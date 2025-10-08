Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Роналду — больше, чем футбол: Чеферин поведал о неожиданной стороне звезды
Россия переживала революцию, и можно было ожидать катастрофы. Сейчас все начинает входить в норму... — писала газета Русское Слово 9 октября 1906 года
Пицца после полуночи: разрушает ли ночной перекус фигуру или всё не так просто, как мы думаем
Искусственный интеллект в футболе: ChatGPT заменил агента игроку Манчестер Юнайтед
Бедные ели, цари хвалили: капустные оладьи, что пережили века и снова покоряют кухни
Футбол трещит по швам: глава УЕФА назвал главную причину — неужели всё рухнет
Новая жизнь Паулины Андреевой: Илья Стюарт показал, как выглядит актриса после развода с Бондарчуком
Нефтяная передышка или начало новой игры? Что скрывает запрет на экспорт топлива
Холодная правда осенней обработки: когда уже поздно спасать малину и почему фунгициды не работают

План продаж разорвало спросом: почему Prelude стал самой желанной новинкой

4:06
Авто

Возвращение легендарного купе оказалось триумфальным. Спустя месяц после премьеры Honda Prelude 2026 спрос на новинку превысил все ожидания: дилеры получили около 2400 заказов — это в восемь раз больше, чем планировалось на старт продаж. Из-за ажиотажа некоторые автосалоны временно приостановили приём заявок.

Honda Prelude
Фото: Own work by Calreyn88, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Honda Prelude

Спортивная классика для зрелой аудитории

Интересно, что основной спрос на новую Prelude пришёлся не на молодёжь, а на покупателей в возрасте 50-60 лет. Именно они лучше всего помнят прежние поколения модели и ценят сочетание спортивного характера и утончённого дизайна. Новый силуэт с вытянутым капотом и плавной линией крыши вызывает прямые ассоциации с классическими купе марки.

Технологии e: HEV и система S+ Shift

Главная особенность модели — гибридная установка e:HEV с интеллектуальной системой S+ Shift, которая обеспечивает мгновенный отклик и спортивную динамику. При этом автомобиль остаётся экономичным и экологичным: электрический двигатель помогает снижать расход топлива и обеспечивает плавное ускорение без рывков.

Эта комбинация создаёт эффект классического спорткара, но с современным комфортом и эффективностью.

Подвеска от Civic Type R

Инженеры позаимствовали у Civic Type R адаптивную подвеску, которая меняет настройки в зависимости от режима движения. В стандартном режиме Prelude остаётся мягким и послушным, а в спортивном — превращается в купе с точной управляемостью и минимальными кренами.

Такое решение позволило совместить драйв, стабильность и удобство для повседневной езды — редкий баланс, особенно в гибридных автомобилях.

Практичность без компромиссов

Несмотря на купейный силуэт, Prelude сохранила вместительный багажник, что стало приятным бонусом для повседневных поездок. Для многих покупателей именно это стало решающим аргументом в пользу заказа.

Параметр Honda Prelude 2026
Тип двигателя Гибрид e: HEV
Система управления S+ Shift
Подвеска Адаптивная (от Civic Type R)
Основная аудитория 50-60 лет
Количество заказов за месяц 2400

Почему интерес так велик

  1. Эмоциональный фактор. Возвращение культовой модели пробудило ностальгию у поклонников бренда.

  2. Баланс технологий и стиля. Спортивная внешность в сочетании с гибридной экономичностью.

  3. Репутация Honda. Высокое качество сборки и надежность техники сделали своё дело.

  4. Редкость формата. Компактные купе почти исчезли с рынка, а Prelude заняла освободившуюся нишу.

Плюсы и минусы новой Prelude

Плюсы Минусы
Яркий дизайн и спортивный характер Высокий спрос — длинная очередь
Гибридная установка e: HEV Не самая низкая цена в классе
Подвеска от Civic Type R Нет версии с чистым ДВС
Просторный багажник Ограниченный выбор комплектаций

FAQ

Когда стартуют поставки?
Первые автомобили ожидаются в продаже в начале 2026 года.

Будет ли версия с полным приводом?
Пока только передний привод, но компания рассматривает возможность AWD-модификации.

Какая трансмиссия используется?
Бесступенчатая e: CVT, адаптированная под спортивный характер S+ Shift.

3 интересных факта

  1. Название Prelude впервые появилось в 1978 году и стало символом спортивных купе Honda.

  2. Текущая версия — шестое поколение модели после почти двадцатилетнего перерыва.

  3. За первые недели спрос превысил не только ожидания дилеров, но и производственные квоты на квартал.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Вкус, который пахнет школьными переменами: готовим легендарные конфеты Коровка дома
Еда и рецепты
Вкус, который пахнет школьными переменами: готовим легендарные конфеты Коровка дома
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Домашние животные
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Обычная соль больше не нужна: базилик и чеснок превращают её в ароматное золото
Еда и рецепты
Обычная соль больше не нужна: базилик и чеснок превращают её в ароматное золото
Популярное
Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей

Горбуша на Камчатке имеет репутацию недостойной рыбы. Узнайте, почему так произошло и как правильно готовить горбушу, чтобы она заиграла новыми красками.

Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Два дела за один день: что сделать с пластиковыми бочками, чтобы они служили десятилетиями
Милые на вид, беспощадные на деле: кошки, которые работают лучше капканов — ни одна крыса не уйдёт
Нобелевский провал Трампа: 5% шансов и война против системы Любовь Степушова Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров Эмоции на грани: за что зрители аплодируют спектаклю на основе Горе от ума Анжела Якубовская
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Демонстрационный удар неизбежен: Россия получила ультиматум от США
Пауки в квартире — не беда, а подсказка: вот что они говорят о вашем доме
Пауки в квартире — не беда, а подсказка: вот что они говорят о вашем доме
Последние материалы
Роналду — больше, чем футбол: Чеферин поведал о неожиданной стороне звезды
Россия переживала революцию, и можно было ожидать катастрофы. Сейчас все начинает входить в норму... — писала газета Русское Слово 9 октября 1906 года
Пицца после полуночи: разрушает ли ночной перекус фигуру или всё не так просто, как мы думаем
Искусственный интеллект в футболе: ChatGPT заменил агента игроку Манчестер Юнайтед
Бедные ели, цари хвалили: капустные оладьи, что пережили века и снова покоряют кухни
Футбол трещит по швам: глава УЕФА назвал главную причину — неужели всё рухнет
Новая жизнь Паулины Андреевой: Илья Стюарт показал, как выглядит актриса после развода с Бондарчуком
Нефтяная передышка или начало новой игры? Что скрывает запрет на экспорт топлива
План продаж разорвало спросом: почему Prelude стал самой желанной новинкой
Холодная правда осенней обработки: когда уже поздно спасать малину и почему фунгициды не работают
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.