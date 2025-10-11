Без драмы, но со смыслом: кроссовер, который не пытается впечатлить — и именно поэтому впечатляет

Пятое поколение Lexus RX уже вовсю продаётся в США и Европе, а в России о "эр-иксе" вспоминают в основном по старой памяти. И всё же это один из самых узнаваемых кроссоверов премиум-сегмента: рациональный, предсказуемый и всегда "чуть лучше вчера". Мы разложили новую базовую версию RX на факты и проверили, насколько в ней сохранился фирменный консерватизм — тот самый рецепт успеха, благодаря которому модель годами держала продажи и лояльность.

Фото: Wikipedia by Kārlis Dambrāns, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Lexus NX

Что изменилось по сути

Переезд на платформу GA-K сделал RX легче примерно на 90 кг, опустил центр тяжести и добавил многорычажку сзади. Колёсная база выросла до 2850 мм при прежней длине 4890 мм — простор сзади стал ощутимее, хотя внушительный передний свес никуда не делся. Атмосферный V6 ушёл в прошлое: базовый двигатель — 2,4-литровая "турбочетвёрка" (279 л. с., 430 Нм) с 8-ступенчатым автоматом. На асфальте это даёт более бодрый паспортный разгон (7,6 с до 100 км/ч) и чуть меньший расход по циклу WLTP — при том, что характер по-лексусовски спокойный.

Интерьер и эргономика

Архитектура салона знакома владельцам прошлого поколения: без радикальных жестов, зато с точечными улучшениями. Плотнее боковая поддержка кресел, больше места на втором ряду, логичнее размещение клавиш. Главный сдвиг — отказ от тачпада/джойстика в пользу прямого управления на тачскрине (9,8" в базе или 14" опционально). Климат-панель "прибита" к низу экрана и не мигрирует между меню; две физические шайбы температуры оставили сознательно — для привычки и скорости. Электрозамки e-Latch и ассистенты пакета Lexus Safety System+ 3.0 добавляют ощущение "невидимой страховки".

Динамика и повадки

RX не пытается играть в "спорт": крены умеренные, реакции предсказуемые, а плавность хода по-прежнему — одна из лучших в классе. Турбопауза ощущается, но в типичном режиме "город+трасса" она не мешает. В выигрыше — шумокомфорт и тот самый "плюшевый" характер, за который RX выбирали как альтернативу "жёстким" немцам. Смысл остался прежним: это кроссовер для дальних, ровных и спокойных поездок, где ценят тишину, эргономику и остаточную стоимость.

Линейка версий

Помимо базового RX 350 (FWD/AWD), на ключевых рынках доступны гибриды: экономичный RX 350h (2.5 + e-CVT, E-Four, 250 л. с.), подключаемый RX 450h+ (18,1 кВт·ч, до ~65 км EV) и самый "острый" RX 500h F Sport Performance (371 л. с., Direct4, полноуправляемое шасси). Удлинённого RX L больше нет — его роль взял трехрядный Lexus TX.

Таблица "Сравнение"

Параметр RX (IV) 350 V6 RX (V) 350 2.4T Что это даёт Платформа пред. поколения GA-K жёсткость кузова, минус 90 кг Подвеска сзади McPherson многорычажная стабильность и комфорт Мощность, л. с. 299 279 ниже пиковая мощность Момент, Нм ~370 430 бодрее с низов 0-100 км/ч, с 8,2 7,6 быстрее по паспорту Топливная аппа MPI турбо + прям. впрыск экономичность, тяга Мультимедиа тачпад/джойстик прямой тач 9,8-14" быстрее и проще Масса, кг ~2010 ~1920 меньше инерции

Советы шаг за шагом

Определите приоритет: расход/налоги (350h), зарядка дома и тихие городские маршруты (450h+), максимальная динамика и рулёжка (500h), универсальность на каждый день без "гибридной рутины" (350). Климат и дороги: если чаще трасса и снег — берите AWD; в тёплом мегаполисе FWD допустим, но перепродажа AWD проще. Оснащение: тачскрин 14" и расширенные ассистенты повышают ликвидность; вентиляция сидений и подогрев лобового реально полезны зимой. Шины и диски: 20-21" красивы, но 19" комфортнее; для тишины выбирайте "туринговые" шины (M+S/"липучка") и шумку арок. Страховка/сервис: для дорогих опций (LED-оптика, радары) проверьте расширенное КАСКО и условия замены стекла.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Выбирать FWD "ради цены" в снеговом регионе → пробуксовка и худшая ликвидность → брать AWD или всесезонный пакет с зимней резиной и ассистентами трогания.

