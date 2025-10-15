Переименовали, но не обманули: тот самый Hyundai теперь называется Solaris — и снова в деле

Автомобильный рынок России за последние годы пережил радикальные перемены. Когда-то автолюбители точно знали, чего ждать от разных стран: японцы делали машины, которые не ломаются, немцы — для удовольствия от вождения, а корейцы — для тех, кто хочет максимум за умеренные деньги. Теперь всё иначе. Из прежних игроков остались в основном китайцы, быстро занявшие освободившиеся ниши. Но, вопреки ожиданиям, корейская школа автомобилестроения не исчезла — она просто сменила вывеску.
Сегодня в Санкт-Петербурге, на бывшем заводе Hyundai, снова сходят с конвейера знакомые машины — под новым брендом Solaris. Эта марка стала самостоятельной и объединила три модели: KRS, KRX и HC. По сути, это хорошо известные Kia Rio, Rio X-Line и Hyundai Creta, только с другим логотипом и незначительными изменениями. Производство опирается на остатки складских компонентов и локализованные детали с российских заводов.
Когда второе поколение Hyundai Creta только появилось, его дизайн вызвал бурю эмоций. Владельцы спорили о странной оптике и смелой решётке радиатора, а критики называли экстерьер "ломаным и безликим". Сегодня восприятие изменилось — возможно, потому что на рынке стало меньше конкурентов. Особенно выигрышно смотрится версия N-Line: спортивный обвес, выразительные линии и агрессивная пластика кузова придают машине бодрость, которой не хватало стандартной версии.
Главный козырь Solaris HC — простота и надёжность. Под капотом — атмосферный двигатель 1.6 мощностью 123 л. с. Этот мотор знаком тысячам российских водителей: без турбины, без сложных систем, с классическим распределённым впрыском. Когда-то его ругали за катализатор, но при аккуратном обслуживании агрегат способен пройти более 250 тысяч километров без серьёзных вмешательств.
Трансмиссия — шестиступенчатый "автомат", работающий мягко и без рывков. Динамика, конечно, не поражает, зато автомобиль предсказуем и удобен для повседневных поездок. Однако платформа уже не молода: слабая шумоизоляция, устаревшая приборная панель и отсутствие современных интерфейсов напоминают о прошлом десятилетии.
|Параметр
|Solaris HC
|Haval Jolion
|Chery Tiggo 4 Pro
|Двигатель
|1.6 л, 123 л. с., атмосферный
|1.5 л турбо, 143 л. с.
|1.5 л турбо, 147 л. с.
|Коробка передач
|6-АКПП
|7-DCT
|CVT
|Разгон 0-100 км/ч
|11,7 с
|9,8 с
|9,9 с
|Привод
|Передний
|Передний / полный
|Передний
|Цена от
|2 528 000 ₽
|2 350 000 ₽
|2 390 000 ₽
Китайские модели выигрывают по оснащению, мощности и технологичности, но не всегда могут похвастаться проверенной надёжностью. Solaris HC остаётся выбором тех, кто ценит классическую механику, без риска с дорогим ремонтом турбин или роботизированных коробок.
Определите приоритеты — если важна простота и долговечность, HC подойдёт лучше, чем современные "умные" кроссоверы.
Проверьте комплектацию: мультимедиа и "климат" в базовой версии минимальны, лучше рассмотреть средний уровень.
Обратите внимание на наличие гарантийных пунктов — сеть сервисов Solaris пока ограничена.
При покупке подержанного экземпляра уточните происхождение запчастей: часть деталей поставляется с бывших складов Hyundai.
Для спокойной эксплуатации используйте топливо не ниже АИ-95 и меняйте масло каждые 7-8 тысяч км.
Ошибка: выбирать Solaris HC только по принципу "это же бывшая Creta".
Последствие: можно переплатить за морально устаревшую конструкцию.
Альтернатива: рассмотреть Haval Jolion или Omoda C5 — более современные аналоги в том же классе.
Ошибка: экономить на техническом обслуживании.
Последствие: быстро выйдет из строя катализатор и пострадает двигатель.
Альтернатива: ставить пламегаситель и проводить регулярную диагностику у официальных партнёров Solaris.
Ошибка: ожидать "корейского качества" прошлого уровня.
Последствие: разочарование в сборке и шумоизоляции.
Альтернатива: выбирать машины с улучшенной локализацией — например, китайские модели последних лет показывают заметный прогресс.
Если когда-нибудь Hyundai и Kia официально возобновят работу в России, Solaris рискует потерять смысл существования. Но до тех пор эта марка выполняет важную функцию — удерживает корейскую инженерную школу на рынке и даёт альтернативу китайскому засилью. Кроме того, Solaris может стать основой для новых локальных брендов с российскими инвестициями.
Плюсы:
проверенный временем атмосферный двигатель;
плавная и надёжная АКПП;
высокая ремонтопригодность;
классический дизайн без излишеств.
Минусы:
устаревшая платформа и интерьер;
слабая шумоизоляция;
дорогие оригинальные запчасти;
высокая цена по сравнению с китайскими аналогами.
Несмотря на очевидные минусы, многие водители выбирают HC именно за его понятность и простоту. Машина не требует привыкания, не пугает сложными системами и подходит для тех, кто хочет просто ездить, а не экспериментировать.
Как выбрать между Solaris HC и китайскими моделями?
Если приоритет — надёжность и предсказуемость, выбирайте HC. Если важны технологии и оснащение, китайцы интереснее.
Сколько стоит обслуживание Solaris HC?
Средний межсервисный интервал — 10 000 км. ТО обходится примерно в 12-15 тысяч рублей.
Что лучше для семьи — HC или Haval Jolion?
Для города Jolion комфортнее и просторнее, но HC проще в обслуживании и дешевле в ремонте.
Миф: Solaris HC — это новый российский автомобиль.
Правда: фактически это переименованный Hyundai Creta с локальными изменениями.
Миф: качество хуже, чем у "настоящих" корейцев.
Правда: сборка действительно упростилась, но основные узлы и агрегаты остались прежними.
Миф: обслуживание стало невозможным без Hyundai.
Правда: большинство деталей доступны через независимых поставщиков.
Первый Solaris HC сошёл с конвейера в 2024 году, спустя почти два года после ухода Hyundai из России.
Логотип марки — не прямое наследие Hyundai, но стилистически напоминает его "солнечный" символ.
Некоторые дилеры Hyundai официально обслуживают Solaris по тем же регламентам, что и старые модели Creta и Rio.
Рынок пережил три волны: уход европейцев и японцев в 2022 году, быстрый приход китайцев и попытку локализовать старые платформы. Завод Hyundai стал одной из немногих площадок, где сохранились технологии и кадры. Поэтому Solaris — не просто новый логотип, а символ переходного периода, когда корейские традиции продолжают жить под другим именем.
