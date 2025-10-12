Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Соло-отпуск без сожалений: почему всё больше россиян выбирают отдых без компании
Финансовая подушка безопасности от работодателя: станет ли проще жить
Кабачковая икра за полчаса: секрет быстрого приготовления раскрыт
Комета страха: что на самом деле летит к нам из другой звёздной системы
Ребёнок начинается с любви, а не с теста: планирование — первый шаг к счастливому родительству
Тренировка, которую видно в зеркале: фейсфитнес как биохакерская альтернатива ботоксу
Мария Погребняк развеяла популярный миф: могут ли малыши манипулировать родителями
Мозг подаёт сигналы старения задолго до диагноза — как распознать первые звоночки
Пушистые титаны среди нас: кошки, которые могли бы охотиться на хозяина, но выбрали дружбу

Подморозит — будет поздно: простой чек-лист, который продлевает жизнь любому авто

Авто

Зима — главный экзамен для любой машины. Холод, влага и реагенты проверяют на прочность всё: от аккумулятора до лакокрасочного покрытия. И если пропустить подготовку к морозам, весной придётся расплачиваться не только временем, но и деньгами.

Подготовка авто к дальней дороге
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Подготовка авто к дальней дороге

Осень — последняя передышка перед ударами холода

В октябре погода ещё позволяет спокойно заняться машиной: тёплые выходные — лучшее время, чтобы привести автомобиль в порядок. Всё, что сделано сейчас, зимой вернётся сторицей — в виде лёгкого запуска, уверенного хода и отсутствия ржавчины.

Шаг 1. Проверить кузов и обработать сколы

Мелкая царапина летом — пустяк, зимой — очаг ржавчины. Соль и влага мгновенно превращают микросколы в коррозию.

Как сделать:

  • Тщательно вымойте кузов, включая арки и пороги.
  • Подсушите и обработайте антикором или воском.
  • Сколы подкрасьте кисточкой или герметиком.

Совет: не оставляйте авто мокрым — вода в швах замерзает и разрушает ЛКП.

Шаг 2. Заменить моторное масло

Двигатель — самое дорогое, что есть в автомобиле. При запуске зимой нагрузка на него возрастает в разы, а густое масло не успевает смазать детали.

Что важно:

  • Масло должно обеспечивать лёгкий холодный пуск.
  • Выбирайте состав по допускам производителя и вязкости SAE.
  • Демисезонные масла сегодня полностью заменили "зимние" — они сохраняют свойства при любых температурах.
  • Качественное масло продлевает жизнь мотора.
  • Экономия на смазке оборачивается капитальным ремонтом.

Шаг 3. Проверить аккумулятор и генератор

Холод снижает ёмкость батареи почти на треть.

Как проверить:

  • Измерьте напряжение — не ниже 12,6 В.
  • Очистите клеммы и обработайте их смазкой.
  • Проверьте ремень генератора — он не должен свистеть или иметь трещины.

Шаг 4. Осмотреть систему охлаждения

Антифриз с маркировкой "Long Life" — не вечный. Он теряет защитные свойства через 3-4 года.

Проверка:

  • Нет ли подтёков на радиаторе и патрубках.
  • Цвет жидкости — без ржавчины и помутнения.
  • Температурный диапазон — до -40 °C.

Шаг 5. Сменить омывайку

Летняя жидкость в бачке превращается в лёд уже при нуле.

Решение: заменить на "незамерзайку" с отметкой -25 °C или ниже.
Заправляйте полный бачок — чтобы не треснул пластик.

Шаг 6. Проверить тормозную жидкость

Гигроскопичная жидкость впитывает влагу и закипает при морозах.

Рекомендация: менять каждые 2 года, независимо от пробега.

Шаг 7. Подготовить стеклоочистители и стёкла

Затвердевшие щётки зимой оставляют разводы и царапины.

Что делать:

  • Поставить зимние дворники.
  • Протереть уплотнители силиконом, чтобы не примерзали.
  • Проверить обогрев стёкол и зеркал.

Шаг 8. Перейти на зимние шины

Менять нужно не по календарю, а по температуре.

Главное правило:

Среднесуточная температура опустилась ниже +7 °C — пора на шиномонтаж.

Не затягивайте: в сезон очереди растягиваются на дни.

Шаг 9. Проверить освещение и электрику

Темнеет раньше, а видимость падает. Лампы ближнего света теряют до 20% яркости через год.

