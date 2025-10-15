Переименовали, но не обманули: тот самый Hyundai теперь называется Solaris — и снова в деле

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Автомобильный рынок России за последние годы пережил радикальные перемены. Когда-то автолюбители точно знали, чего ждать от разных стран: японцы делали машины, которые не ломаются, немцы — для удовольствия от вождения, а корейцы — для тех, кто хочет максимум за умеренные деньги. Теперь всё иначе. Из прежних игроков остались в основном китайцы, быстро занявшие освободившиеся ниши. Но, вопреки ожиданиям, корейская школа автомобилестроения не исчезла — она просто сменила вывеску.

SOLARIS HC
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
SOLARIS HC

Сегодня в Санкт-Петербурге, на бывшем заводе Hyundai, снова сходят с конвейера знакомые машины — под новым брендом Solaris. Эта марка стала самостоятельной и объединила три модели: KRS, KRX и HC. По сути, это хорошо известные Kia Rio, Rio X-Line и Hyundai Creta, только с другим логотипом и незначительными изменениями. Производство опирается на остатки складских компонентов и локализованные детали с российских заводов.

Возвращение старого героя

Когда второе поколение Hyundai Creta только появилось, его дизайн вызвал бурю эмоций. Владельцы спорили о странной оптике и смелой решётке радиатора, а критики называли экстерьер "ломаным и безликим". Сегодня восприятие изменилось — возможно, потому что на рынке стало меньше конкурентов. Особенно выигрышно смотрится версия N-Line: спортивный обвес, выразительные линии и агрессивная пластика кузова придают машине бодрость, которой не хватало стандартной версии.

Главный козырь Solaris HC — простота и надёжность. Под капотом — атмосферный двигатель 1.6 мощностью 123 л. с. Этот мотор знаком тысячам российских водителей: без турбины, без сложных систем, с классическим распределённым впрыском. Когда-то его ругали за катализатор, но при аккуратном обслуживании агрегат способен пройти более 250 тысяч километров без серьёзных вмешательств.

Трансмиссия — шестиступенчатый "автомат", работающий мягко и без рывков. Динамика, конечно, не поражает, зато автомобиль предсказуем и удобен для повседневных поездок. Однако платформа уже не молода: слабая шумоизоляция, устаревшая приборная панель и отсутствие современных интерфейсов напоминают о прошлом десятилетии.

Сравнение Solaris HC и конкурентов

Параметр Solaris HC Haval Jolion Chery Tiggo 4 Pro
Двигатель 1.6 л, 123 л. с., атмосферный 1.5 л турбо, 143 л. с. 1.5 л турбо, 147 л. с.
Коробка передач 6-АКПП 7-DCT CVT
Разгон 0-100 км/ч 11,7 с 9,8 с 9,9 с
Привод Передний Передний / полный Передний
Цена от 2 528 000 ₽ 2 350 000 ₽ 2 390 000 ₽

Китайские модели выигрывают по оснащению, мощности и технологичности, но не всегда могут похвастаться проверенной надёжностью. Solaris HC остаётся выбором тех, кто ценит классическую механику, без риска с дорогим ремонтом турбин или роботизированных коробок.

Советы шаг за шагом: как выбрать Solaris HC

  1. Определите приоритеты — если важна простота и долговечность, HC подойдёт лучше, чем современные "умные" кроссоверы.

  2. Проверьте комплектацию: мультимедиа и "климат" в базовой версии минимальны, лучше рассмотреть средний уровень.

  3. Обратите внимание на наличие гарантийных пунктов — сеть сервисов Solaris пока ограничена.

  4. При покупке подержанного экземпляра уточните происхождение запчастей: часть деталей поставляется с бывших складов Hyundai.

  5. Для спокойной эксплуатации используйте топливо не ниже АИ-95 и меняйте масло каждые 7-8 тысяч км.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: выбирать Solaris HC только по принципу "это же бывшая Creta".
    Последствие: можно переплатить за морально устаревшую конструкцию.
    Альтернатива: рассмотреть Haval Jolion или Omoda C5 — более современные аналоги в том же классе.

  • Ошибка: экономить на техническом обслуживании.
    Последствие: быстро выйдет из строя катализатор и пострадает двигатель.
    Альтернатива: ставить пламегаситель и проводить регулярную диагностику у официальных партнёров Solaris.

  • Ошибка: ожидать "корейского качества" прошлого уровня.
    Последствие: разочарование в сборке и шумоизоляции.
    Альтернатива: выбирать машины с улучшенной локализацией — например, китайские модели последних лет показывают заметный прогресс.

А что если корейцы вернутся?

Если когда-нибудь Hyundai и Kia официально возобновят работу в России, Solaris рискует потерять смысл существования. Но до тех пор эта марка выполняет важную функцию — удерживает корейскую инженерную школу на рынке и даёт альтернативу китайскому засилью. Кроме того, Solaris может стать основой для новых локальных брендов с российскими инвестициями.

Плюсы и минусы Solaris HC

Плюсы:

  • проверенный временем атмосферный двигатель;

  • плавная и надёжная АКПП;

  • высокая ремонтопригодность;

  • классический дизайн без излишеств.

Минусы:

  • устаревшая платформа и интерьер;

  • слабая шумоизоляция;

  • дорогие оригинальные запчасти;

  • высокая цена по сравнению с китайскими аналогами.

Несмотря на очевидные минусы, многие водители выбирают HC именно за его понятность и простоту. Машина не требует привыкания, не пугает сложными системами и подходит для тех, кто хочет просто ездить, а не экспериментировать.

FAQ

Как выбрать между Solaris HC и китайскими моделями?
Если приоритет — надёжность и предсказуемость, выбирайте HC. Если важны технологии и оснащение, китайцы интереснее.

Сколько стоит обслуживание Solaris HC?
Средний межсервисный интервал — 10 000 км. ТО обходится примерно в 12-15 тысяч рублей.

Что лучше для семьи — HC или Haval Jolion?
Для города Jolion комфортнее и просторнее, но HC проще в обслуживании и дешевле в ремонте.

Мифы и правда

  • Миф: Solaris HC — это новый российский автомобиль.
    Правда: фактически это переименованный Hyundai Creta с локальными изменениями.

  • Миф: качество хуже, чем у "настоящих" корейцев.
    Правда: сборка действительно упростилась, но основные узлы и агрегаты остались прежними.

  • Миф: обслуживание стало невозможным без Hyundai.
    Правда: большинство деталей доступны через независимых поставщиков.

Три интересных факта

  • Первый Solaris HC сошёл с конвейера в 2024 году, спустя почти два года после ухода Hyundai из России.

  • Логотип марки — не прямое наследие Hyundai, но стилистически напоминает его "солнечный" символ.

  • Некоторые дилеры Hyundai официально обслуживают Solaris по тем же регламентам, что и старые модели Creta и Rio.

Исторический контекст

Рынок пережил три волны: уход европейцев и японцев в 2022 году, быстрый приход китайцев и попытку локализовать старые платформы. Завод Hyundai стал одной из немногих площадок, где сохранились технологии и кадры. Поэтому Solaris — не просто новый логотип, а символ переходного периода, когда корейские традиции продолжают жить под другим именем.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
