Подготовка к зиме начинается с колёс: как выбрать резину под свой регион

В России с наступлением холодов каждый автовладелец встаёт перед привычным выбором — какую зимнюю резину установить: шипованную или фрикционную. От этого решения напрямую зависит безопасность на дорогах. По словам автоэксперта Андрея Ломанова, универсального ответа нет — всё зависит от климата, покрытия и привычек водителя, вещает издание "Абзац".
"Важно учитывать погодные условия и состояние дорог в холодное время года в конкретном регионе и исходя из этого решать — шипы или липучка", — отметил автоэксперт Андрей Ломанов.
Российская зима непредсказуема: в одном регионе снег лежит с ноября по март, в другом дороги заливает дождём даже в январе. Поэтому производители шин создают разные типы покрышек, каждая из которых рассчитана на конкретные условия. Ошибка в выборе может обернуться не только потерей комфорта, но и аварийной ситуацией.
Фрикционные шины, или "липучки", обеспечивают хорошее сцепление с дорогой без использования металлических шипов. Они идеально подходят для городов, где дороги регулярно чистят и посыпают реагентами. Однако если на трассе образуется лёд или глубокий снег, сцепление ухудшается. В этом случае выручат шипы.
"Например, для Москвы, где даже если дороги обледеневают, то их быстро обрабатывают, превращая лёд в воду, липучка предпочтительнее", — пояснил Ломанов.
Он подчеркнул, что в столице шипованная резина чаще мешает, чем помогает. Шипы создают дополнительный шум, увеличивают тормозной путь и снижают манёвренность на сухом асфальте.
Для небольших городов, северных регионов и районов с выраженной колейностью, напротив, шипы остаются лучшим вариантом. Они буквально "вгрызаются" в лёд, удерживая автомобиль на траектории даже при резких манёврах.
На юге страны, где температура редко опускается ниже нуля, зимняя смена шин может быть необязательной. Если снегопад длится день-два, проще просто воздержаться от поездок.
|Параметр
|Липучка (фрикционные шины)
|Шипованная резина
|Поведение на сухом асфальте
|Тихая, устойчивая
|Шумная, хуже управляемость
|На льду и укатанном снегу
|Среднее сцепление
|Максимальное сцепление
|Износ при плюсовой температуре
|Быстрее стирается
|Умеренный
|Уровень комфорта
|Высокий
|Низкий из-за шума
|Подходит для
|Города и юга России
|Севера, регионов с гололёдом
Определите климат региона.
Если температура часто опускается ниже -10 °C и выпадает много снега, подойдут шипы. Для мягкой зимы лучше фрикционные покрышки.
Учтите тип дорог.
Для асфальта с реагентами — "липучка". Для грунтовых и заснеженных дорог — шипованная резина.
Оцените стиль вождения.
Если вы ездите спокойно и редко выбираетесь за город, берите фрикционные шины. Любителям динамичной езды и поездок на трассу лучше остановиться на шипах.
Следите за балансировкой.
После замены шин обязательно выполните балансировку и проверку давления.
Храните правильно.
В межсезонье держите покрышки в прохладном, сухом месте, вдали от солнечных лучей и источников тепла.
Ошибка: установка летних шин зимой.
Последствие: потеря сцепления и высокий риск ДТП.
Альтернатива: зимние шины с маркировкой "M+S" или "3PMSF".
Ошибка: использование шипов в тёплом климате.
Последствие: быстрый износ и повреждение дорожного покрытия.
Альтернатива: фрикционные шины с мягким составом резины.
Ошибка: установка зимней резины только на ведущие колёса.
Последствие: занос при торможении.
Альтернатива: менять комплект целиком.
Как предупреждают синоптики, грядущая зима может стать одной из самых холодных за последние годы. На севере Центрального, Приволжского, Уральского и Сибирского округов морозы начнутся уже в ноябре. Январь ожидается холодным на большей части европейской территории, а февраль — особенно в Красноярском крае и Якутии.
Это значит, что для многих регионов шипованная резина снова станет необходимостью. Впрочем, даже в суровую зиму выбор зависит от личных условий — частоты поездок, маршрутов и привычек водителя.
|Тип
|Плюсы
|Минусы
|Липучка
|Тихая, комфортная, не портит асфальт
|Слабо держит лёд
|Шипы
|Лучшая управляемость на снегу и льду
|Шум, ограничение скорости, износ асфальта
Как понять, что пора менять шины?
Если глубина протектора меньше 4 мм или резина начала трескаться — это сигнал к замене.
Можно ли ездить на шипах летом?
Нет. Это запрещено правилами и приводит к разрушению дорожного покрытия.
Сколько служит зимняя резина?
В среднем 4-5 сезонов при правильном хранении.
Как снизить шум от шипов?
Поддерживайте правильное давление и избегайте резких разгонов.
Стоит ли покупать подержанные шины?
Только если известно, как они хранились и сколько сезонов использовались.
Миф: липучка не подходит для русской зимы.
Правда: современные фрикционные шины справляются с холодом до -30 °C.
Миф: шипы портят подвеску.
Правда: при корректной установке и балансировке этого не происходит.
Миф: все зимние шины одинаковы.
Правда: состав резины, рисунок протектора и тип ламелей сильно влияют на поведение автомобиля.
1936 - первые зимние шины появились в Финляндии.
1960-е - массовое внедрение шипованных покрышек в Европе.
2000-е - разработка "липучек" нового поколения для городов.
2020-е - сочетание технологий: гибридные шины для мягких зим.
Выбор между шипами и липучкой — вопрос не моды, а безопасности. Главное — понимать, где и как вы ездите. Для одного водителя идеальны шипы, для другого — тишина и плавность фрикционных шин. Универсального решения нет, зато есть осознанный выбор, от которого зависит спокойствие на зимней дороге.
