Пока ещё не зима, а сервисы уже перегружены: траты на обслуживание выросли до рекорда

Осенний сезон снова стал горячим временем для автолюбителей. Перед холодами россияне массово занялись подготовкой машин к зиме, и это сразу отразилось на статистике покупок. Согласно исследованию компании "Контур" и сети автосервисов Fit Service, с 15 августа по 15 сентября траты на обслуживание автомобилей выросли на 11% и превысили 25,4 млрд рублей. Эксперты отмечают: "переобувка" и техосмотр начались раньше обычного, а средний чек по стране уверенно растёт.

автомобильные запчасти
Фото: Freepik by Various work tools on worktop is licensed under Рublic domain
автомобильные запчасти

Что и почему покупают чаще всего

Главными драйверами роста стали автозапчасти, спрос на которые почти удвоился. Далее идут шины и диски — их продажи увеличились на 68,5%, а также инструменты и оборудование (+62,7%). Осенью, когда холода ещё не настали, но дороги уже начинают портиться, водители активно меняют расходники, жидкости и детали ходовой.

В топ-3 популярных брендов шин на крупнейших маркетплейсах вошли Viatti, КАМА и IKON. Популярностью также пользуются Kapsen, Sailun и Satoya. Средний чек за комплект шин составил около 8 тысяч рублей. Это говорит о том, что многие выбирают бюджетный, но надёжный сегмент.

Кроме того, вырос интерес к автомобильной электронике (+51,1%), автоаксессуарам (+40%), коврикам (+39%) и маслам (+36%). Покупатели всё чаще заказывают эти товары онлайн, избегая очередей в офлайн-магазинах. Средние чеки варьируются от 850 до 2000 рублей — это мелочи, но массовость покупок делает их значимой статьёй расходов.

Сравнение категорий товаров

Категория Рост спроса Средний чек
Шины и диски +68,56% ~8 000 руб.
Инструменты и оборудование +62,72% ~2 000 руб.
Электроника +51,14% ~1 500 руб.
Аксессуары и коврики +40% ~1 000 руб.
Масла и жидкости +36% ~850 руб.

Почему "переобувка" стартовала раньше

В этом году сезон смены шин начался ещё в сентябре. Аналитики Fit Service зафиксировали рост числа записей на шиномонтаж в Сибирском, Уральском, Дальневосточном, Приволжском и Северо-Западном округах. Погодные перепады заставили водителей не ждать первых заморозков. Количество услуг шиномонтажа выросло на 13% в годовом выражении, а в октябре показатели буквально взлетели — на 273%.

"Начиная с последней недели сентября фиксируется рост числа записей автовладельцев на автосервисы", — говорится в исследовании.

В первые дни октября водители записывались на "переобувку" в два раза чаще, чем в тот же период прошлого года. Это не только следствие погоды, но и растущего понимания важности профилактики. Многие стараются избежать очередей и подорожания услуг в пик сезона.

Советы шаг за шагом: как подготовить машину к зиме

  1. Проверить состояние аккумулятора и зарядить его при необходимости.

  2. Сменить масло и фильтры — холод снижает вязкость старых смазок.

  3. Проверить тормозную систему и уровень жидкости.

  4. Своевременно заменить летние шины на зимние.

  5. Осмотреть дворники и заменить щётки при износе.

  6. Проверить свет и заменить лампы при тусклом свечении.

  7. Приобрести незамерзающую жидкость и держать её запас в багажнике.

Эти простые действия помогают избежать поломок и неожиданных трат в морозы. Кроме того, регулярное ТО позволяет сэкономить на ремонте.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: тянуть с заменой шин.
    Последствие: ухудшение сцепления и рост аварийности.
    Альтернатива: заранее записаться в шиномонтаж Fit Service или аналогичный центр.

  • Ошибка: экономить на масле и фильтрах.
    Последствие: перегрев двигателя, ускоренный износ.
    Альтернатива: выбрать проверенные бренды (Shell, Mobil, Лукойл Genesis).

  • Ошибка: игнорировать слабый аккумулятор.
    Последствие: отказ запуска в мороз.
    Альтернатива: замена батареи на модели Varta, Bosch или Mutlu.

А что если…

Самостоятельная подготовка машины к зиме экономит деньги, но требует опыта. Например, установка шин без балансировки может привести к вибрации руля и повышенному износу подвески. Для большинства автолюбителей разумнее доверить обслуживание сервису. Тем более что современные сети, такие как Fit Service, предлагают скидки и онлайн-запись без ожидания.

Плюсы и минусы покупки через маркетплейсы

Плюсы Минусы
Большой выбор брендов Риск подделок
Быстрая доставка Иногда сложно подобрать по VIN
Возможность возврата Нет консультации мастера
Акции и кэшбэки Возможна задержка при пересортице

FAQ

Как выбрать зимние шины?
Смотрите на рисунок протектора и индекс скорости. Для города подойдут фрикционные шины, для трассы — шипованные.

Сколько стоит шиномонтаж?
Средний чек в сентябре составил 9583 рубля. Цена зависит от региона и типа колёс.

Что лучше — оригинальные запчасти или аналоги?
Оригиналы надёжнее, но дороже. Качественные аналоги, например от Febi или Lemforder, служат не хуже при правильной установке.

Мифы и правда

Миф: можно ездить на всесезонных шинах зимой.
Правда: всесезонка теряет сцепление при морозе ниже -5 °C.

Миф: менять масло зимой не нужно.
Правда: низкие температуры сгущают масло, поэтому замена обязательна.

Миф: аккумулятор разряжается только при долгом простое.
Правда: даже исправная батарея теряет ёмкость на холоде, особенно при коротких поездках.

Три интересных факта

  1. В России наибольший рост трат на шины зафиксирован в Сибири и на Урале.
  2. Около 40% водителей в этом году впервые воспользовались онлайн-записью на шиномонтаж.
  3. Сервис Fit Service отмечает, что число постоянных клиентов растёт на 15% ежегодно.

Исторический контекст

Традиция "переобувки" автомобилей осенью появилась в России в конце 1990-х, когда массово распространились импортные машины. Тогда зимние шины стоили как половина зарплаты, и водители часто рисковали, ездя на летней резине. Сегодня рынок предлагает сотни моделей для любых условий, а сервисы и маркетплейсы делают сезонное обслуживание доступным.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
