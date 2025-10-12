Без кнопок и без нервов? Не в этот раз: новая система Volvo довела клиентов до истерики

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:24
Авто

Volvo долгое время считалась символом надёжности и продуманности во всём, что касается безопасности и комфорта. Однако даже крупные бренды иногда делают шаг в сторону неудачных решений. Так произошло с новыми ключ-картами, которые появились у электрических внедорожников Volvo EX30 и EX90. Система, задуманная как современная альтернатива брелоку, оказалась неудобной в повседневном использовании, особенно для тех, кто привык к классическим способам доступа к автомобилю.

Volvo
Фото: Wikipedia by Lord of the Wings©, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Volvo

Австралийское издание Drive сообщило, что покупатели массово жалуются на новую систему, а сама компания уже задумывается об отказе от неё. Причина — разочарование клиентов и большое количество нареканий, включая нестабильную работу карты и зависимость от смартфона.

Почему ключ-карта оказалась неудобной

Ключ-карта выглядит стильно и компактно — её можно носить в кошельке, как банковскую. Но на практике всё оказалось сложнее. Чтобы открыть машину, нужно приложить карту к определённой зоне на ручке и подержать несколько секунд. Быстро сесть за руль, как с обычным бесключевым доступом, не получится. Водителям приходится каждый раз доставать карту из кошелька, а на морозе или под дождём это превращается в раздражающую процедуру.

Проблему усугубили жалобы на форумах, где владельцы сообщают, что карты часто перестают работать или срабатывают с задержкой. Для премиального бренда, который строит имидж на технологичности, такой опыт оказался неожиданно негативным.

По его словам, карта задумывалась не как основное средство, а как резерв для тех случаев, когда телефон недоступен. При этом компания обещает адаптировать технологию с учётом отзывов клиентов и улучшить взаимодействие с автомобилем через беспроводные обновления.

Альтернатива от Volvo — смартфон вместо ключа

На смену пластиковым картам компания предлагает использовать смартфон. Двери можно разблокировать через приложение, а также заводить двигатель, просто положив устройство в центральную консоль. На словах удобно, но в реальности технология ещё далека от идеала.

Тест-драйвы показали, что система не всегда срабатывает с первой попытки. Иногда телефон не распознаётся, а приложение "зависает" в неподходящий момент. Для людей старшего поколения, которым свойственен более традиционный подход, это становится дополнительным источником стресса. Многие из них хотят просто вставить ключ и поехать, без лишних настроек и обновлений.

Брелок остаётся самым надёжным решением

На фоне критики именно брелок-ключ оказался самым практичным вариантом. Он автоматически соединяется с автомобилем на расстоянии до 9 метров, а владелец может просто подойти, открыть дверь и начать движение. Заряжается брелок прямо в машине, поэтому менять батарейку не нужно.

Если устройство всё же разрядилось, можно использовать тот же принцип, что и с картой, — приложить его к ручке двери. По сути, это привычная технология в более современном исполнении, и именно её многие владельцы хотели бы видеть в стандартной комплектации.

Сравнение: ключ-карта, телефон и брелок

Решение Преимущества Недостатки
Ключ-карта Компактность, можно хранить в кошельке Нужно прикладывать к ручке, часто сбоит
Телефон Не требует дополнительного устройства Проблемы с подключением, зависимость от приложения
Брелок Автоматическое распознавание, привычный формат Требует подзарядки, дороже в производстве

Советы шаг за шагом: как выбрать удобный способ доступа

  1. Если вы часто теряете ключи — настройте смартфон как основной ключ и храните карту как резерв.

  2. Для поездок на дальние расстояния держите брелок заряженным — это надёжный вариант при плохом сигнале сети.

  3. Проверьте, поддерживает ли ваш автомобиль обновления "по воздуху": Volvo может улучшить функции доступа без визита в сервис.

  4. Если у вас Android, настройте быстрый доступ к приложению Volvo, чтобы открывать машину одним касанием.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Полагаться только на телефон.
    Последствие: Потеря связи, разрядка аккумулятора — и вы не сможете открыть машину.
    Альтернатива: Всегда носите резервную карту в кошельке.

  • Ошибка: Не заряжать брелок.
    Последствие: Придётся искать ручку двери для разблокировки.
    Альтернатива: Заряжайте брелок от центральной консоли хотя бы раз в неделю.

А что если технологии подведут?

Если вы оказались без связи и телефон не реагирует, система Volvo всё равно позволит открыть автомобиль картой. Даже при полном отсутствии интернета и разряженном телефоне доступ останется возможным. Это важная страховка, особенно в российских условиях — от зимних морозов до загородных поездок.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Современные технологии доступа Зависимость от телефона и обновлений
Возможность резервного входа Медленная работа карты
Улучшенная защита от взлома Неудобство для пожилых пользователей

FAQ

Какой способ доступа надёжнее всего?
Брелок-ключ остаётся самым стабильным и привычным решением, особенно для российских условий.

Можно ли использовать смартфон без интернета?
Да, если приложение Volvo заранее активировано и устройство связано с машиной через Bluetooth.

Что делать, если потерял карту?
Отключите её через приложение и закажите новую у официального дилера — процедура занимает около 10 минут.

Сколько стоит брелок-ключ Volvo?
Цена зависит от модели: в среднем от 15 до 25 тысяч рублей.

Мифы и правда

  • Миф: Ключ-карта полностью заменяет брелок.
    Правда: На практике карта задумывалась только как запасной вариант.

  • Миф: Телефон надёжнее физического ключа.
    Правда: При сбое Bluetooth или разрядке смартфона вы останетесь без доступа.

  • Миф: Все водители хотят цифровых ключей.
    Правда: Многие покупатели Volvo — люди старшего возраста, предпочитающие классические решения.

3 интересных факта

  1. Первые ключ-карты появились у Tesla ещё в 2017 году, но технология до сих пор не стала массовой.

  2. Некоторые производители премиум-класса уже вернулись к брелокам после экспериментов с картами.

  3. В России многие водители используют механический ключ как символ надёжности, несмотря на распространение "умных" систем.

Исторический контекст

Volvo всегда славилась инновациями — от изобретения трёхточечного ремня безопасности до систем предотвращения столкновений. Однако не каждое новшество приживается. Ключ-карта — ещё один пример того, как даже самые технологичные решения могут оказаться шагом назад, если они не соответствуют привычкам и ожиданиям пользователей.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
