Первые морозы бьют по машине сильнее, чем вы думаете: три ошибки, которые убивают авто зимой

0:22
Авто

Осень и первые морозы традиционно застают многих водителей врасплох. Машина, которая прекрасно работала летом, внезапно начинает вести себя капризно: не заводится, запотевают стёкла, слабо греет печка. Причина — в мелочах, которые водители недооценивают при смене сезона. Автомеханики выделяют три самые частые ошибки, из-за которых автомобиль зимой страдает больше, чем от самого холода.

Автомобиль зимой
Фото: Freepik by senivpetro
Автомобиль зимой

"Зимняя подготовка — это не прихоть, а профилактика. Один вечер в гараже сэкономит сотни долларов на ремонте", — отмечают специалисты сервисных центров.

1. Летняя "омывайка" зимой — путь к поломке

Самая распространённая ошибка — залить в бачок омывателя воду или летнюю жидкость. При температуре ниже нуля такая смесь замерзает, повреждая насос, трубки и форсунки.

Если лёд закупорит систему во время движения, можно остаться без обзора на трассе. А плохая видимость зимой — одна из частых причин аварий.

Чтобы избежать этого, нужно заранее заменить жидкость на зимний состав с температурой замерзания не выше -25 °C. Желательно промыть систему: летом внутри оседают пыль и остатки мыла, которые при замерзании создают пробку.

2. Неправильное масло — риск не завестись

Вторая типичная ошибка — использование моторного масла, не рассчитанного на низкие температуры.

Летние масла гуще, и при -10 °C теряют текучесть. При запуске стартер крутит мотор с трудом, а масло не успевает смазывать детали.

"Чем ниже цифра перед буквой W, тем быстрее масло циркулирует в холоде и защищает двигатель от сухого трения", — поясняют автомеханики.

Для зимы подойдут марки с индексами 0W-30, 0W-40, 5W-30 или 5W-40, в зависимости от рекомендаций производителя. Проверить уровень и состояние масла стоит заранее — перед первыми заморозками.

3. Загрязнённый радиатор и система охлаждения

Летом пыль, листья и насекомые оседают на сотах радиатора, снижая эффективность охлаждения. Когда наступает осень, терморегуляция нарушается: двигатель может перегреваться даже в холодную погоду.

Загрязнённый радиатор мешает циркуляции антифриза, а старая охлаждающая жидкость теряет свойства и может замерзнуть.

Перед зимой радиатор нужно продуть сжатым воздухом или промыть водой под умеренным давлением, а охлаждающую жидкость — заменить раз в 2-3 года.

Таблица "Сравнение"

Ошибка Последствие Что делать правильно
Летняя жидкость в бачке омывателя Замерзание системы, поломка насоса, плохая видимость Использовать зимнюю "омывайку" до -25 °C, промыть систему
Летнее моторное масло Трудный запуск, износ двигателя Перейти на масло 0W-5W, рекомендованное производителем
Грязный радиатор и старый антифриз Перегрев или замерзание системы охлаждения Промыть радиатор, заменить антифриз

А что если…

Что, если мотор не заводится с первого раза? — Стартеру нужно время, чтобы масло стало более текучим. Не крутите ключ дольше пяти секунд подряд: дайте аккумулятору "передохнуть" и попробуйте снова через минуту. Если запуск даётся тяжело, стоит проверить заряд батареи или заменить масло на более "зимнее".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Экономить на жидкости для омывателя.
    Последствие: Обледенение форсунок и бачка.
    Альтернатива: Использовать зимнюю смесь с изопропиловым спиртом.

  • Ошибка: Менять масло "по привычке", не учитывая сезон.
    Последствие: Износ колец и цилиндров при холодном запуске.
    Альтернатива: Проверить допуск по SAE и температурному диапазону.

  • Ошибка: Не чистить радиатор перед зимой.
    Последствие: Перегрев или утечка антифриза.
    Альтернатива: Продувка, чистка сот, замена охлаждающей жидкости.

Таблица "Плюсы и минусы"

Плюсы Минусы
Своевременная подготовка снижает риск поломок зимой Требует времени и затрат на сервис
Улучшает работу систем автомобиля при низких температурах Не все водители знают правильный порядок действий
Повышает безопасность и надёжность на дороге Пренебрежение рекомендациями приводит к авариям
Продлевает срок службы двигателя и электроники Часто откладывается "на потом"

FAQ

Когда менять жидкость в бачке омывателя?
До первых устойчивых заморозков, обычно при +5 °C — +7 °C.

Можно ли смешивать летнюю и зимнюю "омывайку"?
Нет, температура замерзания поднимется, и смесь всё равно схватится льдом.

Как часто менять антифриз?
Раз в два года или каждые 60 000 км.

Как определить густое масло?
Если после ночной стоянки стартер крутит медленно — вязкость слишком высокая.

Можно ли использовать воду в радиаторе зимой?
Нельзя: она расширяется при замерзании и может повредить систему.

Мифы и правда

Миф: Вода в бачке — это нормально, если недолго.
Правда: Даже небольшое замерзание способно повредить шланги и насос.

Миф: Масло "10W-40" подходит круглый год.
Правда: При -15 °C оно становится слишком густым, двигатель работает впроголодь.

Миф: Антифриз не стареет.
Правда: Со временем теряются антикоррозийные добавки, и система начинает разрушаться изнутри.

Три интересных факта

  1. При замерзании омывайки давление в шлангах достигает 20 атм — насос не выдерживает.
  2. Зимние масла сохраняют текучесть даже при -40 °C.
  3. 80 % поломок систем охлаждения зимой связаны с грязью, собравшейся летом.

Исторический контекст

Подготовка автомобиля к зиме стала стандартом ещё в советских гаражах: тогда водители сливали воду, чистили радиаторы и заменяли масло вручную. Современные машины надёжнее, но принципы остались прежними — тепло, чистота и правильные жидкости по-прежнему определяют, заведётся ли мотор в мороз.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
