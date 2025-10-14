Токсичный спирт потеряет анонимность: рынок незамерзаек ожидает большая чистка

Регулярные случаи отравлений стеклоомывающими жидкостями вновь привлекли внимание властей и автосообществ. Национальный автомобильный союз направил в правительство предложение ввести учёт метанола через систему ЕГАИС. По мнению экспертов, это поможет очистить рынок от нелегальной продукции, защитить автомобилистов от подделок и предотвратить трагедии, вызванные употреблением ядовитых составов.
Несмотря на запрет, метанол до сих пор используется при производстве дешёвых "незамерзаек". Для недобросовестных производителей это способ снизить себестоимость, но для потребителей — смертельный риск.
"Даже небольшое количество метанола при попадании в организм может вызвать тяжёлое отравление или слепоту", — напомнил автоэксперт журнала "За рулём" Алексей Хватов.
Только за последние годы зафиксированы десятки случаев массовых отравлений из-за поддельных стеклоомывающих жидкостей. Метанол часто маскируют под безопасный изопропиловый спирт, а на упаковке пишут ложные данные.
Национальный автомобильный союз предлагает включить метанол в систему ЕГАИС, которая уже используется для отслеживания алкогольной продукции. Таким образом, движение вещества — от производителя до конечного покупателя — станет полностью прозрачным. Это позволит контролировать:
"ЕГАИС поможет отсечь теневой оборот и гарантировать безопасность потребителей", — подчеркнули в пресс-службе союза.
В Минпромторге уже заявили о готовности рассмотреть инициативу. Однако прежде чем внедрить систему, необходимо завершить формирование реестра всех производителей стеклоомывающих жидкостей. Этот процесс, по словам ведомства, планируют завершить к ноябрю 2025 года.
Редакция издания "За рулём" проверила 13 образцов самодельных стеклоомывающих жидкостей, приготовленных из концентратов, представленных на рынке. Результаты оказались тревожными.
Кроме того, эксперты выяснили, что самодельные смеси не дают экономии: качественные концентраты стоят дорого, а их эффективность ниже готовых составов. Концентрат не способен разморозить уже замёрзший бачок, что делает использование таких средств бессмысленным.
Введение контроля за метанолом через ЕГАИС позволит:
Система также даст возможность проверять происхождение каждой партии продукции, что особенно важно в регионах, где фиксировались массовые отравления.
Ошибка: покупать дешёвую "незамерзайку" на трассе.
Последствие: риск отравления и повреждения автомобиля.
Альтернатива: приобретайте продукцию в магазинах с кассовым чеком и маркировкой производителя.
Ошибка: делать жидкость самостоятельно из концентрата.
Последствие: недостаточная защита стёкол и возможное разрушение резины.
Альтернатива: использовать сертифицированные составы с отметкой ГОСТ.
Ошибка: игнорировать маркировку и запах.
Последствие: метанол имеет резкий "химический" запах, похожий на ацетон.
Альтернатива: выбирайте жидкости с мягким спиртовым ароматом.
Введение ЕГАИС не означает полного запрета метанола — он используется в химической и топливной промышленности. Но если система покажет эффективность, её могут распространить и на другие токсичные вещества. Это поможет бороться с теневым оборотом химии, используемой в быту.
|Плюсы
|Минусы
|Повышение безопасности и качества продукции
|Увеличение расходов производителей
|Снижение числа отравлений
|Возможный рост цены "незамерзаек"
|Контроль за оборотом метанола
|Необходимость доработки инфраструктуры ЕГАИС
Да — по запаху и цене. Метанол дешевле, имеет резкий запах и часто продаётся без маркировки.
При попадании внутрь 30-50 мл достаточно, чтобы вызвать слепоту или смерть. Его пары тоже токсичны.
После формирования реестра производителей, ориентировочно к концу 2025 года.
