Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самое грязное место в доме — не туалет: 7 вещей в ванной, на которых кишат миллионы микробов
Месть Поднебесной? Китай ввёл новые портовые сборы для судов из США
Сад без души: 6 обидных промахов лишают участок уюта и очарования
Омоложение и защита: мощные компоненты, преобразующие вашу кожу этой осенью
Простая клавиша делает то, чего не умеет компьютер: авто проверяет себя за секунду
Бета-каротин падает с пьедестала: глаза устали верить в старую сказку о зрении
300 миллионов рублей за память: дочь Ободзинского шокирована запросами радиостанций
Бунт на кладбище: почему Лиза Моряк пошла против режиссёра во время съёмок
Вы не бездельник, вы перегорели: что на самом деле прячется за привычкой ничего не делать

Автоохота по-русски: после паники из-за утильсбора водители стали добычей аферистов

6:18
Авто

После сообщений о возможном изменении механизма расчёта утилизационного сбора автолюбители бросились скупать мощные иномарки, особенно премиальные модели. Однако вместе с ростом спроса активизировались и мошенники, предлагающие "выгодные" автомобили по подозрительно низким ценам. Эксперты предупреждают: за привлекательными объявлениями часто скрываются схемы обмана, рассчитанные на спешку и страх автопокупателей.

Передача ключей от автомобиля
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Передача ключей от автомобиля

Что вызвало ажиотаж

По оценкам аналитиков, волну интереса к автомобилям спровоцировала инициатива Минпромторга РФ по пересмотру системы расчёта утилизационного сбора. Обсуждение возможного повышения ставок вызвало панику среди покупателей — многие решили купить машину "пока не подорожала".

"Информационный всплеск сыграл на руку мошенникам: они быстро адаптировались и запустили ложные объявления с выгодными предложениями", — пояснил аналитик автомобильного рынка Илья Корниенко.

Наибольший ажиотаж наблюдается в сегменте BMW M3, M4, X3 M, X4 M, X5 и X6 - именно эти модели стали предметом активных обсуждений в соцсетях и на сайтах объявлений.

Схемы обмана: от Казахстана до Кореи

Главная приманка — обещание редких машин из Казахстана или Южной Кореи по цене на 2-3 миллиона рублей ниже средней. Продавцы уверяют, что автомобили "прошли растаможку" и "готовы к доставке". Но, как выяснили журналисты CarExpo.ru, большинство таких предложений — фикция.

"Любые обещания привезти новый BMW X5 или X6 дешевле рынка хотя бы на 25-30 % — верный сигнал, что перед вами мошенники", — предупредил автоэксперт портала Андрей Кузьмин.

Схема проста: покупателю отправляют фотографии реальных машин, подделанные документы и VIN-номера, а затем просят внести задаток. После перевода денег "продавцы" исчезают, а номера телефонов оказываются недействительными.

Почему именно BMW

Марка BMW традиционно считается символом статуса, а её модели сохраняют высокую ликвидность. Сейчас, на фоне нестабильности цен и слухов о росте утильсбора, премиальные кроссоверы и спорткупе стали особенно желанными.

Аналитики отмечают, что особенно активно мошенники используют модели:

  • BMW X5 и X6 (в том числе дизельные версии),
  • BMW M3 и M4 (спорткупе и седаны).

Именно по ним чаще всего размещаются поддельные объявления на площадках вторичного рынка.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: соглашаться на покупку без личного осмотра авто.
    Последствие: потеря денег и невозможность доказать мошенничество.
    Альтернатива: проверяйте машину по базам ГИБДД и таможни, требуйте личную встречу.

  • Ошибка: переводить задаток на личные счета.
    Последствие: деньги уходят на анонимные карты.
    Альтернатива: используйте эскроу-счета или аккредитивы в банке.

  • Ошибка: доверять документам, присланным в соцсетях.
    Последствие: подделки трудно отличить без проверки.
    Альтернатива: сверяйте данные через официального импортёра.

Сравнение: легальная покупка vs серый рынок

Параметр Легальный дилер Серые схемы
Проверка авто Официальная диагностика и VIN-история Поддельные документы
Гарантия 1-3 года Отсутствует
Риск потери денег Минимальный Очень высокий
Цена Выше, но с гарантиями Ниже, но без подтверждения сделки

А что если повышение утильсбора всё-таки произойдёт

Даже в случае роста ставок, эксперты уверены: паниковать не стоит. Повышение затронет не все категории автомобилей, а легальные дилеры предложат компенсирующие программы — рассрочки или скидки.

