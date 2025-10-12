Поворот не туда: водители готовы платить за возможность снова включать поворотники рукой

Когда Tesla впервые убрала подрулевые рычаги, это преподносилось как шаг в сторону будущего. Но водителям оказалось неудобно включать поворотники кнопками на руле. Теперь компания решила вернуть старое решение — правда, не бесплатно.
Tesla начала отказываться от привычных рычагов ещё в 2021 году, начиная с Model S. Вместо механических переключателей появились сенсорные кнопки на рулевом колесе. На словах это звучало современно, но на практике оказалось неудачным.
Издание Edmunds даже опубликовало материал с красноречивым названием: "Поворотники нашей Tesla Model 3 не просто глупые — они опасны". Водители жаловались, что кнопки трудно нащупать, особенно в экстренных ситуациях. С тех пор Tesla убрала рычаги и с Model X, и с обновлённой Model 3.
Теперь компания предлагает вернуть их обратно — за 595 долларов, то есть примерно 55 000 рублей по текущему курсу.
Для сравнения: замена подрулевого переключателя в Toyota RAV4 или Hyundai Tucson в России обойдётся примерно в 7-9 тысяч рублей, а оригинальный рычаг для Toyota 4Runner стоит около 75 долларов (7 тысяч рублей).
Tesla же объясняет цену тем, что в комплект входят не только рычаги, но и новое рулевое колесо без сенсорных кнопок, блок управления колонкой и установка в официальном сервисе.
Тем не менее, в Китае и Европе покупатели могут выбрать между кнопками и классическими рычагами при заказе автомобиля — без доплаты. Там же аналогичный комплект модернизации стоит около 32 000 рублей.
Tesla не впервые "откатывает" свои спорные решения. В 2023 году компания предложила заменить "штурвал"-рули, стилизованные под серию "Рыцарь дорог", на обычные круглые — и это стоило около 65 000 рублей. Тогда тоже возник вопрос: зачем сначала убирать удобные решения, чтобы потом брать деньги за их возвращение?
|Параметр
|Сенсорные кнопки (2021-2024)
|Рычаги поворотников (с 2025)
|Способ включения
|Кнопки на руле
|Классический рычаг
|Эргономика
|Требует привыкания
|Интуитивно понятна
|Безопасность
|Часто критикуется
|Проверена временем
|Стоимость установки
|Входит в базовую цену
|≈ 55 000 ₽
|Отзывы владельцев
|Негативные
|Положительные
Проверить совместимость комплекта с вашей моделью (Model 3 2024-2025).
Заказать комплект на сайте Tesla.
Записаться в ближайший сервисный центр.
После установки система обновляется, отключая управление с руля.
Проверить корректность работы рычагов и настроек управления.
Ошибка: убрать физические переключатели ради "футуризма".
Последствие: раздражение водителей и снижение безопасности.
Альтернатива: возвращение классических рычагов с обновлённой электроникой.
Ошибка: игнорировать обратную связь пользователей.
Последствие: волна критики и потеря лояльности.
Альтернатива: дать покупателям выбор — кнопки или рычаги.
Некоторые владельцы утверждают, что со временем адаптировались. В пробках или на трассе кнопки позволяют не убирать руки с руля. Но большинство водителей всё равно считают рычаги удобнее. Привычка, выработанная десятилетиями, берёт своё.
Возврат физических переключателей — не шаг назад, а попытка соединить комфорт и технологичность.
|Формат
|Плюсы
|Минусы
|Кнопки на руле
|стильный дизайн, меньше деталей
|неудобство, ошибки при управлении
|Классические рычаги
|удобство, привычность, безопасность
|доплата, не выглядит "футуристично"
Можно ли установить комплект самостоятельно?
Нет. Tesla требует установку в сертифицированном сервисе, поскольку меняется электроника рулевой колонки.
Появятся ли рычаги в стандартных комплектациях?
Ожидается, что в Европе и Китае они будут предлагаться без доплаты, но для США и России — пока только как опция.
Сколько занимает установка?
Около трёх часов. После монтажа выполняется обновление программного обеспечения.
Можно ли вернуть старый руль с кнопками?
Да, но это отдельная услуга — ещё около 25 000 рублей.
|Миф
|Правда
|Tesla полностью отказалась от механических элементов
|Компания возвращает их после критики пользователей
|Новые рычаги несовместимы со старыми моделями
|Подходят для Model 3 2024-2025 гг.
|Цена в 55 тыс. рублей — только за рычаг
|Включает руль, модуль и установку
Tesla регулярно экспериментирует с органами управления. В 2016 году она убрала кнопки стеклоподъёмников с дверей прототипа Model 3, но позже вернула. В 2020-м исчезли рычаги селектора передач — их заменил свайп на экране.
Каждый раз компания ищет "инновацию ради инновации", а затем возвращает старые решения, когда пользователи начинают массово жаловаться. Это фирменный стиль Tesla — двигаться вперёд, даже если приходится идти кругами.
В Китае рычаги можно выбрать бесплатно при покупке Model 3 или Model Y.
Новые переключатели созданы заново, с улучшенной электроникой и мягким ходом.
Tesla рассматривает идею персонализации интерфейса — чтобы владелец мог сам выбирать элементы управления при заказе.
Возврат подрулевых рычагов — это редкий случай, когда Tesla признаёт ошибку. Компания слушает пользователей, но делает это по-своему: предлагает "удобство прошлого" как платную опцию будущего. И, судя по отзывам, многие готовы заплатить, лишь бы снова включать поворотники привычным движением руки.
Кошки выбирают своих людей навсегда. Узнайте 7 признаков, показывающих глубокую привязанность вашего питомца — от нежных жестов до сонного рядом.