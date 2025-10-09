Чёрный как ночь, уверенный как танк: китайский кроссовер, который перестал играть в дешёвый стиль

Китайский бренд Haval продолжает наращивать присутствие на российском рынке, предлагая автомобили, сочетающие эффектный дизайн и богатую комплектацию по доступной цене. Обновлённый Haval F7x - купеобразная версия популярного F7 — стал логичным продолжением этой стратегии. Авто выглядит стильно, но способен ли он удивить чем-то, кроме формы кузова и черного декора? Проверим на практике.
Первое, что бросается в глаза, — отказ от хрома. В новом поколении дизайнеры убрали блестящие элементы, сделав акцент на черном глянце и матовых вставках. Машина будто "постройнела", а силуэт стал более собранным.
Задняя часть автомобиля изменилась заметнее: спойлер теперь окрашен в цвет кузова, линии стали лаконичнее. Склонная крыша придает модели динамичный вид, и при этом почти не "съедает" пространство над головами пассажиров второго ряда.
Единственное спорное решение — отсутствие заднего дворника. В дождь стекло покрывается грязью, но выручает камера заднего вида: она стала давать более точную картинку, чем раньше.
Внутренние изменения не революционные, но чувствительные. Новое рулевое колесо — с угловатой центральной частью и крупными клавишами. Оно выглядит современно, хотя некоторым владельцам старой версии покажется менее удобным.
"Передняя панель стала визуально легче, но кнопки на руле теперь требуют внимания — на ощупь их различать сложнее", — отметил автоэксперт Алексей Тихонов.
Главное улучшение — расширенные настройки водительского кресла. Теперь можно регулировать передний край подушки, чего раньше не хватало для комфорта в длительных поездках.
Остальные элементы знакомы по предыдущему поколению: цифровая приборная панель 12,3 дюйма, мультимедиа с экраном 14,6 дюйма и встроенными сервисами "Яндекса". Но есть нюанс — беспроводная зарядка смартфона по-прежнему слабая. За час теста iPhone зарядился всего на 10%, да ещё и ощутимо нагрелся.
Подсветка, проходящая по салону тонкой линией, добавляет атмосферы — не функциональной, но приятной. Отделка, как и прежде, из искусственной кожи, в основном в черном цвете.
Купеобразные модели часто жертвуют удобством ради дизайна. Но F7x удивил: несмотря на покатую крышу, запас пространства над головой достаточный даже для рослых пассажиров. Сиденья удобные, посадка естественная, климат регулируется эффективно.
Объем багажника остался прежним — 376 литров, но со сложенными спинками получается до 1278 литров. Для семейных поездок этого вполне достаточно.
|Параметр
|Haval F7x
|Haval F7
|Комментарий
|Тип кузова
|Купе-кроссовер
|Кроссовер
|Более спортивный силуэт
|Высота кузова
|1707 мм
|1675 мм
|F7x немного выше
|Объем багажника
|376 л
|376 л
|Без изменений
|Сложенные сиденья
|1278 л
|1328 л
|Меньше из-за скошенной крыши
|Задний дворник
|Нет
|Есть
|Камера компенсирует обзор
|Клиренс
|191 мм
|190 мм
|Незначительное увеличение
Под капотом — тот же 2-литровый турбомотор мощностью 192 л. с., работающий в паре с 7-ступенчатым "роботом". Машина уверенно разгоняется, но эффект турбоямы никуда не делся. При резком нажатии на газ двигатель реагирует с небольшой задержкой.
На выбор — шесть режимов движения: стандарт, эко, спорт, снег, песок и бездорожье. В спортивном режиме машина ведёт себя собраннее, но агрессии ей всё же не хватает.
"Передачи включаются плавно, без рывков — коробка работает предсказуемо, что особенно ценно в городе", — подчеркнул тест-пилот Дмитрий Соколов.
Подвеска — спереди McPherson, сзади многорычажка. Она грамотно балансирует между комфортом и управляемостью. На плохих дорогах кузов потряхивает, но без пробоев — запас прочности заметен.
F7x не претендует на роль внедорожника, но на грунтовке и лёгком бездорожье чувствует себя уверенно. Клиренс 191 мм, электронные помощники для движения по песку и снегу делают своё дело. Машина спокойно преодолевает разбитые участки и ухабы, а система полного привода грамотно распределяет крутящий момент.
Инженеры адаптировали модель под суровый климат:
Ошибка: Выбирать F7x только ради формы кузова.
Последствие: Можно недооценить практичность обычного F7.
Альтернатива: Оцените, насколько часто перевозите крупный багаж.
Ошибка: Игнорировать слабую беспроводную зарядку.
Последствие: Перегрев смартфона, быстрая разрядка.
Альтернатива: Используйте проводную зарядку или внешний пауэрбанк.
Ошибка: Эксплуатировать авто на тяжёлом бездорожье.
Последствие: Повреждение подвески.
Альтернатива: F7x лучше чувствует себя на трассе и просёлке.
А что если использовать Haval F7x не только как стильный городской кроссовер, но и как автомобиль для путешествий? На первый взгляд, его формат купе не располагает к дальним поездкам, однако практика показывает обратное.
|Плюсы
|Минусы
|Эффектный внешний вид
|Турбояма при разгоне
|Комфортная подвеска
|Слабая беспроводная зарядка
|Подогрев всех ключевых элементов
|Нет заднего дворника
|Богатая комплектация
|Небольшой багажник
|Хорошая адаптация к зиме
|Кнопки на руле неинтуитивны
Сколько стоит новый Haval F7x?
Цены начинаются от 2,65 млн рублей и доходят до 3,37 млн в зависимости от комплектации.
Есть ли у модели полный привод?
Да, он доступен во всех версиях с двухлитровым мотором и 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией.
Каков расход топлива?
В смешанном цикле — около 8,6 литра на 100 км.
Что по безопасности?
В стандарт входит 6 подушек, контроль слепых зон, адаптивный круиз и ассистент удержания в полосе.
Подходит ли F7x для семьи?
Да, если вы цените стиль и комфорт больше, чем объём багажника.
Миф: Haval F7x — просто F7 с другой крышей.
Правда: Помимо дизайна, изменились настройки подвески и эргономика водительского места.
Миф: Китайские кроссоверы быстро ржавеют.
Правда: У F7x усиленное антикоррозийное покрытие и оцинковка кузова.
Миф: Купе-кроссовер неудобен для задних пассажиров.
Правда: Здесь запас по высоте достаточный — даже при росте 185 см сидеть комфортно.
Купе-кроссоверы как класс появились в 2008 году после выхода BMW X6. Идея казалась странной — спортивный кузов при внушительных размерах. Но спрос превзошёл ожидания, и вскоре сегмент стал массовым. Китайские бренды подхватили тренд и адаптировали его под средний класс. Haval F7x — один из примеров того, как эта концепция стала доступной по цене и сохранила привлекательность для повседневного использования.
