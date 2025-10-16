Меньше, чем у Жигулей, но мощнее в два раза: как итальянцы превратили 1.6 литра в легенду

Двигатель Lancia V4 — это редкий пример того, как инженерная дерзость превращается в легенду. В мире, где большинство автомобилей полагаются на привычные рядные или V6/V8-конфигурации, итальянцы смогли создать нечто настолько оригинальное, что даже спустя сто лет этот мотор вызывает восхищение у инженеров и коллекционеров.
Когда в начале XX века компания Lancia искала способ построить компактный и лёгкий двигатель для переднеприводных машин, выбор пал на схему V4. Такая конструкция позволяла сократить длину двигателя, не теряя мощности.
Первая модель — Lancia Lambda 1922 года — стала настоящей сенсацией. Помимо необычного мотора, она получила кузов-монокок, редкость для того времени. Угол развала цилиндров составлял всего 20 градусов, а сечение блока напоминало клинок — отсюда и прозвище "лезвие ножа".
Позже появились Fulvia и Aprilia — автомобили, где V4 достиг вершины инженерного совершенства. Fulvia особенно выделялась: её двигатель имел угол развала цилиндров всего 12,5 градуса — даже меньше, чем у знаменитого VR6 от Volkswagen.
Lancia Fulvia V4 имела передний привод и переднее расположение двигателя. Для 60-х годов это была революция. Мотор с чугунным блоком и алюминиевыми деталями был установлен под углом 45° влево, чтобы улучшить баланс и снизить центр тяжести. Карбюраторы располагались горизонтально, а впускной коллектор имел специальный изгиб, чтобы сохранять ровную подачу смеси.
Два распредвала, по одному на каждый ряд клапанов, управляли впуском и выпуском — фактически это была головка блока цилиндров с двойным распределительным валом, но в одной секции. Именно это решение позволило повысить точность работы и плавность хода.
Для своего времени двигатель Lancia был как швейцарские часы: сложный, точный и непохожий на всё, что делали конкуренты.
|Параметр
|Lancia V4 Fulvia
|Volkswagen VR6
|ВАЗ-2106
|Угол развала цилиндров
|12,5°
|15°
|0° (рядный)
|Материал блока
|чугун + алюминий
|чугун
|чугун
|Расположение
|переднее, поперечное
|переднее, продольное
|переднее, продольное
|Количество распредвалов
|2
|1-2
|1
|Объём
|1.6 л
|2.8-3.2 л
|1.6 л
Из таблицы видно: при схожем рабочем объёме с ВАЗовским мотором, итальянский V4 выдавал почти вдвое больше мощности и крутился до 6200 об/мин — по тем временам феноменально.
Используйте только моторные масла класса API SL или выше — это важно для старинных алюминиевых компонентов.
Проверяйте натяжение цепи ГРМ каждые 10 тысяч километров — растяжение приводит к сбоям синхронизации.
При простое более месяца заливайте консервационную жидкость в цилиндры, чтобы избежать коррозии.
Для коллекционных Fulvia и Lambda используйте топливо с октановым числом не ниже 95.
Такие меры позволяют сохранить редкий двигатель в рабочем состоянии десятилетиями — многие итальянские автомобили середины XX века до сих пор на ходу.
Ошибка: использование дешёвого масла или топлива.
Последствие: детонация, повреждение клапанов.
Альтернатива: синтетические масла Total Quartz или Motul Classic, топливо с присадками.
Ошибка: длительная стоянка без прокрутки двигателя.
Последствие: ржавление колец и цилиндров.
Альтернатива: периодический запуск каждые две недели.
Ошибка: установка неоригинальных свечей.
Последствие: нестабильное зажигание.
Альтернатива: оригинальные свечи NGK или Bosch Classic.
…Lancia снова решится выпустить автомобиль с V4?
Теперь, когда бренд принадлежит концерну Stellantis (владеющему также Peugeot, Opel и Chrysler), шанс есть. Такой двигатель мог бы идеально подойти для новой Lancia Ypsilon HF — спортивной версии, которая объединила бы традиции и современные технологии.
Использование гибридной установки на базе компактного V4 позволило бы создать уникальную модель — лёгкую, манёвренную и с характером, который отличал старые итальянские машины.
|Плюсы
|Минусы
|Компактность и лёгкость
|Сложность в обслуживании
|Низкий центр тяжести
|Дорогие запчасти
|Отличный баланс и виброустойчивость
|Меньше ремонтников, знакомых с конструкцией
|Эстетика и звук
|Высокая цена восстановления
Всё это делает V4 не просто техническим курьёзом, а частью итальянского автомобильного наследия.
Lancia представила первый V4 в 1922 году — ровно сто лет назад. Тогда компания экспериментировала и с V8, и даже с V12, но именно компактная "четвёрка" оказалась наиболее сбалансированной.
Во время Второй мировой войны Lancia поставляла технику для армии, а после 1945 года вновь вернулась к спортивным моделям. Именно благодаря этим разработкам родилась Fulvia — автомобиль, принесший марке победы в раллийных чемпионатах и любовь поклонников по всему миру.
Каждый цилиндр Lancia V4 имел собственный шатунный палец, что делало двигатель ближе к оппозитному, чем к классическому V-образному.
Головка блока была единой для обеих рядов цилиндров — редчайшее решение, позволявшее экономить место.
В 60-х годах Fulvia считалась самым технологичным переднеприводным автомобилем Европы.
Какой объём имел двигатель Lancia Fulvia?
Около 1,6 литра, мощность — до 130 л. с.
Можно ли найти такие двигатели в России?
Да, но крайне редко. Иногда Fulvia попадаются на аукционах или у коллекционеров.
Почему V4 почти не используют сегодня?
Потому что современные технологии позволяют делать компактные рядные двигатели с турбонаддувом, а сложность V4 делает его дорогим в производстве.
Как звучит V4?
По отзывам владельцев, он выдаёт уникальное сочетание "бархатного" гула и лёгкого металлического тембра — узнаваемый даже среди десятков машин.
Миф: V4 нестабилен и склонен к перегреву.
Правда: При правильном обслуживании он надёжен и устойчив даже в жару.
Миф: Все V4 ставились только на спорткары.
Правда: Lancia использовала их и на гражданских моделях, включая Aprilia.
Миф: У Fulvia слабая динамика.
Правда: При массе менее тонны и 130 л. с. она была одной из самых быстрых машин своего времени.
