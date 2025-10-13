Выгодная привычка, которую у нас отняли: почему водители перестали сдавать старые АКБ

3:51 Your browser does not support the audio element. Авто

Когда-то у автомобилистов была хорошая привычка: сдавать старый аккумулятор и получать скидку на новый. Выгодно, просто и экологично. Сегодня эта практика почти исчезла. Вместе с ней — и качество самих батарей: "магазинные" АКБ всё чаще живут вдвое меньше заводских. Почему так происходит и кто в этом виноват — разберёмся подробно.

Фото: Wikipedia by Frettie is licensed under GNU Free Documentation License Аккумулятор

Куда делась традиция обмена

Раньше процесс был прост: приходишь в магазин, отдаёшь старую батарею и получаешь скидку около 10%. Все довольны — и водитель, и продавец.

Польза для владельца: экономия и правильная утилизация.

экономия и правильная утилизация. Выгода для магазина: сданные батареи продавались перерабатывающим предприятиям, и торговая точка зарабатывала дважды — на новой продаже и старом металле.

Теперь же всё иначе. Много водителей просто не знают, что система обмена всё ещё существует. А кто-то считает это лишней тратой времени. В итоге старые аккумуляторы часто оказываются на свалке, где наносят вред экологии: внутри свинец, кислота и тяжёлые соединения.

Почему новые аккумуляторы живут меньше

Разница в качестве

Заводские аккумуляторы — те, что устанавливаются на автомобиль ещё на конвейере, — проходят строгий контроль и тестирование. Они рассчитаны на несколько лет бесперебойной службы.

А вот те, что продаются в магазинах, часто принадлежат другому производственному циклу — с меньшими требованиями к качеству и сроку хранения.

Неправильная транспортировка и хранение

АКБ чувствительны к перепадам температуры и влажности. Если батарею хранили на складе без подзарядки или перевозили в холоде, она уже частично потеряла ёмкость.

Клиент покупает "новую", а внутри — уже наполовину уставшая батарея.

Поведение самих водителей

Современные автомобилисты нередко меняют аккумулятор заранее, не дожидаясь его полного износа. Такие "живые" батареи потом попадают на вторичный рынок, где их с удовольствием берут перекупщики.

А покупатель получает не новый, а уже использованный источник питания — просто с другой этикеткой.

Почему АКБ служат меньше

Причина Что происходит Последствие Разное качество партий Заводские проходят усиленный контроль Магазинные живут меньше Плохое хранение Потеря заряда и сульфатация пластин Ёмкость снижается с первого дня Ранняя замена Старые АКБ попадают в оборот Вторичный рынок наводнён "уставшими" батареями

Что делать водителям

Сдавайте старый аккумулятор - магазины всё ещё принимают их, просто не рекламируют.

- магазины всё ещё принимают их, просто не рекламируют. Проверяйте дату выпуска на корпусе перед покупкой. Чем новее, тем лучше.

на корпусе перед покупкой. Чем новее, тем лучше. Выбирайте официальные точки продаж , где соблюдаются условия хранения.

, где соблюдаются условия хранения. Раз в месяц подзаряжайте АКБ, если машина стоит без движения — это продлит срок службы вдвое.

Три интересных факта

Один выброшенный аккумулятор способен загрязнить свинцом до 20 квадратных метров почвы.

Более 90% свинца из старых батарей можно переработать и использовать повторно.

В Европе система обмена АКБ действует по закону — без сдачи старой батареи нельзя купить новую.

Исторический контекст