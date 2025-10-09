Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Слишком вовремя, чтобы быть правдой: обнаружены странные совпадения в истории Джигана и Самойловой
Тепло земли в сердце Италии: когда природа строит свои термы
Она выглядит как доисторический лист, но превращает сад в рай: знакомьтесь — дармера
Всё крутится, кроме совести: шиномонтажники нашли новую статью дохода — доверчивость
Почему ревизия гардероба важнее шопинга: одежда как способ навести порядок внутри
Из саванны — в российскую котлету: история продукта, которого стыдится Австралия
Этот материал заменит плитку навсегда: он легче, прочнее и клеится на обычный плиточный клей
Ваше тело не устало от тренировок — оно обороняется: сигнал, который нельзя пропустить
Снова вернуть земле дыхание: секрет осеннего ухода от опытных дачников, чтобы весной грядки ожили

Чёрный как ночь, уверенный как танк: китайский кроссовер, который перестал играть в дешёвый стиль

2:35
Авто

Китайский бренд Haval продолжает наращивать присутствие на российском рынке, предлагая автомобили, сочетающие эффектный дизайн и богатую комплектацию по доступной цене. Обновлённый Haval F7x - купеобразная версия популярного F7 — стал логичным продолжением этой стратегии. Авто выглядит стильно, но способен ли он удивить чем-то, кроме формы кузова и черного декора? Проверим на практике.

Haval
Фото: commons.wikimedia.org by Bindydad12, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Haval

Внешность: меньше блеска, больше стиля

Первое, что бросается в глаза, — отказ от хрома. В новом поколении дизайнеры убрали блестящие элементы, сделав акцент на черном глянце и матовых вставках. Машина будто "постройнела", а силуэт стал более собранным.

Задняя часть автомобиля изменилась заметнее: спойлер теперь окрашен в цвет кузова, линии стали лаконичнее. Склонная крыша придает модели динамичный вид, и при этом почти не "съедает" пространство над головами пассажиров второго ряда.

Единственное спорное решение — отсутствие заднего дворника. В дождь стекло покрывается грязью, но выручает камера заднего вида: она стала давать более точную картинку, чем раньше.

Интерьер: точечные доработки и спорные решения

Внутренние изменения не революционные, но чувствительные. Новое рулевое колесо — с угловатой центральной частью и крупными клавишами. Оно выглядит современно, хотя некоторым владельцам старой версии покажется менее удобным.

"Передняя панель стала визуально легче, но кнопки на руле теперь требуют внимания — на ощупь их различать сложнее", — отметил автоэксперт Алексей Тихонов.

Главное улучшение — расширенные настройки водительского кресла. Теперь можно регулировать передний край подушки, чего раньше не хватало для комфорта в длительных поездках.

Остальные элементы знакомы по предыдущему поколению: цифровая приборная панель 12,3 дюйма, мультимедиа с экраном 14,6 дюйма и встроенными сервисами "Яндекса". Но есть нюанс — беспроводная зарядка смартфона по-прежнему слабая. За час теста iPhone зарядился всего на 10%, да ещё и ощутимо нагрелся.

Подсветка, проходящая по салону тонкой линией, добавляет атмосферы — не функциональной, но приятной. Отделка, как и прежде, из искусственной кожи, в основном в черном цвете.

Комфорт на втором ряду

Купеобразные модели часто жертвуют удобством ради дизайна. Но F7x удивил: несмотря на покатую крышу, запас пространства над головой достаточный даже для рослых пассажиров. Сиденья удобные, посадка естественная, климат регулируется эффективно.

Объем багажника остался прежним — 376 литров, но со сложенными спинками получается до 1278 литров. Для семейных поездок этого вполне достаточно.

Таблица "Сравнение"

Параметр Haval F7x Haval F7 Комментарий
Тип кузова Купе-кроссовер Кроссовер Более спортивный силуэт
Высота кузова 1707 мм 1675 мм F7x немного выше
Объем багажника 376 л 376 л Без изменений
Сложенные сиденья 1278 л 1328 л Меньше из-за скошенной крыши
Задний дворник Нет Есть Камера компенсирует обзор
Клиренс 191 мм 190 мм Незначительное увеличение

Как едет

Под капотом — тот же 2-литровый турбомотор мощностью 192 л. с., работающий в паре с 7-ступенчатым "роботом". Машина уверенно разгоняется, но эффект турбоямы никуда не делся. При резком нажатии на газ двигатель реагирует с небольшой задержкой.

На выбор — шесть режимов движения: стандарт, эко, спорт, снег, песок и бездорожье. В спортивном режиме машина ведёт себя собраннее, но агрессии ей всё же не хватает.

"Передачи включаются плавно, без рывков — коробка работает предсказуемо, что особенно ценно в городе", — подчеркнул тест-пилот Дмитрий Соколов.

Подвеска — спереди McPherson, сзади многорычажка. Она грамотно балансирует между комфортом и управляемостью. На плохих дорогах кузов потряхивает, но без пробоев — запас прочности заметен.

На бездорожье

F7x не претендует на роль внедорожника, но на грунтовке и лёгком бездорожье чувствует себя уверенно. Клиренс 191 мм, электронные помощники для движения по песку и снегу делают своё дело. Машина спокойно преодолевает разбитые участки и ухабы, а система полного привода грамотно распределяет крутящий момент.

