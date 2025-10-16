Радиатор, который стал украшением: как инженерная необходимость превратилась в символ

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:32
Авто

Решётка радиатора — больше, чем просто элемент кузова. Это "лицо" автомобиля, отражение эпохи, технологий и характера бренда. Для Mercedes-Benz она стала не просто деталью конструкции, а частью ДНК компании, знаком статуса и стиля. От первых сот начала XX века до блестящих вертикальных ламелей современных Maybach и Panamericana — история решётки Mercedes — это история самой марки.

Mercedes-Benz
Фото: commons.wikimedia.org by David Adam Kess, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Mercedes-Benz

Как всё начиналось: соты и охлаждение

В 1900 году инженеры Mercedes-Benz впервые решили одну из главных проблем раннего автопрома — перегрев двигателя. На модели Mercedes 35 PS появилась инновационная сотовая конструкция радиатора. Она состояла из тысяч тонких трубок, которые обеспечивали мощный поток воздуха и эффективное охлаждение.

Для своего времени это было технологическое чудо. Благодаря такому решению двигатель требовал почти вдвое меньше воды, а машина могла дольше работать без перегрева. Так началась легенда, в которой инженерия и эстетика шли рука об руку.

К 1911 году Mercedes предложил новый вариант — радиатор с заострённой верхней частью. Он выглядел элегантно и символизировал мощь, но ставился только на топовые модели: производство было сложным и дорогим. Уже тогда Mercedes показывал, что технологии и престиж — неразделимы.

Рождение решётки

В 1931 году мир увидел Mercedes-Benz 170, который изменил представление о передней части автомобиля. Радиатор впервые спрятали за декоративной металлической решёткой — так родилась та самая "гриль" в привычном нам понимании.

С хромированной рамкой и знаменитой трёхлучевой звездой наверху решётка не только защищала радиатор от грязи и камней, но и придавала машине неповторимый облик. Тогда Mercedes окончательно превратил технический элемент в дизайнерский акцент.

Символ скорости и стиля

1950-е стали временем возрождения и автомобильного оптимизма. На дорогах появились Mercedes 300SL Gullwing и 190SL — спортивные модели с широкими горизонтальными ламелями и огромной звездой в центре. Их решётки были не просто декоративными — они обеспечивали мощный поток воздуха для охлаждения высокооборотных двигателей.

Эти автомобили мгновенно стали иконой — и во многом благодаря "спортивному лицу" с решёткой, которую позже будут копировать десятилетиями.

Деловая эпоха: унификация и сдержанный шик

В 1972 году вышел Mercedes 450 SEL, ставший прообразом будущего S-Class. Тогда бренд впервые создал единый визуальный язык для всей линейки. Решётки стали шире, горизонтальные ламели — тоньше, а в центре по-прежнему сияла звезда.

С этого времени любой Mercedes — от компактного "малыша" 190E до представительского седана — узнавался с первого взгляда. В 1980-90-е годы решётки стали менее "нагруженными" визуально, что соответствовало духу времени: лаконичность, статус и немецкий рационализм.

XXI век: выбор для каждого

К 2000-м Mercedes предложил водителям то, о чём раньше можно было только мечтать: два типа решётки. Классическая версия — с вертикальными планками и эмблемой на капоте — для ценителей традиций, и спортивная — со звездой прямо в центре, как у моделей AMG.

Сегодня разнообразие ещё больше:
• Panamericana с мощными вертикальными рёбрами — на спортивных AMG;
• Diamond Grille с россыпью хромированных точек — на купе и кроссоверах;
• минималистичные решётки на электромобилях Mercedes-EQ, где хром заменён глянцем и подсветкой.

Даже Maybach получил собственное "лицо" с массивными вертикальными ламелями — признак абсолютного люкса.

