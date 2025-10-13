Выгодная привычка, которую у нас отняли: почему водители перестали сдавать старые АКБ

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:51
Авто

Когда-то у автомобилистов была хорошая привычка: сдавать старый аккумулятор и получать скидку на новый. Выгодно, просто и экологично. Сегодня эта практика почти исчезла. Вместе с ней — и качество самих батарей: "магазинные" АКБ всё чаще живут вдвое меньше заводских. Почему так происходит и кто в этом виноват — разберёмся подробно.

Аккумулятор
Фото: Wikipedia by Frettie is licensed under GNU Free Documentation License
Аккумулятор

Куда делась традиция обмена

Раньше процесс был прост: приходишь в магазин, отдаёшь старую батарею и получаешь скидку около 10%. Все довольны — и водитель, и продавец.

  • Польза для владельца: экономия и правильная утилизация.
  • Выгода для магазина: сданные батареи продавались перерабатывающим предприятиям, и торговая точка зарабатывала дважды — на новой продаже и старом металле.

Теперь же всё иначе. Много водителей просто не знают, что система обмена всё ещё существует. А кто-то считает это лишней тратой времени. В итоге старые аккумуляторы часто оказываются на свалке, где наносят вред экологии: внутри свинец, кислота и тяжёлые соединения.

Почему новые аккумуляторы живут меньше

Разница в качестве

Заводские аккумуляторы — те, что устанавливаются на автомобиль ещё на конвейере, — проходят строгий контроль и тестирование. Они рассчитаны на несколько лет бесперебойной службы.

А вот те, что продаются в магазинах, часто принадлежат другому производственному циклу — с меньшими требованиями к качеству и сроку хранения.

Неправильная транспортировка и хранение

АКБ чувствительны к перепадам температуры и влажности. Если батарею хранили на складе без подзарядки или перевозили в холоде, она уже частично потеряла ёмкость.
Клиент покупает "новую", а внутри — уже наполовину уставшая батарея.

Поведение самих водителей

Современные автомобилисты нередко меняют аккумулятор заранее, не дожидаясь его полного износа. Такие "живые" батареи потом попадают на вторичный рынок, где их с удовольствием берут перекупщики.
А покупатель получает не новый, а уже использованный источник питания — просто с другой этикеткой.

Почему АКБ служат меньше

Причина Что происходит Последствие
Разное качество партий Заводские проходят усиленный контроль Магазинные живут меньше
Плохое хранение Потеря заряда и сульфатация пластин Ёмкость снижается с первого дня
Ранняя замена Старые АКБ попадают в оборот Вторичный рынок наводнён "уставшими" батареями

Что делать водителям

  • Сдавайте старый аккумулятор - магазины всё ещё принимают их, просто не рекламируют.
  • Проверяйте дату выпуска на корпусе перед покупкой. Чем новее, тем лучше.
  • Выбирайте официальные точки продаж, где соблюдаются условия хранения.
  • Раз в месяц подзаряжайте АКБ, если машина стоит без движения — это продлит срок службы вдвое.

Три интересных факта

  • Один выброшенный аккумулятор способен загрязнить свинцом до 20 квадратных метров почвы.
  • Более 90% свинца из старых батарей можно переработать и использовать повторно.
  • В Европе система обмена АКБ действует по закону — без сдачи старой батареи нельзя купить новую.

Исторический контекст

  • В СССР сдача старых аккумуляторов была обязательной: пункты приёма действовали при каждом автосервисе.
  • В 1990-е эта система рухнула вместе с плановой экономикой.
  • В 2020-х попытки возродить обмен стали точечными: некоторые сети вознаграждают скидками или бонусами.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
