Чёрный как ночь, уверенный как танк: китайский кроссовер, который перестал играть в дешёвый стиль

Китайский бренд Haval продолжает наращивать присутствие на российском рынке, предлагая автомобили, сочетающие эффектный дизайн и богатую комплектацию по доступной цене. Обновлённый Haval F7x - купеобразная версия популярного F7 — стал логичным продолжением этой стратегии. Авто выглядит стильно, но способен ли он удивить чем-то, кроме формы кузова и черного декора? Проверим на практике.

Фото: commons.wikimedia.org by Bindydad12, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Haval

Внешность: меньше блеска, больше стиля

Первое, что бросается в глаза, — отказ от хрома. В новом поколении дизайнеры убрали блестящие элементы, сделав акцент на черном глянце и матовых вставках. Машина будто "постройнела", а силуэт стал более собранным.

Задняя часть автомобиля изменилась заметнее: спойлер теперь окрашен в цвет кузова, линии стали лаконичнее. Склонная крыша придает модели динамичный вид, и при этом почти не "съедает" пространство над головами пассажиров второго ряда.

Единственное спорное решение — отсутствие заднего дворника. В дождь стекло покрывается грязью, но выручает камера заднего вида: она стала давать более точную картинку, чем раньше.

Интерьер: точечные доработки и спорные решения

Внутренние изменения не революционные, но чувствительные. Новое рулевое колесо — с угловатой центральной частью и крупными клавишами. Оно выглядит современно, хотя некоторым владельцам старой версии покажется менее удобным.

"Передняя панель стала визуально легче, но кнопки на руле теперь требуют внимания — на ощупь их различать сложнее", — отметил автоэксперт Алексей Тихонов.

Главное улучшение — расширенные настройки водительского кресла. Теперь можно регулировать передний край подушки, чего раньше не хватало для комфорта в длительных поездках.

Остальные элементы знакомы по предыдущему поколению: цифровая приборная панель 12,3 дюйма, мультимедиа с экраном 14,6 дюйма и встроенными сервисами "Яндекса". Но есть нюанс — беспроводная зарядка смартфона по-прежнему слабая. За час теста iPhone зарядился всего на 10%, да ещё и ощутимо нагрелся.

Подсветка, проходящая по салону тонкой линией, добавляет атмосферы — не функциональной, но приятной. Отделка, как и прежде, из искусственной кожи, в основном в черном цвете.

Комфорт на втором ряду

Купеобразные модели часто жертвуют удобством ради дизайна. Но F7x удивил: несмотря на покатую крышу, запас пространства над головой достаточный даже для рослых пассажиров. Сиденья удобные, посадка естественная, климат регулируется эффективно.

Объем багажника остался прежним — 376 литров, но со сложенными спинками получается до 1278 литров. Для семейных поездок этого вполне достаточно.

Таблица "Сравнение"

Параметр Haval F7x Haval F7 Комментарий Тип кузова Купе-кроссовер Кроссовер Более спортивный силуэт Высота кузова 1707 мм 1675 мм F7x немного выше Объем багажника 376 л 376 л Без изменений Сложенные сиденья 1278 л 1328 л Меньше из-за скошенной крыши Задний дворник Нет Есть Камера компенсирует обзор Клиренс 191 мм 190 мм Незначительное увеличение

Как едет

Под капотом — тот же 2-литровый турбомотор мощностью 192 л. с., работающий в паре с 7-ступенчатым "роботом". Машина уверенно разгоняется, но эффект турбоямы никуда не делся. При резком нажатии на газ двигатель реагирует с небольшой задержкой.

На выбор — шесть режимов движения: стандарт, эко, спорт, снег, песок и бездорожье. В спортивном режиме машина ведёт себя собраннее, но агрессии ей всё же не хватает.

"Передачи включаются плавно, без рывков — коробка работает предсказуемо, что особенно ценно в городе", — подчеркнул тест-пилот Дмитрий Соколов.

Подвеска — спереди McPherson, сзади многорычажка. Она грамотно балансирует между комфортом и управляемостью. На плохих дорогах кузов потряхивает, но без пробоев — запас прочности заметен.

На бездорожье

F7x не претендует на роль внедорожника, но на грунтовке и лёгком бездорожье чувствует себя уверенно. Клиренс 191 мм, электронные помощники для движения по песку и снегу делают своё дело. Машина спокойно преодолевает разбитые участки и ухабы, а система полного привода грамотно распределяет крутящий момент.

Подготовка к российским условиям

Инженеры адаптировали модель под суровый климат:

усилено антикоррозийное покрытие кузова;

добавлен зимний пакет (подогрев руля, лобового стекла, заднего дивана и аккумулятора);

предусмотрена проводка под фаркоп — установить его можно отдельно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Выбирать F7x только ради формы кузова.

Последствие: Можно недооценить практичность обычного F7.

Альтернатива: Оцените, насколько часто перевозите крупный багаж.

Ошибка: Игнорировать слабую беспроводную зарядку.

Последствие: Перегрев смартфона, быстрая разрядка.

Альтернатива: Используйте проводную зарядку или внешний пауэрбанк.

Ошибка: Эксплуатировать авто на тяжёлом бездорожье.

Последствие: Повреждение подвески.

Альтернатива: F7x лучше чувствует себя на трассе и просёлке.

А что если…

А что если использовать Haval F7x не только как стильный городской кроссовер, но и как автомобиль для путешествий? На первый взгляд, его формат купе не располагает к дальним поездкам, однако практика показывает обратное.

Таблица "Плюсы и минусы"

Плюсы Минусы Эффектный внешний вид Турбояма при разгоне Комфортная подвеска Слабая беспроводная зарядка Подогрев всех ключевых элементов Нет заднего дворника Богатая комплектация Небольшой багажник Хорошая адаптация к зиме Кнопки на руле неинтуитивны

FAQ

Сколько стоит новый Haval F7x?

Цены начинаются от 2,65 млн рублей и доходят до 3,37 млн в зависимости от комплектации.

Есть ли у модели полный привод?

Да, он доступен во всех версиях с двухлитровым мотором и 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией.

Каков расход топлива?

В смешанном цикле — около 8,6 литра на 100 км.

Что по безопасности?

В стандарт входит 6 подушек, контроль слепых зон, адаптивный круиз и ассистент удержания в полосе.

Подходит ли F7x для семьи?

Да, если вы цените стиль и комфорт больше, чем объём багажника.

Мифы и правда

Миф: Haval F7x — просто F7 с другой крышей.

Правда: Помимо дизайна, изменились настройки подвески и эргономика водительского места.

Миф: Китайские кроссоверы быстро ржавеют.

Правда: У F7x усиленное антикоррозийное покрытие и оцинковка кузова.

Миф: Купе-кроссовер неудобен для задних пассажиров.

Правда: Здесь запас по высоте достаточный — даже при росте 185 см сидеть комфортно.

Три интересных факта

Первая версия F7x появилась в России в 2019 году — страна стала одним из приоритетных рынков для Haval. Модель собирают на заводе в Тульской области. В Китае F7x известен под названием F7 Coupe и пользуется спросом среди водителей до 35 лет.

Исторический контекст

Купе-кроссоверы как класс появились в 2008 году после выхода BMW X6. Идея казалась странной — спортивный кузов при внушительных размерах. Но спрос превзошёл ожидания, и вскоре сегмент стал массовым. Китайские бренды подхватили тренд и адаптировали его под средний класс. Haval F7x — один из примеров того, как эта концепция стала доступной по цене и сохранила привлекательность для повседневного использования.