Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Госдуме прокомментировали заявление Трампа о распаде БРИКС
Донской государственный технический университет отметил 95-летие со дня основания
Кетчуп и майонез ведут двойную игру: как любимые соусы разрушают здоровье
Дана Борисова вышла замуж: кто стал избранником телеведущей и почему
Живое сердце континента: что заставляет центр России подниматься и пульсировать
Кулинарный рай в Хорватии: город, который удивит даже опытных путешественников
Осенью внесли — летом собрали вдвое больше: тайный ингредиент сильной рассады — фосфор без химии
Стойкий аромат без переплаты: что искать на флаконе, чтобы не ошибиться
Осень в ладах с душой: где найти самое красивое золото подмосковных лесов

Миллионы водителей терялись в догадках: раскрыта настоящая причина появления ручки над головой

0:09
Авто

Если внимательно взглянуть на потолок любого автомобиля, можно заметить ручки над дверями пассажиров. Их назначение кажется очевидным — держаться во время резких поворотов, торможений или поездки по ухабам. Но вот наличие такой же ручки над водителем часто вызывает вопросы. Зачем она ему, если руль уже выполняет роль опоры, а руки и так должны быть на месте?

Водитель держится за ручку в автомобиле
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Водитель держится за ручку в автомобиле

Почему ручка у водителя вызывает споры

Согласно ПДД, водитель обязан держать руль обеими руками. Это не просто рекомендация, а требование безопасности. Две руки на руле обеспечивают контроль над траекторией и позволяют быстро реагировать на дорожные ситуации. Плюс ремень безопасности надёжно фиксирует тело, поэтому формально водителю ручка не нужна. Но конструкция автомобилей — не только про безопасность, но и про удобство.

"Ручка над водителем не противоречит правилам, просто она выполняет другие функции", — пояснил автоэксперт Илья Сафронов.

Когда ручка действительно нужна

У внедорожников, пикапов и кроссоверов с высокой посадкой ручка — не декоративная деталь, а реальная помощь. Высокий клиренс и широкие пороги делают посадку сложнее, особенно на бездорожье. В таких случаях ручка помогает подтянуться, чтобы аккуратно сесть в кресло, или выйти, не испачкав одежду.

Кроме того, если машина стоит на уклоне, ручка даёт дополнительную опору — водитель удерживает равновесие, не полагаясь только на педали или руль. Для людей пожилого возраста это особенно важно: им проще использовать ручку как вспомогательный поручень.

Альтернатива — отсек для очков

Некоторые автопроизводители используют это место под компактный отсек для очков. Он открывается нажатием и позволяет хранить аксессуары под рукой, не занимая бардачок. Несмотря на не самое удачное расположение, многие водители быстро привыкают и считают такую замену удобной.

"Отсек для очков над дверью — компромисс между практичностью и дизайном", — отметил дизайнер интерьеров автомобилей Артём Бондарев.

В некоторых моделях премиум-класса ручка полностью отсутствует, и вместо неё предусмотрено мягкое углубление с декоративной отделкой — из тех же соображений эргономики и эстетики.

Унификация как причина: экономия на производстве

Третье, самое простое объяснение наличия ручки у водителя — производственная экономия. Автоконцернам невыгодно выпускать разные потолочные панели для автомобилей с левым и правым рулём. Намного проще создать универсальную деталь, где ручки есть по обе стороны. Это снижает стоимость сборки, упрощает логистику и делает обслуживание единым.

Для компаний с большими тиражами унификация экономит миллионы рублей в год. А для покупателя она практически незаметна, ведь эстетика салона от этого не страдает.

Сравнение: где ручка действительно важна

Тип автомобиля Назначение ручки Альтернатива
Внедорожник Помогает садиться и выходить на бездорожье Подножка или поручень на стойке
Пикап Поддержка при входе и выезде с высокой кабины Упор в руль или дверную ручку
Легковой седан Унификация конструкции, декор Отсек для очков
Минивэн Дополнительная опора при посадке Специальная боковая ручка

Советы шаг за шагом: как использовать потолочную ручку правильно

  1. Не хватайтесь за ручку во время движения. Это снижает контроль над машиной и может быть опасно.

  2. Используйте ручку для посадки и выхода. Особенно если автомобиль высокий или стоит на неровной поверхности.

  3. Регулярно проверяйте крепления. Со временем пластик ослабевает, и ручка может оторваться при нагрузке.

