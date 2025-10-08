План продаж разорвало спросом: почему Prelude стал самой желанной новинкой

Возвращение легендарного купе оказалось триумфальным. Спустя месяц после премьеры Honda Prelude 2026 спрос на новинку превысил все ожидания: дилеры получили около 2400 заказов — это в восемь раз больше, чем планировалось на старт продаж. Из-за ажиотажа некоторые автосалоны временно приостановили приём заявок.
Интересно, что основной спрос на новую Prelude пришёлся не на молодёжь, а на покупателей в возрасте 50-60 лет. Именно они лучше всего помнят прежние поколения модели и ценят сочетание спортивного характера и утончённого дизайна. Новый силуэт с вытянутым капотом и плавной линией крыши вызывает прямые ассоциации с классическими купе марки.
Главная особенность модели — гибридная установка e:HEV с интеллектуальной системой S+ Shift, которая обеспечивает мгновенный отклик и спортивную динамику. При этом автомобиль остаётся экономичным и экологичным: электрический двигатель помогает снижать расход топлива и обеспечивает плавное ускорение без рывков.
Эта комбинация создаёт эффект классического спорткара, но с современным комфортом и эффективностью.
Инженеры позаимствовали у Civic Type R адаптивную подвеску, которая меняет настройки в зависимости от режима движения. В стандартном режиме Prelude остаётся мягким и послушным, а в спортивном — превращается в купе с точной управляемостью и минимальными кренами.
Такое решение позволило совместить драйв, стабильность и удобство для повседневной езды — редкий баланс, особенно в гибридных автомобилях.
Несмотря на купейный силуэт, Prelude сохранила вместительный багажник, что стало приятным бонусом для повседневных поездок. Для многих покупателей именно это стало решающим аргументом в пользу заказа.
|Параметр
|Honda Prelude 2026
|Тип двигателя
|Гибрид e: HEV
|Система управления
|S+ Shift
|Подвеска
|Адаптивная (от Civic Type R)
|Основная аудитория
|50-60 лет
|Количество заказов за месяц
|2400
Эмоциональный фактор. Возвращение культовой модели пробудило ностальгию у поклонников бренда.
Баланс технологий и стиля. Спортивная внешность в сочетании с гибридной экономичностью.
Репутация Honda. Высокое качество сборки и надежность техники сделали своё дело.
Редкость формата. Компактные купе почти исчезли с рынка, а Prelude заняла освободившуюся нишу.
|Плюсы
|Минусы
|Яркий дизайн и спортивный характер
|Высокий спрос — длинная очередь
|Гибридная установка e: HEV
|Не самая низкая цена в классе
|Подвеска от Civic Type R
|Нет версии с чистым ДВС
|Просторный багажник
|Ограниченный выбор комплектаций
Когда стартуют поставки?
Первые автомобили ожидаются в продаже в начале 2026 года.
Будет ли версия с полным приводом?
Пока только передний привод, но компания рассматривает возможность AWD-модификации.
Какая трансмиссия используется?
Бесступенчатая e: CVT, адаптированная под спортивный характер S+ Shift.
Название Prelude впервые появилось в 1978 году и стало символом спортивных купе Honda.
Текущая версия — шестое поколение модели после почти двадцатилетнего перерыва.
За первые недели спрос превысил не только ожидания дилеров, но и производственные квоты на квартал.
