Штрафы за нарушения ПДД: наказание или способ спасти жизнь

Даже если дорожный знак, регулирующий парковку, плохо виден или поврежден, это не всегда является основанием для отмены штрафа. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов.
"В дополнение к дорожным знакам, наличие разметки на проезжей части также информирует водителя о правилах парковки. Если же знак отсутствует или его невозможно различить, необходимо документально зафиксировать ситуацию и в дальнейшем обжаловать штраф в том органе, который его выписал", — пояснил эксперт.
По словам Славнова, такие ситуации встречаются крайне редко, поскольку дорожные знаки устанавливаются в строгом соответствии с нормативами и, как правило, остаются читаемыми. В большинстве случаев штраф придется оплачивать.
"Что касается других случаев, например, фиксации превышения скорости, доказать свою невиновность достаточно сложно. Камеры дорожного наблюдения сертифицированы и проходят регулярную проверку, в то время как видеорегистраторы, установленные в автомобиле, не имеют подобной сертификации", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что штрафы важны не только как мера наказания, но и как инструмент повышения дисциплины водителей.
"Штраф — это не только мера наказания, но и элемент профилактики. Правила дорожного движения создаются для обеспечения безопасности. Порой целесообразнее уплатить небольшое взыскание и осознать риск нарушения, чем подвергать опасности себя и других участников движения", — заключил Славнов.
Как избавиться от слизней в саду без ловушек и химии? Рассказываем об осеннем способе, который избавит участок от вредителей на целый год.