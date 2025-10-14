Эти привычки водителей убивают двигатель: вы наверняка совершаете одну из них

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:51
Авто

Несвоевременное обслуживание, агрессивная езда и игнорирование признаков неисправности заметно уменьшают срок службы двигателя. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель экспертно-оценочной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

Пар из-под капота: что делать водителю
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пар из-под капота: что делать водителю

Ладушкин отметил, что главная причина преждевременного износа двигателя — нерегулярное техобслуживание и использование неподходящих расходников.

"Самые частые ошибки, которые приводят к сокращению ресурса двигателя, — это техническое обслуживание не по регламенту. Оно проводится не вовремя, с применением не тех материалов, которые предусмотрены заводом-изготовителем. Когда водитель пренебрегает этими правилами, мотор изнашивается гораздо быстрее", — объяснил эксперт.

Еще один фактор — агрессивная манера вождения.

"Если автомобиль эксплуатируется активнее, чем рассчитано для обычной гражданской езды, его срок службы сокращается. В таких условиях необходимо чаще обслуживать машину, ведь стандартный регламент рассчитан на спокойную эксплуатацию. В противном случае масло и антифриз не выдерживают нагрузки, и ресурс мотора быстро падает", — подчеркнул Ладушкин. 

Он предупредил, что игнорирование посторонних звуков и вибраций также ведет к дорогостоящим поломкам.

"Многие слышат стуки и скрипы, но продолжают ездить, пока проблема не перерастет в серьезную. Например, износ сервисного ремня кажется мелочью, но если его вовремя не заменить, можно получить перегрев двигателя или разрядку аккумулятора, ведь вместе с ремнем работают помпа и генератор. Такие мелкие ошибки становятся причиной большинства дорогостоящих ремонтов", — заключил эксперт.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
