Кроссоверы становятся новой валютой: рынок падает, но эти машины держатся лучше золота

Российский рынок новых автомобилей переживает спад, но кроссоверы продолжают оставаться самым устойчивым сегментом. Несмотря на падение продаж почти на 19% в сентябре 2025 года, спрос на SUV остаётся высоким: они по-прежнему воспринимаются как универсальный транспорт для города и загорода.
По данным агентства "Автостат", за сентябрь было продано 122,6 тыс. машин, из которых значительная доля пришлась именно на SUV. Интересно, что даже при снижении общего спроса кроссоверы продолжают обновлять собственные рейтинги — особенно модели китайского и белорусского производства.
"Кроссоверы сегодня — главная опора авторынка. Их продают даже в условиях падения общего спроса", — отметил директор агентства Сергей Целиков.
Пятёрка лидеров демонстрирует интересный баланс между доступными моделями и премиальными версиями, которые россияне готовы покупать даже при росте цен.
Haval Jolion - лидер продаж среди SUV
Двигатель 1,5 л (143-150 л. с.), коробка — "механика" или "робот", привод передний либо полный.
Цена начинается от 1,99 млн ₽, продажи за сентябрь — 6154 единицы.
Jolion удерживает второе место в общем рейтинге автомобилей, уступая только Lada Granta. Его выбирают за сочетание стоимости, современного дизайна и надёжного комплектаций.
Belgee X50 - новый хит из Белоруссии
Под капотом — 1,5-литровый мотор на 150 л. с. и "робот". Привод передний, цена — от 2,19 млн ₽ с учётом скидки.
За месяц продано 5547 машин. Автомобиль стал локализованной версией Geely Coolray, получив неплохой набор опций — подогрев, цифровую приборку, камеры и круиз-контроль.
Geely Monjaro - флагман китайского премиума
Мотор 2,0 л (238 л. с.), восьмиступенчатый "автомат" и полный привод.
Стоимость — от 4,29 млн ₽, продажа — 4043 экземпляра.
Monjaro привлекает не только дизайном и мощностью, но и уровнем оснащения: панорамная крыша, адаптивный круиз, кожа, климат и полный набор ассистентов.
Haval M6 - прагматичный выбор
Двигатель 1,5 л (143 л. с.), коробка — "механика" или "робот", привод только передний.
Цена — от 1,99 млн ₽, продано 3706 машин.
Производится на калужском заводе, став одним из немногих SUV, которые по-настоящему "собираются в России".
Belgee X70 - локализованный Atlas Pro
Мотор 1,5 л (150-177 л. с.), коробка — "автомат" или "робот", привод передний или полный.
Цена — от 2,48 млн ₽, продано 2762 автомобиля.
X70 основан на Geely Atlas Pro, оснащён мягким гибридом и доступен в нескольких вариантах исполнения.
|Модель
|Мощность
|Привод
|Цена от (₽)
|Продано (сент. 2025)
|Haval Jolion
|143-150 л. с.
|передний / полный
|1 999 000
|6154
|Belgee X50
|150 л. с.
|передний
|2 189 990
|5547
|Geely Monjaro
|238 л. с.
|полный
|4 289 990
|4043
|Haval M6
|143 л. с.
|передний
|1 999 000
|3706
|Belgee X70
|150-177 л. с.
|передний / полный
|2 475 990
|2762
Все пять кроссоверов объединяет не только происхождение, но и адаптация к российским реалиям. Моторы 1,5-2 литра, умеренный расход топлива, зимние опции и комплектации "под клиента" — всё это делает их востребованными даже на рынке, где продажи снижаются.
К тому же у большинства брендов — локализованные заводы или партнёрские сборочные площадки, что помогает удерживать цены в условиях падения рубля.
Сравнивайте реальные цены у дилеров. Скидки до 100 тыс. ₽ встречаются даже на популярные модели.
Проверяйте уровень локализации. От этого зависит гарантия и доступность запчастей.
Оценивайте нужный тип привода. Полный — не всегда обязателен: на юге и в городах достаточно переднего.
Выбирайте трансмиссию под стиль езды. "Механика" дешевле, "робот" экономичнее, "автомат" комфортнее.
Считайте страховые и налоговые расходы. Для мощных SUV это может стать весомым пунктом бюджета.
Ошибка: брать модель без тест-драйва.
Последствие: неудобная посадка или непредсказуемая коробка.
Альтернатива: тестировать обе версии — с "роботом" и "механикой".
Ошибка: выбирать исключительно по внешнему виду.
Последствие: избыточные расходы на обслуживание.
Альтернатива: сопоставить мощность, тип привода и регион эксплуатации.
Ошибка: переплачивать за "премиум" ради статуса.
Последствие: высокие налоги и дорогие запчасти.
Альтернатива: рассмотреть топ-комплектации Jolion или X70 — они не уступают по опциям.
Если спад продаж усилится, производители с высокой степенью локализации смогут удержаться, а вот импортёры без сборки в России рискуют потерять позиции. Покупатель будет искать не просто цену, а сервисную устойчивость: возможность ремонта и запасов деталей внутри страны.
|Плюсы
|Минусы
|Большой выбор SUV с локализацией
|Цены растут, скидки сокращаются
|Современные опции даже в "базе"
|Сложность с поставками некоторых деталей
|Умеренный расход топлива
|Меньше вариаций полноприводных версий
|Гарантия от официальных сборщиков
|Разброс качества между партиями
|Доступность кредита и лизинга
|Повышенные налоги на мощные версии
Почему кроссоверы сохраняют спрос?
Они универсальны: подходят для города, трассы и лёгкого бездорожья, а высокая посадка добавляет уверенности.
Стоит ли ждать скидок зимой?
Скорее всего, нет — дилеры уже балансируют на грани себестоимости, акции будут точечными.
Какая модель лучше всего подходит для семьи?
Haval Jolion и Belgee X70 — просторные, с большим багажником и хорошей шумоизоляцией.
А для трассы и дальних поездок?
Geely Monjaro — комфорт, тяга и классический "автомат".
Что с гарантиями белорусских Belgee?
Они действуют в России через партнёрские сети, но стоит уточнить условия перед покупкой.
Миф: китайские кроссоверы быстро теряют цену.
Правда: при стабильных запчастях падение схоже с европейскими брендами.
Миф: Belgee и Geely — одно и то же.
Правда: это разные компании, но Belgee производит модели по лицензии Geely.
Миф: локализованные автомобили хуже собраны.
Правда: качество сборки зависит от конкретного завода, а не страны.
Сегмент кроссоверов в России начал активно расти с начала 2010-х годов, когда SUV стали массовыми не только в премиуме, но и в бюджетных классах. После 2022 года, на фоне ухода европейских брендов, рынок пережил радикальное переформатирование: лидеры продаж сменились на китайские и белорусские модели. Именно они заняли нишу массового потребителя, сочетая цену, комплектацию и доступность. К 2025 году кроссоверы окончательно закрепились в статусе главной силы авторынка, удерживая спрос даже на падающем рынке.
