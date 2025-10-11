Бренд воскрес, но не изменился: Solaris вернулся, чтобы сыграть на чувствах старых фанатов

Российский рынок легковых автомобилей переживает один из самых интересных периодов за последние десятилетия. После ухода корейских и европейских брендов ниша B+ сегмента фактически опустела. Именно здесь долгие годы правили Hyundai Solaris и Kia Rio, составляя основу городского автопарка. Теперь на сцену возвращается хорошо знакомое имя — Solaris, но уже как самостоятельный бренд.
Весной 2022 года концерн Hyundai приостановил деятельность своих заводов в Санкт-Петербурге и на "Автоторе". Осенью 2023-го предприятие на севере столицы приобрёл российский "АГР Холдинг". Вместе с активами компания получила крупные складские запасы узлов и компонентов — примерно на 70 тысяч автомобилей.
Уже в феврале 2024 года завод возобновил производство — теперь под новым брендом Solaris. Линейка моделей почти полностью повторяет прежнюю:
Hyundai Solaris → Solaris HS;
Hyundai Creta → Solaris HC;
Kia Rio → Solaris KRS;
Kia Rio X → Solaris KRX.
Последний — кросс-хэтчбек Solaris KRX — и стал героем нашего обзора.
По дизайну KRX не выглядит устаревшим: компактный, аккуратный и функциональный, без излишеств. Чёрный пластиковый обвес защищает нижнюю часть кузова от сколов и грязи, а сдвоенные выхлопные патрубки и "воздухозаборники" в бампере придают внешности спортивные черты, хотя это скорее декоративный элемент.
Светотехника — гибрид "старого и нового": светодиоды соседствуют с галогеновыми поворотниками. На кузове — хромированные дверные ручки и стильные литые диски. В топовой комплектации Premium автомобиль получает передние и задние парктроники, но камеры кругового обзора нет.
"Solaris KRX не поражает эффектом новизны, но и не выглядит вчерашним днём. Это современный, сбалансированный автомобиль без дизайнерских излишеств", — отметил автоэксперт Сергей Ревин.
Цветовая палитра салона ограничена "десятью оттенками чёрного". Однако светлый потолок и металлические вставки разбавляют строгость. Материалы — жёсткий пластик и практичная обивка, рассчитанная на износ.
Из премиальных опций прошлой версии остались подогревы всех сидений, руля, лобового и заднего стекла, форсунок омывателя. Но электропривод водительского кресла и память на три профиля - исчезли.
Профиль сидений удобен, регулировок хватает, посадка эргономична, руль приятен на ощупь и регулируется в двух плоскостях.
Приборная панель — классика: два аналоговых циферблата и экран борткомпьютера 4,2 дюйма. Все функции — через физические кнопки и вращающиеся контроллеры.
"Это мечта традиционалиста. Никаких бесконечных меню, всё под рукой и не отвлекает от дороги", — добавил Сергей Ревин.
Под блоком климата находятся USB-порт и две 12-вольтовые розетки — практичное решение для гаджетов.
8-дюймовый тачскрин поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Собственная навигация есть, но уступает по точности и графике. Главное — интерфейс прост, а подключение смартфона не требует долгих настроек.
Второй ряд рассчитан скорее на детей или невысоких пассажиров, зато предусмотрен USB-разъём. Объём багажника — 390 литров, а при сложенной спинке (40:60) — до 1075 литров. Под фальшполом — полноразмерное запасное колесо, что редкость для бюджетного сегмента.
Под капотом — знакомый 1.6-литровый атмосферный двигатель Gamma (123 л. с., 151 Н·м) в паре с 6-ступенчатым "автоматом". Разгон до сотни занимает 11,6 секунды.
Силовой агрегат обеспечивает плавность и предсказуемость, но не стремительность. Максимальный крутящий момент достигается на 4850 об/мин, поэтому на трассе для обгона приходится активно работать педалью газа.
