Производство выходит на новый уровень: УАЗ внедряет технологию будущего

На Ульяновском автозаводе завершается установка новой высокоточной прессовой линии, предназначенной для штамповки кузовных деталей Sollers и УАЗ. Это оборудование станет важным этапом в модернизации предприятия и откроет путь к выпуску автомобилей нового поколения.
Современная линия позволит производить кузовные панели с минимальными отклонениями и высоким качеством поверхности. Благодаря автоматизированной системе подачи и контролю давления штампов, производительность участка вырастет, а количество дефектов снизится до минимума.
Такие установки применяются на ведущих мировых заводах и позволяют добиваться высокой повторяемости деталей — критически важного параметра при сборке кузова.
Новая прессовая линия станет ключевым элементом обновления производственных мощностей. С её запуском завод сможет выпускать больший объём деталей без привлечения сторонних подрядчиков. Это обеспечит стабильность поставок и снизит зависимость от внешних поставщиков.
Кроме того, внедрение оборудования создаст технологическую базу для будущего расширения модельного ряда - в частности, для разработки новых поколений внедорожников и лёгких коммерческих автомобилей.
|Параметр
|Показатель
|Назначение
|Штамповка кузовных деталей
|Производительность
|Повышена до 25%
|Точность обработки
|±0,1 мм
|Автоматизация
|Полная, с контролем параметров давления
|Применение
|Кузовные панели Sollers и УАЗ
Качество деталей. Панели будут иметь более точную геометрию и гладкую поверхность.
Скорость сборки. Меньше подгонки и ручных операций на последующих этапах.
Экономия ресурсов. Снижение отходов металла и энергозатрат.
Надёжность поставок. Производство ключевых компонентов сосредоточено на одном предприятии.
Установка нового оборудования — часть долгосрочной программы обновления производственных мощностей предприятия. Проект позволит увеличить занятость в регионе, повысить квалификацию сотрудников и привлечь молодых специалистов в машиностроение.
Местные власти отмечают, что запуск линии создаёт дополнительные возможности для партнёрских поставок и укрепления производственной кооперации внутри России.
Ожидается, что новая линия будет введена в эксплуатацию в ближайшее время. После выхода на проектную мощность она обеспечит предприятие стабильным выпуском кузовных элементов для текущих и перспективных моделей.
Запуск прессового комплекса станет важным шагом в повышении конкурентоспособности УАЗ на внутреннем рынке и подготовит почву для будущих инноваций.
