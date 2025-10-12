Инженерная точность и дух приключения: этот мотоцикл предугадывает каждое движение

Новый R 12 G/S — это не просто свежая модель из Мюнхена, а вдумчивая попытка вернуть дух той самой первой буквы G/S, которая когда-то объединила грунт и шоссе. Тогда, в начале 80-х, R 80 G/S показал, что универсальность может быть не компромиссом, а философией. Сегодня этот подход переосмыслен: больше внимания ощущениям, меньше — цифрам и технике на показ. В центре — переживание пути, а не каталог характеристик.
Нынешний BMW не копирует прошлое, а работает с памятью о легендарном бренде. Профиль бака, посадка "на мотоцикле, а не сверху", визуальная "лёгкость" — всё это отсылает к первопроходцу. Но важнее характер: предсказуемый, тянущий "снизу", с тем самым чувством контроля, из-за которого классические оппозитные двигатели полюбили туристы. Новая подвеска длинноходная, но настройка сделана так, чтобы не "ломать" траекторию на асфальте и не утомлять в грейдерных связках.
Тем, кто проводит выходные на просёлках и горных серпантинах, а не в боксах. Тем, кто ценит низкий центр тяжести, удобный руль, внятную связь с передним колесом и возможность "встать на подножки" в кочках. И тем, кто выбирает эстетику "честного" мотоцикла без лишних обвесов: небольшой щиток, открытая геометрия, минимум визуального шума — всё работает на ощущение чистого вождения.
Осталось стремление к универсальности и спокойной уверенности на любых покрытиях. Появились более "длинные" настройки подвески, электронные помощники для бездорожья и дальних трасс, опции для подстройки эргономики и комфорта на переходных покрытиях. Вместо гонки за максимальными числами — акцент на балансе.
|Критерий
|R 80 G/S (1980-е)
|R 12 G/S (сегодня)
|Идея
|Смешать грунт и шоссе
|Вернуть универсальность с современными удобствами
|Посадка
|Нейтральная, "на колёсах"
|Чуть активнее, удобнее в стойке
|Подвеска
|Простая, выносливая
|Длинноходная, более отзывчивая к покрытию
|Управляемость
|Лёгкая на гравии
|Стабильная на асфальте, читаемая на грунте
|Электроника
|Минимум
|Ассистенты, адаптированные под эндуро и туринг
|Дух модели
|Первооткрыватель
|Взвешенный "ретро-пуризм" без показухи
Определите маршрут по-честному. Если 70% — асфальт, берите дорожные покрышки и нейтральные настройки подвески; если больше грейдеров и грунтовок — смотрите на "зубастые" шины и удлинённые настройки отбоя/сжатия.
Подгоните эргономику. Попробуйте разные высоты сиденья, положение руля и расширенные подножки: стоя в кочках нужно легко переносить вес, сидя — не "ломать" спину на дальняке.
Из электроники — по назначению. Для путешествий пригодится круиз-контроль и подогрев рукояток; для грунтов — режимы с ослабленной электронике, заточенные под тягу и снос заднего.
Подготовьте экипировку и багаж. Мотоботы эндуро, лёгкие дуги, защита картера, гермомешки или кофры — всё, что убережёт вас и мотоцикл от случайных "поцелуев" с камнями.
Проверьте страховку и сервис. Полис с покрытием багажа и эвакуацией, перечень дилеров по маршруту, расходники — мелочи, которые экономят день пути.
Переоценили асфальтную часть → усталость на грейдерах, "клевки" подвески → взять шины со смешанным рисунком и скорректировать демпфирование.
Оставили "полную" электронику в грунте → мотоцикл "душит" тягу на подъёмах → включать эндуро-режим с мягкой реакцией на газ и более свободной пробуксовкой.
Поставили слишком высокое сиденье "на рост" → сложно уверенно опираться на неровном покрытии → перейти на среднюю высоту и поднять руль проставками.
|Плюсы
|Минусы
|Живой характер оппозитного двигателя, тянущий с низов
|Небольшая штатная ветрозащита — на трассе захочется больше
|Лёгкая читаемость покрытия, устойчивость на дуге
|"Зубастая" резина ограничивает скоростной потенциал
|Удобная стойка и эргономика для грунта
|Настройки требуют внимания под задачи
|Эстетика "честного" универсала без лишнего
|Опции и аксессуары быстро поднимают итоговый бюджет
Как выбрать шины под смешанные маршруты?
Смотрите на универсальные рисунки с умеренным "зубом": они держат гравий и не "съедают" поведение на асфальте. Для чистых грейдеров — более злые блоки, для трасс — дорожные.
Что лучше для путешествий: мягкие сумки или кофры?
Мягкие — легче и безопаснее в грунте; кофры — удобнее в городе и на асфальте, лучше защищают вещи и держат форму.
Есть ли смысл в "эндуро-пакете", если я езжу на выходных?
Если маршруты включают грунт, камни и броды, расширенные подножки, защита картера и специальные режимы ощутимо добавят контроля и спокойствия.
"Эндуро обязательно тяжёл в городе". Наоборот, нейтральная геометрия и высокий руль помогают лавировать — вопрос в резине и настройках.
"Электроника мешает удовольствию". В туристическом режиме она снимает усталость; в эндуро-режиме почти не вмешивается, оставляя "механику" на вас.
"Классика — это про стиль, а не про езду". Здесь "ретро" — это язык дизайна, а ездовые повадки откровенно современные.
Аббревиатура G/S изначально означает "грунт/шоссе" — идея универсальности заложена в название.
Низкий центр тяжести оппозитного двигателя — не только фирменный штрих дизайна, но и причина понятного поведения на малых скоростях.
Современные режимы управления тягой деликатно адаптируют характер под покрытие, не забирая инициативу у пилота.
Дебют G/S в начале 80-х задал моду на "двойное назначение".
Сегодняшний R 12 G/S переосмысливает идею: меньше гонки за рекордами, больше — про чувство контроля и свободы на любом покрытии.
Учёные выяснили, что недостаток кислорода в морях способен сам по себе превращать ртуть в смертельный токсин. Древние отложения Чёрного моря раскрывают тревожный сигнал.