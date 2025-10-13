Месть клиента удалась: автосалон заплатит миллионы за попытку запугать покупателя

В Перми суд обязал автосалон "Форвард-Авто" выплатить покупателю 4 миллиона рублей за автомобиль Lada Granta с производственными дефектами. Сумма компенсации превысила первоначальную стоимость машины более чем в 5,5 раза. Решение суда стало одним из самых резонансных дел в сфере защиты прав потребителей в автомобильной отрасли региона.
Истец приобрёл новую Lada Granta у официального дилера за 860 тысяч рублей. Уже вскоре после покупки автомобиль начал проявлять признаки заводского брака:
Покупатель обратился в суд, указав, что выявленные недостатки являются существенными и повторяющимися, а потому автомобиль подлежит возврату.
"Первичная экспертиза подтвердила наличие заводских дефектов, что послужило основанием для удовлетворения иска в первой инстанции", — рассказала юрист компании "Технологии обжалования" Екатерина Анфалова, представлявшая интересы владельца.
После вынесения решения о возврате автомобиля и выплате компенсации, представитель автосалона предложила добровольно исполнить решение суда — вернуть деньги покупателю и принять автомобиль обратно, сняв при этом кредитное обременение.
Однако вскоре клиент получил письмо от "Форвард-Авто", в котором дилер предупреждал о намерении обратиться в полицию, если автомобиль не будет возвращён. В письме содержались угрозы возбуждения уголовного дела о мошенничестве и даже упоминание о возможном розыске покупателя.
Под давлением таких заявлений покупатель передал автомобиль в салон, не дождавшись полного расчёта. Позже компания провела повторную экспертизу, поручив её организации, которая ранее неоднократно выносила заключения в пользу дилера — Пермскому центру автоэкспертиз.
Результаты оказались предсказуемыми: повторная проверка не выявила дефектов.
Юристы потребителя подали апелляцию, указав на конфликт интересов экспертной организации и давление на клиента. В качестве доказательств были представлены:
"Мы доказали, что дефекты действительно присутствовали, а их последующее "исчезновение" произошло после того, как автомобиль вернулся к дилеру", — пояснил адвокат Павел Подсобляев.
Суд признал доводы убедительными и установил, что дилер использовал давление и зависимую экспертизу, чтобы избежать ответственности.
|Этап
|Событие
|Результат
|Покупка автомобиля
|Lada Granta за 860 тыс. рублей
|Автомобиль признан дефектным
|Первая экспертиза
|Независимая проверка выявила брак
|Подтверждены заводские дефекты
|Возврат авто
|Покупатель передал машину дилеру под угрозами
|Компенсация не выплачена
|Повторная экспертиза
|Проведена зависимой организацией
|Дефекты "не найдены"
|Апелляция
|Потребитель обжаловал результаты
|Решение вынесено в его пользу
|Итог
|Взыскано 4 млн рублей
|Суд подтвердил злоупотребление правом со стороны дилера
Решение суда включало не только возврат стоимости автомобиля, но и:
Общая сумма составила около 4 миллионов рублей, что стало крупнейшей выплатой в регионе по делу о неисправном автомобиле отечественного производства.
"Это пример того, как применение Закона о защите прав потребителей может реально восстановить справедливость, даже когда против потребителя выступает крупная компания", — подчеркнула юрист Екатерина Анфалова.
Дилер "Форвард-Авто" настаивал, что автомобиль находился в исправном состоянии, а неисправности возникли из-за нарушений правил эксплуатации. В подтверждение своих слов компания ссылалась на заключение "Пермского центра автоэкспертиз".
Суд, однако, признал представленные доказательства ненадлежащими. В решении указано, что экспертная организация не обеспечила объективность исследования и имела аффилированность с ответчиком, что нарушает требования процессуального законодательства.
"Суд тщательно сопоставил данные обеих экспертиз и документы о ремонте, установив наличие производственных дефектов", — пояснил адвокат Павел Подсобляев.
Суд ссылался на положения Закона РФ "О защите прав потребителей", согласно которым покупатель имеет право требовать возврата денежных средств за товар с существенными недостатками, а также на нормы Гражданского кодекса РФ о возмещении убытков и морального вреда.
|Закон / статья
|Содержание
|Применение
|Ст. 18 Закона РФ "О защите прав потребителей"
|Возврат товара при существенных дефектах
|Основное основание для иска
|Ст. 13 того же закона
|Штраф за отказ добровольно удовлетворить требования
|Увеличил сумму компенсации на 50%
|Ст. 15 ГК РФ
|Возмещение морального вреда
|Включено в общий расчёт
|Ст. 23.1 Закона РФ "О защите прав потребителей"
|Неустойка за просрочку возврата денег
|Дополнительно взыскана в пользу истца
Ошибка: передача автомобиля без получения полной компенсации.
Последствие: потеря контроля над доказательствами.
Альтернатива: возвращать товар только после перевода всей суммы на счёт.
Ошибка: доверие к экспертизе, предложенной продавцом.
Последствие: риск получить заведомо выгодное для дилера заключение.
Альтернатива: обращаться только в независимые аккредитованные лаборатории.
Ошибка: устные договорённости с представителем компании.
Последствие: невозможность подтвердить факты в суде.
Альтернатива: фиксировать все контакты письменно и хранить переписку.
Этот процесс продемонстрировал, что даже крупные автосалоны несут полную ответственность за реализацию некачественных автомобилей.
"Судебная практика формируется в пользу потребителей. Покупатель, обладающий доказательствами и поддержкой юристов, может успешно отстоять свои права", — отмечает эксперт Сергей Колесников, руководитель правового центра по защите автолюбителей.
Решение Первомайского суда Перми уже цитируется в профессиональном сообществе как пример того, что давление, угрозы и манипуляции со стороны продавца не освобождают от ответственности.
|Компонент компенсации
|Сумма (руб.)
|Основание
|Стоимость автомобиля
|860 000
|Возврат по договору купли-продажи
|Неустойка и штраф
|~2 000 000
|За нарушение сроков и отказ от добровольного удовлетворения
|Моральный вред и расходы
|~1 140 000
|По решению суда
|Итого
|≈4 000 000
|В пользу покупателя
Миф: суд всегда встаёт на сторону дилеров.
Правда: наличие документальных доказательств позволяет выиграть дело потребителю.
Миф: повторная экспертиза важнее первой.
Правда: суд оценивает совокупность доказательств, а не только одно заключение.
Миф: если автомобиль возвращён, добиться компенсации невозможно.
Правда: возврат машины не лишает потребителя права на возмещение ущерба.
Берёзовый дёготь отпугивает мышей и крыс благодаря стойкому запаху. Узнайте, как правильно применять его для дома, огорода и посадочного материала.