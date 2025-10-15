Цены рухнули к прошлому году: подержанные авто в России теряют в цене быстрее новых

Осенью 2025 года российский рынок подержанных автомобилей неожиданно показал самое значительное снижение цен за последние два года.
В сентябре средняя стоимость машин не старше 15 лет опустилась до уровня конца 2023 года. Причина — избыток предложений, падение спроса и высокий процент по автокредитам, которые сдерживают активность покупателей.
Средняя цена подержанного автомобиля в сентябре снизилась на 1,5 % по сравнению с августом и составила:
2,25 млн рублей - для машин европейских, японских и корейских брендов;
2,08 млн рублей - для китайских автомобилей;
690 тыс. рублей - для машин российских марок.
"Снижение цен стало неизбежным: рынок переполнен предложениями, а покупательская активность не поспевает за ростом запасов", — пояснил аналитик "Авто.ру" Михаил Павлов.
По сравнению с прошлым годом, подержанные авто подешевели почти на 150 тысяч рублей. Аналогичные значения на рынке наблюдались лишь в ноябре 2023 года. По данным аналитического сервиса "Авто.ру Оценка".
Аналитики связывают коррекцию стоимости сразу с несколькими факторами:
|Модель
|Изменение
|Новая средняя цена
|Kia Rio (IV поколение)
|-5 %
|1,47 млн ₽
|Mini Hatch F55
|-4 %
|2,55 млн ₽
|Volkswagen Passat B6
|-3,4 %
|781 тыс. ₽
Эти модели — классические лидеры вторичного рынка, и их снижение особенно заметно. Эксперты объясняют падение тем, что часть владельцев спешит продать авто до конца года, опасаясь дальнейшего удешевления.
На фоне общего спада некоторые автомобили демонстрируют обратную динамику — в первую очередь популярные кроссоверы и внедорожники.
|Модель
|Рост цены
|Средняя стоимость
|Haval F7 (актуальное поколение)
|+2,5 %
|2,08 млн ₽
|Geely Coolray
|+2,5 %
|2,32 млн ₽
|УАЗ "Хантер"
|+2,3 %
|748 тыс. ₽
Падение стоимости подержанных машин зафиксировано в 16 регионах России.
Лидеры по снижению:
|Регион
|Изменение
|Средняя цена
|Архангельская область
|-11 %
|1,14 млн ₽
|Иркутская область
|-4 %
|1,97 млн ₽
|Владимирская область
|-4 %
|1,07 млн ₽
|Санкт-Петербург и Ленобласть
|-2,5 %
|1,98 млн ₽
|Московский регион
|-2 %
|2,65 млн ₽
|Новосибирская область
|-0,4 %
|2,0 млн ₽
Особенно заметно падение в северных регионах, где к осени традиционно снижается число сделок.
Ошибка: ориентироваться на завышенные объявления.
Последствие: переплата до 10-15 %.
Альтернатива: используйте сервисы оценки (например, "Авто.ру Оценка" или "Haraba").
Ошибка: покупать в кредит без расчёта полной стоимости.
Последствие: переплата из-за высоких ставок.
Альтернатива: рассрочка у дилера или trade-in с доплатой.
Ошибка: ожидать дальнейшего падения цен.
Последствие: популярные модели могут подорожать уже к зиме.
Альтернатива: следите за акциями и сезонными скидками.
|Плюсы
|Минусы
|Большой выбор машин, включая премиум-сегмент
|Сложнее продать автомобиль по желаемой цене
|Умеренное падение стоимости на ходовые модели
|Высокие кредитные ставки
|Возможность выгодного обновления авто
|Риск снижения ликвидности китайских машин
Спрос снизился, а предложение выросло. Многие обновляют автомобили, а новые китайские бренды вытесняют старые модели.
Лучше осенью — цены традиционно минимальны перед зимним сезоном.
Если курс валют останется стабильным и ставки по кредитам не снизятся, рынок продолжит оставаться на низком уровне до весны 2026 года.
