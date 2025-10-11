Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Путешествие по России: вы не поверите, что скрывают эти заповедные уголки природы
Инфляция атакует: нацбанк Казахстана спасает экономику от безудержного роста цен
Эволюция джинсов: этой осенью все помешались на тёмном дениме цвета индиго
Сквозняк и высокие счета в теперь в прошлом: как "переключить" окна в доме на зимний режим
Сладкий вкус смерти: в Индии раскрыли смертельный обман фармацевтов — уже 17 детских смертей
Овощи могут заменить лекарства от жировой болезни печени
Пора выкапывать! Эти тайные методы спасут ваши декоративные растения, когда зима уже на пороге
Квартира без миллиона, но с шиком: 7 приёмов, которые делают интерьер богаче
Вода унесет вас за несколько минут: как спастись от подводной ловушки

Роскошь, адреналин и упрямство: как один итальянец доказал, что невозможное едет

Авто

Путь Lamborghini — это череда блестящих идей, рискованных сделок и не менее рискованных владельцев. За шесть десятилетий бренд пережил всё: банкротства, войны амбиций, смену инвесторов и, наконец, возрождение в составе крупнейшего автоконцерна Европы. Сегодня имя Lamborghini ассоциируется с роскошью, скоростью и дерзостью, но начиналось всё гораздо прозаичнее — с тракторов.

Lamborghini
Фото: commons.wikimedia.org by The Car Spy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Lamborghini

Как тракторист бросил вызов Ferrari

Основатель компании, Ферруччо Ламборгини, родился в послевоенной Италии и разбогател на производстве тракторов и отопительных систем. Он любил спортивные машины и однажды купил Ferrari. Но, как гласит легенда, сцепление постоянно выходило из строя, и он обратился к Энцо Феррари с жалобой. Ответ Энцо стал историей:

Ферруччо не стерпел такого тона и решил доказать обратное. Так родилась идея создать собственный спортивный автомобиль — надёжный, быстрый и без излишней капризности Ferrari.

Первые победы и знаменитая Miura

Ламборгини нанял инженера Джотто Биццаррини, бывшего сотрудника Ferrari, который разработал 12-цилиндровый двигатель для первого прототипа. Уже в 1964 году появился Lamborghini 350GT, а затем 400GT. Настоящим прорывом стала Miura — суперкар с революционным дизайном и мотором, установленным поперечно за кабиной. Её внешний вид создавали мастера из ателье Bertone — Джорджетто Джуджаро и Марчелло Гандини. Этот автомобиль стал символом эпохи и предметом культа для коллекционеров по всему миру.

Продажа компании и кризис 70-х

В 1972 году Ферруччо продал контрольный пакет акций швейцарскому бизнесмену Жоржу-Анри Росетти, а позже — оставшуюся долю Рене Леймеру. Оба не имели опыта в автопроме, и на фоне нефтяного кризиса 1973-1974 годов это стало фатальной ошибкой. Продажи дорогих спорткаров рухнули, а у завода начались проблемы с поставками комплектующих.

Тем не менее именно при Росетти и Леймере родился легендарный Countach — автомобиль, ставший иконой постеров 80-х. Его угловатые формы и двери "крыло чайки" задали моду на десятилетия.

Французский этап и "Rambo Lambo"

К концу 70-х компания оказалась на грани банкротства. В 1980 году её выкупили братья Патрик и Жан-Клод Мимраны из Франции. Они вдохнули в марку новую жизнь, создав экстремальный внедорожник LM002, прозванный "Rambo Lambo". Модель была построена на базе военного проекта, но стала любимицей состоятельных клиентов с вкусом к экзотике. Тогда же появились усовершенствованные версии Countach и более доступная Jalpa.

Когда дела пошли в гору, Мимраны решили продать активы — и на горизонте появился новый американский игрок.

Приключения с Chrysler

В 1987 году корпорация Chrysler приобрела Lamborghini за 25 миллионов долларов. Под руководством Ли Якокки бренд получил шанс на перезапуск. Американцы вложили средства в создание преемника Countach — модели Diablo. В те годы даже рассматривалась идея участия в Формуле-1: бывший инженер Ferrari Мауро Форгьери разработал для Lamborghini гоночный V12.

Однако спортивные амбиции не оправдали себя. Продажи были нестабильными, а экономический спад начала 90-х вынудил Chrysler избавиться от убыточного актива. Компания перешла в руки малоизвестного холдинга MegaTech, связанного с бизнесменами из Индонезии.

MegaTech: тень и хаос

MegaTech обещала развивать производство в Азии, но на деле проект оказался сомнительным. Компания, связанная с Томми Сухарто — сыном тогдашнего президента Индонезии, — не смогла наладить стабильный выпуск автомобилей. Планы создать массовый спорткар так и не реализовались.

Тем не менее Lamborghini выжила: модернизированный Diablo с 5,7-литровым мотором стал последним всплеском перед новой эрой. К середине 90-х MegaTech продала бренд, осознав, что самостоятельно вывести его из кризиса не сможет.

Под крылом Audi

В 1998 году марку приобрёл концерн Volkswagen через своё подразделение Audi. Это стало переломным моментом: Lamborghini получила доступ к современным технологиям, платформам и финансированию. На смену Diablo пришёл Murciélago, затем Gallardo, Aventador и Huracán — машины, ставшие символом итальянской мощи и немецкой надёжности.

С тех пор Lamborghini прочно удерживает позицию производителя автомобилей мечты. Сегодня её линейка включает гибридные модели — Revuelto, Urus и Temerario, демонстрирующие сочетание традиций и инноваций.

