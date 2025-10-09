Кроссоверы становятся новой валютой: рынок падает, но эти машины держатся лучше золота

Российский рынок новых автомобилей переживает спад, но кроссоверы продолжают оставаться самым устойчивым сегментом. Несмотря на падение продаж почти на 19% в сентябре 2025 года, спрос на SUV остаётся высоким: они по-прежнему воспринимаются как универсальный транспорт для города и загорода.

Фото: flickr by RL GNZLZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Haval Jolion

Ставка на кроссоверы

По данным агентства "Автостат", за сентябрь было продано 122,6 тыс. машин, из которых значительная доля пришлась именно на SUV. Интересно, что даже при снижении общего спроса кроссоверы продолжают обновлять собственные рейтинги — особенно модели китайского и белорусского производства.

"Кроссоверы сегодня — главная опора авторынка. Их продают даже в условиях падения общего спроса", — отметил директор агентства Сергей Целиков.

Топ-5 самых популярных кроссоверов

Пятёрка лидеров демонстрирует интересный баланс между доступными моделями и премиальными версиями, которые россияне готовы покупать даже при росте цен.

Haval Jolion - лидер продаж среди SUV

Двигатель 1,5 л (143-150 л. с.), коробка — "механика" или "робот", привод передний либо полный.

Цена начинается от 1,99 млн ₽, продажи за сентябрь — 6154 единицы.

Jolion удерживает второе место в общем рейтинге автомобилей, уступая только Lada Granta. Его выбирают за сочетание стоимости, современного дизайна и надёжного комплектаций. Belgee X50 - новый хит из Белоруссии

Под капотом — 1,5-литровый мотор на 150 л. с. и "робот". Привод передний, цена — от 2,19 млн ₽ с учётом скидки.

За месяц продано 5547 машин. Автомобиль стал локализованной версией Geely Coolray, получив неплохой набор опций — подогрев, цифровую приборку, камеры и круиз-контроль. Geely Monjaro - флагман китайского премиума

Мотор 2,0 л (238 л. с.), восьмиступенчатый "автомат" и полный привод.

Стоимость — от 4,29 млн ₽, продажа — 4043 экземпляра.

Monjaro привлекает не только дизайном и мощностью, но и уровнем оснащения: панорамная крыша, адаптивный круиз, кожа, климат и полный набор ассистентов. Haval M6 - прагматичный выбор

Двигатель 1,5 л (143 л. с.), коробка — "механика" или "робот", привод только передний.

Цена — от 1,99 млн ₽, продано 3706 машин.

Производится на калужском заводе, став одним из немногих SUV, которые по-настоящему "собираются в России". Belgee X70 - локализованный Atlas Pro

Мотор 1,5 л (150-177 л. с.), коробка — "автомат" или "робот", привод передний или полный.

Цена — от 2,48 млн ₽, продано 2762 автомобиля.

X70 основан на Geely Atlas Pro, оснащён мягким гибридом и доступен в нескольких вариантах исполнения.

Таблица сравнения

Модель Мощность Привод Цена от (₽) Продано (сент. 2025) Haval Jolion 143-150 л. с. передний / полный 1 999 000 6154 Belgee X50 150 л. с. передний 2 189 990 5547 Geely Monjaro 238 л. с. полный 4 289 990 4043 Haval M6 143 л. с. передний 1 999 000 3706 Belgee X70 150-177 л. с. передний / полный 2 475 990 2762

Почему именно эти модели

Все пять кроссоверов объединяет не только происхождение, но и адаптация к российским реалиям. Моторы 1,5-2 литра, умеренный расход топлива, зимние опции и комплектации "под клиента" — всё это делает их востребованными даже на рынке, где продажи снижаются.

К тому же у большинства брендов — локализованные заводы или партнёрские сборочные площадки, что помогает удерживать цены в условиях падения рубля.

Советы шаг за шагом

Сравнивайте реальные цены у дилеров. Скидки до 100 тыс. ₽ встречаются даже на популярные модели. Проверяйте уровень локализации. От этого зависит гарантия и доступность запчастей. Оценивайте нужный тип привода. Полный — не всегда обязателен: на юге и в городах достаточно переднего. Выбирайте трансмиссию под стиль езды. "Механика" дешевле, "робот" экономичнее, "автомат" комфортнее. Считайте страховые и налоговые расходы. Для мощных SUV это может стать весомым пунктом бюджета.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: брать модель без тест-драйва.

Последствие: неудобная посадка или непредсказуемая коробка.

Альтернатива: тестировать обе версии — с "роботом" и "механикой".

Ошибка: выбирать исключительно по внешнему виду.

Последствие: избыточные расходы на обслуживание.

Альтернатива: сопоставить мощность, тип привода и регион эксплуатации.

Ошибка: переплачивать за "премиум" ради статуса.

Последствие: высокие налоги и дорогие запчасти.

Альтернатива: рассмотреть топ-комплектации Jolion или X70 — они не уступают по опциям.

А что если...

Если спад продаж усилится, производители с высокой степенью локализации смогут удержаться, а вот импортёры без сборки в России рискуют потерять позиции. Покупатель будет искать не просто цену, а сервисную устойчивость: возможность ремонта и запасов деталей внутри страны.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Большой выбор SUV с локализацией Цены растут, скидки сокращаются Современные опции даже в "базе" Сложность с поставками некоторых деталей Умеренный расход топлива Меньше вариаций полноприводных версий Гарантия от официальных сборщиков Разброс качества между партиями Доступность кредита и лизинга Повышенные налоги на мощные версии

FAQ

Почему кроссоверы сохраняют спрос?

Они универсальны: подходят для города, трассы и лёгкого бездорожья, а высокая посадка добавляет уверенности.

Стоит ли ждать скидок зимой?

Скорее всего, нет — дилеры уже балансируют на грани себестоимости, акции будут точечными.

Какая модель лучше всего подходит для семьи?

Haval Jolion и Belgee X70 — просторные, с большим багажником и хорошей шумоизоляцией.

А для трассы и дальних поездок?

Geely Monjaro — комфорт, тяга и классический "автомат".

Что с гарантиями белорусских Belgee?

Они действуют в России через партнёрские сети, но стоит уточнить условия перед покупкой.

Мифы и правда

Миф: китайские кроссоверы быстро теряют цену.

Правда: при стабильных запчастях падение схоже с европейскими брендами.

Миф: Belgee и Geely — одно и то же.

Правда: это разные компании, но Belgee производит модели по лицензии Geely.

Миф: локализованные автомобили хуже собраны.

Правда: качество сборки зависит от конкретного завода, а не страны.

Исторический контекст

Сегмент кроссоверов в России начал активно расти с начала 2010-х годов, когда SUV стали массовыми не только в премиуме, но и в бюджетных классах. После 2022 года, на фоне ухода европейских брендов, рынок пережил радикальное переформатирование: лидеры продаж сменились на китайские и белорусские модели. Именно они заняли нишу массового потребителя, сочетая цену, комплектацию и доступность. К 2025 году кроссоверы окончательно закрепились в статусе главной силы авторынка, удерживая спрос даже на падающем рынке.