Автомобили делят по силе, как на арене гладиаторов: мощные падают первыми под налоговым мечом

С 1 ноября в России может вступить в силу новая формула расчёта утилизационного сбора — и большинство экспертов уверены, что это приведёт к заметному росту цен на иномарки. Однако некоторые европейские модели смогут сохранить свои позиции без значительного удорожания.

Речь идёт об автомобилях, мощность двигателей которых не превышает 160 лошадиных сил. Именно для таких машин Минпромторг планирует сохранить льготные ставки. В категорию "счастливчиков" попали и популярные бренды Европы — от Skoda до BMW.

Что изменится с 1 ноября

Министерство промышленности и торговли предложило изменить подход к расчёту утильсбора. Если раньше он зависел только от объёма двигателя, то теперь учитываться будет и мощность. Для моторов до 160 л. с. сохранится сниженный коэффициент, но для более производительных двигателей ставка вырастет кратно.

Это решение, по мнению аналитиков, создаст новые пропорции на рынке: импортные машины среднего класса подорожают, а модели с экономичными моторами останутся относительно доступными.

"Повышение сбора фактически станет налогом на мощность", — пояснил один из экспертов Autonews. ru.

Наибольшие риски связаны с автомобилями, завозимыми по схеме параллельного импорта. Но часть европейских моделей в эту категорию не попадёт — благодаря характеристикам двигателя они сохранят текущие цены.

Европейские модели, которые не подорожают

Модель Двигатель Мощность Коробка передач Привод Цена (₽) Skoda Superb 1,4 л 150 л. с. 7-ступ. робот Передний от 3,1 млн Volkswagen Tharu XR 1,5 л 160 л. с. 7-ступ. робот Передний от 3,4 млн Volkswagen Golf 1,5 л 160 л. с. 6-ступ. робот Передний от 3,9 млн Renault Duster 1,0-1,2 л 100-130 л. с. Механика/автомат Передний/полный от 4,3 млн Citroen C4 Гибрид 136 л. с. 6-ступ. робот Передний от 4,4 млн Skoda Karoq 1,4 л 150 л. с. 6-ступ. автомат Передний от 4,5 млн Audi A3 1,5 л 160 л. с. 7-ступ. робот Передний от 5 млн BMW X1 1,5 л 136 л. с. 7-ступ. робот Передний от 5,4 млн Mini Hatch C 1,5 л 156 л. с. 7-ступ. робот Передний от 5,7 млн

Эти автомобили сохранят прежние ценники, поскольку укладываются в лимит по мощности. Фактически они попадают под ту же категорию, что и многие модели массового сегмента, производимые в России.

Почему именно эти модели

Мощность двигателя — ключевой критерий новой формулы. Чем меньше значение, тем ниже ставка утильсбора. Европейские бренды, такие как Skoda, Volkswagen и BMW, давно адаптировали свои линейки под экономичные турбодвигатели, что теперь играет им на руку.

Например, 1,4-литровый мотор Skoda Superb выдаёт всего 150 л. с., а BMW X1 с трёхцилиндровым агрегатом развивает 136 л. с. — этого достаточно для комфортной езды, но не тянет на повышенный сбор.

"Льготные коэффициенты сохранятся для машин до 160 л. с., чтобы не ударить по массовому спросу", — отметил источник в Минпромторге.

Таким образом, в категории "без подорожания" оказались не только бюджетные модели, но и несколько премиальных хэтчбеков и кроссоверов.

Советы шаг за шагом: как сэкономить на покупке

Ориентируйтесь на мощность. При выборе иномарки уточняйте характеристики двигателя: граница в 160 л. с. станет решающей. Проверяйте дату выпуска. Машины, ввезённые до 1 ноября, будут облагаться по старым ставкам. Изучайте комплектации. Иногда более "слабая" версия автомобиля стоит дешевле, но не уступает по оснащению. Не откладывайте покупку. После вступления реформы в силу возможен дефицит на модели с мощностью до 160 л. с. Учитывайте обслуживание. Двигатели малого объёма требуют регулярной диагностики и качественного топлива.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбор более мощной комплектации "на вырост".

Последствие: рост цены на сотни тысяч рублей после пересчёта утильсбора.

Альтернатива: взять модификацию до 160 л. с. — динамики будет достаточно для города.

Ошибка: покупка машины через неофициальных посредников.

Последствие: риск неверного расчёта утильсбора при растаможке.

Альтернатива: оформлять покупку у сертифицированных дилеров с прозрачной документацией.

А что если...

Если Минпромторг не ограничится 160 л. с., а изменит формулу ещё раз, подорожание может коснуться и этих моделей. Однако пока вероятность пересмотра невелика. Государство стремится сохранить спрос в сегменте до 5-6 млн рублей, где сосредоточен основной объём продаж.

Как повлияет утильсбор на вторичный рынок

Реформа уже подогревает интерес к автомобилям с пробегом. Владельцы европейских машин планируют сохранить свои авто дольше, а часть покупателей смещается на вторичный сегмент.

В результате:

цены на подержанные Skoda и Volkswagen выросли на 8-12%;

спрос на "европейцев" с пробегом вырос почти вдвое по сравнению с летом;

дилеры начали активнее предлагать trade-in, чтобы удержать клиентов.

Таким образом, повышение утильсбора может не только изменить структуру продаж, но и оживить вторичный рынок, особенно в крупных городах.

Таблица "Плюсы и минусы"

Плюсы Минусы Возможность сэкономить при выборе моделей до 160 л. с. Ограниченный выбор комплектаций Более низкий расход топлива Снижение динамики на трассе Сохранение доступных европейских брендов Возможный дефицит поставок Рост интереса к вторичному рынку Риск спекуляций на подержанных авто

FAQ

Какие иномарки точно не подорожают?

Модели с моторами до 160 л. с., включая Skoda Superb, VW Tharu XR, BMW X1 и Mini Hatch.

Стоит ли ждать падения цен?

Нет, максимум — временная стабилизация. После утверждения новой формулы рост цен станет постепенным.

Повлияет ли реформа на страховку и налоги?

Да, для мощных авто вырастет налог на транспорт, а КАСКО может подорожать на 10-15%.

Мифы и правда

Миф: подорожают все иномарки.

Правда: изменения касаются только автомобилей мощнее 160 л. с.

Миф: повышение утильсбора выгодно дилерам.

Правда: наоборот, дилеры рискуют потерять часть покупателей и контрактов.

Миф: после 1 ноября купить авто будет невозможно.

Правда: рынок адаптируется, но цены станут более дифференцированными.

Три интересных факта

Впервые утильсбор в России был введён в 2012 году, а его расчёт почти не менялся до 2023-го. Схема параллельного импорта позволила вернуть на рынок более 300 моделей, недоступных официально. Европейские производители ещё в 2019 году снизили мощность двигателей ради соответствия экологическим нормам — теперь это помогает им избегать налогов.

Исторический контекст

С момента введения утильсбора идея заключалась в том, чтобы компенсировать будущую переработку старых автомобилей. Однако за десять лет мера превратилась в инструмент регулирования импорта. В 2025 году она вновь стала ключевым рычагом автомобильной политики. Государство стремится стимулировать спрос на отечественные машины, ограничивая рост импорта. При этом экономичные европейские модели неожиданно оказались в выигрыше — они вписались в рамки нового регулирования и пока не почувствуют давления реформы.