Подвеска — типичная для этого класса: МакФерсон спереди и торсионная балка сзади. Она настроена на баланс комфорта и управляемости, обеспечивая устойчивость до 110 км/ч.
Дорожный просвет — 190 мм, что позволяет уверенно съезжать на грунтовку, не опасаясь повредить обвес.
Как и у предшественников, шумоизоляция средняя. Дорожный гул и звук двигателя присутствуют, особенно при высоких оборотах. Впрочем, для городского хэтчбека класса B+ это вполне допустимо.
|Модель
|Двигатель
|Мощность, л. с.
|Привод
|Цена (топ)
|Примечание
|Solaris KRX
|1.6 бензин
|123
|передний
|2 586 000 ₽
|Без кругового обзора, АКП 6-ст.
|Lada Vesta SW Cross
|1.6 бензин
|118
|передний
|2 257 000 ₽
|Больше багажник (+100 л)
|Belgee X50
|1.5 турбо
|150
|передний
|2 690 000 ₽
|Быстрее, богаче комплектация
Несмотря на лаконичность и сбалансированность, ценник Solaris KRX уже тянет на уровень кроссоверов, а не бюджетных хэтчбеков.
Ошибка: считать Solaris KRX "новой моделью".
Последствие: ожидания не совпадут с реальностью — это скорее рестайлинг старого Rio X.
Альтернатива: оценивать машину как надёжный и проверенный вариант с обновлённым брендом.
Ошибка: сравнивать его с китайскими SUV.
Последствие: разное позиционирование и оснащение.
Альтернатива: ориентироваться на класс компактных универсалов и кросс-хэтчбеков.
Ошибка: игнорировать цену.
Последствие: можно переплатить за устаревшую платформу.
Альтернатива: рассмотреть отечественные или белорусско-китайские аналоги.
|Плюсы
|Минусы
|Проверенная конструкция
|Завышенная цена
|Высокий клиренс
|Средняя шумоизоляция
|Плавный автомат
|Потеря ряда опций
|Удобное управление
|Скромная динамика
|Полноразмерная "запаска"
|Дорогая комплектация
Можно ли назвать Solaris KRX новым поколением?
Скорее это реинкарнация Kia Rio X, произведённая под новым брендом.
Какое топливо использовать?
АИ-92, двигатель не требователен к качеству бензина.
Подойдёт ли для семьи?
Да, но приоритет — городская эксплуатация. Для дальних поездок лучше рассмотреть универсал или кроссовер.
Миф: Это полностью российский автомобиль.
Правда: Производится на бывшем заводе Hyundai, с использованием прежних корейских комплектующих.
Миф: У Solaris KRX новая платформа.
Правда: Основа прежняя, но адаптирована под локальное производство.
Миф: Дорогой — значит, премиальный.
Правда: Цена выросла из-за логистики и сборки, но класс остался тем же.
Solaris как имя впервые появился на российском рынке в 2011 году и стал символом доступного городского автомобиля. Теперь, спустя годы, бренд переживает второе рождение — уже как отечественный. Новая версия KRX не ставит целью революцию, но пытается вернуть привычный баланс простоты и надёжности.
• Solaris KRX собирается на том же конвейере, где выпускали Hyundai Creta.
• Запас деталей, оставшийся со времён Hyundai, рассчитан примерно на 70 000 машин.
• Уровень локализации производства постепенно увеличивается — планируется выпуск до 90% деталей в России к 2026 году.
Solaris KRX — это не прорыв и не сенсация, но возвращение знакомого и надёжного формата. Он не поражает инновациями, зато даёт то, чего часто не хватает новым "китайцам": предсказуемость, сбалансированный характер и чувство привычного комфорта за рулём.
Методика "30-30-30" обещает ускорить метаболизм и улучшить здоровье. Разбираемся, стоит ли ей доверять и кому она подходит на самом деле.