Как выглядят флагманы разных школ дизайна

Бренд Характер решётки Ассоциации Материалы
Mercedes-Benz Широкая, хромированная, со звездой Престиж, стабильность Хром, алюминий, стеклопластик
BMW Парные "ноздри" Спорт, драйв Хром, чёрный глянец
Audi Шестигранная "Singleframe" Технологичность Металл, карбон
Lexus Решётка-веретено Эмоции, агрессия Хром, пластик
Volvo Прямые линии, эмблема с диагональю Надёжность, безопасность Матовый металл

Mercedes остаётся верен классике, но умеет выглядеть современно — в этом секрет его успеха.

Советы шаг за шагом: как ухаживать за решёткой радиатора

  1. Используйте мягкую микрофибру и нейтральный шампунь, чтобы не повредить хром.

  2. Для труднодоступных мест — зубная щётка или мягкая кисть.

  3. Раз в сезон обрабатывайте поверхность полиролью для защиты от реагентов и соли.

  4. На автомобилях с системой активных заслонок следите, чтобы механизм не забивался грязью.

  5. После мойки протирайте решётку насухо, чтобы не осталось водных пятен.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Использование абразивных средств.
    Последствие: Царапины и потускнение хрома.
    Альтернатива: Средства для деликатного ухода за кузовом, например Turtle Wax или Koch Chemie.

  • Ошибка: Мыть решётку под напором.
    Последствие: Повреждение ламелей и эмблемы.
    Альтернатива: Мягкий ручной способ с распылителем.

А что если решётка исчезнет

Переход к электромобилям заставляет пересмотреть роль решётки. У электрокаров нет нужды в интенсивном охлаждении, поэтому дизайнеры превращают этот элемент в экран или подсвеченный декор.

Mercedes уже экспериментирует — концепты Vision EQXX и Vision One-Eleven показывают, как фирменная звезда и сетка могут стать интерактивными. Возможно, в будущем решётка станет медиапанелью, передающей информацию о машине или настроении владельца.

Плюсы и минусы современных решёток

Плюсы Минусы
Улучшенное охлаждение двигателя Сложность очистки зимой
Защита радиатора от грязи и камней Высокая стоимость ремонта
Эстетика и фирменный стиль Возможное снижение аэродинамики
Возможность персонализации Подверженность коррозии на старых моделях

FAQ

Как выбрать стиль решётки при покупке Mercedes?
Если важен классический вид — берите комплектацию с вертикальными планками и эмблемой на капоте. Любите спорт — выбирайте AMG-решётку.

Сколько стоит заменить решётку?
Оригинальные детали Mercedes стоят от 40 до 150 тысяч рублей, в зависимости от модели и года выпуска.

Можно ли установить альтернативную решётку?
Да, тюнинг-компании предлагают множество вариантов — от матового пластика до карбона. Главное — выбирать сертифицированные детали, чтобы не нарушить охлаждение двигателя.

Мифы и правда

Миф: Решётка радиатора нужна только для красоты.
Правда: Её основная функция — охлаждение, защита и оптимизация воздушных потоков.

Миф: Хромированная решётка быстро тускнеет.
Правда: При правильном уходе она сохраняет блеск годами.

Миф: Решётки электромобилей — просто декор.
Правда: Некоторые из них имеют активные заслонки, влияющие на аэродинамику и охлаждение батарей.

Исторический контекст

  1. 1900 - сотовая конструкция радиатора Mercedes 35 PS.

  2. 1931 - появление первой декоративной решётки.

  3. 1954 - рождение "спортивного лица" на 300SL.

  4. 1972 - унификация дизайна для всех моделей.

  5. 2007-2020 - разнообразие стилей и возвращение к роскоши.

Три интересных факта

• Звезда Mercedes появилась на решётке в 1921 году и символизировала господство бренда на земле, в воде и в воздухе.

• У моделей Maybach решётки изготавливаются вручную, и на одну уходит более 10 часов.

• В России решётка AMG часто становится объектом тюнинга — владельцы устанавливают её даже на базовые версии.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
