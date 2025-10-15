Цены рухнули к прошлому году: подержанные авто в России теряют в цене быстрее новых

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Осенью 2025 года российский рынок подержанных автомобилей неожиданно показал самое значительное снижение цен за последние два года.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Цены вернулись к прошлогодним отметкам

В сентябре средняя стоимость машин не старше 15 лет опустилась до уровня конца 2023 года. Причина — избыток предложений, падение спроса и высокий процент по автокредитам, которые сдерживают активность покупателей.

Средняя цена подержанного автомобиля в сентябре снизилась на 1,5 % по сравнению с августом и составила:

  • 2,25 млн рублей - для машин европейских, японских и корейских брендов;

  • 2,08 млн рублей - для китайских автомобилей;

  • 690 тыс. рублей - для машин российских марок.

"Снижение цен стало неизбежным: рынок переполнен предложениями, а покупательская активность не поспевает за ростом запасов", — пояснил аналитик "Авто.ру" Михаил Павлов.

По сравнению с прошлым годом, подержанные авто подешевели почти на 150 тысяч рублей. Аналогичные значения на рынке наблюдались лишь в ноябре 2023 года. По данным аналитического сервиса "Авто.ру Оценка".

Что влияет на падение цен

Аналитики связывают коррекцию стоимости сразу с несколькими факторами:

  • насыщение рынка китайскими и корейскими автомобилями;
  • замедление продаж из-за высоких ставок по автокредитам;
  • ожидание изменений в ставке утилизационного сбора, который может коснуться и машин с пробегом;
  • активное обновление модельных рядов и выход более доступных новинок.

Топ-3 моделей, которые подешевели сильнее всего

Модель Изменение Новая средняя цена
Kia Rio (IV поколение) -5 % 1,47 млн ₽
Mini Hatch F55 -4 % 2,55 млн ₽
Volkswagen Passat B6 -3,4 % 781 тыс. ₽

Эти модели — классические лидеры вторичного рынка, и их снижение особенно заметно. Эксперты объясняют падение тем, что часть владельцев спешит продать авто до конца года, опасаясь дальнейшего удешевления.

Модели, которые, наоборот, подорожали

На фоне общего спада некоторые автомобили демонстрируют обратную динамику — в первую очередь популярные кроссоверы и внедорожники.

Модель Рост цены Средняя стоимость
Haval F7 (актуальное поколение) +2,5 % 2,08 млн ₽
Geely Coolray +2,5 % 2,32 млн ₽
УАЗ "Хантер" +2,3 % 748 тыс. ₽

Региональные различия

Падение стоимости подержанных машин зафиксировано в 16 регионах России.
Лидеры по снижению:

Регион Изменение Средняя цена
Архангельская область -11 % 1,14 млн ₽
Иркутская область -4 % 1,97 млн ₽
Владимирская область -4 % 1,07 млн ₽
Санкт-Петербург и Ленобласть -2,5 % 1,98 млн ₽
Московский регион -2 % 2,65 млн ₽
Новосибирская область -0,4 % 2,0 млн ₽

Особенно заметно падение в северных регионах, где к осени традиционно снижается число сделок.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ориентироваться на завышенные объявления.
    Последствие: переплата до 10-15 %.
    Альтернатива: используйте сервисы оценки (например, "Авто.ру Оценка" или "Haraba").

  • Ошибка: покупать в кредит без расчёта полной стоимости.
    Последствие: переплата из-за высоких ставок.
    Альтернатива: рассрочка у дилера или trade-in с доплатой.

  • Ошибка: ожидать дальнейшего падения цен.
    Последствие: популярные модели могут подорожать уже к зиме.
    Альтернатива: следите за акциями и сезонными скидками.

Плюсы и минусы текущего рынка

Плюсы Минусы
Большой выбор машин, включая премиум-сегмент Сложнее продать автомобиль по желаемой цене
Умеренное падение стоимости на ходовые модели Высокие кредитные ставки
Возможность выгодного обновления авто Риск снижения ликвидности китайских машин

FAQ

Почему подержанные машины дешевеют

Спрос снизился, а предложение выросло. Многие обновляют автомобили, а новые китайские бренды вытесняют старые модели.

Когда стоит покупать подержанный автомобиль

Лучше осенью — цены традиционно минимальны перед зимним сезоном.

Можно ли ожидать нового роста цен

Если курс валют останется стабильным и ставки по кредитам не снизятся, рынок продолжит оставаться на низком уровне до весны 2026 года.

Мифы и правда

  • Миф: китайские автомобили с пробегом теряют цену быстрее других.
    Правда: они дешевеют примерно на том же уровне, что и корейские.
  • Миф: падение цен — признак кризиса.
    Правда: это естественная реакция на перепроизводство и снижение спроса.
  • Миф: выгоднее покупать авто в Москве.
    Правда: сейчас в регионах снижение цен сильнее, чем в столице.

Три интересных факта

  • С начала 2025 года доля китайских авто на вторичном рынке выросла до 18 %.
  • В августе-сентябре количество просмотров объявлений увеличилось на 18 %.
  • Средний возраст подержанного автомобиля в России - 10,3 года.

Исторический контекст

  • В 2022 году цены на подержанные машины выросли почти на 40 %.
  • В 2023-м рынок стабилизировался, а к концу года началось первое снижение.
  • В 2025 году падение вернуло стоимость к прежним значениям, впервые за два года.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
