Деньги уходят, детали приходят: ОСАГО готовят к реформе, которая изменит всё

Система ОСАГО снова готовится к обновлению. На парламентских слушаниях в Госдуме обсудили изменения, которые могут изменить порядок возмещения ущерба по полису — от денежной выплаты к приоритету "натурального" ремонта. Цель реформы — сделать процедуру честнее, прозрачнее и удобнее для автовладельцев, при этом избавив рынок от посредников и схем автоюристов.
Сегодня доля натурального возмещения — то есть ремонта вместо денежной компенсации — составляет всего 5-6%. По словам президента Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгения Уфимцева, это связано с тем, что страховщики не могут напрямую влиять на работу СТО:
"Страховщик не проводит ремонт самостоятельно и зависит от поставщиков и станций. При нынешнем законе нормальная работа системы натурального возмещения невозможна", — подчеркнул Евгений Уфимцев.
Основная идея поправок — упростить и стимулировать натуральное возмещение. Если водитель получил выплату, но всё же отремонтировал машину в течение 9 месяцев, он сможет потребовать у страховщика дополнительную компенсацию за износ деталей.
В РСА считают, что новый подход поможет уравновесить интересы сторон и повысить потребительскую ценность полиса.
Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал ситуацию с натуральным возмещением частью более глубокой проблемы рынка автозапчастей. После ухода зарубежных производителей запчасти подорожали, что открыло дорогу мошенническим схемам.
"Ушлые посредники оформляют фиктивные договоры с потерпевшими и потом "выбивают” деньги со страховых через суд. В итоге страдают все автовладельцы", — отметил Аксаков.
Он предложил исключить третью сторону — автоюристов и комиссаров — из процесса взаимодействия между водителем и страховой компанией. Это, по его словам, сократит судебные иски и позволит вернуть доверие к ОСАГО.
Зампред Банка России Филипп Габуния поддержал идею, подчеркнув, что ответственность должна быть обоюдной:
"Если страховая обязана организовать ремонт, значит, и СТО должны быть обязаны не отказывать в приёме клиентов".
Замминистра финансов Иван Чебесков отметил, что Минфин полностью поддерживает концепцию реформы. По его словам, процесс получения возмещения должен стать прозрачным и понятным, а натуральный ремонт — приоритетным.
Министерство считает, что цифровизация и единая база сертифицированных СТО позволят сократить мошенничество и ускорить процесс урегулирования убытков.
Одним из самых острых вопросов слушаний стала деятельность автоюристов и аварийных комиссаров. Руководитель проекта "Защита прав автомобилистов" Пётр Шкуматов привёл показательный пример:
"Комиссары выкупают дела за 15-20 тысяч, а затем через суд увеличивают сумму до 80 тысяч. Прибыль с одного такого дела — до 200 тысяч рублей. И платим за это мы с вами — честные водители".
Он уверен: если массовые иски прекратятся, экономия позволит увеличить реальные выплаты автовладельцам и компенсировать ущерб без вычета износа деталей.
|Этап
|Что меняется
|Для кого
|После ДТП
|Водитель может выбрать: ремонт или выплату
|Потерпевший
|Если выбран ремонт
|Страховщик организует восстановление на СТО-партнёре
|Страховая компания
|Если выбрана выплата
|Автовладелец ремонтирует сам и подаёт заявление о компенсации износа в течение 9 месяцев
|Потерпевший
|При отказе СТО от ремонта
|Ответственность переходит к страховой, которая обязана предложить альтернативу
|Страховая и СТО
Ошибка: водитель не фиксирует факт ремонта и не подаёт заявление в срок.
Последствие: утрата права на компенсацию износа.
Альтернатива: сохранять все чеки и акты выполненных работ.
Ошибка: страховая не может организовать ремонт.
Последствие: конфликт с клиентом и судебные иски.
Альтернатива: расширить сеть аккредитованных СТО.
Ошибка: посредники вмешиваются в процесс выплат.
Последствие: рост мошенничества и судебных споров.
Альтернатива: прямое взаимодействие между страховой и автовладельцем.
В случае отказа страховой компании автовладелец сможет:
Однако депутаты уверены, что после реформы таких ситуаций станет меньше.
|Плюсы
|Минусы
|Повышение прозрачности выплат
|Потребуется время для настройки системы
|Исключение посредников и схем
|Не все СТО готовы заключать договоры
|Возможность вернуть износ после ремонта
|Больше бумажной работы для клиентов
|Рост доверия к ОСАГО
|Переходный период может вызвать путаницу
Это ремонт автомобиля за счёт страховой компании вместо денежной выплаты.
Да, но при этом сохраняется право на компенсацию износа, если ремонт был проведён в течение 9 месяцев.
Ответственность несёт страховая компания.
Миф: натуральное возмещение навязывают страховщики.
Правда: закон позволит выбирать между ремонтом и выплатой.
Миф: теперь нельзя будет получить деньги.
Правда: можно, просто схема станет прозрачнее.
Миф: изменения выгодны только страховщикам.
Правда: автовладельцы получат компенсацию износа и быстрый ремонт.
Таким образом, предстоящие изменения в системе ОСАГО могут стать шагом к справедливой и прозрачной модели страхования, где водитель действительно получает то, ради чего оформляет полис — уверенность, защиту и реальное восстановление после ДТП, сообщает сайт 5koleso. ru.
