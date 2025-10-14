Эти привычки водителей убивают двигатель: вы наверняка совершаете одну из них

1:51 Your browser does not support the audio element. Авто

Несвоевременное обслуживание, агрессивная езда и игнорирование признаков неисправности заметно уменьшают срок службы двигателя. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель экспертно-оценочной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Пар из-под капота: что делать водителю

Ладушкин отметил, что главная причина преждевременного износа двигателя — нерегулярное техобслуживание и использование неподходящих расходников.

"Самые частые ошибки, которые приводят к сокращению ресурса двигателя, — это техническое обслуживание не по регламенту. Оно проводится не вовремя, с применением не тех материалов, которые предусмотрены заводом-изготовителем. Когда водитель пренебрегает этими правилами, мотор изнашивается гораздо быстрее", — объяснил эксперт.

Еще один фактор — агрессивная манера вождения.

"Если автомобиль эксплуатируется активнее, чем рассчитано для обычной гражданской езды, его срок службы сокращается. В таких условиях необходимо чаще обслуживать машину, ведь стандартный регламент рассчитан на спокойную эксплуатацию. В противном случае масло и антифриз не выдерживают нагрузки, и ресурс мотора быстро падает", — подчеркнул Ладушкин.

Он предупредил, что игнорирование посторонних звуков и вибраций также ведет к дорогостоящим поломкам.