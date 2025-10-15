Lada за 4 миллиона: в России продают гоночную Гранту, способную обойти спорткары

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:42
Авто

На российском рынке появилась уникальная Lada Granta, подготовленная специально для кольцевых гонок. Автомобиль 2012 года выпуска выставлен на продажу на платформе Auto.ru, а его стоимость составляет 4 миллиона рублей. Машина имеет минимальный пробег — всего 1000 километров — и полностью готова к участию в соревнованиях.

Гоночная трасса на закате
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гоночная трасса на закате

Гоночный болид на базе народного седана

Эта Granta была построена на основе стандартной версии, но от серийного автомобиля в ней остались только наружные элементы кузова. Всё остальное — от силовой установки до подвески — полностью переработано.

"Автомобиль прошёл полную омологацию и готов к участию в кольцевых заездах без дополнительной подготовки", — уточнил продавец в объявлении.

Главное отличие этой версии — турбированный двигатель, мощность которого превышает 250 лошадиных сил. Для сравнения: обычная Lada Granta в гражданском исполнении выдаёт максимум 106 л. с.

Технические характеристики

Параметр Значение
Двигатель Турбированный, более 250 л. с.
Коробка передач Усиленная спортивная трансмиссия
Привод Передний
Масса 1220 кг
Пробег 1000 км
Год выпуска 2012
Цена 4 000 000 ₽

Максимальная лёгкость и безопасность

Из салона убрано всё лишнее — шумоизоляция, мультимедиа, задние сиденья и обивка. На их месте теперь каркас безопасности, спортивное кресло с шеститочечными ремнями и огнетушительная система. Такая конфигурация снижает массу автомобиля и повышает устойчивость на высоких скоростях.

Помимо двигателя и интерьера, модернизации подверглись:

  • подвеска: усилена для устойчивости в поворотах;
  • тормозная система: установлены увеличенные вентилируемые диски;
  • трансмиссия: адаптирована под высокие обороты и динамические нагрузки;
  • резина: гоночные шины на облегчённых дисках.

Откуда такая цена

Хотя 4 миллиона рублей за Granta звучит необычно, по меркам автоспорта это вполне оправданная сумма. Создание гоночного автомобиля требует дорогостоящего тюнинга, сертификации и ручной сборки компонентов.

"Стоимость постройки машины уровня "Lada Granta Cup" начинается от трёх миллионов рублей, поэтому цена 4 млн с готовностью к гонкам выглядит реалистично", — пояснил инженер-технолог Василий Медведев.

Кроме того, автомобиль имеет все необходимые сертификаты для участия в соревнованиях под эгидой Российской автомобильной федерации (РАФ), что делает его ценным активом для частных команд и любителей автоспорта.

Где находится автомобиль

По данным продавца, гоночная Granta находится в Тамбове. Машина продаётся без пробега по гоночным трассам и эксплуатировалась исключительно для демонстраций и тестовых заездов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пытаться использовать этот автомобиль в обычных дорожных условиях.
    Последствие: отсутствует шумоизоляция и базовое оборудование, эксплуатация запрещена на дорогах общего пользования.
    Альтернатива: хранить как коллекционный экземпляр или использовать для трек-дней.

  • Ошибка: недооценивать обслуживание гоночной техники.
    Последствие: высокие затраты на запчасти и настройку.
    Альтернатива: проводить обслуживание в специализированных сервисах.

  • Ошибка: воспринимать Granta Race как "тюнингованный седан".
    Последствие: это полноценный спортивный болид, а не гражданская версия.
    Альтернатива: приобрести серийную Granta Sport.

Плюсы и минусы гоночной версии

Плюсы Минусы
Полностью готова к заездам Нельзя использовать на дорогах общего пользования
Легкий кузов и улучшенная управляемость Высокая стоимость обслуживания
Надёжная спортивная база Требует опыта пилотирования
Наличие сертификатов РАФ Узкая ниша покупателей

Исторический контекст

  • Lada Granta Sport впервые участвовала в российских кузовных сериях в 2013 году.
  • Машины под управлением "Lada Sport Rosneft" выступали в WTCC и национальных кольцевых чемпионатах.
  • Сегодня проект "Granta Cup" используется как площадка для молодых пилотов и автоспортивных школ.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
