Деньги уходят, детали приходят: ОСАГО готовят к реформе, которая изменит всё

7:58 Your browser does not support the audio element. Авто

Система ОСАГО снова готовится к обновлению. На парламентских слушаниях в Госдуме обсудили изменения, которые могут изменить порядок возмещения ущерба по полису — от денежной выплаты к приоритету "натурального" ремонта. Цель реформы — сделать процедуру честнее, прозрачнее и удобнее для автовладельцев, при этом избавив рынок от посредников и схем автоюристов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Разбитое китайское авто после ДТП

Почему реформируют ОСАГО

Сегодня доля натурального возмещения — то есть ремонта вместо денежной компенсации — составляет всего 5-6%. По словам президента Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгения Уфимцева, это связано с тем, что страховщики не могут напрямую влиять на работу СТО:

станции не обязаны заключать договоры со страховыми компаниями;

нередко отказываются принимать клиентов, даже если у тех есть направление от страховщика;

на самих СТО не распространяется действие Закона об ОСАГО.

"Страховщик не проводит ремонт самостоятельно и зависит от поставщиков и станций. При нынешнем законе нормальная работа системы натурального возмещения невозможна", — подчеркнул Евгений Уфимцев.

Что предлагает РСА

Основная идея поправок — упростить и стимулировать натуральное возмещение. Если водитель получил выплату, но всё же отремонтировал машину в течение 9 месяцев, он сможет потребовать у страховщика дополнительную компенсацию за износ деталей.

Такое решение должно:

защитить интересы автовладельцев, которым важен сам ремонт, а не просто сумма на счёте;

позволить компенсировать расходы тем, кто восстановил машину самостоятельно;

повысить доверие к ОСАГО как реальному инструменту защиты, а не источнику судебных споров.

В РСА считают, что новый подход поможет уравновесить интересы сторон и повысить потребительскую ценность полиса.

Позиция парламента и регуляторов

Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал ситуацию с натуральным возмещением частью более глубокой проблемы рынка автозапчастей. После ухода зарубежных производителей запчасти подорожали, что открыло дорогу мошенническим схемам.

"Ушлые посредники оформляют фиктивные договоры с потерпевшими и потом "выбивают” деньги со страховых через суд. В итоге страдают все автовладельцы", — отметил Аксаков.

Он предложил исключить третью сторону — автоюристов и комиссаров — из процесса взаимодействия между водителем и страховой компанией. Это, по его словам, сократит судебные иски и позволит вернуть доверие к ОСАГО.

Зампред Банка России Филипп Габуния поддержал идею, подчеркнув, что ответственность должна быть обоюдной:

"Если страховая обязана организовать ремонт, значит, и СТО должны быть обязаны не отказывать в приёме клиентов".

Поддержка Минфина

Замминистра финансов Иван Чебесков отметил, что Минфин полностью поддерживает концепцию реформы. По его словам, процесс получения возмещения должен стать прозрачным и понятным, а натуральный ремонт — приоритетным.

Министерство считает, что цифровизация и единая база сертифицированных СТО позволят сократить мошенничество и ускорить процесс урегулирования убытков.

Борьба с автоюристами

Одним из самых острых вопросов слушаний стала деятельность автоюристов и аварийных комиссаров. Руководитель проекта "Защита прав автомобилистов" Пётр Шкуматов привёл показательный пример:

"Комиссары выкупают дела за 15-20 тысяч, а затем через суд увеличивают сумму до 80 тысяч. Прибыль с одного такого дела — до 200 тысяч рублей. И платим за это мы с вами — честные водители".

Он уверен: если массовые иски прекратятся, экономия позволит увеличить реальные выплаты автовладельцам и компенсировать ущерб без вычета износа деталей.

Как это будет работать

Этап Что меняется Для кого После ДТП Водитель может выбрать: ремонт или выплату Потерпевший Если выбран ремонт Страховщик организует восстановление на СТО-партнёре Страховая компания Если выбрана выплата Автовладелец ремонтирует сам и подаёт заявление о компенсации износа в течение 9 месяцев Потерпевший При отказе СТО от ремонта Ответственность переходит к страховой, которая обязана предложить альтернативу Страховая и СТО

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: водитель не фиксирует факт ремонта и не подаёт заявление в срок.

Последствие: утрата права на компенсацию износа.

Альтернатива: сохранять все чеки и акты выполненных работ.

Ошибка: страховая не может организовать ремонт.

Последствие: конфликт с клиентом и судебные иски.

Альтернатива: расширить сеть аккредитованных СТО.

Ошибка: посредники вмешиваются в процесс выплат.

Последствие: рост мошенничества и судебных споров.

Альтернатива: прямое взаимодействие между страховой и автовладельцем.

А что если страховая откажет в компенсации

В случае отказа страховой компании автовладелец сможет:

обратиться в РСА — союз страховых компаний обязан рассмотреть спор;

передать дело в Федеральную службу по финансовым рынкам;

при необходимости — в суд, приложив акты и документы о ремонте.

Однако депутаты уверены, что после реформы таких ситуаций станет меньше.

Плюсы и минусы новой схемы

Плюсы Минусы Повышение прозрачности выплат Потребуется время для настройки системы Исключение посредников и схем Не все СТО готовы заключать договоры Возможность вернуть износ после ремонта Больше бумажной работы для клиентов Рост доверия к ОСАГО Переходный период может вызвать путаницу

FAQ

Что такое натуральное возмещение

Это ремонт автомобиля за счёт страховой компании вместо денежной выплаты.

Можно ли отказаться от ремонта и получить деньги

Да, но при этом сохраняется право на компенсацию износа, если ремонт был проведён в течение 9 месяцев.

Кто оплачивает ремонт, если ошибка на стороне СТО

Ответственность несёт страховая компания.

Мифы и правда

Миф: натуральное возмещение навязывают страховщики.

Правда: закон позволит выбирать между ремонтом и выплатой.

Миф: теперь нельзя будет получить деньги.

Правда: можно, просто схема станет прозрачнее.

Миф: изменения выгодны только страховщикам.

Правда: автовладельцы получат компенсацию износа и быстрый ремонт.

Три интересных факта

Впервые идея приоритета натурального возмещения обсуждалась ещё в 2017 году, но тогда её сочли преждевременной.

В 2024 году средняя выплата по ОСАГО составила 72 тысячи рублей — почти на 20% меньше средней стоимости ремонта.

Исторический контекст

Закон об ОСАГО был принят в 2002 году, а идея ремонта вместо денег появилась лишь в 2017-м.

После санкций 2022 года рынок запчастей сократился на треть, что осложнило выполнение ремонтов.

Реформа 2025 года направлена на восстановление баланса между страховщиками, СТО и автовладельцами.

Таким образом, предстоящие изменения в системе ОСАГО могут стать шагом к справедливой и прозрачной модели страхования, где водитель действительно получает то, ради чего оформляет полис — уверенность, защиту и реальное восстановление после ДТП, сообщает сайт 5koleso. ru.