очевиден — "Лада Веста" как надёжный, привычный и недорогой вариант, — то теперь всё не так просто. Современные китайские автомобили вроде Geely Emgrand, Changan Alsvin и Kaiyi E5 стали конкурентоспособными не только по оснащению, но и по цене.
"Лада Веста" по-прежнему выглядит узнаваемо. Фирменная X-образная решётка радиатора, строгие линии кузова, обновлённые фары и решётка придают ей более динамичный облик. Варианты кузова — седан, универсал и Vesta Cross с увеличенным клиренсом — позволяют выбрать автомобиль под разные задачи.
Китайские модели идут другим путём. Geely Emgrand — элегантен и премиален благодаря хромированным элементам, Changan Alsvin — спортивен и молодёжный, Kaiyi E5 — сдержан, но солиден. Все они выглядят современнее "Весты", что важно для тех, кто выбирает глазами.
Внутри "Лады Весты" всё рационально. Просторный салон, улучшенные материалы, мягкий пластик и обновлённая приборная панель делают автомобиль удобным для повседневных поездок. Мультимедиа зависит от комплектации: от простой аудиосистемы до 7-дюймового сенсорного экрана с Bluetooth и USB.
У Geely Emgrand интерьер почти премиум: кожаные сиденья, цифровая приборка, мультимедиа с Apple CarPlay и Android Auto. Changan Alsvin предлагает климат-контроль и подогрев сидений, а Kaiyi E5 — многофункциональный руль и современные электронные ассистенты.
"По качеству отделки китайцы догнали японцев, а по оснащению — перегнали многих европейцев", — отметил автоэксперт Дмитрий Сафонов.
|Модель
|Мощность
|КПП
|Клиренс
|Разгон 0-100 км/ч
|Средний расход
|Цена от
|Lada Vesta 1.8
|122 л. с.
|МКПП/вариатор
|203 мм
|10,2 с
|7,8 л/100 км
|1,2 млн ₽
|Geely Emgrand 1.5
|114 л. с.
|МКПП/CVT
|151 мм
|12,0 с
|6,2 л/100 км
|1,5 млн ₽
|Changan Alsvin 1.5
|107 л. с.
|МКПП/АТ
|150 мм
|10,0 с
|6,2 л/100 км
|1,2 млн ₽
|Kaiyi E5 1.5T
|156 л. с.
|CVT
|160 мм
|10,5 с
|7,5 л/100 км
|1,4 млн ₽
"Лада Веста" создана для российских дорог. Её подвеска отлично глотает ямы и неровности, руль информативный, а управляемость предсказуема. Geely Emgrand чуть мягче, но не любит резких манёвров. Changan Alsvin легкий в управлении, но на трассе ощущается излишне валким. Kaiyi E5 жёстче других — зато устойчив на скорости и напоминает по характеру корейские автомобили.
Здесь "Веста" немного отстаёт. В базе — две подушки, ABS и система помощи при старте в гору. В топе добавляются боковые подушки и ESC.
Китайцы в этом плане пошли дальше:
Определите приоритеты. Если важна надёжность и ремонтопригодность — выбирайте "Весту". Если комфорт и технологии — обратите внимание на китайские модели.
Проверьте оснащение. Некоторые китайские авто предлагают больше опций за те же деньги.
Уточните условия гарантии. У Geely и Changan — 5 лет, у Kaiyi — 4, у "Весты" — 3 года.
Сравните сервис. ВАЗ обслуживается в любом городе, а с китайскими марками возможны задержки с запчастями.
Оцените стоимость владения. Учтите цену ТО, страховки и расход топлива.
Если тенденция сохранится, китайские бренды будут занимать всё большую долю рынка. Уже сейчас они предлагают гибриды и электромобили, которых ВАЗ пока не выпускает. Однако именно "Веста" остаётся символом доступности и простоты обслуживания — качеств, которые ценят тысячи водителей.
При равных условиях выбор зависит от приоритетов: кто-то предпочитает стабильность и предсказуемость "Весты", другие — свежие технологии и комфорт китайцев.
Какой автомобиль дешевле обслуживать?
"Лада Веста" — дешевле: запчасти есть везде, мастера знакомы с моделью.
Какая гарантия у китайских машин?
Geely и Changan — 5 лет или 150 000 км, Kaiyi — 4 года или 120 000 км.
Что лучше для города?
Китайские модели с вариатором или автоматом обеспечат больший комфорт. "Веста" выигрывает на плохих дорогах.
Когда в 2015 году на рынок вышла первая "Веста", она стала символом возрождения ВАЗа. Тогда конкуренции со стороны Китая почти не было. Сегодня, спустя девять лет, ситуация изменилась: китайцы пришли с мощными моторами, богатыми комплектациями и удлинённой гарантией. Но именно это соревнование стало стимулом для развития отечественного автопрома — теперь даже ВАЗ вынужден двигаться вперёд.
В 2024 году "Лада Веста" стала самым продаваемым автомобилем России, обогнав китайские аналоги.
Доля китайских марок на рынке новых авто превысила 50%.
Kaiyi E5 собирается на калининградском заводе, что упрощает логистику и снижает цену.
В 2024 году выбор между "Вестой" и китайцами сводится к философии: надёжность и простота против технологий и дизайна. Побеждает тот, кто лучше соответствует вашим ожиданиям и бюджету.
