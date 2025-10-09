Когда краска решает судьбу: водители этих цветов авто попадают в аварии вдвое чаще

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Каждый водитель выбирает цвет машины по-своему: кто-то верен классическому чёрному, кто-то любит эффектный красный, а кто-то ищет яркий оттенок, чтобы выделяться в потоке. Но мало кто задумывается, что выбор цвета может реально влиять на безопасность. Последние исследования страховых компаний и транспортных институтов показывают: цвет автомобиля способен как снизить, так и повысить риск ДТП. И порой эффект от окраски сравним с техническим состоянием машины.

Автоавария
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Автоавария

Цвет и видимость: наука против вкуса

В 2024 году, по данным Госавтоинспекции, в России произошло более 132 тысяч аварий. Основные причины привычны — невнимательность, скорость, плохие дороги. Но теперь к этому списку добавился ещё один фактор — цвет кузова.

Дело в том, что цвет напрямую влияет на видимость автомобиля, особенно при плохом освещении, тумане или дожде. Чем ниже контраст между машиной и фоном, тем позже её замечают другие участники движения.

"Человеческий глаз реагирует не на сам цвет, а на его контраст с окружением. Чем выше разница — тем безопаснее", — поясняют специалисты Центра транспортной психологии в Цюрихе.

Самые безопасные цвета автомобилей

Белый — лидер рейтинга

Белые автомобили статистически попадают в аварии на 12% реже, чем машины других цветов. Этот оттенок остаётся заметным при любой погоде и освещении, кроме снежных пейзажей. Белые машины проще различить ночью, а также на трассах с плохими фонарями.

Не случайно белый — основной цвет корпоративных автопарков и автомобилей экстренных служб: его видно издалека.

Жёлтые и оранжевые — эффект видимости

Эти цвета буквально созданы для безопасности. Именно поэтому автобусы, дорожная техника и такси часто окрашены именно в жёлтый. На дороге такие машины встречаются реже, но заметны мгновенно — даже в тумане или дождь.

Исследование Monash University (Австралия) показало, что жёлтые автомобили на 10% реже участвуют в авариях днём и на 19% реже ночью.

Серебристый — баланс между стилем и безопасностью

Металлический оттенок отражает свет, поэтому в сумерках или на парковке серебристые машины остаются заметными. Они уступают белым и жёлтым, но безопаснее, чем тёмные или ярко-красные.

Самые опасные цвета автомобилей

Чёрный — самый рискованный выбор

Да, выглядит эффектно. Но именно чёрные машины чаще всего оказываются в статистике ДТП. Вероятность аварии у них на 12% выше, чем у белых автомобилей, а при слабом освещении — до 47% выше.

Причина проста: чёрный "поглощает" свет. На трассе в сумерках или под дождём такой автомобиль буквально теряется в фоне.

Серый и тёмно-синий — невидимки дороги

Обе группы цветов плохо различимы в дождь, туман или снег. Серый автомобиль сливается с асфальтом, а синий — с вечерним небом. Исследования показывают, что риск аварии у серых авто выше на 11%, у тёмно-синих — на 7%.

Красный — неожиданный аутсайдер

Хотя красный традиционно считается заметным, на деле он не так безопасен. Дело не в цвете как таковом, а в перегрузке дорожного пространства красными сигналами: стоп-сигналы, светофоры, дорожные знаки. В этом визуальном шуме красные автомобили сливаются с фоном.

Зелёный — растворяется в природе

На загородных трассах зелёные машины теряются среди растительности. В сельской местности или парковых зонах они становятся почти невидимыми. Это повышает риск столкновений особенно в условиях плохого обзора.

Таблица сравнения

Цвет автомобиля Вероятность ДТП Видимость днём Видимость ночью Комментарий
Белый ↓ 12% Отличная Хорошая Универсальный и безопасный
Жёлтый / оранжевый ↓ 10-19% Отличная Отличная Самый заметный
Серебристый ↓ 8% Хорошая Хорошая Отражает свет
Чёрный ↑ 12-47% Средняя Плохая Теряется в темноте
Серый ↑ 11% Плохая Средняя Сливается с асфальтом
Красный ↑ 7-10% Хорошая Средняя Конкурирует с дорожными сигналами
Зелёный ↑ 9% Средняя Плохая Сливается с фоном природы

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбирать цвет только из эстетических соображений.
    Последствие: сниженная видимость на трассе.
    Альтернатива: учитывать климат и тип местности — в северных регионах избегай белых, в южных — чёрных.

  • Ошибка: не использовать дневные ходовые огни.
    Последствие: даже яркая машина становится "невидимкой".
    Альтернатива: включай фары даже днём — это повышает заметность на 25%.

  • Ошибка: недооценивать влияние сезона.
    Последствие: зимой белая машина сливается со снегом.
    Альтернатива: добавь контраст — например, тёмные накладки или цветные зеркала.

А что если выбрать умный цвет

Современные автопроизводители уже экспериментируют с технологиями умных покрытий, способных адаптироваться к освещению. Например, BMW в 2023 году показала концепт автомобиля, который меняет цвет кузова от белого до чёрного. В будущем такие решения могут стать стандартом — не только ради дизайна, но и ради безопасности.

Плюсы и минусы ярких и тёмных цветов

Группа Плюсы Минусы
Светлые (белый, серебристый, жёлтый) Безопасность, меньший нагрев, лучше видно Быстро пачкаются
Тёмные (чёрный, синий, серый) Элегантность, визуальная компактность Плохо заметны в темноте
Яркие (красный, зелёный, оранжевый) Эффектно, узнаваемо Утомляют взгляд, теряются среди сигналов

FAQ

Какой цвет считается самым безопасным

Белый. Он заметен при любом освещении и погоде.

А самый опасный

Чёрный. Риск аварии выше почти на 50% ночью.

Цвет влияет на стоимость страховки

В некоторых странах — да: компании учитывают статистику ДТП по цветам. В России пока нет.

Можно ли повысить безопасность тёмного авто

Да. Используй светлые декоративные элементы, светоотражающие наклейки и дневные фары.

Мифы и правда

  • Миф: красные машины чаще штрафуют.
    Правда: цвет не влияет на внимание полиции, но на видимость — влияет.

  • Миф: белый цвет — самый маркий.
    Правда: загрязнения на нём менее заметны, чем на тёмных оттенках.

  • Миф: серебристые авто "скучные".
    Правда: они входят в тройку самых безопасных и востребованных в мире.

2 интересных факта

  • Австралийское исследование 20 лет наблюдений доказало: белые машины на 10% реже попадают в аварии, чем чёрные.
  • В Скандинавии страховые компании рекомендуют клиентам выбирать светлые автомобили из-за длинного тёмного сезона.

Исторический контекст

  • В 1950-х годах преобладали яркие авто — считалось, что это делает дороги безопаснее.
  • В 1980-х тренд сместился к чёрным и серебристым моделям — символам статуса.
  • В 2020-х акцент снова на функциональности: видимость и контраст стали важнее имиджа.

И всё же, какой бы цвет вы ни выбрали — белоснежный, бордовый или чёрный, — настоящая безопасность зависит не от краски, а от внимательности, уважения к другим и осознанности за рулём, сообщает techinsider. ru.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
