Одна ошибка на заправке — и мотор на свалку: что делать, если в бак попал дизель

Ошибочная заправка — редкая, но крайне неприятная ситуация, особенно когда вместо бензина в бак попадает дизельное топливо. Последствия могут быть фатальными для двигателя, если не действовать быстро и грамотно. Портал njcar. ru рассказал, что делать водителю, если произошла такая путаница, и как можно избежать дорогостоящего ремонта.
Бензиновый и дизельный моторы работают по разным принципам. В бензиновом двигателе топливо воспламеняется от свечи зажигания, а в дизельном — от сжатия воздуха под давлением. Попадание дизеля в бензиновую систему нарушает процесс воспламенения: смесь горит неправильно, образуется копоть, падает мощность, а компоненты двигателя получают ударную нагрузку.
Даже несколько литров дизельного топлива могут вызвать перегрев, разрушение катализатора, поломку форсунок и загрязнение всей топливной системы.
"Главное — не включать зажигание. Один короткий запуск способен втянуть дизель в систему и вызвать серьёзные повреждения", — предупреждают специалисты njcar. ru.
Это предотвратит попадание дизеля в систему питания.
Если ошибка произошла по их вине (например, оператор перепутал пистолеты), они обязаны зафиксировать инцидент и вызвать эвакуатор.
В мастерской произведут:
Они понадобятся для предъявления претензии АЗС, если ошибка произошла по её вине.
Хорошая новость — если двигатель не запускался, вреда мотору, скорее всего, не будет. В этом случае ремонт ограничится чисткой системы.
Ситуация гораздо сложнее. В первые минуты после заправки автомобиль может вести себя нормально: мотор работает, машина едет. Но вскоре появляются тревожные признаки:
Продолжение движения даже несколько километров способно привести к полному выходу из строя топливной системы.
Это не поможет, а только усугубит повреждения.
Сохраните чеки и обратитесь к администрации АЗС
Это ключевое доказательство при обращении за компенсацией.
Вызовите эвакуатор и отвезите машину в сервис
Там специалисты:
Если выяснится, что ошибка произошла по вине заправщика, АЗС обязана компенсировать расходы.
Ремонт после таких ошибок может стоить от 50 до 200 тысяч рублей, в зависимости от модели автомобиля.
|Ошибка
|Последствие
|Правильное решение
|Запуск двигателя после неправильной заправки
|Попадание дизеля в систему, повреждение мотора
|Не включать зажигание, вызвать эвакуатор
|Попытка "доехать" до СТО
|Перегрев, выход из строя форсунок
|Остановиться сразу и заглушить мотор
|Отсутствие чеков с АЗС
|Потеря возможности получить компенсацию
|Сохранять документы и фото пистолета
|Попытка слить топливо самостоятельно
|Повреждение системы или воспламенение
|Обратиться к специалистам
В гибридах с бензиновым ДВС последствия те же — ошибка может быть критической. Но в электрическом режиме двигатель не запускается сразу, поэтому при быстром реагировании можно ограничиться очисткой бака. Главное — не включать бензиновый режим.
|Сценарий
|Итог
|Вероятность дорогого ремонта
|Обнаружили ошибку до запуска
|Ограничится промывкой
|Низкая
|Замечено через несколько минут движения
|Повреждение топливной системы
|Средняя
|Продолжали ехать
|Капитальный ремонт двигателя
|Очень высокая
Нет. Даже малое количество дизеля изменит воспламеняемость смеси и может вывести мотор из строя.
Нет. Присадки не способны отделить дизель от бензина.
Провести независимую экспертизу топлива и подать претензию в суд.
Миф: если дизеля немного, ничего страшного.
Правда: даже 5-10% способны повредить топливную систему.
Миф: двигатель можно "прочистить" быстрым прогоном.
Правда: это приведёт к перегреву и поломке форсунок.
Миф: виноват всегда водитель.
Правда: при доказанном сбое на АЗС ответственность несёт оператор.
Главное — сохранять спокойствие, действовать быстро и по правилам: тогда даже такая неприятная ошибка не превратится в катастрофу для вашего автомобиля.
