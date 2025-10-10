Привычки, которые ускоряют износ шин: это важно знать каждому автовладельцу

Агрессивный стиль вождения, частые резкие старты и торможения, а также несоблюдение рекомендованного давления в шинах значительно сокращают срок их службы, рассказал в беседе с Pravda.Ru автоэксперт, специалист по контраварийному вождению, автожурналист Егор Васильев.

Он пояснил, что основная причина быстрого износа шин связана с манерой вождения. Чаще всего шины страдают, если водитель любит резкие ускорения, интенсивное торможение или агрессивное прохождение поворотов.

"Если проходить повороты в активном стиле, со скрипом и свистом шин, страдают внешние ребра и боковины. Это приводит к неравномерному износу, ухудшению пятна контакта и снижению управляемости", — рассказал эксперт.

Он добавил, что на срок службы шин влияет и отношение к дорожному покрытию.

"Игнорирование дорожных неровностей, ям, люков и проезд лежачих полицейских на высокой скорости может привести к серьезным повреждениям — разрывам нитей корда и образованию грыж. Это опасно, поскольку нарушает целостность каркаса и делает эксплуатацию шины невозможной", — предупредил Васильев.

Еще один частый фактор износа — неправильное давление в шинах. По словам специалиста, как чрезмерное, так и недостаточное давление приводят к изменению формы пятна контакта, ускоренному износу и снижению безопасности.

"При пониженном давлении страдает внутренняя поверхность шины, что вызывает усталостные разрушения, потерю герметичности и риск пробоя. Перекачивание же ведет к быстрому износу центральной части протектора и ухудшению управляемости", — отметил автоэксперт.

Васильев также рассказал, как водителю понять, что шина требует замены.

"Главный признак — грыжи или разрывы на боковой поверхности, усталостные трещины, сильный износ протектора. На современных шинах есть маркеры, позволяющие определить остаточную высоту протектора. Если она ниже нормы, шину необходимо заменить", — подчеркнул он.

Эксперт посоветовал не доводить шины до критического состояния, отметив, что их заблаговременная замена — важный элемент обеспечения безопасности движения и предотвращения аварийных ситуаций.