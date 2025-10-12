Поворот не туда: водители готовы платить за возможность снова включать поворотники рукой

6:47 Your browser does not support the audio element. Авто

Когда Tesla впервые убрала подрулевые рычаги, это преподносилось как шаг в сторону будущего. Но водителям оказалось неудобно включать поворотники кнопками на руле. Теперь компания решила вернуть старое решение — правда, не бесплатно.

Фото: Own work by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Tesla Model 3

Когда инновация мешает

Tesla начала отказываться от привычных рычагов ещё в 2021 году, начиная с Model S. Вместо механических переключателей появились сенсорные кнопки на рулевом колесе. На словах это звучало современно, но на практике оказалось неудачным.

Издание Edmunds даже опубликовало материал с красноречивым названием: "Поворотники нашей Tesla Model 3 не просто глупые — они опасны". Водители жаловались, что кнопки трудно нащупать, особенно в экстренных ситуациях. С тех пор Tesla убрала рычаги и с Model X, и с обновлённой Model 3.

Теперь компания предлагает вернуть их обратно — за 595 долларов, то есть примерно 55 000 рублей по текущему курсу.

Почему так дорого

Для сравнения: замена подрулевого переключателя в Toyota RAV4 или Hyundai Tucson в России обойдётся примерно в 7-9 тысяч рублей, а оригинальный рычаг для Toyota 4Runner стоит около 75 долларов (7 тысяч рублей).

Tesla же объясняет цену тем, что в комплект входят не только рычаги, но и новое рулевое колесо без сенсорных кнопок, блок управления колонкой и установка в официальном сервисе.

Тем не менее, в Китае и Европе покупатели могут выбрать между кнопками и классическими рычагами при заказе автомобиля — без доплаты. Там же аналогичный комплект модернизации стоит около 32 000 рублей.

Исправление за счёт владельцев

Tesla не впервые "откатывает" свои спорные решения. В 2023 году компания предложила заменить "штурвал"-рули, стилизованные под серию "Рыцарь дорог", на обычные круглые — и это стоило около 65 000 рублей. Тогда тоже возник вопрос: зачем сначала убирать удобные решения, чтобы потом брать деньги за их возвращение?

Сравнение: старые и новые решения Tesla

Параметр Сенсорные кнопки (2021-2024) Рычаги поворотников (с 2025) Способ включения Кнопки на руле Классический рычаг Эргономика Требует привыкания Интуитивно понятна Безопасность Часто критикуется Проверена временем Стоимость установки Входит в базовую цену ≈ 55 000 ₽ Отзывы владельцев Негативные Положительные

Как вернуть рычаги в Tesla: пошагово

Проверить совместимость комплекта с вашей моделью (Model 3 2024-2025). Заказать комплект на сайте Tesla. Записаться в ближайший сервисный центр. После установки система обновляется, отключая управление с руля. Проверить корректность работы рычагов и настроек управления.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: убрать физические переключатели ради "футуризма".

Последствие: раздражение водителей и снижение безопасности.

Альтернатива: возвращение классических рычагов с обновлённой электроникой.

Ошибка: игнорировать обратную связь пользователей.

Последствие: волна критики и потеря лояльности.

Альтернатива: дать покупателям выбор — кнопки или рычаги.

А что если привыкнуть к кнопкам

Некоторые владельцы утверждают, что со временем адаптировались. В пробках или на трассе кнопки позволяют не убирать руки с руля. Но большинство водителей всё равно считают рычаги удобнее. Привычка, выработанная десятилетиями, берёт своё.

Возврат физических переключателей — не шаг назад, а попытка соединить комфорт и технологичность.

Плюсы и минусы решений Tesla

Формат Плюсы Минусы Кнопки на руле стильный дизайн, меньше деталей неудобство, ошибки при управлении Классические рычаги удобство, привычность, безопасность доплата, не выглядит "футуристично"

FAQ

Можно ли установить комплект самостоятельно?

Нет. Tesla требует установку в сертифицированном сервисе, поскольку меняется электроника рулевой колонки.

Появятся ли рычаги в стандартных комплектациях?

Ожидается, что в Европе и Китае они будут предлагаться без доплаты, но для США и России — пока только как опция.

Сколько занимает установка?

Около трёх часов. После монтажа выполняется обновление программного обеспечения.

Можно ли вернуть старый руль с кнопками?

Да, но это отдельная услуга — ещё около 25 000 рублей.

Мифы и правда

Миф Правда Tesla полностью отказалась от механических элементов Компания возвращает их после критики пользователей Новые рычаги несовместимы со старыми моделями Подходят для Model 3 2024-2025 гг. Цена в 55 тыс. рублей — только за рычаг Включает руль, модуль и установку

Исторический контекст

Tesla регулярно экспериментирует с органами управления. В 2016 году она убрала кнопки стеклоподъёмников с дверей прототипа Model 3, но позже вернула. В 2020-м исчезли рычаги селектора передач — их заменил свайп на экране.

Каждый раз компания ищет "инновацию ради инновации", а затем возвращает старые решения, когда пользователи начинают массово жаловаться. Это фирменный стиль Tesla — двигаться вперёд, даже если приходится идти кругами.

3 интересных факта

В Китае рычаги можно выбрать бесплатно при покупке Model 3 или Model Y. Новые переключатели созданы заново, с улучшенной электроникой и мягким ходом. Tesla рассматривает идею персонализации интерфейса — чтобы владелец мог сам выбирать элементы управления при заказе.

Вывод

Возврат подрулевых рычагов — это редкий случай, когда Tesla признаёт ошибку. Компания слушает пользователей, но делает это по-своему: предлагает "удобство прошлого" как платную опцию будущего. И, судя по отзывам, многие готовы заплатить, лишь бы снова включать поворотники привычным движением руки.