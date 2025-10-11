Реформа бьёт по кошельку, но не всех: в автосалонах уже шепчут названия спасённых моделей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
8:35
Авто

С 1 ноября в России могут пересмотреть формулу расчёта утилизационного сбора — платежа, который взимается при ввозе или производстве автомобиля. Это изменение уже вызывает тревогу у экспертов: они ожидают рост цен на импортные машины. Однако в этой волне подорожаний есть исключения — несколько японских моделей остаются в "безопасной зоне".

Mazda CX-30
Фото: commons.wikimedia.org by TTTNIS, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Mazda CX-30

Что изменится в системе утилизационного сбора

Сегодня физические лица, покупающие автомобили для личного пользования, платят сниженные ставки: 3,4 тыс. рублей за новые машины до трёх лет и 5,2 тыс. — за старшие модели. Для юридических лиц суммы несопоставимо выше: от 667 тысяч рублей за авто с двигателем до 2 литров до 1,8 миллиона — за моторы от 2 до 3 литров. Каждый год эти ставки индексируются.

Новая реформа Минпромторга предполагает, что с ноября 2025 года сбор будут рассчитывать не по объёму, а по мощности двигателя. Таким образом, "льготная зона" останется только у машин с двигателем до 160 лошадиных сил. Всё, что мощнее, перейдёт на коммерческие ставки, как у корпоративных покупателей.

"Изменение принципа расчёта утильсбора необходимо в контексте новых тенденций развития автомобильной промышленности", — отметили в Минпромторге.

Почему японские модели выигрывают от реформы

На фоне предстоящих изменений часть популярных японских автомобилей останется вне зоны риска. Autonews. ru выделил пять иномарок, которые не подорожают даже после пересмотра утилизационного сбора. Их объединяет одно — умеренная мощность, позволяющая сохранить льготный тариф.

Таблица сравнения

Модель Мощность двигателя Трансмиссия Привод Минимальная цена (₽)
Suzuki Jimny 1.5 л (102 л. с.) 4АКПП Полный 3 325 000
Nissan Qashqai 2.0 л (140 л. с.) Вариатор Передний 3 250 000
Mitsubishi ASX 2.0 л (150 л. с.) Вариатор Передний 3 480 000
Toyota Corolla 1.2 л (116 л. с.) Вариатор Передний 2 599 000
Mazda CX-30 2.0 л (158 л. с.) 6АКПП Передний 3 325 000

Подробности о каждой модели

Suzuki Jimny

Компактный внедорожник с легендарной проходимостью. Его двигатель в 102 лошадиные силы укладывается в льготный диапазон, а полный привод и короткая база делают модель любимицей городских и загородных дорог. Jimny остаётся одной из немногих машин, сохраняющих баланс между классическим дизайном и реальной практичностью.

Nissan Qashqai

Кроссовер нового поколения, собранный с акцентом на комфорт и безопасность. Версия с мотором 2.0 литра (140 л. с.) подпадает под льготу. Благодаря вариатору и переднему приводу Qashqai показывает умеренный расход топлива — важный аргумент для покупателей, ищущих баланс между динамикой и экономией.

Mitsubishi ASX

Классический городской кроссовер с мощностью 150 л. с. — верхняя граница "безопасного" лимита. Прост в обслуживании, оснащён вариатором и передним приводом. ASX стал популярным выбором среди автолюбителей, предпочитающих японское качество без лишней премиальности.

Toyota Corolla

Одна из самых продаваемых моделей в мире. В России она также входит в топ-5 самых надёжных седанов. Мотор на 116 л. с. и передний привод обеспечивают экономию топлива, а цена от 2,6 млн рублей делает Corolla самым доступным вариантом в этом списке.

Mazda CX-30

Младшая сестра CX-5, но с характером. Оснащённая двигателем на 158 л. с. и шестиступенчатым "автоматом", CX-30 остаётся в пределах льготного диапазона. Модель сочетает спортивную управляемость с комфортом городского кроссовера.

Советы шаг за шагом: как выбрать выгодный вариант

  1. Определите мощность двигателя. Машины до 160 л. с. сохранят льготный утильсбор.

  2. Проверьте происхождение автомобиля: важно, чтобы он был ввезён официально, а не по параллельному импорту.

  3. Сравните комплектации — разница между базовой и средней версией может составлять до 300 тысяч рублей.

  4. Обратите внимание на гарантию: официальные дилеры японских брендов предлагают обслуживание до 5 лет.

  5. Рассчитайте ежегодные расходы на страховку и топливо — они могут нивелировать выгоду от меньшего сбора.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Покупка машины с двигателем мощнее 160 л. с.
    Последствие: Повышенная ставка утильсбора и рост цены на сотни тысяч рублей.
    Альтернатива: Рассмотреть модели вроде Mazda CX-30 или Mitsubishi ASX.

  • Ошибка: Выбор автомобиля через серый импорт.
    Последствие: Потеря гарантии и сложности с сервисом.
    Альтернатива: Покупка через официального дистрибьютора или проверенный автосалон.

А что если…

Если Минпромторг внесёт корректировки в проект, и порог по мощности будет расширен, то льготами смогут воспользоваться и более мощные модели — например, кроссоверы с двигателями 2,5 л. Однако эксперты считают, что основная цель реформы — стимулировать выпуск экономичных и экологичных машин, поэтому послаблений ждать не стоит.

Таблица плюсов и минусов

Преимущества Недостатки
Сохранение низкого утильсбора для машин до 160 л. с. Повышение стоимости мощных моделей
Шанс обновить автопарк без лишних затрат Меньший выбор среди внедорожников
Поддержка доступных японских брендов Возможный рост цен на топ-версии

FAQ

Как выбрать машину, чтобы не переплатить за утильсбор?
Главное — мощность двигателя до 160 л. с. и официальное происхождение автомобиля.

Какие автомобили подорожают?
В первую очередь модели с мощностью свыше 160 л. с. и те, что ввозятся по параллельному импорту.

Стоит ли покупать сейчас или ждать?
Если планируете покупку японского кроссовера или седана — сейчас самое выгодное время: цены на эти модели пока стабильны.

Мифы и правда

Миф: Все иностранные машины подорожают.
Правда: Нет. Японские модели с умеренной мощностью останутся в прежнем ценовом диапазоне.

Миф: Изменение утильсбора ударит по вторичному рынку.
Правда: На подержанные авто это почти не повлияет — сбор взимается только при ввозе или производстве.

Миф: После реформы исчезнут бюджетные иномарки.
Правда: Компактные модели вроде Corolla и Jimny сохранят привлекательную цену.

Три интересных факта

  1. Suzuki Jimny собирается на заводе в Японии уже более 50 лет без кардинальной смены концепции.

  2. Toyota Corolla удерживает мировой рекорд по объёму продаж — более 50 миллионов машин.

  3. Mazda CX-30 использует технологию Skyactiv, повышающую эффективность двигателя без турбины.

Исторический контекст

Первая версия утильсбора появилась в 2012 году как мера для утилизации старых машин. Со временем сбор превратился в инструмент регулирования рынка и поддержки отечественного автопрома. Сегодня он стал фактором, напрямую влияющим на выбор автомобилей среднего класса.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