"Покупать автомобиль "в панике" — худшее решение. Лучше подождать официальных разъяснений", — добавил аналитик "Южный автомобиль" Сергей Морозов.

Плюсы и минусы текущей ситуации

Плюсы Минусы
Временное снижение цен на вторичке Рост числа мошеннических схем
Активизация спроса Риск потери денег при онлайн-покупках
Повышение осведомлённости покупателей Сложность проверки легальности ввоза авто

Часто задаваемые вопросы

Как проверить подлинность объявления

Используйте официальные VIN-базы и сервисы проверки истории автомобиля (Автокод, ГИБДД, Carfax).

Стоит ли переводить задаток

Нет. Надёжные продавцы не требуют предоплату до подписания договора.

Как распознать мошенников

Подозрительно низкая цена, спешка и обещания "без таможни" — верные признаки обмана.

Мифы и правда

  • Миф: машины из Казахстана дешевле, потому что не облагаются налогами.
    Правда: при ввозе в РФ они обязаны пройти таможенную очистку и сертификацию.
  • Миф: если продавец отправил ПТС, значит всё законно.
    Правда: большинство таких документов — отсканированные подделки.
  • Миф: "серые" поставщики сотрудничают с дилерами.
    Правда: официальные дилеры не работают с посредниками без лицензий.

Три интересных факта

  • После объявлений о возможном повышении утильсбора спрос на BMW X5 вырос на 47 % за неделю.
  • Более 60 % "выгодных предложений" по BMW на вторичке оказались фейковыми.
  • Средний ущерб от одной схемы обмана превышает 1,2 млн рублей.

Исторический контекст

  • Утилизационный сбор в России впервые введён в 2012 году для компенсации переработки авто.
  • В 2020-х годах сбор несколько раз корректировался, но всегда вызывал всплеск цен.
  • В 2025 году Минпромторг предложил новую формулу расчёта, чтобы стимулировать локальное производство.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
Еда и рецепты
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
Дуэт, который невозможно забыть: тыква и яблоки в сливочном облаке — идеальный осенний ужин
Еда и рецепты
Дуэт, который невозможно забыть: тыква и яблоки в сливочном облаке — идеальный осенний ужин
Дом говорит громче, чем слова: три предмета, которые кричат о бедности владельца
Недвижимость
Дом говорит громче, чем слова: три предмета, которые кричат о бедности владельца
Популярное
Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит

Уровень Мирового океана растет, и это уже не прогноз. Узнайте, какие российские регионы под угрозой затопления и что нас ждет в будущем.

Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
В Одессе ожидают показательной порки мэра Труханова, но он может ответить Любовь Степушова Предательница или спасительница: как одна женщина изменила судьбу континента Игорь Буккер Европа бьёт рекорды по отбору газа из хранилищ Олег Артюков
Дешевле, полезнее и красивее конфет: тыквенная пастила своими руками
Мышцы становятся сильнее, когда вы отпускаете вес: секрет, о котором тренеры не договаривают
Пряный, густой, согревающий: харчо, который готовится в три раза быстрее обычного
Пряный, густой, согревающий: харчо, который готовится в три раза быстрее обычного
Последние материалы
Она потеряла всё, кроме силы воли: путь Марии Бутырской от изгнания до триумфа
До сих пор не понимаю: Юлия Высоцкая — о том, как Кончаловский выбрал её, а не роскошную женщину
Сотрудничество исключено: Альбина Джанабаева назвала певицу, с которой никогда не станет петь дуэтом
Автоохота по-русски: после паники из-за утильсбора водители стали добычей аферистов
Кошки, бомжи и комната размером со стол: Александр Молочников — о кошмарах эмиграции в США
Кошельки автомобилистов Красноярского края похудеют: транспортный налог готовится к взлёту
Как одна немецкая закуска покорила мир: готовим солёные палочки
Они стояли рядом с пастухами и королями: собаки, которые служат человеку уже 4000 лет
Бабушкин плед стал дизайнерской сенсацией: старинная техника превратилась в магию 21 века
Секретный цилиндр раскрывает урожайную магию: правильная посадка защищает батат от холода и вредителей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.