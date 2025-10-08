Корейские машины захватывают Россию: пока действует старый утильсбор, их разбирают мгновенно

Импорт машин с пробегом из Южной Кореи в Россию в 2025 году продолжает расти. Несмотря на ужесточение условий и предстоящее повышение утилизационного сбора, спрос на "корейцев" остаётся стабильно высоким — главным образом за счёт их свежего возраста, высокого уровня оснащения и репутации надёжных автомобилей.

Фото: wikipediа by Damian B Oh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Hyundai_Palisade

Почему Россия выбирает Корею

За девять месяцев 2025 года в страну ввезли более 72 тысяч автомобилей с пробегом, что на 68% больше, чем годом ранее. Только в сентябре — 10,7 тысячи машин, и это без учёта тех, что прибыли через третьи страны.

По данным агентства "Автостат", Южная Корея занимает второе место по объёмам импорта после Японии. Но если японский рынок предлагает в основном недорогие малолитражки, то из Кореи поступают более современные, мощные и комфортные автомобили. Их выбирают те, кто ищет замену новым китайским моделям, но предпочитает проверенное качество и привычную эргономику.

"Из Кореи в Россию поступают более свежие и дорогие автомобили, они становятся реальной альтернативой новым "китайцам", — пояснил директор агентства Сергей Целиков.

Топ-5 самых популярных автомобилей

По итогам сентября 2025 года лидером ввоза стала Kia - почти три тысячи машин. За ней следуют BMW, Hyundai, Mercedes-Benz и Audi. Но куда интереснее посмотреть на конкретные модели, которые российские покупатели выбирают чаще всего.

Hyundai Palisade - крупный кроссовер, популярный среди семейных покупателей, предпочитающих комфорт бизнес-класса. Kia Sorento - универсальный вариант для города и путешествий, часто идёт с дизелем и полным приводом. Kia Carnival - просторный минивэн, который нередко покупают для коммерческих перевозок. BMW 5 Series - премиальный седан, привлекающий тех, кто хочет "немецкое качество" по сниженной цене. Kia K5 - стильный седан D-класса, который стал заменой многим "уехавшим" брендам.

Сравнение: Корея против Японии

Показатель Автомобили из Кореи Автомобили из Японии Средний возраст 3-5 лет 7-10 лет Средняя мощность 160-200 л. с. 100-140 л. с. Класс и оснащение Кроссоверы, бизнес-седаны, минивэны Компактные и кей-кары Целевая аудитория Семьи, премиум, корпоративные клиенты Частные водители, эконом-сегмент Цена От 2 до 5 млн ₽ От 1 до 2,5 млн ₽

Разница очевидна: корейские автомобили дороже, но и заметно современнее. Для многих россиян они стали компромиссом между новым "китайцем" и подержанным "европейцем".

Как утильсбор меняет рынок

Главная угроза для импортёров — предстоящее повышение утилизационного сбора. Минпромторг предложил привязать ставку к мощности двигателя: для машин свыше 160 л. с. сбор вырастет в несколько раз. Новые правила могут вступить в силу уже 1 ноября 2025 года, а это напрямую ударит по "корейскому" направлению, ведь большинство моделей из этой страны оснащено именно такими моторами.

По расчётам экспертов, рост утильсбора составит от 750 тысяч до 1,2 миллиона рублей, а с 2026 года добавится ещё около 250 тысяч.

"Повышение утильсбора сделает импорт дорогих машин менее выгодным. Цены приблизятся к официальным, но без гарантий и льготных кредитов дилеров", — отметила гендиректор ГК "Обухов" Людмила Угарова.

Таким образом, для покупателей исчезает главный аргумент — ощутимая экономия.

Советы шаг за шагом

Проверяйте происхождение. Заказывайте отчёт о пробеге и истории обслуживания — подделки документов на корейские авто участились. Сравнивайте комплектации. Корейские версии часто богаче российских, но не всегда совместимы по запчастям. Уточняйте курс валюты. Переплата при конвертации может "съесть" всю выгоду. Проверяйте мощность двигателя. Если выше 160 л. с., утильсбор будет в коммерческой категории. Заложите расходы на растаможку и доставку. В среднем это 10-15% от цены машины.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупать машину без проверки документов и аукционного листа.

Последствие: риск получить авто после аварии или утопления.

Альтернатива: проверка через официальные корейские сервисы и VIN-отчёты.

Ошибка: ориентироваться только на цену.

Последствие: экономия обернётся ремонтом или переплатой за доставку.

Альтернатива: считать "итоговую стоимость под ключ".

Ошибка: игнорировать рост утильсбора.

Последствие: автомобиль подорожает уже после оплаты.

Альтернатива: успеть оформить сделку до вступления новых правил.

А что если…

А что если утильсбор всё же вырастет, а льготы отменят? Тогда направление импорта из Кореи станет нишевым — на рынке останутся только крупные посредники, специализирующиеся на премиум-сегменте. Основная масса покупателей переключится на локализованные модели и китайские бренды, которые не требуют уплаты утильсбора при внутреннем производстве.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Свежие машины, возраст до 5 лет Высокие расходы на доставку и растаможку Богатое оснащение и качество сборки Зависимость от курса валют Альтернатива китайским моделям Увеличение утильсбора с конца 2025 года Широкий выбор SUV и бизнес-седанов Отсутствие официальной гарантии Возможность подобрать уникальные комплектации Дефицит оригинальных запчастей

FAQ

Почему именно Корея, а не Япония?

Корейские автомобили моложе, мощнее и ближе по уровню комфорта к европейским аналогам.

Стоит ли сейчас заказывать машину из Кореи?

Да, но желательно оформить контракт до ноября, пока действуют прежние ставки утильсбора.

Какой автомобиль выбрать?

Практичные — Kia Sorento и Hyundai Palisade; семейные — Carnival; для премиум-класса — BMW 5 Series.

Будет ли импорт из Кореи выгодным после реформы?

Нет, выгода почти исчезнет: цены сравняются с официальными поставками.

Можно ли вернуть часть утильсбора?

Нет, это обязательный разовый платёж при ввозе автомобиля.

Мифы и правда

Миф: из Кореи везут битые машины.

Правда: большинство автомобилей проходят строгие проверки и прибывают в хорошем состоянии.

Миф: корейские авто сложнее обслуживать.

Правда: запчасти есть у дилеров Hyundai и Kia, а аналоги — у независимых поставщиков.

Миф: BMW и Mercedes из Кореи хуже, чем из Европы.

Правда: они идентичны по качеству, различаются только комплектацией и рынком сбыта.

Исторический контекст

Импорт автомобилей из Южной Кореи начал активно развиваться после 2015 года, когда в Россию массово пошли подержанные машины через параллельные каналы. Сначала это были единичные поставки Kia и Hyundai, затем — регулярные контейнерные партии. После 2022 года, на фоне ухода европейских брендов, направление стало одним из ключевых: корейские машины заняли нишу между японским бюджетом и китайским "новоделом". В 2025 году, перед реформой утильсбора, этот поток достиг исторического пика — более 70 тысяч автомобилей за девять месяцев.