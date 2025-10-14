Мощные машины становятся вымирающим видом: утильсбор может добить бензиновую классику

Повышение утилизационного сбора стало одной из самых обсуждаемых тем осени. Для жителей Волгограда и всего юга России это не просто новость из федеральной повестки, а фактор, напрямую влияющий на стоимость автомобилей, доступность популярных моделей и динамику рынка в целом.

Российское правительство планирует увеличить ставки утильсбора, однако сроки вступления изменений в силу пока остаются предметом обсуждения. Окончательное решение зависит от того, смогут ли Минпромторг и Федеральная таможенная служба (ФТС) согласовать единый порядок расчётов.

Когда всё-таки поднимут утильсбор

Изначально новые правила должны были начать действовать с 1 ноября. Документ Минпромторга предполагал дифференцированный подход: размер утильсбора зависит от мощности двигателя автомобиля. Чем больше "лошадей" под капотом — тем выше ставка. Для машин мощностью до 160 л. с. планировалось сохранить понижающий коэффициент, чтобы сдержать рост цен на самые массовые модели.

Но вмешался вице-премьер Денис Мантуров, поручивший министерству рассмотреть возможность отсрочки. Поводом стали обращения бизнеса, столкнувшегося с задержками поставок, а также возражения со стороны ФТС.

"Отсутствует единый регламент расчёта, из-за чего возникают разногласия и дополнительные начисления", — пояснил замглавы ФТС Владимир Ивин.

Таможенная служба предложила объединить все действующие нормы в единый документ, но проект пока не готов. Поэтому повышение утильсбора, скорее всего, отложат — по крайней мере, до конца года.

Почему автомобили подорожают

Главная причина тревоги среди автолюбителей — возможный скачок цен. Для некоторых импортных моделей утильсбор может достигнуть пяти миллионов рублей, а вместе с таможенными пошлинами итоговая стоимость машин возрастёт более чем в два раза.

В первую очередь это коснётся автомобилей с двигателями мощнее 160 л. с., особенно дизельных версий. Сегодня такие машины стоят от 2,7 до 3,5 млн рублей, но после введения новых ставок цена может подскочить до 6-7 млн.

"Очевидно, что никто не захочет переплачивать за одни и те же автомобили вдвое", — отметил глава "Деловой России" Алексей Репик.

Он также обратился к правительству с просьбой отложить вступление новых правил, чтобы избежать остановки поставок и убытков дилеров.

Таблица сравнения: до и после повышения утильсбора

Категория автомобиля Средняя мощность двигателя Примерная цена до изменений Прогнозная цена после изменений Kia Carnival, Hyundai Staria 2,2 л, 177-194 л. с. 2,7-3,5 млн ₽ 6-7 млн ₽ Hyundai Santa Fe, Kia Sorento 2,2 л, 200 л. с. 3,0-3,6 млн ₽ 6,5-7,2 млн ₽ Бюджетные авто до 160 л. с. 1,6-2,0 л 1,5-2,2 млн ₽ 1,8-2,5 млн ₽

Таким образом, рост утильсбора почти не затронет бюджетный сегмент, но сделает премиальные и мощные автомобили недосягаемыми для большинства покупателей, сообщают novostivolgograda.ru.

Советы шаг за шагом: как подготовиться к изменениям

Следите за новостями Минпромторга и ФТС. До официального утверждения новых ставок утильсбора возможны переносы. Оформляйте покупку заранее. Если есть планы приобрести автомобиль, лучше завершить сделку до конца года. Рассмотрите альтернативы. При повышении цен на новые авто можно обратить внимание на сертифицированные машины с пробегом или каршеринговые программы. Учитывайте будущие налоги. Рост утильсбора может повлиять и на страховые взносы — ОСАГО и КАСКО для мощных авто. Проверяйте происхождение машины. Импорт из стран без соглашений может обойтись особенно дорого.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ожидание снижения цен после повышения утильсбора.

Последствие: пропущена возможность купить авто по старой цене.

Альтернатива: заключить договор купли-продажи до официального вступления новых правил.

Ошибка: ставка только на параллельный импорт.

Последствие: зависимость от нестабильных поставок.

Альтернатива: рассмотреть локально собранные аналоги — например, автомобили, собранные на российских заводах по лицензии.

А что если...

Если правительство всё-таки решит перенести вступление в силу новых ставок, рынок получит краткосрочную передышку. Волгоградские дилеры смогут завершить поставки по действующим контрактам, а покупатели — оформить автомобили по прежним ценам. Однако это не отменяет самого факта грядущего повышения: речь идёт лишь о временной отсрочке, а не об отказе от реформы.

Таблица "Плюсы и минусы"

Плюсы Минусы Повышение доходов бюджета Удорожание импортных автомобилей Защита отечественного автопрома Снижение конкуренции на рынке Развитие переработки и утилизации Уход популярных иностранных моделей Возможность направить средства на поддержку производителей Рост цен на вторичном рынке

FAQ

Как выбрать автомобиль, чтобы не переплачивать утильсбор?

Стоит ориентироваться на модели с двигателем до 160 л. с., на которые сохраняются понижающие коэффициенты.

Сколько реально подорожают машины в Волгограде?

В среднем — от 10 до 25% по массовым моделям и до 100% по мощным внедорожникам.

Что будет с автомобилями, заказанными до введения новых ставок?

Если договор заключён и оплачена часть суммы до официальной даты, вероятно, поставка пройдёт по старым условиям.

Мифы и правда

Миф: повышение утильсбора полностью остановит импорт.

Правда: поставки сократятся, но не исчезнут — просто изменится структура рынка.

Миф: повышение выгодно только государству.

Правда: часть средств действительно пойдёт на программы поддержки отечественного автопрома.

Миф: после реформы подорожают абсолютно все машины.

Правда: в основном это коснётся мощных и дизельных автомобилей, а бюджетные модели останутся доступными.

Три интересных факта

Термин "утильсбор" появился в России в 2012 году как компенсация расходов на утилизацию старых машин. Первоначально сбор составлял менее 50 тысяч рублей, но с 2020-х годов ставки стали расти каждые два года. В Волгограде в 2024 году доля автомобилей с двигателями выше 160 л. с. составила около 12% от общего числа продаж.

Исторический контекст

Первые дискуссии о введении утильсбора начались ещё в 2010 году, когда в стране активно развивались программы по утилизации старых авто. В 2014 году сбор распространили и на импорт, что стало инструментом защиты внутреннего рынка. С тех пор утильсбор стал частью налоговой политики, аналогом прогрессивного НДФЛ для автомобильной отрасли.