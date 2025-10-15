Lada за 4 миллиона: в России продают гоночную Гранту, способную обойти спорткары

На российском рынке появилась уникальная Lada Granta, подготовленная специально для кольцевых гонок. Автомобиль 2012 года выпуска выставлен на продажу на платформе Auto.ru, а его стоимость составляет 4 миллиона рублей. Машина имеет минимальный пробег — всего 1000 километров — и полностью готова к участию в соревнованиях.
Эта Granta была построена на основе стандартной версии, но от серийного автомобиля в ней остались только наружные элементы кузова. Всё остальное — от силовой установки до подвески — полностью переработано.
"Автомобиль прошёл полную омологацию и готов к участию в кольцевых заездах без дополнительной подготовки", — уточнил продавец в объявлении.
Главное отличие этой версии — турбированный двигатель, мощность которого превышает 250 лошадиных сил. Для сравнения: обычная Lada Granta в гражданском исполнении выдаёт максимум 106 л. с.
|Параметр
|Значение
|Двигатель
|Турбированный, более 250 л. с.
|Коробка передач
|Усиленная спортивная трансмиссия
|Привод
|Передний
|Масса
|1220 кг
|Пробег
|1000 км
|Год выпуска
|2012
|Цена
|4 000 000 ₽
Из салона убрано всё лишнее — шумоизоляция, мультимедиа, задние сиденья и обивка. На их месте теперь каркас безопасности, спортивное кресло с шеститочечными ремнями и огнетушительная система. Такая конфигурация снижает массу автомобиля и повышает устойчивость на высоких скоростях.
Хотя 4 миллиона рублей за Granta звучит необычно, по меркам автоспорта это вполне оправданная сумма. Создание гоночного автомобиля требует дорогостоящего тюнинга, сертификации и ручной сборки компонентов.
"Стоимость постройки машины уровня "Lada Granta Cup" начинается от трёх миллионов рублей, поэтому цена 4 млн с готовностью к гонкам выглядит реалистично", — пояснил инженер-технолог Василий Медведев.
Кроме того, автомобиль имеет все необходимые сертификаты для участия в соревнованиях под эгидой Российской автомобильной федерации (РАФ), что делает его ценным активом для частных команд и любителей автоспорта.
По данным продавца, гоночная Granta находится в Тамбове. Машина продаётся без пробега по гоночным трассам и эксплуатировалась исключительно для демонстраций и тестовых заездов.
Ошибка: пытаться использовать этот автомобиль в обычных дорожных условиях.
Последствие: отсутствует шумоизоляция и базовое оборудование, эксплуатация запрещена на дорогах общего пользования.
Альтернатива: хранить как коллекционный экземпляр или использовать для трек-дней.
Ошибка: недооценивать обслуживание гоночной техники.
Последствие: высокие затраты на запчасти и настройку.
Альтернатива: проводить обслуживание в специализированных сервисах.
Ошибка: воспринимать Granta Race как "тюнингованный седан".
Последствие: это полноценный спортивный болид, а не гражданская версия.
Альтернатива: приобрести серийную Granta Sport.
|Плюсы
|Минусы
|Полностью готова к заездам
|Нельзя использовать на дорогах общего пользования
|Легкий кузов и улучшенная управляемость
|Высокая стоимость обслуживания
|Надёжная спортивная база
|Требует опыта пилотирования
|Наличие сертификатов РАФ
|Узкая ниша покупателей
Роман Вильфанд подчеркнул, что до образования полноценного снежного покрова коммунальные службы и автовладельцы могут не беспокоиться.