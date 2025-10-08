Корейцы идут на прорыв: волна б/у авто ставит под угрозу китайское доминирование на рынке

Импорт подержанных автомобилей из Южной Кореи в Россию показывает устойчивый рост и уже стал одним из главных трендов автомобильного рынка 2025 года. По данным аналитика и главы агентства "Автостат" Сергея Целикова, в сентябре в страну было ввезено 10,7 тысяч машин, что на 68% больше, чем за тот же месяц 2024 года. За девять месяцев текущего года показатель достиг 72,3 тысячи единиц, и это уверенно делает Корею вторым крупнейшим поставщиком автомобилей с пробегом после Японии.
Долгое время доминировали японские автомобили: доступные, надёжные, с левым рулём и богатой комплектацией. Но в последние два года корейский импорт стремительно растёт, вытесняя не только японцев, но и создавая реальную конкуренцию новым китайским моделям.
Причина проста — возраст и качество машин. Средний возраст автомобиля из Южной Кореи составляет 3-5 лет, тогда как японские аналоги часто старше 7-8 лет. Корейские кроссоверы и седаны оснащены современными системами безопасности, медиаинтерфейсами и мощными двигателями, что делает их альтернативой новым китайским авто, но по более привлекательной цене.
"Импорт из Кореи становится вызовом для китайских брендов: покупатели выбирают не просто дешевле, а качественнее и привычнее по дизайну", — отметил Сергей Целиков, руководитель "Автостата".
Лидерами среди поставляемых машин остаются корейские и немецкие бренды.
Корейские автомобили чаще поставляются с пробегом до 100 тысяч км и без серьёзных дефектов.
Многие модели уже адаптированы для холодного климата, имеют обогрев всех сидений, зеркал и рулевого колеса.
Южнокорейские бренды давно присутствуют в России — сеть поставщиков деталей и сервисов сохранилась.
Современные кроссоверы Hyundai и KIA выглядят дороже своей цены и воспринимаются как надёжная альтернатива новым китайским маркам.
Сергей Целиков обращает внимание: перспективы роста могут измениться уже в ближайшие месяцы.
Главные риски — повышение утилизационного сбора и отмена льгот для автомобилей мощностью более 160 л. с.
Эти меры ударят именно по корейскому импорту, ведь большинство машин из этой страны относятся к среднему и бизнес-классу, где мощность мотора превышает 2 литра.
"Если утилизационный сбор увеличат, а льготы отменят, пострадают именно корейские поставки, — считает Целиков. — Такие автомобили дороже японских, и дополнительная нагрузка по налогам сделает их менее выгодными".
Корейский импорт отбирает покупателей у китайских брендов, которые только начали укрепляться на российском рынке. Кроссоверы из Кореи, хоть и не новые, выглядят привлекательнее с точки зрения комфорта и имиджа. При этом цены на подержанные KIA и Hyundai часто ниже, чем на новые Chery или Haval.
|Показатель
|Корейские автомобили
|Китайские автомобили
|Средний возраст
|3-5 лет
|Новые
|Средняя цена
|2,3-2,7 млн ₽
|2,6-3,1 млн ₽
|Качество отделки
|Выше среднего
|Среднее
|Имидж на рынке
|Европейский стиль
|Массовый сегмент
|Поддержка запчастями
|Хорошая
|Улучшается
Пока китайские производители расширяют модельные ряды и налаживают локализацию, корейские "вторички" занимают нишу быстро и тихо. Для покупателей это способ получить качественный автомобиль с минимальными рисками, а для Китая — новый конкурент в сегменте до 3 миллионов рублей.
Эксперты прогнозируют, что до конца 2025 года общий импорт из Южной Кореи превысит 90 тысяч автомобилей. Но дальнейший рост будет зависеть от двух факторов:
Если меры поддержки для импорта сохранятся, корейские автомобили смогут закрепиться в России как альтернатива китайским брендам среднего класса. В противном случае, рынок вновь сместится к более доступным китайским моделям и отечественным сборкам, сообщает carexpo. ru.
