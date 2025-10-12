Без кнопок и без нервов? Не в этот раз: новая система Volvo довела клиентов до истерики

Volvo долгое время считалась символом надёжности и продуманности во всём, что касается безопасности и комфорта. Однако даже крупные бренды иногда делают шаг в сторону неудачных решений. Так произошло с новыми ключ-картами, которые появились у электрических внедорожников Volvo EX30 и EX90. Система, задуманная как современная альтернатива брелоку, оказалась неудобной в повседневном использовании, особенно для тех, кто привык к классическим способам доступа к автомобилю.
Австралийское издание Drive сообщило, что покупатели массово жалуются на новую систему, а сама компания уже задумывается об отказе от неё. Причина — разочарование клиентов и большое количество нареканий, включая нестабильную работу карты и зависимость от смартфона.
Ключ-карта выглядит стильно и компактно — её можно носить в кошельке, как банковскую. Но на практике всё оказалось сложнее. Чтобы открыть машину, нужно приложить карту к определённой зоне на ручке и подержать несколько секунд. Быстро сесть за руль, как с обычным бесключевым доступом, не получится. Водителям приходится каждый раз доставать карту из кошелька, а на морозе или под дождём это превращается в раздражающую процедуру.
Проблему усугубили жалобы на форумах, где владельцы сообщают, что карты часто перестают работать или срабатывают с задержкой. Для премиального бренда, который строит имидж на технологичности, такой опыт оказался неожиданно негативным.
По его словам, карта задумывалась не как основное средство, а как резерв для тех случаев, когда телефон недоступен. При этом компания обещает адаптировать технологию с учётом отзывов клиентов и улучшить взаимодействие с автомобилем через беспроводные обновления.
На смену пластиковым картам компания предлагает использовать смартфон. Двери можно разблокировать через приложение, а также заводить двигатель, просто положив устройство в центральную консоль. На словах удобно, но в реальности технология ещё далека от идеала.
Тест-драйвы показали, что система не всегда срабатывает с первой попытки. Иногда телефон не распознаётся, а приложение "зависает" в неподходящий момент. Для людей старшего поколения, которым свойственен более традиционный подход, это становится дополнительным источником стресса. Многие из них хотят просто вставить ключ и поехать, без лишних настроек и обновлений.
На фоне критики именно брелок-ключ оказался самым практичным вариантом. Он автоматически соединяется с автомобилем на расстоянии до 9 метров, а владелец может просто подойти, открыть дверь и начать движение. Заряжается брелок прямо в машине, поэтому менять батарейку не нужно.
Если устройство всё же разрядилось, можно использовать тот же принцип, что и с картой, — приложить его к ручке двери. По сути, это привычная технология в более современном исполнении, и именно её многие владельцы хотели бы видеть в стандартной комплектации.
|Решение
|Преимущества
|Недостатки
|Ключ-карта
|Компактность, можно хранить в кошельке
|Нужно прикладывать к ручке, часто сбоит
|Телефон
|Не требует дополнительного устройства
|Проблемы с подключением, зависимость от приложения
|Брелок
|Автоматическое распознавание, привычный формат
|Требует подзарядки, дороже в производстве
Если вы часто теряете ключи — настройте смартфон как основной ключ и храните карту как резерв.
Для поездок на дальние расстояния держите брелок заряженным — это надёжный вариант при плохом сигнале сети.
Проверьте, поддерживает ли ваш автомобиль обновления "по воздуху": Volvo может улучшить функции доступа без визита в сервис.
Если у вас Android, настройте быстрый доступ к приложению Volvo, чтобы открывать машину одним касанием.
Ошибка: Полагаться только на телефон.
Последствие: Потеря связи, разрядка аккумулятора — и вы не сможете открыть машину.
Альтернатива: Всегда носите резервную карту в кошельке.
Ошибка: Не заряжать брелок.
Последствие: Придётся искать ручку двери для разблокировки.
Альтернатива: Заряжайте брелок от центральной консоли хотя бы раз в неделю.
Если вы оказались без связи и телефон не реагирует, система Volvo всё равно позволит открыть автомобиль картой. Даже при полном отсутствии интернета и разряженном телефоне доступ останется возможным. Это важная страховка, особенно в российских условиях — от зимних морозов до загородных поездок.
|Плюсы
|Минусы
|Современные технологии доступа
|Зависимость от телефона и обновлений
|Возможность резервного входа
|Медленная работа карты
|Улучшенная защита от взлома
|Неудобство для пожилых пользователей
Какой способ доступа надёжнее всего?
Брелок-ключ остаётся самым стабильным и привычным решением, особенно для российских условий.
Можно ли использовать смартфон без интернета?
Да, если приложение Volvo заранее активировано и устройство связано с машиной через Bluetooth.
Что делать, если потерял карту?
Отключите её через приложение и закажите новую у официального дилера — процедура занимает около 10 минут.
Сколько стоит брелок-ключ Volvo?
Цена зависит от модели: в среднем от 15 до 25 тысяч рублей.
Миф: Ключ-карта полностью заменяет брелок.
Правда: На практике карта задумывалась только как запасной вариант.
Миф: Телефон надёжнее физического ключа.
Правда: При сбое Bluetooth или разрядке смартфона вы останетесь без доступа.
Миф: Все водители хотят цифровых ключей.
Правда: Многие покупатели Volvo — люди старшего возраста, предпочитающие классические решения.
Первые ключ-карты появились у Tesla ещё в 2017 году, но технология до сих пор не стала массовой.
Некоторые производители премиум-класса уже вернулись к брелокам после экспериментов с картами.
В России многие водители используют механический ключ как символ надёжности, несмотря на распространение "умных" систем.
Volvo всегда славилась инновациями — от изобретения трёхточечного ремня безопасности до систем предотвращения столкновений. Однако не каждое новшество приживается. Ключ-карта — ещё один пример того, как даже самые технологичные решения могут оказаться шагом назад, если они не соответствуют привычкам и ожиданиям пользователей.