Ставить 21" ради вида → шум/жёсткость на стыках → 19-20" + "мягкие" шины Touring.

Игнорировать PHEV-режим 450h+ → высокий расход как у тяжёлого гибрида → план зарядок дома/офисе, ночной тариф.

Гнаться за "спортом" в RX 350 → ожидания не совпадут → если нужен драйв, смотреть RX 500h F Sport Performance или альтернативы класса.

Экономить на ассистентах → усталость в дальних по трассе → адаптивный круиз и удержание в полосе реально разгружают.

А что если…

А что если нужен "немецкий" драйв, но хочется надёжности и комфорта? Тогда RX 500h — максимально "острый" RX, но он всё равно про быстрый "гранд-туринг", а не про трек. А если вам важны налоги и тихая городская езда, но без розетки — 350h в связке с E-Four выглядит рационально. Для коротких городских маршрутов с домашней зарядкой 450h+ даёт экономию на топливе и "электромягкость" старта. Если живёте на разбитых дорогах — выбирайте более высокий профиль шин и откажитесь от самых жёстких спортивных пакетов.

Таблица "Плюсы и минусы"

Плюсы Минусы Высокий комфорт, тишина, "дальнобойный" характер Передний свес и "расстояние престижа" по-прежнему компромисс Прогнозируемая надёжность и ликвидность Базовая версия с FWD — не для всех регионов Богатая линейка: от экономичного HEV до "горячего" 500h Мультимедиа лучше прежней, но не эталон класса Эффективные ассистенты LSS+ 3.0 Настройки шасси — скорее "комфорт", чем "спорт" Снижение массы, лучшая управляемость и эргономика Цена опций быстро растёт к "немецкому" уровню

FAQ

RX 350 или 350h: что экономичнее и выгоднее?

В городе и пробках 350h: меньше расход и мягкие старты, в смешанном цикле выгода заметна, если вы ездите много.

Стоит ли брать 450h+ без домашней зарядки?

Смысл PHEV раскрывается с розеткой. Без неё лучше 350h или 350.

Реально ли почувствовать разницу между IV и V поколением?

Да: салон тише, шасси плотнее, мультимедиа понятнее. Но философия осталась прежней.

AWD обязателен?

Нет, но повышает безопасность и ликвидность. Для снежных регионов — желателен.

RX против BMW X5/GLE — в чём логика выбора?

RX — про комфорт и рациональность цены/оснащения. X5/GLE — про динамику и технологии шасси. Разные акценты.

Мифы и правда

Миф: Без V6 RX уже не тот.

Правда: Турбо-2.4 тянет лучше снизу, тише и экономичнее в жизни; характер остался комфортным.

Миф: Большой тачскрин — значит сложнее.

Правда: Ключевые функции прибиты внизу экрана, логика стала проще, чем с тачпадом.

Миф: RX — это мягкий диван, не рулится.

Правда: Платформа GA-K, уменьшенная масса и широкая колея добавили устойчивости; 500h ощутимо бодрее.

Сон и психология

Комфорт кресел, тишина в салоне и ассистенты удержания в полосе снижают когнитивную усталость на длинных перегонах. Для ночных трасс добавьте адаптивный свет и проекцию — это повышает концентрацию и качество сна после дороги.

Три интересных факта

Передняя/задняя колея у нового RX шире (до +50 мм сзади), из-за чего "стоит" он увереннее. Электрозамки e-Latch могут не открыть дверь при приближении велосипедиста — система предотвращает "дверинг". RX L ушёл из гаммы: роль трёхрядника отдали модели TX, а RX сосредоточился на двух рядах и комфорте.

Исторический контекст

С 1998 года RX держит курс на рациональность: "премиум без переплаты за то, чем не пользуешься". В прежних поколениях это выражалось в простой платформе и щедром салоне при умеренной цене. Пятое поколение сохранило "ядро" — комфорт и ликвидность — при этом подтянуло шасси, ассистентов и мультимедиа, расширив палитру гибридов. Консерватизм? Да. Но это именно та стратегия, благодаря которой RX остаётся "золотой серединой" в огромном классе премиальных кроссоверов.