Гаражные Мерседесы из 90-х: Волги и Москвичи, пережившие тюнинг без тормозов

В эпоху перестройки в стране творилось всё: экономика рушилась, заводы искали пути выживания, а мастерские занимались самыми причудливыми экспериментами. Одним из таких увлечений стали удлинённые версии советских автомобилей — "стретчи". Когда лимузины "Чайка" сошли со сцены, предприимчивые инженеры и тюнеры решили "дотянуть" до них привычные "Волги", "Москвичи" и даже "Лады".

Фото: commons.wikimedia.org by Kirill Borisenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Москвич-2141

Волги: от служебного седана до народного лимузина

Во времена СССР "Волга" была автомобилем статуса — машину выдавали чиновникам, но не простым людям. После перестройки всё изменилось: спрос на представительские автомобили вырос, а заводы, лишённые господдержки, начали искать новые ниши. Так появились первые удлинённые версии "Волги".

Заводские эксперименты

Инициатором стал ГАЗ. В 1980-х инженеры создали удлинённый ГАЗ-3102, планируя предложить его чиновникам "среднего звена" — тем, кому "Чайка" была не по статусу, а обычная "Волга" - слишком простая. Машину растянули посредине, оставив стандартные задние двери.

Проект не пошёл в серию, но идея прижилась. Уже в 1990-е за дело взялись частные ателье.

Рида, АвтосоюзГАЗ и другие пионеры тюнинга

Компания "Рида" из Нижнего Новгорода предложила первую коммерческую "Волгу-стретч" - всего на 30 см длиннее серийной. Усиленный пол, кожаный салон, дополнительные сиденья, а позже — даже бронированный вариант.

Фирма "АвтосоюзГАЗ" пошла дальше, увеличив длину машины на полметра и оснастив её всем, что ассоциировалось с роскошью 90-х: телевизором, видеоплеером и мини-баром. Эти автомобили стали символом новой "бизнес-элиты".

Волга-Кортеж от НАМИ

Даже институт НАМИ, создававший экспериментальные модели, решил попробовать себя в новом жанре. Так появилась "Волга-Кортеж" - необычная комбинация седана и универсала. Сзади установили овальные окна, салон отделали велюром, а под капотом оставили стандартный 100-сильный мотор. Лимузин выглядел экзотично, но не тянул на представительский класс.

Рижский РАФ и метровая растяжка

Рекорд побил РИЖСКИЙ РАФ, увеличивший базу "Волги" на целый метр — до 3800 мм. Салон отделали белой кожей и деревом, но покупателей оказалось немного: чиновники и бизнесмены уже пересели на импортные Mercedes и BMW.

Модель Удлинение Особенности ГАЗ-3102 (опытный) +300 мм Заводской прототип "Рида" +300 мм Кожа, усиленная рама "АвтосоюзГАЗ" +500 мм ТВ, бар, тюнинг салона РАФ-3102 +1000 мм Белая кожа, дерево

Сейчас такие машины встречаются разве что в музеях или частных коллекциях — напоминание о смелых, но бесперспективных экспериментах.

Москвичи: попытка стать представительным

В 90-е "Москвич" был одновременно и надеждой, и разочарованием. Конструкция отличалась хорошими ходовыми качествами, но страдала от плохой сборки и коррозии. Руководство завода решило пойти ва-банк — удлинить кузов и сделать автомобиль бизнес-класса.

Юрий Долгорукий

Первым стал "Москвич-2141Y2 Юрий Долгорукий" - версия с базой, увеличенной на 200 мм. Машину оснащали 1,7-1,8-литровыми моторами УЗАМ и даже 2,0-литровым двигателем Renault на 112 л. с. Салон — кожаный, с элементами "люкса".

Князь Владимир

Затем появился "Москвич-2142V3 Князь Владимир" с ещё большей базой (2780 мм). Производитель обещал французский 145-сильный мотор Renault, но на деле автомобиль оказался тяжёлым и медлительным.

Калита: последний штрих эпохи

Кульминацией стал "Москвич-2142R5 Калита". Машину украсили решёткой в стиле Rolls-Royce и богато отделанным салоном. Некоторые версии получили полный привод. Несколько экземпляров отправили в московское правительство, один — в подарок Владимиру Жириновскому. После закрытия завода проект прекратился.

Модель База Мотор Примечание Юрий Долгорукий +200 мм ВАЗ, УЗАМ, Renault Хэтчбек Князь Владимир +400 мм Renault 112-145 л. с. Седан Калита +400 мм Renault Полный привод, роскошный салон

Лады: когда тюнинг дошёл до крайности

Казалось бы, ВАЗ должен был остаться в стороне, но нет — мода на стретчи добралась и до Тольятти.

Amedeo 500: лимузин на базе ВАЗ-21099

Фирма "Мастер-дизайн" создала растянутую на 500 мм версию культовой "девяносто девятой". Машину снабдили кожаным салоном, модернизированным мотором на 88 л. с. и планировали выпускать ограниченной серией. Однако проект остался на уровне пары экземпляров.

ВАЗ-21108 Премьер

Дочерняя компания "Суперавто" пошла официальным путём: увеличила базу ВАЗ-2110 на 175 мм и установила 91-сильный двигатель. Такими чёрными седанами даже возили руководство АвтоВАЗа.

ВАЗ-21109 Консул

Самый амбициозный вариант — "Консул" от фирмы "Автокомплект". База выросла на 650 мм, отделка — кожа и дерево. Однако при стандартном двигателе 1,5 л автомобиль выглядел эффектно, но ехал тяжело. Построили всего два экземпляра.

Модель Удлинение Особенности Amedeo 500 +500 мм Кожаный салон, 88 л. с. Премьер +175 мм Заводской выпуск, 91 л. с. Консул +650 мм Роскошь без спроса

Почему эти машины не стали популярными

Главная причина — время. В 1990-е, когда границы открылись, российские чиновники и бизнесмены пересели на иномарки. Отечественные лимузины не могли конкурировать по надёжности и престижу. Кроме того, все тюнинг-переделки удорожали производство, но не добавляли реальной ценности.

Тем не менее, эти эксперименты стали важной страницей истории: они показали, как автопром пытался выжить в эпоху перемен. Сегодня сохранившиеся экземпляры — настоящие музейные экспонаты, которые ценят коллекционеры.

Три интересных факта

Некоторые "Волги-стретчи" имели встроенный бар и телевизор — редкость для России 90-х.

"Калиту" изготавливал тот же цех, где позже пытались возродить "Москвич" в 2000-е.

Самая длинная "Волга" от РАФ имела базу почти как у современного Mercedes S-Class.

