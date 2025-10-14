Кроссовер без нервов и лишнего расхода: Volkswagen переводит T-Cross на язык гибридной мягкости

Volkswagen готовит масштабное обновление своего популярного кроссовера. Новое поколение T-Cross обещает появиться к концу 2027 года и станет ключевым элементом стратегии бренда в Бразилии. Производитель намерен объединить высокую производительность с экономичностью и сделать ставку на электрификацию, используя платформу MQB Evo — ту же, что лежит в основе последних версий Golf и T-Roc.
Компания Volkswagen объявила инвестиционный цикл на сумму 16 миллиардов долларов для региона, часть которого пойдёт на разработку нового T-Cross. Внутренне проект обозначен как VW226 и входит в число четырёх новых моделей, которые должны укрепить позиции марки в Латинской Америке. Основной акцент — на гибридных технологиях и цифровых сервисах.
По информации Autoesporte, будущий T-Cross получит лёгкий гибрид 48В, а в старших версиях — полноценную гибридную установку HEV мощностью до 170 л. с. Такой шаг позволит кроссоверу конкурировать с Toyota Corolla Cross Hybrid и Honda HR-V e: HEV, не уступая им в эффективности и динамике.
Новая архитектура MQB Evo станет основой для кроссовера и позволит внедрить многие технологии, знакомые по европейскому Golf. Среди них мультимедийная система MIB4 с обновлённым интерфейсом и голосовым управлением, а также пакет систем безопасности IQ. DRIVE. В него входят адаптивный круиз-контроль, ассистент удержания полосы и функция Travel Assist, делающая езду комфортнее на длинных маршрутах.
Volkswagen планирует унифицировать техническое оснащение своих моделей, чтобы сократить разрыв между европейскими и латиноамериканскими версиями. Это означает, что бразильский T-Cross получит аналогичный уровень электроники и ассистентов водителя, что и модели, выпускаемые в Германии.
Основой силовой линейки станет мотор 1.5 TSI Evo2 семейства EA211. Этот двигатель работает по принципу цикла Миллера и оснащён турбиной с изменяемой геометрией (VNT), системой отключения цилиндров и впрыском под высоким давлением. Такая комбинация обеспечивает баланс мощности и экономии топлива.
Особенность конструкции — интегрированный модуль очистки выхлопа, объединяющий катализатор и фильтр частиц, что снижает выбросы. В Европе агрегат развивает 150 л. с., однако для Бразилии его перенастроят под использование этанола, что характерно для местного рынка.
Планируется два типа гибридных систем. Первая — MHEV 48V, где стартер-генератор помогает двигателю при разгоне и экономит топливо, выдавая около 150 л. с. и 25,5 кг·м крутящего момента. Вторая — HEV (полноценный гибрид), обеспечивающая до 170 л. с. и 31,6 кг·м. В топовых комплектациях она будет сочетаться с автоматической коробкой передач и возможностью кратковременного движения только на электротяге.
По данным отраслевых источников, приоритет в настройке будет сделан на мягкий характер езды и низкий расход топлива.
"С нашей долгой историей в Бразилии всё это, безусловно, возможно", — заявил генеральный директор Volkswagen Томас Шэфер, комментируя перспективы адаптации концепции ID. Cross к региональным условиям.
Внешность нового поколения будет заметно ближе к концепту ID. Cross, показанному на автосалоне в Мюнхене в 2025 году. Узкие фары, объединённые светодиодной полосой, массивные крылья и чистые линии придадут кроссоверу современный вид. При этом T-Cross сохранит визуальную мощь, характерную для бразильских SUV.
Ожидается, что T-Cross 2027 визуально станет мостом между компактным Taigo и более крупным Taos, постепенно вытесняя последний из линейки. Интерьер также изменится: появятся более тонкие дефлекторы, новая цифровая панель приборов и улучшенные материалы отделки.
|Параметр
|T-Cross 2023
|T-Cross 2027 (новое поколение)
|Платформа
|MQB
|MQB Evo
|Двигатель
|1.0 TSI / 1.4 TSI
|1.5 TSI Evo2
|Электрификация
|нет
|MHEV / HEV
|Мультимедиа
|MIB3
|MIB4
|Системы помощи
|базовые
|IQ.DRIVE, Travel Assist
|Производство
|São José dos Pinhais
|São Bernardo do Campo
Volkswagen намерен локализовать выпуск гибридной трансмиссии и аккумуляторных модулей на заводе в Сан-Бернарду-ду-Кампу. Это позволит снизить стоимость автомобилей и укрепить позиции на растущем рынке электрифицированных машин. Производитель также инвестирует в обучение персонала и модернизацию конвейеров, чтобы к 2028 году начать выпуск полного цикла.
Ошибка: ставить на старые ДВС без гибридной поддержки.
Последствие: потеря конкурентоспособности и несоответствие новым экологическим нормам.
Альтернатива: двигатели Evo2 с MHEV/HEV — путь к снижению расхода и выбросов без потери мощности.
Отказ от дизеля в регионе практически решён. Новый T-Cross показывает, что ставка делается на гибриды и этанол, а не на турбодизель. Это естественная адаптация к топливной политике Бразилии, где биотопливо давно стало частью культуры. Производитель планирует расширить линейку E-Flex, сочетающую экологичность и низкие затраты на обслуживание.
|Плюсы
|Минусы
|Экономичность гибридной системы
|Возможное повышение цены
|Современные ассистенты и мультимедиа
|Сложность обслуживания электроники
|Улучшенный дизайн и материалы
|Отсутствие версий с механикой
|Возможность движения на этаноле
|Неясные сроки выхода на рынок
Когда выйдет новый T-Cross?
Официальный дебют ожидается в конце 2027 года, производство начнётся в 2028-м.
Будет ли версия на этаноле?
Да, двигатель 1.5 TSI Evo2 адаптируют под гибридную работу с этанолом.
Чем он лучше нынешнего поколения?
Больше мощности, меньше расход топлива и более продвинутая электроника.
Сколько он будет стоить?
Точных данных пока нет, но цена может увеличиться на 10-15 % по сравнению с текущими версиями.
Миф: гибриды не подходят для жаркого климата.
Правда: современные системы охлаждения батарей позволяют использовать HEV даже в условиях тропиков.
Миф: гибриды быстро теряют ёмкость батареи.
Правда: ресурс современных аккумуляторов рассчитан более чем на 250 000 км.
Миф: гибрид не экономит в городе.
Правда: именно в городском цикле MHEV и HEV показывают максимальную экономию топлива.
T-Cross остаётся самым продаваемым SUV в Бразилии четвёртый год подряд.
Платформа MQB Evo также используется в Audi A3 и Skoda Octavia.
Volkswagen разрабатывает для Латинской Америки собственную версию ассистента голосового управления на португальском.
Первый T-Cross появился в 2019 году и быстро стал символом успеха Volkswagen на рынке SUV. За шесть лет модель пережила несколько обновлений, а теперь готовится к переходу в совершенно новую эпоху — гибридных технологий и цифровизации.