  4. Если ручка мешает — замените на отсек для очков. В некоторых моделях это можно сделать штатно.

  5. Не используйте ручку как вешалку. Вес одежды или сумок со временем расшатывает крепление и портит обивку потолка.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: использование ручки вместо руля при маневрировании.
    Последствие: потеря контроля над машиной.
    Альтернатива: держите обе руки на руле — это безопаснее.

  • Ошибка: опора на ручку при сильном торможении.
    Последствие: можно травмировать запястье.
    Альтернатива: доверяйте ремню безопасности — он удержит тело.

  • Ошибка: подвешивание тяжёлых предметов на ручку.
    Последствие: разрыв крепления и повреждение обивки.
    Альтернатива: используйте крючки на спинках сидений.

А что если ручку убрать вовсе

Некоторые автолюбители утверждают, что водительская ручка портит вид салона. Но если убрать её, остаются отверстия в обшивке, а унифицированные панели становятся бесполезными. Кроме того, ручка часто используется при установке дополнительных аксессуаров — например, держателей для видеорегистраторов или светодиодных фонарей в экспедиционных авто. Так что её присутствие даёт гибкость для доработок и не мешает в повседневной эксплуатации.

Плюсы и минусы ручки у водителя

Плюсы:

  • удобство при посадке и выходе из автомобиля;

  • универсальность конструкции;

  • возможность установки аксессуаров.

Минусы:

  • потенциальная бесполезность для легковых машин;

  • риск неправильного использования во время движения;

  • ограниченная прочность пластиковых креплений.

Таким образом, ручка над головой водителя — не странная прихоть дизайнеров, а результат компромисса между удобством, экономией и безопасностью. Для кого-то она действительно необходима, а для других просто остаётся незаметной частью интерьера, но в любом случае лишней её назвать нельзя.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
От опроса до урожая: 7 сортов груш, которые не боятся ни мороза, ни ошибок
Садоводство, цветоводство
От опроса до урожая: 7 сортов груш, которые не боятся ни мороза, ни ошибок
Котлеты перестанут быть сухими: вся магия — в одном стакане, который всегда под рукой
Еда и рецепты
Котлеты перестанут быть сухими: вся магия — в одном стакане, который всегда под рукой
Железо не прощает спешки: как привычка сразу глушить мотор оборачивается капремонтом
Авто
Железо не прощает спешки: как привычка сразу глушить мотор оборачивается капремонтом
Популярное
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова

Роман Вильфанд подчеркнул, что до образования полноценного снежного покрова коммунальные службы и автовладельцы могут не беспокоиться.

Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Куда уходит море: легендарная дыра в Орегоне, где вода будто падает в другой мир
Куда уходит море: легендарная дыра в Орегоне, где вода будто падает в другой мир
Древние мечи превосходили технологии своего времени: дамасская сталь стала основой для сплавов XXI века
От опроса до урожая: 7 сортов груш, которые не боятся ни мороза, ни ошибок
Семь ненужных опций в автомобилях: простите, но прежде чем покупать их, нужно подумать Сергей Милешкин В Одессе ожидают показательной порки мэра Труханова, но он может ответить Любовь Степушова Предательница или спасительница: как одна женщина изменила судьбу континента Игорь Буккер
Таинственные подземные воры: кто ворует урожай, не выходя на поверхность и делает холмы на грядках
Она ушла под воду за считанные секунды: спустя столетие океан раскрыл место её последнего вздоха
Дьявольски вкусный, ангельски полезный: этот шоколадный торт изменит ваше представление о десертах
Дьявольски вкусный, ангельски полезный: этот шоколадный торт изменит ваше представление о десертах
Последние материалы
Кетчуп и майонез ведут двойную игру: как любимые соусы разрушают здоровье
Дана Борисова вышла замуж: кто стал избранником телеведущей и почему
Кулинарный рай в Хорватии: город, который удивит даже опытных путешественников
Живое сердце континента: что заставляет центр России подниматься и пульсировать
Миллионы водителей терялись в догадках: раскрыта настоящая причина появления ручки над головой
Осенью внесли — летом собрали вдвое больше: тайный ингредиент сильной рассады — фосфор без химии
Право без границ: как юрист может построить карьеру в двух правовых системах
Стойкий аромат без переплаты: что искать на флаконе, чтобы не ошибиться
Осень в ладах с душой: где найти самое красивое золото подмосковных лесов
Мир пересёк точку невозврата: жизнь под водой рушится — глобальное потепление стало реальностью
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.