Дорога выбрала своих жертв: опубликован рейтинг самых аварийных водителей

2:01 Your browser does not support the audio element. Авто

Вождение автомобиля — занятие, требующее внимания и ответственности. Закон называет машину источником повышенной опасности, и не случайно: даже опытный водитель не застрахован от непредсказуемых ситуаций. Но есть категории людей, для которых дорога — это рабочее место. Их профессия связана с постоянным риском, стрессом и усталостью, а ошибки порой обходятся слишком дорого. Эксперты "За рулём" изучили статистику и составили рейтинг профессий, чья деятельность чаще всего приводит к авариям.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Осенняя авария на дороге

Курьеры: спешка и усталость

Современный город невозможно представить без курьеров. Они спешат доставить заказы вовремя — на самокатах, велосипедах и скутерах. Но постоянная гонка с таймером нередко заканчивается падениями и столкновениями.

Только за 2024 год в России зарегистрировано более 590 ДТП с участием курьеров, 12 из них — со смертельным исходом. Более 600 человек получили травмы, и в большинстве случаев пострадали сами доставщики.

Наиболее частые травмы — переломы рук и ног, повреждения позвоночника и головы. Основная причина — отсутствие шлемов и средств защиты. Особенно опасны средства индивидуальной мобильности (СИМ): электросамокаты и электровелосипеды часто движутся по дорогам без соблюдения ПДД.

Проблема дошла до того, что власти обсуждают ограничения для СИМ на оживлённых трассах. Но пока единого закона нет, безопасность остаётся делом личной ответственности.

Водители экстренных служб: риск по долгу службы

Скорая помощь, пожарные и полиция ежедневно выезжают на вызовы, где счёт идёт на минуты. Чтобы спасти жизнь, им приходится нарушать правила: выезжать на встречную, пересекать перекрёстки на красный, маневрировать в пробках.

Такая работа не может быть полностью безопасной. Только за сентябрь 2025 года в разных регионах России произошло несколько серьёзных аварий со спецтранспортом:

в Москве на Кутузовском проспекте легковой автомобиль подрезал скорую, и та перевернулась — пострадали водитель, фельдшер и пациентка;

в Иванове пожарный "Урал" столкнулся с кроссовером, водитель которого погиб;

в Ростовской области "скорая" врезалась в ВАЗ-2107, погибли водитель и пассажир легковушки.

Эти случаи показывают: даже при включённых сиренах спецтранспорт не всегда защищён от чужой ошибки. Именно поэтому водители должны быстро и правильно уступать дорогу машинам с проблесковыми маячками.

Водители общественного транспорта: стресс на маршруте

Работа водителя автобуса — это десятки остановок, тысячи пассажиров и постоянные пробки. Смена длится по 10-12 часов, а малейшая ошибка может привести к трагедии.

По данным страховых компаний, в 2024 году по вине водителей автобусов произошло 2461 ДТП, в которых погибли 103 человека и более 3700 получили травмы. Большинство пострадавших — сами пассажиры.

Причины типичны: усталость, напряжённый график, желание "успеть по расписанию". Чтобы не выбиться из графика, водители идут на риск — обгоняют, перестраиваются в последний момент, проезжают перекрёстки на мигающий жёлтый.

Дальнобойщики: ответственность на тоннах металла

Дальнобойщики обеспечивают работу страны: перевозят продукты, топливо, стройматериалы. Но каждый рейс связан с опасностью. Средний возраст грузовика в России — около 22 лет, и многие машины давно требуют замены. Добавьте перегруз, экономию на шинах и износ деталей — и вы получите рецепт аварии.

Причины ДТП среди водителей фур:

Перегруз. Перевозчики часто превышают допустимую массу — машина тормозит дольше, чем рассчитывал водитель. Старый автопарк. Новые тягачи стоят десятки миллионов, и не каждый перевозчик может обновить технику. Экономия на ремонте. Запчасти с разборок снижают безопасность. Нарушение режима отдыха. По закону отдыхать нужно каждые 4-4,5 часа, но на практике многие едут без остановок. Недостаток инфраструктуры. Безопасных стоянок на трассах мало, особенно в регионах.

Иногда трагедии происходят из-за человеческого фактора. Так, в сентябре 2025 года в Челябинской области инспекторы задержали дальнобойщика в состоянии алкогольного опьянения: показатель алкотестера — 0,454 мг/л при норме 0,16.

Подобные случаи показывают, что безопасность на трассе зависит не только от техники, но и от дисциплины водителя.

Таксисты: лидеры по аварийности

Такси — безусловный лидер рейтинга. Их рабочий день — это десятки клиентов, плотный график и постоянные звонки. Водители устают, отвлекаются и совершают ошибки.

По данным Российского союза автостраховщиков, таксисты попадают в аварии в пять раз чаще, чем владельцы личных автомобилей. Частота страховых случаев по ОСАГО для такси — 22,2% против 4,3% у обычных водителей.

Проблему усугубляет то, что примерно половина такси работает без полиса ОСАГО. Если авария происходит с таким водителем, пострадавшие нередко остаются без компенсации.

Как вести себя рядом с водителями из группы риска

Полностью исключить опасность невозможно, но можно снизить её последствия.

Соблюдайте дистанцию. Такси и автобусы часто совершают резкие маневры — держитесь дальше.

Не подрезайте фуры. Их тормозной путь в два раза длиннее, чем у легковушки.

Остерегайтесь курьеров. Самокаты и велосипеды непредсказуемы — держите запас для манёвра.

Будьте внимательны ночью. Дальнобойщики устают, и реакция у них замедляется.

Уступайте спецтранспорту правильно. Плавно освободите полосу, не тормозите резко и не меняйте ряды хаотично.

Таблица: кто чаще всего попадает в ДТП

Место Профессия Основные причины аварий 1 Таксисты Усталость, спешка, невнимательность 2 Дальнобойщики Перегруз, сон за рулём, износ техники 3 Водители автобусов Стресс, графики, ошибки пассажиров 4 Водители экстренных служб Нарушение ПДД при спешке 5 Курьеры Отсутствие защиты, езда на СИМ

FAQ

Как избежать аварии рядом с фурой?

Держите дистанцию не менее 50 метров и не стойте в "мертвой зоне" у кабины.

Что делать, если курьер врезался в машину?

Вызовите ГИБДД и зафиксируйте инцидент на видео — большинство доставщиков не имеют страховки.

Можно ли жаловаться на опасное вождение такси?

Да, в агрегатор или ГИБДД — номер автомобиля всегда указан в приложении и на кузове.

Мифы и правда

Миф: спецтранспорт всегда имеет право ехать как угодно.

Правда: только при включенных маячках и сирене.

Миф: фуры безопасны, потому что двигаются медленно.

Правда: при столкновении их масса делает последствия катастрофическими.

Миф: курьеры не несут ответственности за нарушения.

Правда: если у них оформлен договор, штрафы выписываются на исполнителя.

3 факта о безопасности на дорогах