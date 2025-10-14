Бюджетный сегмент трещит по швам: подорожали три самых доступных кроссовера из Китая

8:20 Your browser does not support the audio element. Авто

Осень 2025 года принесла неожиданные новости для поклонников доступных автомобилей: все модели китайского бренда Livan подорожали на 10 тысяч рублей. Речь идёт о седане S6 Pro, а также кроссоверах X3 Pro и X6 Pro - трёх самых бюджетных предложениях марки, созданной совместно компаниями Lifan и Geely.

Фото: commons.wikimedia.org by Stolbovsky, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Livan X3 Pro

"Небольшое подорожание — это сигнал о корректировке ценовой политики перед зимним сезоном и вероятном росте себестоимости производства", — отметил автоаналитик Дмитрий Лапшин.

Livan X3 Pro: компактный и самый доступный

Livan X3 Pro остаётся самой дешёвой моделью бренда. Этот компактный кроссовер представляет собой адаптированную версию Geely Vision X3 и по размерам близок к Renault Sandero Stepway или LADA XRay.

Длина: 4005 мм

4005 мм Ширина: 1760 мм

1760 мм Высота: 1575 мм

1575 мм Двигатель: бензиновый 1.5 л (103 л. с.)

бензиновый 1.5 л (103 л. с.) Трансмиссия: вариатор, передний привод

Новые цены на Livan X3 Pro

Комплектация Год Цена Изменение Luxury 2023 1 669 900 ₽ +10 000 ₽ Luxury 2024 1 869 900 ₽ +10 000 ₽

Для всех версий предусмотрена прямая скидка 180 000 рублей, поэтому реальная стоимость после вычета варьируется от 1 489 900 до 1 689 900 ₽.

"X3 Pro — один из самых востребованных кроссоверов в своём сегменте. Покупателей привлекает сочетание простоты, доступности и узнаваемого дизайна Geely", — добавил эксперт "Южный автомобиль" Сергей Токарев.

Livan S6 Pro: бюджетный седан с турбомотором

Седан S6 Pro, поступивший в продажу в декабре 2023 года, — это обновлённая версия Geely Emgrand L/GL (2016). Он комплектуется 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 147 л. с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой DCT.

Цены на Livan S6 Pro

Комплектация Год Цена Изменение Luxury 2023 1 884 000 ₽ +10 000 ₽ Luxury 2024 1 984 000 ₽ +10 000 ₽ Premium 2023 1 974 000 ₽ +10 000 ₽ Premium 2024 2 074 000 ₽ +10 000 ₽

Покупатели также могут воспользоваться скидкой 170 000 рублей, что делает стоимость моделей более привлекательной:

2023 год: от 1 714 000 до 1 804 000 ₽,

2024 год: от 1 814 000 до 1 904 000 ₽.

Livan X6 Pro: кроссовер для тех, кто хочет больше

Среднеразмерный Livan X6 Pro появился на российском рынке в ноябре 2023 года. Он использует тот же 1,5-литровый турбомотор (147 л. с.) и 7-ступенчатый робот. Привод — только передний, но есть выбор режимов движения: Eco, Comfort и Sport.

Цены на Livan X6 Pro

Комплектация Год Цена Изменение Luxury 2023 2 044 000 ₽ +10 000 ₽ Luxury 2024 2 144 000 ₽ +10 000 ₽ Premium 2023 2 154 000 ₽ +10 000 ₽ Premium 2024 2 254 000 ₽ +10 000 ₽

Для покупателей доступны скидки:

Luxury: 100 000 ₽,

100 000 ₽, Premium: 110 000 ₽.

Итоговые цены:

2023 год: от 1 944 000 до 2 044 000 ₽,

от 1 944 000 до 2 044 000 ₽, 2024 год: от 2 044 000 до 2 144 000 ₽.

Почему цены выросли

Рост цен зафиксировали аналитики "Автоновостей дня" в ходе мониторинга официального сайта Livan.

По данным дилеров, повышение связано с ростом логистических расходов и колебанием курса юаня, а также подготовкой к зимнему сезону, когда спрос на бюджетные автомобили традиционно растёт.

"Производители из КНР стремятся удерживать цены на фоне конкуренции, поэтому небольшие корректировки — скорее отражение текущей экономической ситуации, чем повышение ради прибыли", — пояснил аналитик CarExpert.ru Николай Данилов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ждать снижения цен.

Последствие: С каждым месяцем стоимость машин растёт, а скидки сокращаются.

Альтернатива: воспользоваться текущими акциями или льготным кредитом.

Ошибка: покупать без проверки VIN и ПТС.

Последствие: возможен серый ввоз и проблемы с регистрацией.

Альтернатива: оформлять покупку только у официальных дилеров.

Ошибка: игнорировать комплектации.

Последствие: базовые версии могут не иметь климат-контроля и систем безопасности.

Альтернатива: выбрать комплектацию Luxury — она оптимальна по соотношению цена/оснащение.

Плюсы и минусы моделей Livan

Плюсы Минусы Доступная цена даже после подорожания Передний привод без опции 4x4 Современный дизайн и комфортный интерьер Ограниченная дилерская сеть Хорошее соотношение мощности и расхода Слабая шумоизоляция Надёжные агрегаты Geely Невысокая остаточная стоимость

FAQ

Livan — это китайский бренд

Да. Это совместный проект компаний Lifan и Geely, ориентированный на бюджетный сегмент.

Будут ли ещё повышения цен в 2025 году

Возможны корректировки в зависимости от курса валют и стоимости логистики.

Есть ли у Livan российская сборка

Пока нет — все автомобили поставляются из Китая.

Мифы и правда

Миф: китайские машины дешевеют быстрее.

Правда: современные бренды, особенно Geely и Livan, демонстрируют стабильную остаточную стоимость.

китайские машины дешевеют быстрее. современные бренды, особенно Geely и Livan, демонстрируют стабильную остаточную стоимость. Миф: рост цен — временный.

Правда: в текущих условиях повышение — часть долгосрочного тренда.

рост цен — временный. в текущих условиях повышение — часть долгосрочного тренда. Миф: скидки делают Livan убыточным.

Правда: акции поддерживаются импортёрами для удержания спроса.

Три интересных факта

Livan появился в России менее двух лет назад, но уже входит в топ-15 китайских брендов по продажам.

Все модели оснащаются коробками передач DCT собственного производства Geely.

Livan X6 Pro стал первой моделью марки с режимом "Sport".

Исторический контекст