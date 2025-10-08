План продаж разорвало спросом: почему Prelude стал самой желанной новинкой

4:06 Your browser does not support the audio element. Авто

Возвращение легендарного купе оказалось триумфальным. Спустя месяц после премьеры Honda Prelude 2026 спрос на новинку превысил все ожидания: дилеры получили около 2400 заказов — это в восемь раз больше, чем планировалось на старт продаж. Из-за ажиотажа некоторые автосалоны временно приостановили приём заявок.

Фото: Own work by Calreyn88, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Honda Prelude

Спортивная классика для зрелой аудитории

Интересно, что основной спрос на новую Prelude пришёлся не на молодёжь, а на покупателей в возрасте 50-60 лет. Именно они лучше всего помнят прежние поколения модели и ценят сочетание спортивного характера и утончённого дизайна. Новый силуэт с вытянутым капотом и плавной линией крыши вызывает прямые ассоциации с классическими купе марки.

Технологии e: HEV и система S+ Shift

Главная особенность модели — гибридная установка e:HEV с интеллектуальной системой S+ Shift, которая обеспечивает мгновенный отклик и спортивную динамику. При этом автомобиль остаётся экономичным и экологичным: электрический двигатель помогает снижать расход топлива и обеспечивает плавное ускорение без рывков.

Эта комбинация создаёт эффект классического спорткара, но с современным комфортом и эффективностью.

Подвеска от Civic Type R

Инженеры позаимствовали у Civic Type R адаптивную подвеску, которая меняет настройки в зависимости от режима движения. В стандартном режиме Prelude остаётся мягким и послушным, а в спортивном — превращается в купе с точной управляемостью и минимальными кренами.

Такое решение позволило совместить драйв, стабильность и удобство для повседневной езды — редкий баланс, особенно в гибридных автомобилях.

Практичность без компромиссов

Несмотря на купейный силуэт, Prelude сохранила вместительный багажник, что стало приятным бонусом для повседневных поездок. Для многих покупателей именно это стало решающим аргументом в пользу заказа.

Параметр Honda Prelude 2026 Тип двигателя Гибрид e: HEV Система управления S+ Shift Подвеска Адаптивная (от Civic Type R) Основная аудитория 50-60 лет Количество заказов за месяц 2400

Почему интерес так велик

Эмоциональный фактор. Возвращение культовой модели пробудило ностальгию у поклонников бренда. Баланс технологий и стиля. Спортивная внешность в сочетании с гибридной экономичностью. Репутация Honda. Высокое качество сборки и надежность техники сделали своё дело. Редкость формата. Компактные купе почти исчезли с рынка, а Prelude заняла освободившуюся нишу.

Плюсы и минусы новой Prelude

Плюсы Минусы Яркий дизайн и спортивный характер Высокий спрос — длинная очередь Гибридная установка e: HEV Не самая низкая цена в классе Подвеска от Civic Type R Нет версии с чистым ДВС Просторный багажник Ограниченный выбор комплектаций

FAQ

Когда стартуют поставки?

Первые автомобили ожидаются в продаже в начале 2026 года.

Будет ли версия с полным приводом?

Пока только передний привод, но компания рассматривает возможность AWD-модификации.

Какая трансмиссия используется?

Бесступенчатая e: CVT, адаптированная под спортивный характер S+ Shift.

3 интересных факта