Совет:

  • Проверяйте фары и стопы каждую неделю.
  • Протрите внутреннюю часть стекла фар.
  • Замените перегоревшие лампы сразу, а не "когда доеду".

Осенний чек-лист автовладельца

Что проверить Почему важно Когда делать
Кузов и сколы Предотвращает ржавчину До первых морозов
Масло в двигателе Облегчает пуск, снижает износ Октябрь
Аккумулятор и генератор Избегает разряда зимой Каждые 6 месяцев
Система охлаждения Предотвращает перегрев и замерзание Раз в 3 года
Омывающая жидкость Безопасность обзора Осенью
Тормозная жидкость Исключает отказ тормозов Раз в 2 года
Щётки стеклоочистителей Чистое стекло и обзор Перед зимой
Шины Устойчивость на дороге При +7 °C
Электрика Надёжность и видимость Ежемесячно

FAQ

Можно ли использовать всесезонку вместо зимних шин

Только если вы живёте там, где зима мягкая и без льда. В российских условиях — нет.

Нужно ли менять масло каждый сезон

Да, хотя бы раз в год. Даже при малом пробеге масло стареет от перепадов температуры.

Стоит ли заливать присадки в топливо

Зимой можно — только антигель в дизельное топливо. Всё остальное бесполезно.

Три интересных факта

  • При -20 °C аккумулятор теряет до 35 % ёмкости, но мотору требуется на 60 % больше энергии для запуска.
  • Первые "зимние" масла появились в 1929 году — их делали на основе китового жира.
  • Современные антифризы выдерживают перепады температур от -50 °C до +120 °C без замерзания и закипания.

Исторический контекст

  • В СССР автомобили готовили к зиме в октябре по государственному плану: станции техобслуживания массово меняли масла и проверяли системы охлаждения.
  • Первые "незамерзайки" появились в 1960-х и содержали этанол — запах был как у дешёвого одеколона.
  • С начала 2000-х автопроизводители стали рекомендовать демисезонные масла, которые работают круглый год.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Океан вернул долг спустя 300 лет: под песком нашли клад, ставший могилой для тысячи моряков
Наука и техника
Океан вернул долг спустя 300 лет: под песком нашли клад, ставший могилой для тысячи моряков
Гиганты рек, которые не помещались в лодки: пять чудовищ, реально пойманных человеком
Домашние животные
Гиганты рек, которые не помещались в лодки: пять чудовищ, реально пойманных человеком
Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире
Наука и техника
Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире
Популярное
Полумедведь, получеловек, легенда Гималаев: что скрывает характер тибетского мастифа

Тибетский мастиф — роскошный охранник и верный друг, но его сила, независимость и характер способны превратить жизнь владельца в испытание.

Полумедведь, получеловек, легенда Гималаев: что скрывает характер тибетского мастифа
Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире
Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире
Хозяин северных лесов: парнокопытное, которое не боится морозов и слышит шаги за полкилометра
Портал в подземный мир открыт: пещера в Мексике показала, что древние знали о смерти больше, чем мы
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Малина благодарит осенью: простые приёмы, после которых ягоды будут крупнее и слаще
Сладкие томаты на следующий год: 6 надёжных сортов и 4 рискованных, но очень вкусных
Хруст, аромат и стабильность: сорта огурцов, проверенные годами и заслужившие место в каждом огороде
Хруст, аромат и стабильность: сорта огурцов, проверенные годами и заслужившие место в каждом огороде
Последние материалы
Подморозит — будет поздно: простой чек-лист, который продлевает жизнь любому авто
Пушистые титаны среди нас: кошки, которые могли бы охотиться на хозяина, но выбрали дружбу
Удар по корням: осенняя стратегия против пырея, которая реально работает
Криптовалютные качели: как Трамп может обвалить Bitcoin или дать ему шанс взлететь до небес
Не просто форма — фундамент здоровья: почему ягодицы отвечают за осанку и силу всего тела
Секрет бабушки: добавляю это в жареные кабачки — муж будет в восторге от вкуса
30 миллионов долларов в историю: как восстановление Хиджазской железной дороги изменит будущее Турции
Гастрит — не приговор: слизистая способна восстановиться всего за неделю щадящего питания
За словом в карман не полез: как Шаман отреагировал на колкость журналиста
Тайна спокойствия: как базовый гардероб освобождает от утренней паники и стресса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.