Эти привычки водителей убивают двигатель: вы наверняка совершаете одну из них

Несвоевременное обслуживание, агрессивная езда и игнорирование признаков неисправности заметно уменьшают срок службы двигателя. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель экспертно-оценочной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.
Ладушкин отметил, что главная причина преждевременного износа двигателя — нерегулярное техобслуживание и использование неподходящих расходников.
"Самые частые ошибки, которые приводят к сокращению ресурса двигателя, — это техническое обслуживание не по регламенту. Оно проводится не вовремя, с применением не тех материалов, которые предусмотрены заводом-изготовителем. Когда водитель пренебрегает этими правилами, мотор изнашивается гораздо быстрее", — объяснил эксперт.
Еще один фактор — агрессивная манера вождения.
"Если автомобиль эксплуатируется активнее, чем рассчитано для обычной гражданской езды, его срок службы сокращается. В таких условиях необходимо чаще обслуживать машину, ведь стандартный регламент рассчитан на спокойную эксплуатацию. В противном случае масло и антифриз не выдерживают нагрузки, и ресурс мотора быстро падает", — подчеркнул Ладушкин.
Он предупредил, что игнорирование посторонних звуков и вибраций также ведет к дорогостоящим поломкам.
"Многие слышат стуки и скрипы, но продолжают ездить, пока проблема не перерастет в серьезную. Например, износ сервисного ремня кажется мелочью, но если его вовремя не заменить, можно получить перегрев двигателя или разрядку аккумулятора, ведь вместе с ремнем работают помпа и генератор. Такие мелкие ошибки становятся причиной большинства дорогостоящих ремонтов", — заключил эксперт.
Уровень Мирового океана растет, и это уже не прогноз. Узнайте, какие российские регионы под угрозой затопления и что нас ждет в будущем.