Эволюция Lamborghini под разными владельцами

Эпоха Владельцы Ключевые модели Особенности
1963-1972 Ферруччо Ламборгини 350GT, Miura Основание марки, культовые классические модели
1972-1980 Росетти и Леймер Countach Финансовый кризис, падение продаж
1980-1987 Братья Мимран Jalpa, LM002 Возрождение, экспансия на новые рынки
1987-1994 Chrysler Diablo Вход в американскую эпоху, попытки в Формуле-1
1994-1998 MegaTech Diablo обновлённый Упадок, отсутствие инвестиций
С 1998 Audi / Volkswagen Murciélago, Gallardo, Aventador, Huracán Стабильность, технологии, глобальный успех

Советы шаг за шагом: как выбрать подержанный Lamborghini

  1. Проверить историю обслуживания — особенно важно при покупке из США.

  2. Осмотреть подвеску и коробку передач: ремонт этих узлов может стоить как новый автомобиль.

  3. Убедиться, что кузов не перекрашен и не имеет следов тюнинга.

  4. Проверить оригинальность запчастей и сертификаты дилера.

  5. Не экономить на страховке: для суперкаров класса Lamborghini лучше оформить полное КАСКО.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Покупка машины без диагностики.
    Последствие: Неожиданные расходы на ремонт.
    Альтернатива: Проверка в официальном центре Lamborghini Moscow.

  • Ошибка: Хранение авто зимой без подготовки.
    Последствие: Повреждение кузова и электроники.
    Альтернатива: Использование специализированных чехлов и климатических боксов.

А что если… Lamborghini осталась независимой

Если бы Ламборгини не продал компанию, марка могла бы остаться нишевой, как Pagani или De Tomaso. Но без инвестиций она, скорее всего, исчезла бы к 90-м. Союз с Audi стал спасением, позволив превратить Lamborghini из красивой легенды в устойчивый бизнес.

Плюсы и минусы под контролем Audi

Плюсы Минусы
Современные технологии и надёжность Потеря части "итальянской безуминки"
Расширение линейки и глобальные продажи Унификация платформ
Высокая остаточная стоимость Рост цен и сервисных затрат

FAQ

Какой Lamborghini считается самым надёжным?
Gallardo с атмосферным V10 — наиболее проверенная модель для повседневной езды.

Сколько стоит содержание Lamborghini в России?
В год — от 1,5 до 3 миллионов рублей, включая ТО, налоги и страховку.

Какая модель подходит для зимы?
Urus — единственный полноприводный SUV бренда, адаптированный под российский климат.

Мифы и правда

Миф: Lamborghini полностью итальянская.
Правда: С конца 1990-х компания принадлежит немецкому концерну Audi, но производство остаётся в Сант'Агата-Болоньезе.

Миф: Все модели — заднеприводные.
Правда: Современные версии Huracán и Urus имеют полный привод.

Миф: Эти машины невозможно обслуживать в России.
Правда: В Москве и Санкт-Петербурге действуют сертифицированные сервисы.

Интересные факты

• Названия моделей Lamborghini происходят от имён бойцовских быков.
• В музее Ферруччо в Италии хранится оригинальный трактор Lamborghini 1948 года.
• Музыкант Эдди Ван Хален записывал звук Miura S для трека "Panama".

Исторический контекст

В 60-70-е годы Lamborghini стала символом итальянского "экономического чуда". В 80-е — воплощением роскоши, а в 2000-х — показателем статуса. Сегодня это глобальный бренд, где инженерная точность соседствует с художественным темпераментом.

Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Садоводство, цветоводство
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Перехват века: в небе над Китаем случилось то, чего США боялись 20 лет
Военные новости
Перехват века: в небе над Китаем случилось то, чего США боялись 20 лет
Мир без страданий стал ловушкой: эксперимент, в котором испытуемые забыли, зачем жить
Наука и техника
Мир без страданий стал ловушкой: эксперимент, в котором испытуемые забыли, зачем жить
Популярное
Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки

Методика "30-30-30" обещает ускорить метаболизм и улучшить здоровье. Разбираемся, стоит ли ей доверять и кому она подходит на самом деле.

Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Гиганты рек, которые не помещались в лодки: пять чудовищ, реально пойманных человеком
Собака для императора: как гены древних воинов делают кане-корсо лучшим защитником в мире
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Перехват века: в небе над Китаем случилось то, чего США боялись 20 лет
Обычная тыква — а домашние просят добавки: осенний десерт, который никого не оставит равнодушным
Клещи уже внутри — и кошка становится их первой целью: как обезопасить питомца в квартире
Клещи уже внутри — и кошка становится их первой целью: как обезопасить питомца в квартире
Последние материалы
Эволюция джинсов: этой осенью все помешались на тёмном дениме цвета индиго
Сквозняк и высокие счета в теперь в прошлом: как "переключить" окна в доме на зимний режим
Сладкий вкус смерти: в Индии раскрыли смертельный обман фармацевтов — уже 17 детских смертей
Овощи могут заменить лекарства от жировой болезни печени
Пора выкапывать! Эти тайные методы спасут ваши декоративные растения, когда зима уже на пороге
Квартира без миллиона, но с шиком: 7 приёмов, которые делают интерьер богаче
Вода унесет вас за несколько минут: как спастись от подводной ловушки
Дроны поставили ВСУ на колени: страшная правда о линии фронта
Когда бездорожье становится опасным — Toyota предлагает подняться выше
Тренируешься час, а теряешь за минуту: ошибки до и после тренировки, которые сводят всё к нулю
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.