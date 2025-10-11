Реформа бьёт по кошельку, но не всех: в автосалонах уже шепчут названия спасённых моделей

С 1 ноября в России могут пересмотреть формулу расчёта утилизационного сбора — платежа, который взимается при ввозе или производстве автомобиля. Это изменение уже вызывает тревогу у экспертов: они ожидают рост цен на импортные машины. Однако в этой волне подорожаний есть исключения — несколько японских моделей остаются в "безопасной зоне".
Сегодня физические лица, покупающие автомобили для личного пользования, платят сниженные ставки: 3,4 тыс. рублей за новые машины до трёх лет и 5,2 тыс. — за старшие модели. Для юридических лиц суммы несопоставимо выше: от 667 тысяч рублей за авто с двигателем до 2 литров до 1,8 миллиона — за моторы от 2 до 3 литров. Каждый год эти ставки индексируются.
Новая реформа Минпромторга предполагает, что с ноября 2025 года сбор будут рассчитывать не по объёму, а по мощности двигателя. Таким образом, "льготная зона" останется только у машин с двигателем до 160 лошадиных сил. Всё, что мощнее, перейдёт на коммерческие ставки, как у корпоративных покупателей.
"Изменение принципа расчёта утильсбора необходимо в контексте новых тенденций развития автомобильной промышленности", — отметили в Минпромторге.
На фоне предстоящих изменений часть популярных японских автомобилей останется вне зоны риска. Autonews. ru выделил пять иномарок, которые не подорожают даже после пересмотра утилизационного сбора. Их объединяет одно — умеренная мощность, позволяющая сохранить льготный тариф.
|Модель
|Мощность двигателя
|Трансмиссия
|Привод
|Минимальная цена (₽)
|Suzuki Jimny
|1.5 л (102 л. с.)
|4АКПП
|Полный
|3 325 000
|Nissan Qashqai
|2.0 л (140 л. с.)
|Вариатор
|Передний
|3 250 000
|Mitsubishi ASX
|2.0 л (150 л. с.)
|Вариатор
|Передний
|3 480 000
|Toyota Corolla
|1.2 л (116 л. с.)
|Вариатор
|Передний
|2 599 000
|Mazda CX-30
|2.0 л (158 л. с.)
|6АКПП
|Передний
|3 325 000
Компактный внедорожник с легендарной проходимостью. Его двигатель в 102 лошадиные силы укладывается в льготный диапазон, а полный привод и короткая база делают модель любимицей городских и загородных дорог. Jimny остаётся одной из немногих машин, сохраняющих баланс между классическим дизайном и реальной практичностью.
Кроссовер нового поколения, собранный с акцентом на комфорт и безопасность. Версия с мотором 2.0 литра (140 л. с.) подпадает под льготу. Благодаря вариатору и переднему приводу Qashqai показывает умеренный расход топлива — важный аргумент для покупателей, ищущих баланс между динамикой и экономией.
Классический городской кроссовер с мощностью 150 л. с. — верхняя граница "безопасного" лимита. Прост в обслуживании, оснащён вариатором и передним приводом. ASX стал популярным выбором среди автолюбителей, предпочитающих японское качество без лишней премиальности.
Одна из самых продаваемых моделей в мире. В России она также входит в топ-5 самых надёжных седанов. Мотор на 116 л. с. и передний привод обеспечивают экономию топлива, а цена от 2,6 млн рублей делает Corolla самым доступным вариантом в этом списке.
Младшая сестра CX-5, но с характером. Оснащённая двигателем на 158 л. с. и шестиступенчатым "автоматом", CX-30 остаётся в пределах льготного диапазона. Модель сочетает спортивную управляемость с комфортом городского кроссовера.
Определите мощность двигателя. Машины до 160 л. с. сохранят льготный утильсбор.
Проверьте происхождение автомобиля: важно, чтобы он был ввезён официально, а не по параллельному импорту.
Сравните комплектации — разница между базовой и средней версией может составлять до 300 тысяч рублей.
Обратите внимание на гарантию: официальные дилеры японских брендов предлагают обслуживание до 5 лет.
Рассчитайте ежегодные расходы на страховку и топливо — они могут нивелировать выгоду от меньшего сбора.
Ошибка: Покупка машины с двигателем мощнее 160 л. с.
Последствие: Повышенная ставка утильсбора и рост цены на сотни тысяч рублей.
Альтернатива: Рассмотреть модели вроде Mazda CX-30 или Mitsubishi ASX.
Ошибка: Выбор автомобиля через серый импорт.
Последствие: Потеря гарантии и сложности с сервисом.
Альтернатива: Покупка через официального дистрибьютора или проверенный автосалон.
Если Минпромторг внесёт корректировки в проект, и порог по мощности будет расширен, то льготами смогут воспользоваться и более мощные модели — например, кроссоверы с двигателями 2,5 л. Однако эксперты считают, что основная цель реформы — стимулировать выпуск экономичных и экологичных машин, поэтому послаблений ждать не стоит.
|Преимущества
|Недостатки
|Сохранение низкого утильсбора для машин до 160 л. с.
|Повышение стоимости мощных моделей
|Шанс обновить автопарк без лишних затрат
|Меньший выбор среди внедорожников
|Поддержка доступных японских брендов
|Возможный рост цен на топ-версии
Как выбрать машину, чтобы не переплатить за утильсбор?
Главное — мощность двигателя до 160 л. с. и официальное происхождение автомобиля.
Какие автомобили подорожают?
В первую очередь модели с мощностью свыше 160 л. с. и те, что ввозятся по параллельному импорту.
Стоит ли покупать сейчас или ждать?
Если планируете покупку японского кроссовера или седана — сейчас самое выгодное время: цены на эти модели пока стабильны.
Миф: Все иностранные машины подорожают.
Правда: Нет. Японские модели с умеренной мощностью останутся в прежнем ценовом диапазоне.
Миф: Изменение утильсбора ударит по вторичному рынку.
Правда: На подержанные авто это почти не повлияет — сбор взимается только при ввозе или производстве.
Миф: После реформы исчезнут бюджетные иномарки.
Правда: Компактные модели вроде Corolla и Jimny сохранят привлекательную цену.
Suzuki Jimny собирается на заводе в Японии уже более 50 лет без кардинальной смены концепции.
Toyota Corolla удерживает мировой рекорд по объёму продаж — более 50 миллионов машин.
Mazda CX-30 использует технологию Skyactiv, повышающую эффективность двигателя без турбины.
Первая версия утильсбора появилась в 2012 году как мера для утилизации старых машин. Со временем сбор превратился в инструмент регулирования рынка и поддержки отечественного автопрома. Сегодня он стал фактором, напрямую влияющим на выбор автомобилей среднего класса.
