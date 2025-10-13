Штампы уходят в прошлое, биометрия — в будущее: что нужно знать перед поездкой в Европу

С 12 октября 2025 года для всех путешественников, пересекающих границы Европейского союза, начинает действовать новая система регистрации въезда и выезда — EES (Entry/Exit System). Это изменение напрямую затронет британских водителей, а также всех, кто регулярно ездит на автомобиле в страны Шенгенской зоны. Нововведение направлено на усиление безопасности и цифровизацию пограничного контроля, но при этом может вызвать временные задержки на континентальных переходах.

Что изменилось

Ранее при пересечении границы паспорт просто штамповали, фиксируя дату въезда и выезда. Теперь эту систему заменит электронная регистрация: при первом въезде путешественнику нужно будет предоставить отпечатки пальцев и фотографию, которые сохранятся в базе данных ЕС. Система будет автоматически отслеживать даты пребывания и контролировать соблюдение 90-дневного лимита для безвизовых визитов.

EES распространяется на все страны Шенгенской зоны: от Франции и Германии до Греции, Испании и Швеции. В список входят 27 государств, включая Исландию, Норвегию, Швейцарию и Лихтенштейн. Даже если поездка осуществляется на автомобиле, контроль будет обязательным — и на морских переправах, и на сухопутных границах.

Для большинства туристов и автомобилистов это станет первым опытом сдачи биометрических данных на границе Евросоюза. Дети также подпадают под действие новых правил — их данные будут фиксироваться по упрощённой схеме.

Возможные сложности для водителей

По оценкам властей, введение EES может привести к увеличению времени прохождения границы. Особенно это коснётся популярных маршрутов — через порты Дувр, Фолкстон и Евротоннель. Там уже готовятся к дополнительным проверкам и возможным очередям.

Британское правительство заранее предупредило водителей, что переходный период может сопровождаться трудностями, особенно в первые недели после старта системы. Рекомендуется закладывать дополнительное время в маршрут, следить за обновлениями на сайтах пограничных служб и иметь при себе документы, подтверждающие цель поездки и срок пребывания.

«Несмотря на то, что проверки EES станут значительным изменением на границе с ЕС, мы ведём постоянный и тесный диалог с нашими европейскими партнёрами, чтобы минимизировать влияние на британское общество», — заявил, в частности, представитель правительства Великобритании.

Он отметил, что все необходимые меры по подготовке инфраструктуры были приняты, однако полностью избежать задержек будет трудно.

Реакция транспортных компаний

Представители бизнеса, задействованные в перевозках через Ла-Манш, настроены сдержанно оптимистично. Янн Лериш, исполнительный директор Eurotunnel, заявил, что влияние EES на работу тоннеля будет «минимальным».

«Как вы увидите, EES окажет минимальное влияние — не то чтобы нулевое, но минимальное — на время, необходимое для пересечения Ла-Манша», — отметил глава Eurotunnel.

По его прогнозам, средняя задержка при движении между терминалами в Фолкстоне и Кале составит не более двух минут.

Тем не менее, не все эксперты разделяют этот оптимизм. Глава окружного совета Дувра Кевин Миллс ещё в прошлом году предупреждал, что система может вызвать серьёзные заторы на подступах к порту.

«Без EES мы по-прежнему будем сталкиваться с пробками в городе несколько раз в год. Добавьте к этому ещё и это, и вы получите пробки на стероидах — вот что нас беспокоит», — заявил Миллс.

По его словам, пока информационные технологии и пограничная инфраструктура не полностью готовы к нагрузке, задержки могут достигать до 14 часов в пиковые дни.

Что нужно знать путешественникам

Правила EES не изменяют визовый режим, но влияют на процесс прохождения контроля. Все граждане Великобритании, не являющиеся резидентами ЕС, должны будут зарегистрироваться при первом въезде. После этого их данные сохраняются в системе на срок до трёх лет, что упростит последующие поездки.

Тем, кто путешествует на собственном автомобиле, стоит заранее проверить:

срок действия паспорта (он должен быть действителен минимум три месяца после даты выезда);

наличие страховки, действующей в ЕС;

подготовку детей к прохождению биометрической процедуры.

Если всё сделано правильно, EES не потребует дополнительных действий в будущем — система будет автоматически распознавать данные при каждом въезде.

Почему ЕС внедряет EES

Цель нововведения — сделать границы более прозрачными и безопасными, а также сократить количество нарушений миграционных правил. Система должна заменить ручные проверки на цифровые, исключая человеческий фактор и ускоряя обработку данных.

Кроме того, EES станет основой для другой инициативы — ETIAS, электронного разрешения на поездки, которое заработает в 2026 году. Тогда перед путешествием в ЕС гражданам Великобритании нужно будет получать онлайн-разрешение, аналогичное американской ESTA.

Перспектива для водителей

Пока большинство изменений сводится к дополнительным формальностям. Но для постоянных путешественников, например, тех, кто часто ездит в ЕС, это может стать новым стандартом. Система EES уже тестируется в портах и аэропортах, и первые результаты показывают, что процесс регистрации занимает не более пары минут.

Тем не менее, власти Великобритании настоятельно рекомендуют быть готовыми к возможным сбоям в первые недели. Автомобилистам стоит планировать поездки с запасом времени и следить за официальными уведомлениями от Eurotunnel, Dover Port и Министерства транспорта.

По сути, новая система делает Европу ещё более «цифровым пространством», где контроль становится автоматизированным и единым для всех. Для путешественников это может означать не только новые процедуры, но и более предсказуемые границы в будущем.