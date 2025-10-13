Месть клиента удалась: автосалон заплатит миллионы за попытку запугать покупателя

9:02 Your browser does not support the audio element. Авто

В Перми суд обязал автосалон "Форвард-Авто" выплатить покупателю 4 миллиона рублей за автомобиль Lada Granta с производственными дефектами. Сумма компенсации превысила первоначальную стоимость машины более чем в 5,5 раза. Решение суда стало одним из самых резонансных дел в сфере защиты прав потребителей в автомобильной отрасли региона.

Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Lada Granta

Как возник конфликт

Истец приобрёл новую Lada Granta у официального дилера за 860 тысяч рублей. Уже вскоре после покупки автомобиль начал проявлять признаки заводского брака:

неисправность стеклоподъёмников;

шум и люфт в ступичных подшипниках;

сбои в работе электросистемы;

проблемы при прохождении планового ТО.

Покупатель обратился в суд, указав, что выявленные недостатки являются существенными и повторяющимися, а потому автомобиль подлежит возврату.

"Первичная экспертиза подтвердила наличие заводских дефектов, что послужило основанием для удовлетворения иска в первой инстанции", — рассказала юрист компании "Технологии обжалования" Екатерина Анфалова, представлявшая интересы владельца.

Давление со стороны дилера

После вынесения решения о возврате автомобиля и выплате компенсации, представитель автосалона предложила добровольно исполнить решение суда — вернуть деньги покупателю и принять автомобиль обратно, сняв при этом кредитное обременение.

Однако вскоре клиент получил письмо от "Форвард-Авто", в котором дилер предупреждал о намерении обратиться в полицию, если автомобиль не будет возвращён. В письме содержались угрозы возбуждения уголовного дела о мошенничестве и даже упоминание о возможном розыске покупателя.

Под давлением таких заявлений покупатель передал автомобиль в салон, не дождавшись полного расчёта. Позже компания провела повторную экспертизу, поручив её организации, которая ранее неоднократно выносила заключения в пользу дилера — Пермскому центру автоэкспертиз.

Результаты оказались предсказуемыми: повторная проверка не выявила дефектов.

Судебное противостояние

Юристы потребителя подали апелляцию, указав на конфликт интересов экспертной организации и давление на клиента. В качестве доказательств были представлены:

копии писем и уведомлений от дилера с угрозами;

акты диагностики и заказ-наряды, подтверждающие ремонт тех же узлов;

акт проверки качества и документы ТО;

данные из первой независимой экспертизы.

"Мы доказали, что дефекты действительно присутствовали, а их последующее "исчезновение" произошло после того, как автомобиль вернулся к дилеру", — пояснил адвокат Павел Подсобляев.

Суд признал доводы убедительными и установил, что дилер использовал давление и зависимую экспертизу, чтобы избежать ответственности.

Хронология дела

Этап Событие Результат Покупка автомобиля Lada Granta за 860 тыс. рублей Автомобиль признан дефектным Первая экспертиза Независимая проверка выявила брак Подтверждены заводские дефекты Возврат авто Покупатель передал машину дилеру под угрозами Компенсация не выплачена Повторная экспертиза Проведена зависимой организацией Дефекты "не найдены" Апелляция Потребитель обжаловал результаты Решение вынесено в его пользу Итог Взыскано 4 млн рублей Суд подтвердил злоупотребление правом со стороны дилера

Как сформировалась сумма компенсации

Решение суда включало не только возврат стоимости автомобиля, но и:

неустойку за просрочку выплат;

штраф 50% за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя;

моральный вред;

расходы на юридическую помощь и экспертизы.

Общая сумма составила около 4 миллионов рублей, что стало крупнейшей выплатой в регионе по делу о неисправном автомобиле отечественного производства.

"Это пример того, как применение Закона о защите прав потребителей может реально восстановить справедливость, даже когда против потребителя выступает крупная компания", — подчеркнула юрист Екатерина Анфалова.

Позиция сторон

Дилер "Форвард-Авто" настаивал, что автомобиль находился в исправном состоянии, а неисправности возникли из-за нарушений правил эксплуатации. В подтверждение своих слов компания ссылалась на заключение "Пермского центра автоэкспертиз".

Суд, однако, признал представленные доказательства ненадлежащими. В решении указано, что экспертная организация не обеспечила объективность исследования и имела аффилированность с ответчиком, что нарушает требования процессуального законодательства.

"Суд тщательно сопоставил данные обеих экспертиз и документы о ремонте, установив наличие производственных дефектов", — пояснил адвокат Павел Подсобляев.

Юридические аспекты

Суд ссылался на положения Закона РФ "О защите прав потребителей", согласно которым покупатель имеет право требовать возврата денежных средств за товар с существенными недостатками, а также на нормы Гражданского кодекса РФ о возмещении убытков и морального вреда.

Правовые основания решения

Закон / статья Содержание Применение Ст. 18 Закона РФ "О защите прав потребителей" Возврат товара при существенных дефектах Основное основание для иска Ст. 13 того же закона Штраф за отказ добровольно удовлетворить требования Увеличил сумму компенсации на 50% Ст. 15 ГК РФ Возмещение морального вреда Включено в общий расчёт Ст. 23.1 Закона РФ "О защите прав потребителей" Неустойка за просрочку возврата денег Дополнительно взыскана в пользу истца

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: передача автомобиля без получения полной компенсации.

Последствие: потеря контроля над доказательствами.

Альтернатива: возвращать товар только после перевода всей суммы на счёт.

Ошибка: доверие к экспертизе, предложенной продавцом.

Последствие: риск получить заведомо выгодное для дилера заключение.

Альтернатива: обращаться только в независимые аккредитованные лаборатории.

Ошибка: устные договорённости с представителем компании.

Последствие: невозможность подтвердить факты в суде.

Альтернатива: фиксировать все контакты письменно и хранить переписку.

Почему дело стало показателем

Этот процесс продемонстрировал, что даже крупные автосалоны несут полную ответственность за реализацию некачественных автомобилей.

"Судебная практика формируется в пользу потребителей. Покупатель, обладающий доказательствами и поддержкой юристов, может успешно отстоять свои права", — отмечает эксперт Сергей Колесников, руководитель правового центра по защите автолюбителей.

Решение Первомайского суда Перми уже цитируется в профессиональном сообществе как пример того, что давление, угрозы и манипуляции со стороны продавца не освобождают от ответственности.

Финансовая структура взыскания

Компонент компенсации Сумма (руб.) Основание Стоимость автомобиля 860 000 Возврат по договору купли-продажи Неустойка и штраф ~2 000 000 За нарушение сроков и отказ от добровольного удовлетворения Моральный вред и расходы ~1 140 000 По решению суда Итого ≈4 000 000 В пользу покупателя

Мифы и правда

Миф: суд всегда встаёт на сторону дилеров.

Правда: наличие документальных доказательств позволяет выиграть дело потребителю.

Миф: повторная экспертиза важнее первой.

Правда: суд оценивает совокупность доказательств, а не только одно заключение.

Миф: если автомобиль возвращён, добиться компенсации невозможно.

Правда: возврат машины не лишает потребителя права на возмещение ущерба.

Исторический контекст