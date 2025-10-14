Бюджетный сегмент трещит по швам: подорожали три самых доступных кроссовера из Китая

Осень 2025 года принесла неожиданные новости для поклонников доступных автомобилей: все модели китайского бренда Livan подорожали на 10 тысяч рублей. Речь идёт о седане S6 Pro, а также кроссоверах X3 Pro и X6 Pro - трёх самых бюджетных предложениях марки, созданной совместно компаниями Lifan и Geely.
"Небольшое подорожание — это сигнал о корректировке ценовой политики перед зимним сезоном и вероятном росте себестоимости производства", — отметил автоаналитик Дмитрий Лапшин.
Livan X3 Pro остаётся самой дешёвой моделью бренда. Этот компактный кроссовер представляет собой адаптированную версию Geely Vision X3 и по размерам близок к Renault Sandero Stepway или LADA XRay.
|Комплектация
|Год
|Цена
|Изменение
|Luxury
|2023
|1 669 900 ₽
|+10 000 ₽
|Luxury
|2024
|1 869 900 ₽
|+10 000 ₽
Для всех версий предусмотрена прямая скидка 180 000 рублей, поэтому реальная стоимость после вычета варьируется от 1 489 900 до 1 689 900 ₽.
"X3 Pro — один из самых востребованных кроссоверов в своём сегменте. Покупателей привлекает сочетание простоты, доступности и узнаваемого дизайна Geely", — добавил эксперт "Южный автомобиль" Сергей Токарев.
Седан S6 Pro, поступивший в продажу в декабре 2023 года, — это обновлённая версия Geely Emgrand L/GL (2016). Он комплектуется 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 147 л. с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой DCT.
|Комплектация
|Год
|Цена
|Изменение
|Luxury
|2023
|1 884 000 ₽
|+10 000 ₽
|Luxury
|2024
|1 984 000 ₽
|+10 000 ₽
|Premium
|2023
|1 974 000 ₽
|+10 000 ₽
|Premium
|2024
|2 074 000 ₽
|+10 000 ₽
Покупатели также могут воспользоваться скидкой 170 000 рублей, что делает стоимость моделей более привлекательной:
Среднеразмерный Livan X6 Pro появился на российском рынке в ноябре 2023 года. Он использует тот же 1,5-литровый турбомотор (147 л. с.) и 7-ступенчатый робот. Привод — только передний, но есть выбор режимов движения: Eco, Comfort и Sport.
|Комплектация
|Год
|Цена
|Изменение
|Luxury
|2023
|2 044 000 ₽
|+10 000 ₽
|Luxury
|2024
|2 144 000 ₽
|+10 000 ₽
|Premium
|2023
|2 154 000 ₽
|+10 000 ₽
|Premium
|2024
|2 254 000 ₽
|+10 000 ₽
Для покупателей доступны скидки:
Итоговые цены:
Рост цен зафиксировали аналитики "Автоновостей дня" в ходе мониторинга официального сайта Livan.
По данным дилеров, повышение связано с ростом логистических расходов и колебанием курса юаня, а также подготовкой к зимнему сезону, когда спрос на бюджетные автомобили традиционно растёт.
"Производители из КНР стремятся удерживать цены на фоне конкуренции, поэтому небольшие корректировки — скорее отражение текущей экономической ситуации, чем повышение ради прибыли", — пояснил аналитик CarExpert.ru Николай Данилов.
Ошибка: ждать снижения цен.
Последствие: С каждым месяцем стоимость машин растёт, а скидки сокращаются.
Альтернатива: воспользоваться текущими акциями или льготным кредитом.
Ошибка: покупать без проверки VIN и ПТС.
Последствие: возможен серый ввоз и проблемы с регистрацией.
Альтернатива: оформлять покупку только у официальных дилеров.
Ошибка: игнорировать комплектации.
Последствие: базовые версии могут не иметь климат-контроля и систем безопасности.
Альтернатива: выбрать комплектацию Luxury — она оптимальна по соотношению цена/оснащение.
|Плюсы
|Минусы
|Доступная цена даже после подорожания
|Передний привод без опции 4x4
|Современный дизайн и комфортный интерьер
|Ограниченная дилерская сеть
|Хорошее соотношение мощности и расхода
|Слабая шумоизоляция
|Надёжные агрегаты Geely
|Невысокая остаточная стоимость
Да. Это совместный проект компаний Lifan и Geely, ориентированный на бюджетный сегмент.
Возможны корректировки в зависимости от курса валют и стоимости логистики.
Пока нет — все автомобили поставляются из Китая.
