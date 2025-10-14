Бюджетный сегмент трещит по швам: подорожали три самых доступных кроссовера из Китая

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
8:20
Авто

Осень 2025 года принесла неожиданные новости для поклонников доступных автомобилей: все модели китайского бренда Livan подорожали на 10 тысяч рублей. Речь идёт о седане S6 Pro, а также кроссоверах X3 Pro и X6 Pro - трёх самых бюджетных предложениях марки, созданной совместно компаниями Lifan и Geely.

Livan X3 Pro
Фото: commons.wikimedia.org by Stolbovsky, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Livan X3 Pro

"Небольшое подорожание — это сигнал о корректировке ценовой политики перед зимним сезоном и вероятном росте себестоимости производства", — отметил автоаналитик Дмитрий Лапшин.

Livan X3 Pro: компактный и самый доступный

Livan X3 Pro остаётся самой дешёвой моделью бренда. Этот компактный кроссовер представляет собой адаптированную версию Geely Vision X3 и по размерам близок к Renault Sandero Stepway или LADA XRay.

  • Длина: 4005 мм
  • Ширина: 1760 мм
  • Высота: 1575 мм
  • Двигатель: бензиновый 1.5 л (103 л. с.)
  • Трансмиссия: вариатор, передний привод

Новые цены на Livan X3 Pro

Комплектация Год Цена Изменение
Luxury 2023 1 669 900 ₽ +10 000 ₽
Luxury 2024 1 869 900 ₽ +10 000 ₽

Для всех версий предусмотрена прямая скидка 180 000 рублей, поэтому реальная стоимость после вычета варьируется от 1 489 900 до 1 689 900 ₽.

"X3 Pro — один из самых востребованных кроссоверов в своём сегменте. Покупателей привлекает сочетание простоты, доступности и узнаваемого дизайна Geely", — добавил эксперт "Южный автомобиль" Сергей Токарев.

Livan S6 Pro: бюджетный седан с турбомотором

Седан S6 Pro, поступивший в продажу в декабре 2023 года, — это обновлённая версия Geely Emgrand L/GL (2016). Он комплектуется 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 147 л. с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой DCT.

Цены на Livan S6 Pro

Комплектация Год Цена Изменение
Luxury 2023 1 884 000 ₽ +10 000 ₽
Luxury 2024 1 984 000 ₽ +10 000 ₽
Premium 2023 1 974 000 ₽ +10 000 ₽
Premium 2024 2 074 000 ₽ +10 000 ₽

Покупатели также могут воспользоваться скидкой 170 000 рублей, что делает стоимость моделей более привлекательной:

  • 2023 год: от 1 714 000 до 1 804 000 ₽,
  • 2024 год: от 1 814 000 до 1 904 000 ₽.

Livan X6 Pro: кроссовер для тех, кто хочет больше

Среднеразмерный Livan X6 Pro появился на российском рынке в ноябре 2023 года. Он использует тот же 1,5-литровый турбомотор (147 л. с.) и 7-ступенчатый робот. Привод — только передний, но есть выбор режимов движения: Eco, Comfort и Sport.

Цены на Livan X6 Pro

Комплектация Год Цена Изменение
Luxury 2023 2 044 000 ₽ +10 000 ₽
Luxury 2024 2 144 000 ₽ +10 000 ₽
Premium 2023 2 154 000 ₽ +10 000 ₽
Premium 2024 2 254 000 ₽ +10 000 ₽

Для покупателей доступны скидки:

  • Luxury: 100 000 ₽,
  • Premium: 110 000 ₽.

Итоговые цены:

  • 2023 год: от 1 944 000 до 2 044 000 ₽,
  • 2024 год: от 2 044 000 до 2 144 000 ₽.

Почему цены выросли

Рост цен зафиксировали аналитики "Автоновостей дня" в ходе мониторинга официального сайта Livan.

По данным дилеров, повышение связано с ростом логистических расходов и колебанием курса юаня, а также подготовкой к зимнему сезону, когда спрос на бюджетные автомобили традиционно растёт.

"Производители из КНР стремятся удерживать цены на фоне конкуренции, поэтому небольшие корректировки — скорее отражение текущей экономической ситуации, чем повышение ради прибыли", — пояснил аналитик CarExpert.ru Николай Данилов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ждать снижения цен.
    Последствие: С каждым месяцем стоимость машин растёт, а скидки сокращаются.
    Альтернатива: воспользоваться текущими акциями или льготным кредитом.

  • Ошибка: покупать без проверки VIN и ПТС.
    Последствие: возможен серый ввоз и проблемы с регистрацией.
    Альтернатива: оформлять покупку только у официальных дилеров.

  • Ошибка: игнорировать комплектации.
    Последствие: базовые версии могут не иметь климат-контроля и систем безопасности.
    Альтернатива: выбрать комплектацию Luxury — она оптимальна по соотношению цена/оснащение.

Плюсы и минусы моделей Livan

Плюсы Минусы
Доступная цена даже после подорожания Передний привод без опции 4x4
Современный дизайн и комфортный интерьер Ограниченная дилерская сеть
Хорошее соотношение мощности и расхода Слабая шумоизоляция
Надёжные агрегаты Geely Невысокая остаточная стоимость

FAQ

Livan — это китайский бренд

Да. Это совместный проект компаний Lifan и Geely, ориентированный на бюджетный сегмент.

Будут ли ещё повышения цен в 2025 году

Возможны корректировки в зависимости от курса валют и стоимости логистики.

Есть ли у Livan российская сборка

Пока нет — все автомобили поставляются из Китая.

Мифы и правда

  • Миф: китайские машины дешевеют быстрее.
    Правда: современные бренды, особенно Geely и Livan, демонстрируют стабильную остаточную стоимость.
  • Миф: рост цен — временный.
    Правда: в текущих условиях повышение — часть долгосрочного тренда.
  • Миф: скидки делают Livan убыточным.
    Правда: акции поддерживаются импортёрами для удержания спроса.

Три интересных факта

  • Livan появился в России менее двух лет назад, но уже входит в топ-15 китайских брендов по продажам.
  • Все модели оснащаются коробками передач DCT собственного производства Geely.
  • Livan X6 Pro стал первой моделью марки с режимом "Sport".

Исторический контекст

  • Бренд Livan создан в 2022 году как альянс Geely и Lifan.
  • В 2023 году марка официально вышла на российский рынок.
  • В 2025 году Livan активно расширяет модельный ряд и дилерскую сеть.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
