Город, пробки, бензин — забудьте обо всём: вот что значит комфорт на колёсах

Электросамокаты давно перестали быть просто модным аксессуаром для коротких поездок. Сегодня они становятся полноценным транспортом для города — быстрым, экономичным и продуманным. Navee ST3 Pro — одна из тех моделей, что объединяют в себе всё сразу: мощность, устойчивость, комфорт и технологичные функции. Разберём, почему этот самокат стал флагманом в своём классе и как он ведёт себя на городских улицах.
Создатели Navee ST3 Pro явно стремились к балансу между прочностью и удобством. Вес модели — более 25 кг, и это не просто цифра на бумаге: такой вес чувствуется при переноске, зато обеспечивает ощущение стабильности на дороге. Стальное шасси добавляет долговечности, а широкая платформа даёт устойчивость даже при езде на высокой скорости. Улучшенная система складывания делает транспорт удобным для хранения, а крюк для переноски до 5 кг позволяет закрепить рюкзак или сумку.
Для ежедневных поездок по городу это особенно важно: самокат выдерживает удары и неровности, не теряя геометрии, а защита IPX5 гарантирует, что ливень не станет проблемой.
Сердце ST3 Pro — мощный двигатель на 1350 Вт, который уверенно тянет даже при весе водителя свыше 100 кг. Самокат способен взбираться на подъёмы с углом до 20% без заметной потери скорости, а это значит, что он справится и с холмистыми маршрутами. Мотор работает тихо и плавно, сохраняя динамику разгона.
Аккумулятор ёмкостью 596 Вт⋅ч обеспечивает до 75 км пробега на одном заряде при средней скорости 15 км/ч — впечатляющий показатель для своего класса. Зарядка занимает около 10 часов, поэтому логичнее всего подключать самокат к сети на ночь.
Navee ST3 Pro сконструирован с учётом того, что городские дороги редко бывают идеальными. Двойная подвеска и 10-дюймовые бескамерные шины заметно сглаживают неровности. Вибрации практически не ощущаются — даже при езде по плитке или асфальту с трещинами. Устойчивость при поворотах и торможении повышена, а сцепление с дорогой остаётся надёжным в любую погоду.
Эта комбинация делает ST3 Pro отличным выбором для тех, кто хочет не просто быстро передвигаться, а чувствовать себя комфортно на протяжении всей поездки.
Безопасность у Navee ST3 Pro продумана не хуже, чем у электровелосипедов. Тройная тормозная система — барабанный, дисковый и электронный тормоза — позволяет остановиться максимально плавно и предсказуемо. Дополнительная система рекуперативного торможения не только экономит энергию, но и подзаряжает аккумулятор в процессе движения.
Отдельного внимания заслуживает система автоматической тяги: она предотвращает пробуксовку колёс на мокрой поверхности, что делает езду безопасной даже после дождя.
ST3 Pro поддерживает Bluetooth и интеграцию с приложением, через которое можно заблокировать или разблокировать устройство. Бесконтактная система срабатывает моментально — достаточно приблизиться со смартфоном. Совместимость с Apple Find My — ещё одно удобство: если самокат окажется вне поля зрения, его можно отследить через приложение на iPhone.
На платформе расположены две боковые светодиодные RGB-полосы, которые не только украшают, но и повышают заметность в тёмное время суток. Яркость можно регулировать, подстраивая под окружающее освещение.
|Характеристика
|Navee ST3 Pro
|Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra
|Ninebot Max G2
|Мощность двигателя
|1350 Вт
|940 Вт
|900 Вт
|Дальность хода
|до 75 км
|до 70 км
|до 65 км
|Вес
|25,5 кг
|24 кг
|23,5 кг
|Подвеска
|Двойная
|Передняя
|Задняя
|Bluetooth и Find My
|Да
|Нет
|Нет
Как видно, Navee ST3 Pro уверенно обходит конкурентов по дальности, мощности и функциональности, хотя и уступает по массе — но это плата за надёжность и устойчивость.
Заряжайте аккумулятор не до 100%, а до 90%, чтобы продлить его срок службы.
Проверяйте давление в шинах раз в две недели.
После дождя протирайте корпус, особенно участки вокруг тормозов.
Используйте оригинальные зарядные устройства и избегайте дешёвых аналогов.
Раз в сезон смазывайте подвижные элементы, особенно в механизме складывания.
Ошибка: езда с полностью разряженным аккумулятором.
Последствие: ускоренный износ батареи.
Альтернатива: подзаряжайте при уровне 20-30%, чтобы сохранить ёмкость.
Ошибка: перевозка за рулевую стойку.
Последствие: деформация механизма.
Альтернатива: используйте встроенный крюк для фиксации.
Ошибка: хранение на холоде.
Последствие: падение ёмкости батареи и сбои электроники.
Альтернатива: держите самокат при температуре выше +5°C.
Даже при интенсивных поездках по 15-20 км в день ST3 Pro показывает стабильную работу. Комфортная подвеска снижает усталость, а ёмкий аккумулятор избавляет от необходимости заряжать каждый вечер. Для тех, кто ищет надёжное решение для ежедневных маршрутов — от офиса до дома, от станции метро до парка — это один из лучших вариантов.
|Плюсы
|Минусы
|Высокая мощность двигателя
|Большой вес (25+ кг)
|Удобная широкая платформа
|Долгое время зарядки
|Тройная тормозная система
|Цена выше среднего
|Умные функции и Find My
|Нет амортизации руля
|До 75 км на одном заряде
|Требует места для хранения
Как быстро заряжается аккумулятор?
Полная зарядка занимает около 10 часов, частичная — примерно 5.
Можно ли использовать ST3 Pro зимой?
Да, но при температуре выше -5°C и с учётом скользких покрытий.
Подходит ли для поездок по плитке и гравию?
Да, благодаря двойной подвеске и 10-дюймовым шинам самокат хорошо справляется с такими поверхностями.
Как включить подсветку?
RGB-полосы активируются через приложение, где можно выбрать режим свечения.
Есть ли гарантия?
Да, стандартная гарантия производителя — один год на основные узлы и батарею.
Миф: мощный двигатель быстрее разряжает аккумулятор.
Правда: расход энергии зависит от стиля езды, а не только от мощности. ST3 Pro экономичен при плавном разгоне.
Миф: водонепроницаемые самокаты можно мыть из шланга.
Правда: даже при защите IPX5 прямое попадание струи воды нежелательно.
Миф: электронные тормоза опасны.
Правда: они лишь дополняют механические, помогая распределять нагрузку и продлевать срок службы колодок.
Двигатель ST3 Pro использует алгоритм интеллектуальной тяги, адаптирующий мощность под вес и наклон дороги.
Шасси проходит тест на 10 000 циклов вибрации — это эквивалентно примерно трём годам активной эксплуатации.
Модель можно интегрировать с системой "умный дом", чтобы контролировать заряд через смартфон.
Бренд Navee появился как подразделение Xiaomi, специализирующееся на "премиальных" транспортных решениях. С момента выхода первой модели ST1 компания делает ставку на сочетание мощности, комфорта и умных функций. ST3 Pro стал логическим развитием этой линии — прочнее, технологичнее и адаптирован к условиям европейских городов.
Британский рыбак сделал сенсационное открытие, поймав атлантического затонувшего окуня. Этот редкий хищник, известный своей способностью поглощать акул, удивил биологов.