Роскошь, адреналин и упрямство: как один итальянец доказал, что невозможное едет

Путь Lamborghini — это череда блестящих идей, рискованных сделок и не менее рискованных владельцев. За шесть десятилетий бренд пережил всё: банкротства, войны амбиций, смену инвесторов и, наконец, возрождение в составе крупнейшего автоконцерна Европы. Сегодня имя Lamborghini ассоциируется с роскошью, скоростью и дерзостью, но начиналось всё гораздо прозаичнее — с тракторов.
Основатель компании, Ферруччо Ламборгини, родился в послевоенной Италии и разбогател на производстве тракторов и отопительных систем. Он любил спортивные машины и однажды купил Ferrari. Но, как гласит легенда, сцепление постоянно выходило из строя, и он обратился к Энцо Феррари с жалобой. Ответ Энцо стал историей:
Ферруччо не стерпел такого тона и решил доказать обратное. Так родилась идея создать собственный спортивный автомобиль — надёжный, быстрый и без излишней капризности Ferrari.
Ламборгини нанял инженера Джотто Биццаррини, бывшего сотрудника Ferrari, который разработал 12-цилиндровый двигатель для первого прототипа. Уже в 1964 году появился Lamborghini 350GT, а затем 400GT. Настоящим прорывом стала Miura — суперкар с революционным дизайном и мотором, установленным поперечно за кабиной. Её внешний вид создавали мастера из ателье Bertone — Джорджетто Джуджаро и Марчелло Гандини. Этот автомобиль стал символом эпохи и предметом культа для коллекционеров по всему миру.
В 1972 году Ферруччо продал контрольный пакет акций швейцарскому бизнесмену Жоржу-Анри Росетти, а позже — оставшуюся долю Рене Леймеру. Оба не имели опыта в автопроме, и на фоне нефтяного кризиса 1973-1974 годов это стало фатальной ошибкой. Продажи дорогих спорткаров рухнули, а у завода начались проблемы с поставками комплектующих.
Тем не менее именно при Росетти и Леймере родился легендарный Countach — автомобиль, ставший иконой постеров 80-х. Его угловатые формы и двери "крыло чайки" задали моду на десятилетия.
К концу 70-х компания оказалась на грани банкротства. В 1980 году её выкупили братья Патрик и Жан-Клод Мимраны из Франции. Они вдохнули в марку новую жизнь, создав экстремальный внедорожник LM002, прозванный "Rambo Lambo". Модель была построена на базе военного проекта, но стала любимицей состоятельных клиентов с вкусом к экзотике. Тогда же появились усовершенствованные версии Countach и более доступная Jalpa.
Когда дела пошли в гору, Мимраны решили продать активы — и на горизонте появился новый американский игрок.
В 1987 году корпорация Chrysler приобрела Lamborghini за 25 миллионов долларов. Под руководством Ли Якокки бренд получил шанс на перезапуск. Американцы вложили средства в создание преемника Countach — модели Diablo. В те годы даже рассматривалась идея участия в Формуле-1: бывший инженер Ferrari Мауро Форгьери разработал для Lamborghini гоночный V12.
Однако спортивные амбиции не оправдали себя. Продажи были нестабильными, а экономический спад начала 90-х вынудил Chrysler избавиться от убыточного актива. Компания перешла в руки малоизвестного холдинга MegaTech, связанного с бизнесменами из Индонезии.
MegaTech обещала развивать производство в Азии, но на деле проект оказался сомнительным. Компания, связанная с Томми Сухарто — сыном тогдашнего президента Индонезии, — не смогла наладить стабильный выпуск автомобилей. Планы создать массовый спорткар так и не реализовались.
Тем не менее Lamborghini выжила: модернизированный Diablo с 5,7-литровым мотором стал последним всплеском перед новой эрой. К середине 90-х MegaTech продала бренд, осознав, что самостоятельно вывести его из кризиса не сможет.
