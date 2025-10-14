Автоохота по-русски: после паники из-за утильсбора водители стали добычей аферистов

После сообщений о возможном изменении механизма расчёта утилизационного сбора автолюбители бросились скупать мощные иномарки, особенно премиальные модели. Однако вместе с ростом спроса активизировались и мошенники, предлагающие "выгодные" автомобили по подозрительно низким ценам. Эксперты предупреждают: за привлекательными объявлениями часто скрываются схемы обмана, рассчитанные на спешку и страх автопокупателей.
По оценкам аналитиков, волну интереса к автомобилям спровоцировала инициатива Минпромторга РФ по пересмотру системы расчёта утилизационного сбора. Обсуждение возможного повышения ставок вызвало панику среди покупателей — многие решили купить машину "пока не подорожала".
"Информационный всплеск сыграл на руку мошенникам: они быстро адаптировались и запустили ложные объявления с выгодными предложениями", — пояснил аналитик автомобильного рынка Илья Корниенко.
Наибольший ажиотаж наблюдается в сегменте BMW M3, M4, X3 M, X4 M, X5 и X6 - именно эти модели стали предметом активных обсуждений в соцсетях и на сайтах объявлений.
Главная приманка — обещание редких машин из Казахстана или Южной Кореи по цене на 2-3 миллиона рублей ниже средней. Продавцы уверяют, что автомобили "прошли растаможку" и "готовы к доставке". Но, как выяснили журналисты CarExpo.ru, большинство таких предложений — фикция.
"Любые обещания привезти новый BMW X5 или X6 дешевле рынка хотя бы на 25-30 % — верный сигнал, что перед вами мошенники", — предупредил автоэксперт портала Андрей Кузьмин.
Схема проста: покупателю отправляют фотографии реальных машин, подделанные документы и VIN-номера, а затем просят внести задаток. После перевода денег "продавцы" исчезают, а номера телефонов оказываются недействительными.
Марка BMW традиционно считается символом статуса, а её модели сохраняют высокую ликвидность. Сейчас, на фоне нестабильности цен и слухов о росте утильсбора, премиальные кроссоверы и спорткупе стали особенно желанными.
Аналитики отмечают, что особенно активно мошенники используют модели:
Именно по ним чаще всего размещаются поддельные объявления на площадках вторичного рынка.
Ошибка: соглашаться на покупку без личного осмотра авто.
Последствие: потеря денег и невозможность доказать мошенничество.
Альтернатива: проверяйте машину по базам ГИБДД и таможни, требуйте личную встречу.
Ошибка: переводить задаток на личные счета.
Последствие: деньги уходят на анонимные карты.
Альтернатива: используйте эскроу-счета или аккредитивы в банке.
Ошибка: доверять документам, присланным в соцсетях.
Последствие: подделки трудно отличить без проверки.
Альтернатива: сверяйте данные через официального импортёра.
|Параметр
|Легальный дилер
|Серые схемы
|Проверка авто
|Официальная диагностика и VIN-история
|Поддельные документы
|Гарантия
|1-3 года
|Отсутствует
|Риск потери денег
|Минимальный
|Очень высокий
|Цена
|Выше, но с гарантиями
|Ниже, но без подтверждения сделки
Даже в случае роста ставок, эксперты уверены: паниковать не стоит. Повышение затронет не все категории автомобилей, а легальные дилеры предложат компенсирующие программы — рассрочки или скидки.
"Покупать автомобиль "в панике" — худшее решение. Лучше подождать официальных разъяснений", — добавил аналитик "Южный автомобиль" Сергей Морозов.
|Плюсы
|Минусы
|Временное снижение цен на вторичке
|Рост числа мошеннических схем
|Активизация спроса
|Риск потери денег при онлайн-покупках
|Повышение осведомлённости покупателей
|Сложность проверки легальности ввоза авто
Используйте официальные VIN-базы и сервисы проверки истории автомобиля (Автокод, ГИБДД, Carfax).
Нет. Надёжные продавцы не требуют предоплату до подписания договора.
Подозрительно низкая цена, спешка и обещания "без таможни" — верные признаки обмана.
