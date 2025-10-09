Производство выходит на новый уровень: УАЗ внедряет технологию будущего

На Ульяновском автозаводе завершается установка новой высокоточной прессовой линии, предназначенной для штамповки кузовных деталей Sollers и УАЗ. Это оборудование станет важным этапом в модернизации предприятия и откроет путь к выпуску автомобилей нового поколения.

Фото: wikimedia by Jakub "Flyz1" Maciejewski, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ уаз

Точность и скорость на новом уровне

Современная линия позволит производить кузовные панели с минимальными отклонениями и высоким качеством поверхности. Благодаря автоматизированной системе подачи и контролю давления штампов, производительность участка вырастет, а количество дефектов снизится до минимума.

Такие установки применяются на ведущих мировых заводах и позволяют добиваться высокой повторяемости деталей — критически важного параметра при сборке кузова.

Значение для модернизации производства

Новая прессовая линия станет ключевым элементом обновления производственных мощностей. С её запуском завод сможет выпускать больший объём деталей без привлечения сторонних подрядчиков. Это обеспечит стабильность поставок и снизит зависимость от внешних поставщиков.

Кроме того, внедрение оборудования создаст технологическую базу для будущего расширения модельного ряда - в частности, для разработки новых поколений внедорожников и лёгких коммерческих автомобилей.

Основные преимущества линии

Параметр Показатель Назначение Штамповка кузовных деталей Производительность Повышена до 25% Точность обработки ±0,1 мм Автоматизация Полная, с контролем параметров давления Применение Кузовные панели Sollers и УАЗ

Что изменится для производства

Качество деталей. Панели будут иметь более точную геометрию и гладкую поверхность. Скорость сборки. Меньше подгонки и ручных операций на последующих этапах. Экономия ресурсов. Снижение отходов металла и энергозатрат. Надёжность поставок. Производство ключевых компонентов сосредоточено на одном предприятии.

Вклад в развитие региона

Установка нового оборудования — часть долгосрочной программы обновления производственных мощностей предприятия. Проект позволит увеличить занятость в регионе, повысить квалификацию сотрудников и привлечь молодых специалистов в машиностроение.

Местные власти отмечают, что запуск линии создаёт дополнительные возможности для партнёрских поставок и укрепления производственной кооперации внутри России.

Перспективы

Ожидается, что новая линия будет введена в эксплуатацию в ближайшее время. После выхода на проектную мощность она обеспечит предприятие стабильным выпуском кузовных элементов для текущих и перспективных моделей.

Запуск прессового комплекса станет важным шагом в повышении конкурентоспособности УАЗ на внутреннем рынке и подготовит почву для будущих инноваций.