В 1998 году марку приобрёл концерн Volkswagen через своё подразделение Audi. Это стало переломным моментом: Lamborghini получила доступ к современным технологиям, платформам и финансированию. На смену Diablo пришёл Murciélago, затем Gallardo, Aventador и Huracán — машины, ставшие символом итальянской мощи и немецкой надёжности.
С тех пор Lamborghini прочно удерживает позицию производителя автомобилей мечты. Сегодня её линейка включает гибридные модели — Revuelto, Urus и Temerario, демонстрирующие сочетание традиций и инноваций.
|Эпоха
|Владельцы
|Ключевые модели
|Особенности
|1963-1972
|Ферруччо Ламборгини
|350GT, Miura
|Основание марки, культовые классические модели
|1972-1980
|Росетти и Леймер
|Countach
|Финансовый кризис, падение продаж
|1980-1987
|Братья Мимран
|Jalpa, LM002
|Возрождение, экспансия на новые рынки
|1987-1994
|Chrysler
|Diablo
|Вход в американскую эпоху, попытки в Формуле-1
|1994-1998
|MegaTech
|Diablo обновлённый
|Упадок, отсутствие инвестиций
|С 1998
|Audi / Volkswagen
|Murciélago, Gallardo, Aventador, Huracán
|Стабильность, технологии, глобальный успех
Проверить историю обслуживания — особенно важно при покупке из США.
Осмотреть подвеску и коробку передач: ремонт этих узлов может стоить как новый автомобиль.
Убедиться, что кузов не перекрашен и не имеет следов тюнинга.
Проверить оригинальность запчастей и сертификаты дилера.
Не экономить на страховке: для суперкаров класса Lamborghini лучше оформить полное КАСКО.
Ошибка: Покупка машины без диагностики.
Последствие: Неожиданные расходы на ремонт.
Альтернатива: Проверка в официальном центре Lamborghini Moscow.
Ошибка: Хранение авто зимой без подготовки.
Последствие: Повреждение кузова и электроники.
Альтернатива: Использование специализированных чехлов и климатических боксов.
Если бы Ламборгини не продал компанию, марка могла бы остаться нишевой, как Pagani или De Tomaso. Но без инвестиций она, скорее всего, исчезла бы к 90-м. Союз с Audi стал спасением, позволив превратить Lamborghini из красивой легенды в устойчивый бизнес.
|Плюсы
|Минусы
|Современные технологии и надёжность
|Потеря части "итальянской безуминки"
|Расширение линейки и глобальные продажи
|Унификация платформ
|Высокая остаточная стоимость
|Рост цен и сервисных затрат
Какой Lamborghini считается самым надёжным?
Gallardo с атмосферным V10 — наиболее проверенная модель для повседневной езды.
Сколько стоит содержание Lamborghini в России?
В год — от 1,5 до 3 миллионов рублей, включая ТО, налоги и страховку.
Какая модель подходит для зимы?
Urus — единственный полноприводный SUV бренда, адаптированный под российский климат.
Миф: Lamborghini полностью итальянская.
Правда: С конца 1990-х компания принадлежит немецкому концерну Audi, но производство остаётся в Сант'Агата-Болоньезе.
Миф: Все модели — заднеприводные.
Правда: Современные версии Huracán и Urus имеют полный привод.
Миф: Эти машины невозможно обслуживать в России.
Правда: В Москве и Санкт-Петербурге действуют сертифицированные сервисы.
• Названия моделей Lamborghini происходят от имён бойцовских быков.
• В музее Ферруччо в Италии хранится оригинальный трактор Lamborghini 1948 года.
• Музыкант Эдди Ван Хален записывал звук Miura S для трека "Panama".
В 60-70-е годы Lamborghini стала символом итальянского "экономического чуда". В 80-е — воплощением роскоши, а в 2000-х — показателем статуса. Сегодня это глобальный бренд, где инженерная точность соседствует с художественным темпераментом.
