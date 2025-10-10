Штрафы за нарушения ПДД: наказание или способ спасти жизнь

Даже если дорожный знак, регулирующий парковку, плохо виден или поврежден, это не всегда является основанием для отмены штрафа. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) камеры фиксации нарушений

"В дополнение к дорожным знакам, наличие разметки на проезжей части также информирует водителя о правилах парковки. Если же знак отсутствует или его невозможно различить, необходимо документально зафиксировать ситуацию и в дальнейшем обжаловать штраф в том органе, который его выписал", — пояснил эксперт.

По словам Славнова, такие ситуации встречаются крайне редко, поскольку дорожные знаки устанавливаются в строгом соответствии с нормативами и, как правило, остаются читаемыми. В большинстве случаев штраф придется оплачивать.

"Что касается других случаев, например, фиксации превышения скорости, доказать свою невиновность достаточно сложно. Камеры дорожного наблюдения сертифицированы и проходят регулярную проверку, в то время как видеорегистраторы, установленные в автомобиле, не имеют подобной сертификации", — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что штрафы важны не только как мера наказания, но и как инструмент повышения дисциплины водителей.