Подморозит — будет поздно: простой чек-лист, который продлевает жизнь любому авто

Зима — главный экзамен для любой машины. Холод, влага и реагенты проверяют на прочность всё: от аккумулятора до лакокрасочного покрытия. И если пропустить подготовку к морозам, весной придётся расплачиваться не только временем, но и деньгами.
В октябре погода ещё позволяет спокойно заняться машиной: тёплые выходные — лучшее время, чтобы привести автомобиль в порядок. Всё, что сделано сейчас, зимой вернётся сторицей — в виде лёгкого запуска, уверенного хода и отсутствия ржавчины.
Мелкая царапина летом — пустяк, зимой — очаг ржавчины. Соль и влага мгновенно превращают микросколы в коррозию.
Совет: не оставляйте авто мокрым — вода в швах замерзает и разрушает ЛКП.
Двигатель — самое дорогое, что есть в автомобиле. При запуске зимой нагрузка на него возрастает в разы, а густое масло не успевает смазать детали.
Холод снижает ёмкость батареи почти на треть.
Антифриз с маркировкой "Long Life" — не вечный. Он теряет защитные свойства через 3-4 года.
Летняя жидкость в бачке превращается в лёд уже при нуле.
Решение: заменить на "незамерзайку" с отметкой -25 °C или ниже.
Заправляйте полный бачок — чтобы не треснул пластик.
Гигроскопичная жидкость впитывает влагу и закипает при морозах.
Рекомендация: менять каждые 2 года, независимо от пробега.
Затвердевшие щётки зимой оставляют разводы и царапины.
Менять нужно не по календарю, а по температуре.
Среднесуточная температура опустилась ниже +7 °C — пора на шиномонтаж.
Не затягивайте: в сезон очереди растягиваются на дни.
Темнеет раньше, а видимость падает. Лампы ближнего света теряют до 20% яркости через год.
|Что проверить
|Почему важно
|Когда делать
|Кузов и сколы
|Предотвращает ржавчину
|До первых морозов
|Масло в двигателе
|Облегчает пуск, снижает износ
|Октябрь
|Аккумулятор и генератор
|Избегает разряда зимой
|Каждые 6 месяцев
|Система охлаждения
|Предотвращает перегрев и замерзание
|Раз в 3 года
|Омывающая жидкость
|Безопасность обзора
|Осенью
|Тормозная жидкость
|Исключает отказ тормозов
|Раз в 2 года
|Щётки стеклоочистителей
|Чистое стекло и обзор
|Перед зимой
|Шины
|Устойчивость на дороге
|При +7 °C
|Электрика
|Надёжность и видимость
|Ежемесячно
Только если вы живёте там, где зима мягкая и без льда. В российских условиях — нет.
Да, хотя бы раз в год. Даже при малом пробеге масло стареет от перепадов температуры.
Зимой можно — только антигель в дизельное топливо. Всё остальное бесполезно.
