Подготовка к зиме начинается с колёс: как выбрать резину под свой регион

7:06
Авто

В России с наступлением холодов каждый автовладелец встаёт перед привычным выбором — какую зимнюю резину установить: шипованную или фрикционную. От этого решения напрямую зависит безопасность на дорогах. По словам автоэксперта Андрея Ломанова, универсального ответа нет — всё зависит от климата, покрытия и привычек водителя, вещает издание "Абзац".

зимние и летние шины на дороге
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
зимние и летние шины на дороге

"Важно учитывать погодные условия и состояние дорог в холодное время года в конкретном регионе и исходя из этого решать — шипы или липучка", — отметил автоэксперт Андрей Ломанов.

Почему выбор шин — это не просто вопрос удобства

Российская зима непредсказуема: в одном регионе снег лежит с ноября по март, в другом дороги заливает дождём даже в январе. Поэтому производители шин создают разные типы покрышек, каждая из которых рассчитана на конкретные условия. Ошибка в выборе может обернуться не только потерей комфорта, но и аварийной ситуацией.

Фрикционные шины, или "липучки", обеспечивают хорошее сцепление с дорогой без использования металлических шипов. Они идеально подходят для городов, где дороги регулярно чистят и посыпают реагентами. Однако если на трассе образуется лёд или глубокий снег, сцепление ухудшается. В этом случае выручат шипы.

Особенности эксплуатации в разных регионах

"Например, для Москвы, где даже если дороги обледеневают, то их быстро обрабатывают, превращая лёд в воду, липучка предпочтительнее", — пояснил Ломанов.

Он подчеркнул, что в столице шипованная резина чаще мешает, чем помогает. Шипы создают дополнительный шум, увеличивают тормозной путь и снижают манёвренность на сухом асфальте.

Для небольших городов, северных регионов и районов с выраженной колейностью, напротив, шипы остаются лучшим вариантом. Они буквально "вгрызаются" в лёд, удерживая автомобиль на траектории даже при резких манёврах.

На юге страны, где температура редко опускается ниже нуля, зимняя смена шин может быть необязательной. Если снегопад длится день-два, проще просто воздержаться от поездок.

Сравнение типов шин

Параметр Липучка (фрикционные шины) Шипованная резина
Поведение на сухом асфальте Тихая, устойчивая Шумная, хуже управляемость
На льду и укатанном снегу Среднее сцепление Максимальное сцепление
Износ при плюсовой температуре Быстрее стирается Умеренный
Уровень комфорта Высокий Низкий из-за шума
Подходит для Города и юга России Севера, регионов с гололёдом

Советы: как выбрать зимние шины шаг за шагом

  1. Определите климат региона.
    Если температура часто опускается ниже -10 °C и выпадает много снега, подойдут шипы. Для мягкой зимы лучше фрикционные покрышки.

  2. Учтите тип дорог.
    Для асфальта с реагентами — "липучка". Для грунтовых и заснеженных дорог — шипованная резина.

  3. Оцените стиль вождения.
    Если вы ездите спокойно и редко выбираетесь за город, берите фрикционные шины. Любителям динамичной езды и поездок на трассу лучше остановиться на шипах.

  4. Следите за балансировкой.
    После замены шин обязательно выполните балансировку и проверку давления.

  5. Храните правильно.
    В межсезонье держите покрышки в прохладном, сухом месте, вдали от солнечных лучей и источников тепла.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: установка летних шин зимой.
    Последствие: потеря сцепления и высокий риск ДТП.
    Альтернатива: зимние шины с маркировкой "M+S" или "3PMSF".

  • Ошибка: использование шипов в тёплом климате.
    Последствие: быстрый износ и повреждение дорожного покрытия.
    Альтернатива: фрикционные шины с мягким составом резины.

  • Ошибка: установка зимней резины только на ведущие колёса.
    Последствие: занос при торможении.
    Альтернатива: менять комплект целиком.

А что если зима будет суровой?

Как предупреждают синоптики, грядущая зима может стать одной из самых холодных за последние годы. На севере Центрального, Приволжского, Уральского и Сибирского округов морозы начнутся уже в ноябре. Январь ожидается холодным на большей части европейской территории, а февраль — особенно в Красноярском крае и Якутии.

Это значит, что для многих регионов шипованная резина снова станет необходимостью. Впрочем, даже в суровую зиму выбор зависит от личных условий — частоты поездок, маршрутов и привычек водителя.

Плюсы и минусы

Тип Плюсы Минусы
Липучка Тихая, комфортная, не портит асфальт Слабо держит лёд
Шипы Лучшая управляемость на снегу и льду Шум, ограничение скорости, износ асфальта

FAQ

Как понять, что пора менять шины?
Если глубина протектора меньше 4 мм или резина начала трескаться — это сигнал к замене.

Можно ли ездить на шипах летом?
Нет. Это запрещено правилами и приводит к разрушению дорожного покрытия.

Сколько служит зимняя резина?
В среднем 4-5 сезонов при правильном хранении.

Как снизить шум от шипов?
Поддерживайте правильное давление и избегайте резких разгонов.

Стоит ли покупать подержанные шины?
Только если известно, как они хранились и сколько сезонов использовались.

Мифы и правда

  • Миф: липучка не подходит для русской зимы.
    Правда: современные фрикционные шины справляются с холодом до -30 °C.

  • Миф: шипы портят подвеску.
    Правда: при корректной установке и балансировке этого не происходит.

  • Миф: все зимние шины одинаковы.
    Правда: состав резины, рисунок протектора и тип ламелей сильно влияют на поведение автомобиля.

Исторический контекст

  • 1936 - первые зимние шины появились в Финляндии.

  • 1960-е - массовое внедрение шипованных покрышек в Европе.

  • 2000-е - разработка "липучек" нового поколения для городов.

  • 2020-е - сочетание технологий: гибридные шины для мягких зим.

Выбор между шипами и липучкой — вопрос не моды, а безопасности. Главное — понимать, где и как вы ездите. Для одного водителя идеальны шипы, для другого — тишина и плавность фрикционных шин. Универсального решения нет, зато есть осознанный выбор, от которого зависит спокойствие на зимней дороге.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
