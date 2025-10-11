Без драмы, но со смыслом: кроссовер, который не пытается впечатлить — и именно поэтому впечатляет

Пятое поколение Lexus RX уже вовсю продаётся в США и Европе, а в России о "эр-иксе" вспоминают в основном по старой памяти. И всё же это один из самых узнаваемых кроссоверов премиум-сегмента: рациональный, предсказуемый и всегда "чуть лучше вчера". Мы разложили новую базовую версию RX на факты и проверили, насколько в ней сохранился фирменный консерватизм — тот самый рецепт успеха, благодаря которому модель годами держала продажи и лояльность.
Переезд на платформу GA-K сделал RX легче примерно на 90 кг, опустил центр тяжести и добавил многорычажку сзади. Колёсная база выросла до 2850 мм при прежней длине 4890 мм — простор сзади стал ощутимее, хотя внушительный передний свес никуда не делся. Атмосферный V6 ушёл в прошлое: базовый двигатель — 2,4-литровая "турбочетвёрка" (279 л. с., 430 Нм) с 8-ступенчатым автоматом. На асфальте это даёт более бодрый паспортный разгон (7,6 с до 100 км/ч) и чуть меньший расход по циклу WLTP — при том, что характер по-лексусовски спокойный.
Архитектура салона знакома владельцам прошлого поколения: без радикальных жестов, зато с точечными улучшениями. Плотнее боковая поддержка кресел, больше места на втором ряду, логичнее размещение клавиш. Главный сдвиг — отказ от тачпада/джойстика в пользу прямого управления на тачскрине (9,8" в базе или 14" опционально). Климат-панель "прибита" к низу экрана и не мигрирует между меню; две физические шайбы температуры оставили сознательно — для привычки и скорости. Электрозамки e-Latch и ассистенты пакета Lexus Safety System+ 3.0 добавляют ощущение "невидимой страховки".
RX не пытается играть в "спорт": крены умеренные, реакции предсказуемые, а плавность хода по-прежнему — одна из лучших в классе. Турбопауза ощущается, но в типичном режиме "город+трасса" она не мешает. В выигрыше — шумокомфорт и тот самый "плюшевый" характер, за который RX выбирали как альтернативу "жёстким" немцам. Смысл остался прежним: это кроссовер для дальних, ровных и спокойных поездок, где ценят тишину, эргономику и остаточную стоимость.
Помимо базового RX 350 (FWD/AWD), на ключевых рынках доступны гибриды: экономичный RX 350h (2.5 + e-CVT, E-Four, 250 л. с.), подключаемый RX 450h+ (18,1 кВт·ч, до ~65 км EV) и самый "острый" RX 500h F Sport Performance (371 л. с., Direct4, полноуправляемое шасси). Удлинённого RX L больше нет — его роль взял трехрядный Lexus TX.
|Параметр
|RX (IV) 350 V6
|RX (V) 350 2.4T
|Что это даёт
|Платформа
|пред. поколения
|GA-K
|жёсткость кузова, минус 90 кг
|Подвеска сзади
|McPherson
|многорычажная
|стабильность и комфорт
|Мощность, л. с.
|299
|279
|ниже пиковая мощность
|Момент, Нм
|~370
|430
|бодрее с низов
|0-100 км/ч, с
|8,2
|7,6
|быстрее по паспорту
|Топливная аппа
|MPI
|турбо + прям. впрыск
|экономичность, тяга
|Мультимедиа
|тачпад/джойстик
|прямой тач 9,8-14"
|быстрее и проще
|Масса, кг
|~2010
|~1920
|меньше инерции
Определите приоритет: расход/налоги (350h), зарядка дома и тихие городские маршруты (450h+), максимальная динамика и рулёжка (500h), универсальность на каждый день без "гибридной рутины" (350).
Климат и дороги: если чаще трасса и снег — берите AWD; в тёплом мегаполисе FWD допустим, но перепродажа AWD проще.
Оснащение: тачскрин 14" и расширенные ассистенты повышают ликвидность; вентиляция сидений и подогрев лобового реально полезны зимой.
