Молодая резина со старческим хрустом: новая афера захлестнула рынок б/у шин

2:27
Авто

На российском вторичном рынке автомобильных шин появилась новая тревожная тенденция: всё чаще автомобилистам предлагают поддельные "омоложённые" покрышки, внешне выглядящие как новые, но фактически утратившие безопасность.

Автосервис
Фото: Freepik by senivpetro
Автосервис

Спрос на подержанную резину резко вырос после сокращения поставок известных зарубежных брендов. Водители начали искать альтернативу среди отечественных и азиатских моделей, однако качество некоторых аналогов не удовлетворило ожидания. Этим и воспользовались недобросовестные продавцы.

Как старые шины превращают в новые

Мошенническая схема предельно проста: изношенные покрышки очищают, полируют и меняют маркировку даты выпуска. На боковине стирают старые цифры и наносят новые — с помощью наклеек или оттисков. Визуально отличить подделку сложно, особенно если шина тщательно вычищена и покрыта чернителем.

"Новые цифры нередко просто приклеены — они отходят при нажатии пальцем. Но без опыта это почти невозможно заметить", — пояснил автоэксперт Андрей Синицын.

В результате на рынке появляются "молодые" шины, которым на самом деле 7-10 лет. Для непосвящённого покупателя они выглядят аккуратно, но срок службы резины уже давно истёк.

Почему это опасно

Даже при достаточной глубине протектора старая шина теряет эластичность: резина дубеет, микротрещины растут, а сцепление с дорогой ухудшается. При высокой скорости или перепадах температуры такая покрышка может лопнуть, а на мокром асфальте — потерять контакт с поверхностью.

"Возраст резины — не менее важный фактор, чем глубина протектора. После шести лет эксплуатации свойства заметно ухудшаются, даже если шину почти не использовали", — отметил инженер испытательного центра шин Игорь Климов.

Как стареет автомобильная шина

Возраст шины Визуальное состояние Реальные изменения Риск при эксплуатации
0-3 года Эластичная, мягкая Полностью исправна Минимальный
4-6 лет Незаметные микротрещины Потеря гибкости Средний
7-9 лет Твёрдая, блеклая, ломкая Снижение сцепления Высокий
10+ лет Трещины, неровности Опасность разрыва Критический

Где чаще всего встречаются подделки

  • Авторынки и гаражные точки: здесь часто продаются шины без документов и гарантий.

  • Онлайн-площадки объявлений: фотографии ретушируются, а возраст скрывается.

  • Серые "сервисы обмена": в них старую резину принимают и перепродают под видом "почти новой".

Мошенники используют особенно популярные размеры, которые подходят для массовых моделей автомобилей.

Как распознать поддельную маркировку

  • Изучить код DOT: он указывает дату изготовления: последние четыре цифры обозначают неделю и год (например, 1221 — 12-я неделя 2021 года).
  • Проверить качество надписи: подлинная маркировка вдавлена в резину, а не нанесена поверх.
  • Потрогать участок с цифрами: если шрифт шершавый, бугристый или отклеивается — это подделка.
  • Сравнить глубину протектора с возрастом: у "новой" шины с малым износом, но датой свыше 7 лет, состояние должно настораживать.

Как выглядит оригинальная маркировка DOT

Признак Настоящая шина Подделка
Рельеф цифр Вдавленные, чёткие Приклеенные или выжженные
Расположение В углублении боковины На сглаженном участке
Износ Слегка потёртые Неестественно свежие
Структура резины Однородная Следы ремонта или лака

Как действуют мошенники

  • Закрашивают боковины: используется чернитель или краска для пластика, чтобы скрыть потускнение.
  • Стирают оригинальные цифры: делается ножом или шлифовальной машинкой.
  • Наносят "новые" даты: цифры печатаются на термоленте и приклеиваются или вдавливаются.
  • Фотографируют и продают: на фото такие шины выглядят почти как с завода.

"Многие водители даже не догадываются, что покупают опасный товар. На глаз подделку определить сложно — особенно зимой, когда боковины покрыты грязью", — подчеркнул представитель ассоциации автодилеров Олег Васильев.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ориентироваться только на внешний вид и цену.
    Последствие: покупка "омоложённой" шины.
    Альтернатива: проверять маркировку DOT и требовать показать все стороны колеса.

  • Ошибка: приобретать комплект "из-под машины".
    Последствие: риск получить резину старше пяти лет.
    Альтернатива: спрашивать документы или фото даты выпуска на каждой шине.

  • Ошибка: хранить старые покрышки на солнце или в тепле.
    Последствие: ускоренное старение и потеря свойств.
    Альтернатива: хранить в сухом тёмном помещении при температуре не выше +20 °C.

Советы шаг за шагом

  • Осмотреть боковину на наличие трещин и следов стирания.
  • Проверить маркировку DOT и совпадение цифр на всех шинах.
  • Провести пальцем по дате — наклейки должны насторожить.
  • Измерить глубину протектора: минимум 3 мм для лета, 4 мм для зимы.
  • Попросить продавца указать возраст в чеке или договоре.

Как продавцы маскируют старость шин

  • Обработка глицерином или силиконом для блеска.
  • Использование чёрной краски для придания свежего цвета.
  • Применение восковых полиролей, скрывающих микротрещины.
  • Нагрев резины перед продажей, чтобы временно вернуть эластичность.

Эти приёмы позволяют скрыть возраст, но не восстанавливают характеристики. Уже через несколько недель эксплуатации поверхность начинает трескаться.

Риски покупки старой шины

Сценарий Возможная поломка Последствия
Движение на скорости 120+ км/ч Разрыв боковины Потеря управления
Зимняя дорога Скольжение Увеличение тормозного пути
Жара + старый состав резины Вспучивание, расслоение Взрыв шины
Нагрузка на полноприводе Перегрев каркаса Повреждение подвески

А что если покупка уже совершена

Если после покупки появились сомнения в подлинности маркировки, можно:

  • обратиться в шиномонтаж или техцентр, где проведут визуальный и термический анализ;
  • запросить заключение эксперта по техническому состоянию;
  • подать жалобу на продавца, если выявлена фальсификация.

"Продажа шин с поддельной маркировкой подпадает под статью о введении в заблуждение потребителя", — пояснил юрист Дмитрий Ковалёв.

Мифы и правда

  • Миф: если протектор глубокий — шина безопасна.
    Правда: старение происходит изнутри, глубина не спасает.

  • Миф: визуально невозможно отличить подделку.
    Правда: при внимательном осмотре заметны следы шлифовки и новая краска.

  • Миф: зимняя резина стареет медленнее.
    Правда: она теряет эластичность ещё быстрее из-за мягкого состава.

FAQ

Какой срок службы шин считается безопасным

Не более 6 лет с даты выпуска при условии правильного хранения.

Можно ли ездить на шинах 8-летнего возраста, если они не изношены

Нет. Даже при хорошем внешнем виде материал теряет сцепление и становится жёстким.

Где проверять подлинность даты

На внешней или внутренней стороне боковины. DOT наносится тиснением — последние четыре цифры обозначают неделю и год.

Три интересных факта

  • В Европе использование шин старше 10 лет запрещено для коммерческого транспорта.
  • На морозе резина старого состава теряет до 40 % сцепления по сравнению с новой.

Исторический контекст

  • Первые маркировки даты выпуска шин появились в США в 1971 году.
  • В России стандарт маркировки DOT официально внедрён в начале 2000-х.
  • После 2022 года, на фоне санкций, доля подержанных и серых шин на рынке выросла более чем в два раза.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Никакой стерилизации — только вкус и хруст: зимний салат, который не требует усилий
