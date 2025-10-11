Бренд воскрес, но не изменился: Solaris вернулся, чтобы сыграть на чувствах старых фанатов

Российский рынок легковых автомобилей переживает один из самых интересных периодов за последние десятилетия. После ухода корейских и европейских брендов ниша B+ сегмента фактически опустела. Именно здесь долгие годы правили Hyundai Solaris и Kia Rio, составляя основу городского автопарка. Теперь на сцену возвращается хорошо знакомое имя — Solaris, но уже как самостоятельный бренд.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Приборная панель автомобиля крупным планом

Возрождение известного имени

Весной 2022 года концерн Hyundai приостановил деятельность своих заводов в Санкт-Петербурге и на "Автоторе". Осенью 2023-го предприятие на севере столицы приобрёл российский "АГР Холдинг". Вместе с активами компания получила крупные складские запасы узлов и компонентов — примерно на 70 тысяч автомобилей.

Уже в феврале 2024 года завод возобновил производство — теперь под новым брендом Solaris. Линейка моделей почти полностью повторяет прежнюю:

Hyundai Solaris → Solaris HS ;

Hyundai Creta → Solaris HC ;

Kia Rio → Solaris KRS ;

Kia Rio X → Solaris KRX.

Последний — кросс-хэтчбек Solaris KRX — и стал героем нашего обзора.

Намёк на спорт, ставка на универсальность

По дизайну KRX не выглядит устаревшим: компактный, аккуратный и функциональный, без излишеств. Чёрный пластиковый обвес защищает нижнюю часть кузова от сколов и грязи, а сдвоенные выхлопные патрубки и "воздухозаборники" в бампере придают внешности спортивные черты, хотя это скорее декоративный элемент.

Светотехника — гибрид "старого и нового": светодиоды соседствуют с галогеновыми поворотниками. На кузове — хромированные дверные ручки и стильные литые диски. В топовой комплектации Premium автомобиль получает передние и задние парктроники, но камеры кругового обзора нет.

"Solaris KRX не поражает эффектом новизны, но и не выглядит вчерашним днём. Это современный, сбалансированный автомобиль без дизайнерских излишеств", — отметил автоэксперт Сергей Ревин.

Интерьер: практичность и немного ностальгии

Цветовая палитра салона ограничена "десятью оттенками чёрного". Однако светлый потолок и металлические вставки разбавляют строгость. Материалы — жёсткий пластик и практичная обивка, рассчитанная на износ.

Из премиальных опций прошлой версии остались подогревы всех сидений, руля, лобового и заднего стекла, форсунок омывателя. Но электропривод водительского кресла и память на три профиля - исчезли.

Профиль сидений удобен, регулировок хватает, посадка эргономична, руль приятен на ощупь и регулируется в двух плоскостях.

Традиционный формат управления

Приборная панель — классика: два аналоговых циферблата и экран борткомпьютера 4,2 дюйма. Все функции — через физические кнопки и вращающиеся контроллеры.

"Это мечта традиционалиста. Никаких бесконечных меню, всё под рукой и не отвлекает от дороги", — добавил Сергей Ревин.

Под блоком климата находятся USB-порт и две 12-вольтовые розетки — практичное решение для гаджетов.

Мультимедиа: без изысков, но со вкусом

8-дюймовый тачскрин поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Собственная навигация есть, но уступает по точности и графике. Главное — интерфейс прост, а подключение смартфона не требует долгих настроек.

Практичность в деталях

Второй ряд рассчитан скорее на детей или невысоких пассажиров, зато предусмотрен USB-разъём. Объём багажника — 390 литров, а при сложенной спинке (40:60) — до 1075 литров. Под фальшполом — полноразмерное запасное колесо, что редкость для бюджетного сегмента.

Поведение на дороге

Под капотом — знакомый 1.6-литровый атмосферный двигатель Gamma (123 л. с., 151 Н·м) в паре с 6-ступенчатым "автоматом". Разгон до сотни занимает 11,6 секунды.