Шины и диски: 20-21" красивы, но 19" комфортнее; для тишины выбирайте "туринговые" шины (M+S/"липучка") и шумку арок.
Страховка/сервис: для дорогих опций (LED-оптика, радары) проверьте расширенное КАСКО и условия замены стекла.
Выбирать FWD "ради цены" в снеговом регионе → пробуксовка и худшая ликвидность → брать AWD или всесезонный пакет с зимней резиной и ассистентами трогания.
Ставить 21" ради вида → шум/жёсткость на стыках → 19-20" + "мягкие" шины Touring.
Игнорировать PHEV-режим 450h+ → высокий расход как у тяжёлого гибрида → план зарядок дома/офисе, ночной тариф.
Гнаться за "спортом" в RX 350 → ожидания не совпадут → если нужен драйв, смотреть RX 500h F Sport Performance или альтернативы класса.
Экономить на ассистентах → усталость в дальних по трассе → адаптивный круиз и удержание в полосе реально разгружают.
А что если нужен "немецкий" драйв, но хочется надёжности и комфорта? Тогда RX 500h — максимально "острый" RX, но он всё равно про быстрый "гранд-туринг", а не про трек. А если вам важны налоги и тихая городская езда, но без розетки — 350h в связке с E-Four выглядит рационально. Для коротких городских маршрутов с домашней зарядкой 450h+ даёт экономию на топливе и "электромягкость" старта. Если живёте на разбитых дорогах — выбирайте более высокий профиль шин и откажитесь от самых жёстких спортивных пакетов.
|Плюсы
|Минусы
|Высокий комфорт, тишина, "дальнобойный" характер
|Передний свес и "расстояние престижа" по-прежнему компромисс
|Прогнозируемая надёжность и ликвидность
|Базовая версия с FWD — не для всех регионов
|Богатая линейка: от экономичного HEV до "горячего" 500h
|Мультимедиа лучше прежней, но не эталон класса
|Эффективные ассистенты LSS+ 3.0
|Настройки шасси — скорее "комфорт", чем "спорт"
|Снижение массы, лучшая управляемость и эргономика
|Цена опций быстро растёт к "немецкому" уровню
RX 350 или 350h: что экономичнее и выгоднее?
В городе и пробках 350h: меньше расход и мягкие старты, в смешанном цикле выгода заметна, если вы ездите много.
Стоит ли брать 450h+ без домашней зарядки?
Смысл PHEV раскрывается с розеткой. Без неё лучше 350h или 350.
Реально ли почувствовать разницу между IV и V поколением?
Да: салон тише, шасси плотнее, мультимедиа понятнее. Но философия осталась прежней.
AWD обязателен?
Нет, но повышает безопасность и ликвидность. Для снежных регионов — желателен.
RX против BMW X5/GLE — в чём логика выбора?
RX — про комфорт и рациональность цены/оснащения. X5/GLE — про динамику и технологии шасси. Разные акценты.
Миф: Без V6 RX уже не тот.
Правда: Турбо-2.4 тянет лучше снизу, тише и экономичнее в жизни; характер остался комфортным.
Миф: Большой тачскрин — значит сложнее.
Правда: Ключевые функции прибиты внизу экрана, логика стала проще, чем с тачпадом.
Миф: RX — это мягкий диван, не рулится.
Правда: Платформа GA-K, уменьшенная масса и широкая колея добавили устойчивости; 500h ощутимо бодрее.
Комфорт кресел, тишина в салоне и ассистенты удержания в полосе снижают когнитивную усталость на длинных перегонах. Для ночных трасс добавьте адаптивный свет и проекцию — это повышает концентрацию и качество сна после дороги.
С 1998 года RX держит курс на рациональность: "премиум без переплаты за то, чем не пользуешься". В прежних поколениях это выражалось в простой платформе и щедром салоне при умеренной цене. Пятое поколение сохранило "ядро" — комфорт и ликвидность — при этом подтянуло шасси, ассистентов и мультимедиа, расширив палитру гибридов. Консерватизм? Да. Но это именно та стратегия, благодаря которой RX остаётся "золотой серединой" в огромном классе премиальных кроссоверов.