Подготовка к российским условиям

Инженеры адаптировали модель под суровый климат:

  • усилено антикоррозийное покрытие кузова;
  • добавлен зимний пакет (подогрев руля, лобового стекла, заднего дивана и аккумулятора);
  • предусмотрена проводка под фаркоп — установить его можно отдельно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Выбирать F7x только ради формы кузова.
    Последствие: Можно недооценить практичность обычного F7.
    Альтернатива: Оцените, насколько часто перевозите крупный багаж.

  • Ошибка: Игнорировать слабую беспроводную зарядку.
    Последствие: Перегрев смартфона, быстрая разрядка.
    Альтернатива: Используйте проводную зарядку или внешний пауэрбанк.

  • Ошибка: Эксплуатировать авто на тяжёлом бездорожье.
    Последствие: Повреждение подвески.
    Альтернатива: F7x лучше чувствует себя на трассе и просёлке.

А что если…

А что если использовать Haval F7x не только как стильный городской кроссовер, но и как автомобиль для путешествий? На первый взгляд, его формат купе не располагает к дальним поездкам, однако практика показывает обратное.

Таблица "Плюсы и минусы"

Плюсы Минусы
Эффектный внешний вид Турбояма при разгоне
Комфортная подвеска Слабая беспроводная зарядка
Подогрев всех ключевых элементов Нет заднего дворника
Богатая комплектация Небольшой багажник
Хорошая адаптация к зиме Кнопки на руле неинтуитивны

FAQ

Сколько стоит новый Haval F7x?
Цены начинаются от 2,65 млн рублей и доходят до 3,37 млн в зависимости от комплектации.

Есть ли у модели полный привод?
Да, он доступен во всех версиях с двухлитровым мотором и 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией.

Каков расход топлива?
В смешанном цикле — около 8,6 литра на 100 км.

Что по безопасности?
В стандарт входит 6 подушек, контроль слепых зон, адаптивный круиз и ассистент удержания в полосе.

Подходит ли F7x для семьи?
Да, если вы цените стиль и комфорт больше, чем объём багажника.

Мифы и правда

Миф: Haval F7x — просто F7 с другой крышей.
Правда: Помимо дизайна, изменились настройки подвески и эргономика водительского места.

Миф: Китайские кроссоверы быстро ржавеют.
Правда: У F7x усиленное антикоррозийное покрытие и оцинковка кузова.

Миф: Купе-кроссовер неудобен для задних пассажиров.
Правда: Здесь запас по высоте достаточный — даже при росте 185 см сидеть комфортно.

Три интересных факта

  1. Первая версия F7x появилась в России в 2019 году — страна стала одним из приоритетных рынков для Haval.
  2. Модель собирают на заводе в Тульской области.
  3. В Китае F7x известен под названием F7 Coupe и пользуется спросом среди водителей до 35 лет.

Исторический контекст

Купе-кроссоверы как класс появились в 2008 году после выхода BMW X6. Идея казалась странной — спортивный кузов при внушительных размерах. Но спрос превзошёл ожидания, и вскоре сегмент стал массовым. Китайские бренды подхватили тренд и адаптировали его под средний класс. Haval F7x — один из примеров того, как эта концепция стала доступной по цене и сохранила привлекательность для повседневного использования.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Еда и рецепты
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Она пахнет ананасом, живёт в болоте и стоит, как золото: редчайшая ягода, которую природа прячет от людей
Садоводство, цветоводство
Она пахнет ананасом, живёт в болоте и стоит, как золото: редчайшая ягода, которую природа прячет от людей
Мир без страданий стал ловушкой: эксперимент, в котором испытуемые забыли, зачем жить
Наука и техника
Мир без страданий стал ловушкой: эксперимент, в котором испытуемые забыли, зачем жить
Популярное
На высоте, где замерзает небо: птицы, летающие выше вертолётов и засыпающие в полёте

Узнайте о потрясающих способностях птиц, которые живут на высоте, где человек не может дышать без кислородной маски. Кто летает выше Эвереста и спит в небе?

На высоте, где замерзает небо: птицы, летающие выше вертолётов и засыпающие в полёте
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Космос готовит сюрприз: четыре звездных потока в одну ночь — не пропустите главное шоу октября
Мир до нас знал больше: технологии древних цивилизаций, которые не поддаются современной логике
Россия готовит наступление в зоне СВО: блэкаут разрушит боеспособность ВСУ Любовь Степушова Ракеты, сбивающие надежды: сбудутся ли ожидания по Томагавкам для Украины Андрей Николаев Тысячи лет загадки: учёные раскрыли смысл таинственных знаков на фресках пирамид в Мексике Игорь Буккер
Она пахнет ананасом, живёт в болоте и стоит, как золото: редчайшая ягода, которую природа прячет от людей
Они думали, что Россия не заметит: британцы попались в украинском селе
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Последние материалы
Когда космос щёлкает: как зонд NASA поймал магнитные переключения у Земли
Китай ужесточает экспорт РЗМ: как новые правила изменят рынок
Аромат на весь дом и те самые сырные нити: этот секретный способ запекания риса покорит ваших гостей
Долларовая лихорадка заканчивается? Золото меняет баланс сил на мировом рынке
Россия опустеет через 10 лет: учёные назвали главную причину катастрофы
От подъёма к спаду: как рабочая неделя управляет нашей энергией без нашего ведома
Пальцы исчезли, уверенность осталась: зачем Волочкова фотошопит свои снимки, если ей нечего скрывать
Ближний Восток затаил дыхание: механизм мира в Газе
Ножницы как символ обновления: зачем мы интуитивно меняем внешность после кризисов
Запад сделал ход, который перечеркнёт все надежды России на мир
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.