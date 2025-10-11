Пока ещё не зима, а сервисы уже перегружены: траты на обслуживание выросли до рекорда

Осенний сезон снова стал горячим временем для автолюбителей. Перед холодами россияне массово занялись подготовкой машин к зиме, и это сразу отразилось на статистике покупок. Согласно исследованию компании "Контур" и сети автосервисов Fit Service, с 15 августа по 15 сентября траты на обслуживание автомобилей выросли на 11% и превысили 25,4 млрд рублей. Эксперты отмечают: "переобувка" и техосмотр начались раньше обычного, а средний чек по стране уверенно растёт.
Главными драйверами роста стали автозапчасти, спрос на которые почти удвоился. Далее идут шины и диски — их продажи увеличились на 68,5%, а также инструменты и оборудование (+62,7%). Осенью, когда холода ещё не настали, но дороги уже начинают портиться, водители активно меняют расходники, жидкости и детали ходовой.
В топ-3 популярных брендов шин на крупнейших маркетплейсах вошли Viatti, КАМА и IKON. Популярностью также пользуются Kapsen, Sailun и Satoya. Средний чек за комплект шин составил около 8 тысяч рублей. Это говорит о том, что многие выбирают бюджетный, но надёжный сегмент.
Кроме того, вырос интерес к автомобильной электронике (+51,1%), автоаксессуарам (+40%), коврикам (+39%) и маслам (+36%). Покупатели всё чаще заказывают эти товары онлайн, избегая очередей в офлайн-магазинах. Средние чеки варьируются от 850 до 2000 рублей — это мелочи, но массовость покупок делает их значимой статьёй расходов.
|Категория
|Рост спроса
|Средний чек
|Шины и диски
|+68,56%
|~8 000 руб.
|Инструменты и оборудование
|+62,72%
|~2 000 руб.
|Электроника
|+51,14%
|~1 500 руб.
|Аксессуары и коврики
|+40%
|~1 000 руб.
|Масла и жидкости
|+36%
|~850 руб.
В этом году сезон смены шин начался ещё в сентябре. Аналитики Fit Service зафиксировали рост числа записей на шиномонтаж в Сибирском, Уральском, Дальневосточном, Приволжском и Северо-Западном округах. Погодные перепады заставили водителей не ждать первых заморозков. Количество услуг шиномонтажа выросло на 13% в годовом выражении, а в октябре показатели буквально взлетели — на 273%.
"Начиная с последней недели сентября фиксируется рост числа записей автовладельцев на автосервисы", — говорится в исследовании.
В первые дни октября водители записывались на "переобувку" в два раза чаще, чем в тот же период прошлого года. Это не только следствие погоды, но и растущего понимания важности профилактики. Многие стараются избежать очередей и подорожания услуг в пик сезона.
Проверить состояние аккумулятора и зарядить его при необходимости.
Сменить масло и фильтры — холод снижает вязкость старых смазок.
Проверить тормозную систему и уровень жидкости.
Своевременно заменить летние шины на зимние.
Осмотреть дворники и заменить щётки при износе.
Проверить свет и заменить лампы при тусклом свечении.
Приобрести незамерзающую жидкость и держать её запас в багажнике.
Эти простые действия помогают избежать поломок и неожиданных трат в морозы. Кроме того, регулярное ТО позволяет сэкономить на ремонте.
Ошибка: тянуть с заменой шин.
Последствие: ухудшение сцепления и рост аварийности.
Альтернатива: заранее записаться в шиномонтаж Fit Service или аналогичный центр.
Ошибка: экономить на масле и фильтрах.
Последствие: перегрев двигателя, ускоренный износ.
Альтернатива: выбрать проверенные бренды (Shell, Mobil, Лукойл Genesis).
Ошибка: игнорировать слабый аккумулятор.
Последствие: отказ запуска в мороз.
Альтернатива: замена батареи на модели Varta, Bosch или Mutlu.
Самостоятельная подготовка машины к зиме экономит деньги, но требует опыта. Например, установка шин без балансировки может привести к вибрации руля и повышенному износу подвески. Для большинства автолюбителей разумнее доверить обслуживание сервису. Тем более что современные сети, такие как Fit Service, предлагают скидки и онлайн-запись без ожидания.
|Плюсы
|Минусы
|Большой выбор брендов
|Риск подделок
|Быстрая доставка
|Иногда сложно подобрать по VIN
|Возможность возврата
|Нет консультации мастера
|Акции и кэшбэки
|Возможна задержка при пересортице
Как выбрать зимние шины?
Смотрите на рисунок протектора и индекс скорости. Для города подойдут фрикционные шины, для трассы — шипованные.
Сколько стоит шиномонтаж?
Средний чек в сентябре составил 9583 рубля. Цена зависит от региона и типа колёс.
Что лучше — оригинальные запчасти или аналоги?
Оригиналы надёжнее, но дороже. Качественные аналоги, например от Febi или Lemforder, служат не хуже при правильной установке.
Миф: можно ездить на всесезонных шинах зимой.
Правда: всесезонка теряет сцепление при морозе ниже -5 °C.
Миф: менять масло зимой не нужно.
Правда: низкие температуры сгущают масло, поэтому замена обязательна.
Миф: аккумулятор разряжается только при долгом простое.
Правда: даже исправная батарея теряет ёмкость на холоде, особенно при коротких поездках.
Традиция "переобувки" автомобилей осенью появилась в России в конце 1990-х, когда массово распространились импортные машины. Тогда зимние шины стоили как половина зарплаты, и водители часто рисковали, ездя на летней резине. Сегодня рынок предлагает сотни моделей для любых условий, а сервисы и маркетплейсы делают сезонное обслуживание доступным.
Методика "30-30-30" обещает ускорить метаболизм и улучшить здоровье. Разбираемся, стоит ли ей доверять и кому она подходит на самом деле.