Силовой агрегат обеспечивает плавность и предсказуемость, но не стремительность. Максимальный крутящий момент достигается на 4850 об/мин, поэтому на трассе для обгона приходится активно работать педалью газа.

Подвеска — типичная для этого класса: МакФерсон спереди и торсионная балка сзади. Она настроена на баланс комфорта и управляемости, обеспечивая устойчивость до 110 км/ч.

Дорожный просвет — 190 мм, что позволяет уверенно съезжать на грунтовку, не опасаясь повредить обвес.

Уровень шума

Как и у предшественников, шумоизоляция средняя. Дорожный гул и звук двигателя присутствуют, особенно при высоких оборотах. Впрочем, для городского хэтчбека класса B+ это вполне допустимо.

Сравнение с конкурентами

Модель Двигатель Мощность, л. с. Привод Цена (топ) Примечание Solaris KRX 1.6 бензин 123 передний 2 586 000 ₽ Без кругового обзора, АКП 6-ст. Lada Vesta SW Cross 1.6 бензин 118 передний 2 257 000 ₽ Больше багажник (+100 л) Belgee X50 1.5 турбо 150 передний 2 690 000 ₽ Быстрее, богаче комплектация

Несмотря на лаконичность и сбалансированность, ценник Solaris KRX уже тянет на уровень кроссоверов, а не бюджетных хэтчбеков.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать Solaris KRX "новой моделью".

Последствие: ожидания не совпадут с реальностью — это скорее рестайлинг старого Rio X.

Альтернатива: оценивать машину как надёжный и проверенный вариант с обновлённым брендом.

Ошибка: сравнивать его с китайскими SUV.

Последствие: разное позиционирование и оснащение.

Альтернатива: ориентироваться на класс компактных универсалов и кросс-хэтчбеков.

Ошибка: игнорировать цену.

Последствие: можно переплатить за устаревшую платформу.

Альтернатива: рассмотреть отечественные или белорусско-китайские аналоги.

Плюсы и минусы Solaris KRX

Плюсы Минусы Проверенная конструкция Завышенная цена Высокий клиренс Средняя шумоизоляция Плавный автомат Потеря ряда опций Удобное управление Скромная динамика Полноразмерная "запаска" Дорогая комплектация

FAQ

Можно ли назвать Solaris KRX новым поколением?

Скорее это реинкарнация Kia Rio X, произведённая под новым брендом.

Какое топливо использовать?

АИ-92, двигатель не требователен к качеству бензина.

Подойдёт ли для семьи?

Да, но приоритет — городская эксплуатация. Для дальних поездок лучше рассмотреть универсал или кроссовер.

Мифы и правда

Миф: Это полностью российский автомобиль.

Правда: Производится на бывшем заводе Hyundai, с использованием прежних корейских комплектующих.

Миф: У Solaris KRX новая платформа.

Правда: Основа прежняя, но адаптирована под локальное производство.

Миф: Дорогой — значит, премиальный.

Правда: Цена выросла из-за логистики и сборки, но класс остался тем же.

Исторический контекст

Solaris как имя впервые появился на российском рынке в 2011 году и стал символом доступного городского автомобиля. Теперь, спустя годы, бренд переживает второе рождение — уже как отечественный. Новая версия KRX не ставит целью революцию, но пытается вернуть привычный баланс простоты и надёжности.

3 интересных факта

• Solaris KRX собирается на том же конвейере, где выпускали Hyundai Creta.

• Запас деталей, оставшийся со времён Hyundai, рассчитан примерно на 70 000 машин.

• Уровень локализации производства постепенно увеличивается — планируется выпуск до 90% деталей в России к 2026 году.

Solaris KRX — это не прорыв и не сенсация, но возвращение знакомого и надёжного формата. Он не поражает инновациями, зато даёт то, чего часто не хватает новым "китайцам": предсказуемость, сбалансированный характер и чувство привычного комфорта за рулём.